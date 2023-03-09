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9 марта, четверг  |  Последнее обновление — 15:28  |  vz.ru
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Украина решила заработать на наступлении весны

Украина намерена возобновить экспорт электроэнергии в Европу Danil Shamkin/Zuma/ТАСС
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В России опасно недооценивают Урсулу фон дер Ляйен

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Какие мигранты из Средней Азии нужны России на украинском фронте

Выходцы из Туркестана принимают участие в СВО по обе стороны линии фронта Kay Nietfeld/dpa/REUTERS
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Власти Грузии проявили силу перед лицом цветной революции

Властям Грузии пришлось отступить под давлением оппозиции, США и ЕС AP/ТАСС
Закон об иноагентах привел к массовым протестам и беспорядкам в Грузии. Спустя двое суток правящая партия решила отказаться от своей инициативы, хотя, как считают эксперты, закон не был первопричиной митингов. Кто стоит за организацией протестов в стране, почему они напоминают Евромайдан в Киеве и грозит ли властям в Тбилиси повторение судьбы экс-президента Украины Виктора Януковича? Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
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Зачем Грузии очередная революция

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Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
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    Власти Грузии проявили силу перед лицом цветной революции

    Властям Грузии пришлось отступить под давлением оппозиции, США и ЕС
    		  
    9 марта 2023, 14:30
    Фото: AP/ТАСС
    Текст: Алёна Задорожная,
    Евгений Поздняков,
    Дмитрий Александров, Тбилиси

    Закон об иноагентах привел к массовым протестам и беспорядкам в Грузии. Спустя двое суток правящая партия решила отказаться от своей инициативы, хотя, как считают эксперты, закон не был первопричиной митингов. Кто стоит за организацией протестов в стране, почему они напоминают Евромайдан в Киеве и грозит ли властям в Тбилиси повторение судьбы экс-президента Украины Виктора Януковича?

    Правящая партия «Грузинская мечта» и лояльное властям движение «Сила народа» приняли решение отозвать скандальный законопроект об иноагентах, который оппозиция назвала «пророссийским». Обе политические организации заявили, что общество было введено в заблуждение, восприняв инициативу правительства как «отказ от Европы».

    Ранее в Грузии начались беспорядки после того, как юридический комитет парламента в понедельник вечером принял в первом чтении сразу две версии законопроекта об агентах иностранного влияния. Заседание продолжалось девять часов и сопровождалось громкими конфликтами между народными представителями.

    Так, лидер сторонников Саакашвили из партии «Единое национальное движение» Леван Хабеишвили, пытаясь сорвать процесс принятия инициативы, напал на председателя комитета Анри Оханашвили. Депутатов удалось разнять, однако впоследствии оппозиционера и его соратников удалили из зала.

    Между тем на улицах ситуация обострялась. Демонстранты предприняли попытку прорваться в парламент, в результате чего правительству пришлось задействовать спецназ. Силовые структуры наступали на участников акции со сторон площади Свободы и улицы 9 Апреля, освобождая проспект Шота Руставели.

    Между протестующими и представителями правоохранительных органов начались стычки. Для разгона митингующих были применены слезоточивый газ и водометы. С целью проконтролировать законность действий спецназа на митинг вышел омбудсмен Леван Иоселиани, которого, однако, участники акций забросали яйцами.

    В ходе беспорядков протестующие выбили стекла в здании парламента, выдернули железные решетки, установленные на окнах, а также повалили ограждения, установленные правоохранительными органами. Участникам движения удалось перевернуть полицейскую машину. Некоторые из них приступили к возведению собственных баррикад.

    В результате протестов правительство решило пойти на уступки оппозиции. Законопроект был отозван, а оппозиция официально отменила брифинг, на котором планировалось огласить инструкции гражданского неповиновения, сообщает агентство ТАСС.

    Тем не менее позже представитель оппозиционной партии «Гирчи – больше свободы» Цотнэ Коберидзе заявил, что отзыв законопроекта не станет причиной для прекращения митингов, сообщает корреспондент ВЗГЛЯД в Тбилиси. Отмечается, что власти до сих пор не освободили задержанных в ходе протестов, а также не «внесли юридической ясности» в вопрос об отмене инициативы.

    При этом события в Тбилиси привлекли и внимание Запада. Так, посольство США в Грузии выступило с заявлением, что принятие проекта об иностранных агентах станет «черным днем» для демократии страны. В экспертном сообществе обращают внимание на то, что Вашингтон совершенно не смущает, что инициатива правительства является точной калькой аналогичного закона в Штатах.

    Позже Госдеп США пообещал отслеживать ситуацию в Тбилиси ради соблюдения прав мирных протестующих свободно собираться и выражать свою позицию. Представитель ведомства Нед Прайс подчеркнул, что законопроект явно вдохновлен «взаимодействием с Кремлем». По его мнению, подобные инициативы способны негативно сказаться на отношениях Грузии со «стратегическими партнерами».

    Свою лепту в общее недовольство «кураторов» внес и глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. Он заявил, что принятие закона об иностранных агентах противоречит стремлению Грузии вступить в Евросоюз. По его мнению, подобные инициативы способны «заморозить» выстраивание гражданского общества, а также противоречат ценностям Брюсселя.

    Вместе с тем в Кремле заявили, что российская сторона не желает каким-либо образом вмешиваться в происходящее. «Конечно, для нас важно, чтобы спокойствие было на периметре границы. Здесь, конечно, ситуация оставляет желать лучшего», – пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также рекомендовал российским гражданам пока воздержаться от походов в места массового скопления людей.

    Внутриполитическая ситуация в Грузии остается нестабильной по многим причинам. Закон об иноагентах стал лишь поводом к массовым протестам. Ранее в январе в крупнейших городах страны прошли демонстрации с требованием освободить экс-главу государства Михаила Саакашвили из заключения и отправить его на лечение за границу.

    Оценки развития происходящих событий расходятся. Так, сенатор РФ Андрей Клишас в своем Telegram-канале отметил, что власти Грузии пошли на уступки протестующим под колоссальным давлением, что может усилить общественное недовольство в будущем. Он подчеркнул, что организаторы демонстраций намерены и далее использовать насилие и бунт в качестве основного метода политической борьбы.

    С другой стороны, сенатор Константин Косачев назвал отзыв законопроекта важным шагом в рамках нормализации политической ситуации в Тбилиси. Согласно его мнению, подобные действия правительства лишают оппозицию формального повода для продолжения протестов, что дает шанс Грузии на «самостоятельное решение проблемы».

    «Все, что происходит в Грузии начиная с 2000-х годов, делается под американским руководством. Сейчас мы видим, как правительство пытается освободиться от иностранного влияния.

    Правда, делается это очень медленно. Первым шагом был закон об иноагентах. Но как только эта попытка была предпринята, из Вашингтона, судя по всему, поступил сигнал «валить» эту власть», – сказал газете ВЗГЛЯД глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета России Андрей Климов.

    «Примечательно, что используются старые методы – нанимаются студенты, выводятся на улицы, начинаются беспорядки. Получается, что любой народ, который хочет освободиться от американского колониализма, обречен на такого рода испытания. Кто-то их выдерживает. А Украина, например, не справилась с давлением», – продолжил парламентарий.

    «Теперь своего рода экзамен на самостоятельность сдает Грузия. И если она хоть сколько-нибудь суверенна, то должна отстоять свою истинную независимость. Если экзамен будет провален, то Тбилиси рискует оказаться вторым Киевом. Грузии надо осознать, что американцы думают не о счастье и процветании народа, а о своих собственных меркантильных интересах», – полагает собеседник.

    «Очевидно, что основная цель США – сохранить свое доминирование. Им особенно важно это сделать именно вдоль границ с Россией. При этом Грузия как таковая Вашингтону не нужна. Но это важная геополитическая точка, которая позволяет не только контролировать территории в сторону России, но и создавать угрозу Турции», – подчеркнул Климов.

    Схожего мнения придерживается и политолог Владимир Корнилов. «Параллелей между текущими событиями в Тбилиси и Майданом на Украине в 2014 году никто не скрывает. Напомню, что Грузия вообще считается первопроходцем в проведении подобных акций на постсоветском пространстве. В свое время именно «Революция роз» стала образцом для украинских политтехнологов», – пояснил он.

    «Сегодня мы имеем возможность наблюдать возвращение методов, отработанных Западом в Киеве, на «историческую родину». С Вашингтоном и Брюсселем у Грузии сложились достаточно интересные отношения. Долгое время стране обещали будущее в Евросоюзе, вхождение в единую «семью демократических наций». Однако стоило правительству проявить некую самостоятельность и склонность к принятию суверенных решений, и Запад в одночасье сменил риторику», – акцентирует собеседник.

    «Мы видим заявления американского посольства в Тбилиси, которое обнаружило, что положение об иноагентах противоречит демократическим нормам. Однако рассматриваемая инициатива – прямая калька с аналогичного закона в Штатах. Видимо, подавлять бунты и осуждать штурмующий парламент можно только США», – подчеркивает Корнилов.

    «Кроме того, Грузия всегда была объектом пристального внимания для структур Джорджа Сороса. В свое время он существенно вложился в приход Саакашвили к власти. Я уверен: если присмотреться, то и здесь можно увидеть «уши» архитектора цветных революций», – рассуждает эксперт.

    «Однако правительство Грузии демонстрирует готовность к борьбе за власть.

    Движение навстречу требованиям демонстрантов является прямым следствием из желания сохранить лидирующие позиции. Тем не менее говорить о том, что теперь в Тбилиси все будет мирно и спокойно, нельзя. Противоречия выходят далеко за рамки закона об иноагентах», – обращает внимание Корнилов.

    «С другой стороны, отозвав законопроект об иноагентах, правительство Грузии лишило протестующих формального повода для продолжения акций. Вероятно, в ближайшее время ситуация должна успокоиться, однако напряжение в обществе никуда не делось», – считает в свою очередь главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

    «В правительственных кругах Тбилиси наблюдается внутренний конфликт. Руководство всеми силами пытается держаться в стороне от действующего восточноевропейского кризиса. Тем не менее сделать это в текущих обстоятельствах непросто: Грузия ощущает колоссальное давление со стороны ЕС и США», – отмечает эксперт.

    «Таким образом, проблема выходит за рамки закона об иноагентах. Речь идет о разнице мнений оппозиции и правящей партии по вопросам политики страны в рамках текущего противостояния Запада с Россией. Подобное обстоятельство свидетельствует о том, что недовольные властью люди продолжат искать поводы для будущих протестов», – подчеркивает собеседник.

    «События в Грузии уже сравнивают с украинским Майданом 2014 года. Однако пока говорить о повторении правящей верхушкой Тбилиси «пути Януковича» рано. Не похоже, что местная оппозиция обладает теми же ресурсами, что и протестующие в Киеве», – акцентирует эксперт.

    «Сам Янукович достаточно быстро отказался от борьбы за власть. Однако «Грузинская мечта» не в первый раз сталкивается с внутриполитическими кризисами. В принципе, ранее им удавалось избежать падения в бездну, что говорит о намерении удержаться на имеющихся позициях», – полагает Лукьянов.

    Отзыв законопроекта приветствовали и в самой Грузии. «Вносить такой законопроект без предварительной подготовки в тех же западных структурах и консультаций с местным обществом было грубой ошибкой, – сказал газете ВЗГЛЯД грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе. – Я очень положительно оцениваю его отзыв. Власти выиграют и в глазах местной общественности, и перед Западом». По его словам,

    сторонники Саакашвили «устроили грязную провокацию» и смогли вовлечь в радикальные действия молодежь.

    «А Запад, даже не читая закон, требовал его отзыва. Это стимулировало молодежь», – сказал Петрэ Мамрадзе. «В любом случае «Грузинская мечта» сейчас может повернуть ситуацию себе на пользу. Она скажет, что слушает глас собственного народа, особенно молодежи, а также она получает козыри перед Западом», – считает эксперт.

    «Отзыв является проявлением силы, а не слабости», – отметил он. Эксперт сказал, что «до грузинского Майдана дело бы не дошло, нет такого ресурса в оппозиции. Там в первых рядах выступали отпетые сторонники Саакашвили. Но они не могут представить лидера, которого поддержало бы общество», – заявил аналитик.

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