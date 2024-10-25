Минприроды ограничило ввоз техники с хладагентами

Минприроды потребовало лицензии на ввоз техники с хладагентами

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российское Минприроды ограничило ввоз кондиционеров и холодильников с хладагентами, сообщает РБК. Это вызвало обеспокоенность среди участников рынка, поскольку новые правила требуют лицензий на ввоз не только моновеществ, но и смесей, которые ранее не подлежали обязательному лицензированию.

По словам представителя РАТЭК, новые требования означают, что теперь 90% кондиционеров нуждаются в лицензии, тогда как ранее эта цифра составляла лишь 10%. Это может привести к значительным перебоям в поставках электроники, что может сказаться на ценах и доступности продукции для конечных потребителей.

Пресс-служба Минприроды перенаправила все вопросы к Минпромторгу, который в свою очередь сообщил, что ведет консультации для выработки дальнейшей стратегии работы, учитывая обеспокоенность бизнеса. Минпромторг также отметил, что порядок получения лицензии в этом ведомстве пока остается прежним.

Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство России определило перечень товаров и оборудования, которые временно запрещено вывозить из страны, чтобы поддержать экономическую стабильность.