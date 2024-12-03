Таможня заблокировала ввоз кондиционеров и холодильников в Россию

ФТС перестала пропускать в Россию кондиционеры и холодильники с фреоном R-410

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает «Коммерсант», Федеральная таможенная служба России с 12 ноября начала требовать от поставщиков кондиционеров и холодильников лицензии Минпромторга для ввоза оборудования с фреоном R-410. Об этом рассказал гендиректор Евразийской ассоциации рынка отопительных систем Игорь Прудников. Он отметил, что с осени поставщики сталкиваются с новыми требованиями для ввоза техники.

Эти изменения привели к блокировке всех видов климатического оборудования из всех стран, включая страны СНГ. По мнению экспертов, такое положение может вызвать простои до 400 контейнеров с техникой на сумму до 2 млрд рублей на границе. Это, в свою очередь, может создать дефицит на рынке электроники.

Эксперты отмечают, что задержки с поставками на границе могут сказаться на доступности и стоимости кондиционеров и холодильников для конечных потребителей. Такая ситуация может привести к временным перебоям в обеспечении рынка необходимыми товарами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты ранее предупреждали, что российские импортеры электроники могут столкнуться с трудностями из-за новых требований Минприроды к ввозу кондиционеров и холодильников с хладагентами.