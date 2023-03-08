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Боррель призвал Тбилиси уважать права граждан Грузии на мирный протест
Глава внешнеполитической службы ЕС Боррель призвал Тбилиси уважать права граждан Грузии на мирный протест
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Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель выступил с утверждением, что принятие грузинской версии закона об иностранных агентах якобы является плохим развитием событий для Грузии и противоречит стремлению Тбилиси вступить в Евросоюз.
Боррель заявил, что парламент Грузии во вторник принял в первом чтении новый закон о транспарентности внешнего влияния, который якобы несовместим с ценностями и стандартами ЕС и противоречит заявленной Грузией цели вступления в Евросоюз. Глава внешнеполитической службы Евросоюза выразил мнение, что принятие грузинской версии закона об иностранных агентах якобы является очень плохим развитием событий для Грузии и ее народа, передает ТАСС.
Он также выступил с утверждением, что закон в его нынешней форме грозит оказать замораживающий эффект в отношении гражданского общества в Грузии и медийных организаций с негативными последствиями для многих граждан республики. Кроме того, Боррель предупредил, что реализация закона может иметь серьезные последствия для отношений Грузии с ЕС.
Боррель также призвал уважать права грузинских граждан на мирный протест.
Ранее Госдеп США пообещал отслеживать ситуацию в Грузии ради соблюдения прав мирных протестующих свободно собираться и выражать свою позицию. Тем временем власти Грузии задействовали спецназ для разгона митинга в Тбилиси.
Главе ЕК после слов о России посоветовали утопиться
Британская журналистка Робертс назвала главу ЕК фон дер Ляйен ядовитой глобалистской ведьмой и посоветовала ей утопиться
Британская журналистка и стендап-комик Эби Робертс назвала главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен ядовитой глобалистской ведьмой и посоветовала ей утопиться в море.
Глава ЕК заявила, что гордится принятием соглашения о создании международного центра судебного преследования, который направлен на осуждение России за спецоперацию на Украине. Комментируя заявление фон дер Ляйен, Робертс назвала главу ЕК ядовитой глобалистской ведьмой, посоветовав ей утопиться в море, передает РИА «Новости».
Напомним, в пятницу в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что спецоперация РФ на Украине будет продолжаться до полного выполнения задач по денацификации и демилитаризации Украины и устранению угроз безопасности.
В России оценили намерения Польши получить компенсации за прекращение поставок нефти и газа
Эксперт Юшков: Польша вряд ли получит компенсации по газу и нефти
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Шансы Польши получить компенсацию по иску минимальны, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее Польша собралась потребовать от Газпрома и «Татнефти» компенсаций за прекращение поставок нефти и газа.
«Претензии Польши абсурдны, особенно в нефтяной сфере. Весь прошлый год они требовали ужесточить санкции против России и запретить доставку нашей нефти по трубе. И когда в ЕС отказались это делать, Варшава заявляла о готовности ввести ограничения на национальном уровне», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«На деле же, скорее всего, арбитраж признает ситуацию форс-мажорной. Дело в том, что там остался только контракт «Татнефти», которая не смогла согласовать с Минэнерго график прокачки на польский НПЗ. Соответственно, это государственное решение, а компания просто не могла выполнить условия договора», – полагает собеседник.
«Что касается газовой сферы, контракт Газпрома с польской компанией должен был закончиться еще в декабре прошлого года. Но, напомню, Польша и Болгария стали первыми странами, перед которым встал вопрос, платить ли за энергоресурсы по рублевой схеме. И они отказались от поставок», – заметил он.
«Теперь поляки требуют от нас вернуть разницу между изначально оговоренной стоимостью по контракту с Газпромом и тем, за сколько реально они покупали в итоге топливо. Но тут есть прецедент, когда финская компания также подавала иск к Газпрому и арбитраж принял сторону России, сославшись на нежелание финнов платить в рублях», – заключил Юшков.
Ранее глава польской компании Orlen Даниель Обайтек заявил о планах потребовать компенсации от России за прекращение поставок нефти и газа. Об этом он сообщил в эфире радиостанции Zet. Контракт Orlen на поставки нефти с российской «Татнефтью» действует до декабря 2024 года, в рамках договора польская сторона покупала 200 тыс. тонн нефти в месяц, пишет РИА «Новости».
27 февраля «Транснефть» сообщила, что прекратила транспортировку российской нефти в Польшу, поскольку маршрутные поручения на конец февраля не были оформлены и оплачены. Поставки сырья в Польшу были исключены из экспортного графика, утверждаемого российским Минэнерго.
Контракт PGNiG (входит в Orlen) с Газпромом действовал до конца 2022 года, но поставки топлива были приостановлены в апреле 2022 года из-за неоплаты по новой схеме в рублях. Обайтек заявил, что этот вопрос будет решаться, вопрос компенсаций от России изучается.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша в феврале и марте сводит до нуля количество поставляемой в страну российской нефти.
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Россия предупредила Запад об обязанности вернуть замороженные активы с процентами
Дипломат Логвинов: Западу рано или поздно придется вернуть России замороженные средства, да еще и с процентами
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Любая форма отъема Западом замороженных российских средств превращается в «воровскую схему», и рано или поздно эти деньги придется возвращать, причем с процентами, заявил исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов.
Любая «воровская схема», которую изобретет Европейский союз, противоречит общепринятым правовым нормам, передает РИА «Новости» слова Логвинова.
Он напомнил, что юридическая служба Совета ЕС фактически признала, что рано или поздно государственные активы России придется вернуть, добавив к этому проценты. Если же эти средства по каким-то причинам будут утеряны, ЕС будет обязан компенсировать России потери, сказал дипломат. По его словам, средства придется изыскивать из кармана европейских налогоплательщиков, которые об этом даже не догадываются.
В феврале Юридическая служба Евросоюза фактически подтвердила, что никому не известно местонахождение 86% «замороженных» активов Центрального банка России, общий размер которых она оценивает в 258 млрд долларов.
Эксперт увидел грубую подтасовку в эстонских выборах
Политолог Рева: Выборы в Эстонии оказались грубо подтасованными
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Результат состоявшихся в Эстонии парламентских выборов стал итогом грубой подтасовки, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Максим Рева. Тем временем эстонская оппозиционная Консервативная народная партия (EKRE) заявила, что не признает официально объявленный исход выборов – до тех пор, пока не убедится в том, что голоса подсчитали честно.
5 марта в Эстонии состоялись выборы в Рийгикогу (парламент). Первоначально, согласно данным экзитполов, казалось, что победу одерживают консерваторы из партии EKRE. Им приписывали 25,2% голосов, в то время как Партии реформ, в рядах которой состоит нынешний премьер-министр Эстонии, – всего 20,1% голосов.
Но после подсчета голосов и по итогам электронного голосования выяснилось, что Партия реформ набирает 31,2%, EKRE – лишь 16,1%, а Центристская партия (за которую традиционно голосуют русскоязычные граждане Эстонии – 15,3%. Далее, в соответствии с достигнутыми результатами следуют «Эстония-200» (13,3%), Социал-демократическая партия (9,3%) и «Отечество» (8,2%). Теперь Партия реформ получит 37 мандатов в Рийгикогу (плюс 3 по сравнению с предыдущими выборами), а EKRE – 17 (минус 2).
Глава Консервативной народной партии Мартин Хельме выразил недоверие к результату, объявленному эстонским Центризбиркомом. Он заявил, что консерваторы пойдут в суд и потребуют доступа к счетным компьютерам. «Начнем с того, что в первый день, когда были запущены электронные выборы, что-то сразу пошло не так, и закончим тем, что, хотя избирательная комиссия говорит, что результаты должны стать известны через час после закрытия участков (то есть в 21:00 – прим. газеты ВЗГЛЯД), мы ждем до 11–12, и цифры совершенно не совпадают с бумажными бюллетенями. Даже отдаленно не совпадают. По-моему, в правдоподобность электронных выборов невозможно поверить», – сказал лидер консерваторов.
Он не считает, что EKRE допустила какие-либо ошибки в своей предвыборной агитации. «Я думаю, что сигналы нашей кампании были правильными. Я думаю, что тот пузырь, в котором живут в политических кругах Таллина и в СМИ – будто народ Эстонии в первую очередь заботит Украина – на самом деле не соответствует действительности», – сказал председатель EKRE.
В свою очередь политолог Максим Рева, сам являющийся уроженцем Эстонии, напомнил газете ВЗГЛЯД, что накануне выборов партию EKRE «топили» с помощью «тяжелой артиллерии» – в американском издании Politico вышла статья, где эту организацию обвинили в связях с российским бизнесменом Евгением Пригожиным.
При этом EKRE, будучи эстонскими националистами, одновременно являются евроскептиками, находятся в недоброжелательных отношениях с брюссельским истеблишментом и американской Демократической партией, зато выражают симпатии экс-президенту США Дональду Трампу. После победы Джо Байдена на президентских выборах в 2020 году основатель EKRE Март Хельме назвал его «коррумпированным типом» и усомнился, что тот победил честно – за что лишился поста главы эстонского МВД.
Максим Рева добавил, что к настоящему моменту EKRE два года находится в оппозиции, а Кая Каллас, соответственно, у власти – и при ней Эстония серьезно «просела» в плане экономики. «Поэтому внезапная победа Партии реформ кажется мне крайне подозрительной. Тут все просто вопиет о подтасовке, которую «реформисты», будучи правящей партией, имели все возможности организовать. Кая Каллас, которую прозвали «принцессой войны», шла на выборы с единственной идеей-фикс – наращивать градус геополитического противостояния с Россией», – пояснил собеседник.
«Что касается экономики и уровня жизни в самой Эстонии – эти темы ее, похоже, просто не волнуют. В то же время EKRE, которые, надо признать, талантливые популисты, настаивали на том, что главным предметом заботы для эстонских властей должна являться все-таки сама Эстония, а не Украина. Результаты экзитполов показывали, что избиратель в массе своей разделяет эту точку зрения. А потом – бац! – в одночасье все меняется. Я как человек, который занимается политикой не первый год, не верю, что возможны подобные случайные кульбиты. Тут вспоминается афоризм, приписываемый товарищу Сталину: неважно, как голосуют, важно, как подсчитают», – подчеркнул политолог.
В то же время Рева усомнился в том, что EKRE сможет доказать свою правоту через суд. «Те, кто организовал эту подтасовку, имеют все возможности замести следы. Глубоко сомневаюсь, что EKRE позволят добыть доказательства произведенной подмены. Однако если консерваторы не отступятся, будут продолжать требовать правды и последовательно пойдут по судебным инстанциям, не давая забыть обо всей этой истории, то поспособствуют падению доверия населения к избирательной системе. Хотя эстонский менталитет такой, что люди будут лишь роптать на кухнях, а на открытое возмущение решатся немногие», – предположил Рева. Он добавил, что от предположительной подтасовки могла пострадать не только партия EKRE.
«Единственная политсила на этих выборах, которая реально озабочена защитой прав местного русского населения, – общий список Объединенной левой партии Эстонии (ОЛПЭ) и движения Koos/«Вместе». Первоначальные результаты показывали, что представитель этого списка Айво Петерсон проходит в парламент. Потом, по итогам произведенного подсчета, выяснилось – нет, не проходит…» – сообщил Рева.
Напомним, Партия реформ под руководством премьера Каи Каллас победила на парламентских выборах в Эстонии. Об этом сообщила республиканская избирательная комиссия. Выборы в парламент Эстонии завершились 5 марта, передает «РИА Новости».
Всего было открыто 405 избирательных участков по всей стране. На 101 место в парламенте претендуют 968 кандидатов. За парламентские мандаты боролись девять партий и десять независимых кандидатов. Чтобы пройти в парламент, партиям и независимым кандидатам необходимо преодолеть 5-процентный избирательный барьер.
Ранее эстонские города стали отказываться от демонстрации подбитого российского танка, который был выставлен на площади Свободы в центре Таллина. В частности, министерство обороны Эстонии и Эстонский военный музей в сотрудничестве с украинскими коллегами привезли в республику подбитый танк Т-72.
Он был установлен на площади Свободы в центре Таллина до 2 марта, после чего его планировали показать в других городах страны. Жители Таллина приносили к танку цветы, но сотрудник охранной фирмы их убирал.
В городах Раквере, Нарва и Йыхви посчитали, что сейчас неправильное время для подобных экспозиций. При этом министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил, что демонстрация танка в других городах все еще обсуждается с местными властями.
Ранее жители Берлина принесли цветы к стоящему перед российским посольством танку Т-52, из-за чего начались беспорядки с проукраински настроенными радикалами.
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У здания парламента Грузии сожгли российский флаг
Российский флаг сожгли в понедельник демонстранты у парламента Грузии, протестуя против обсуждения в комитетах высшего законодательного органа законопроекта об иностранных агентах, который оппозиция называет «российским», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Участник акции протеста Бека Квачантирадзе, сжегший флаг РФ, сказал, что «Россия является империей зла».
«Нужно обратить в пепел всю российскую империю. Россия – оккупант, в Грузии не должно быть ничего российского», – заявил он.
Демонстранты под флагами Грузии, ЕС и Украины кричат: «Нет российскому закону!», а также называют инициаторов законопроекта из движения «Сила народа» и поддержавших документ членов правящей «Грузинской мечты» «рабами» и «русскими».
Участники акции написали на здании парламента «Революция». Оппозиционные депутаты говорят, что будут физически сопротивляться принятию закона.
В понедельник послы США и Германии призвали отозвать законопроект.
Президент Грузии поддержала из Нью-Йорка протестующих в Тбилиси
Президент Грузии Зурабишвили заявила в США о поддержке протестующих в Тбилиси и пообещала ветировать закон об иноагентах
Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих в Тбилиси на проспекте Руставели против законопроекта об иноагентах, пообещав ветировать документ.
Президент Грузии обратилась к участникам акции протеста на проспекте Руставели в Тбилиси из Нью-Йорка. Зурабишвили заявила в видеообращении на фоне статуи Свободы о своей поддержке протестующих против законопроекта об иноагентах, выступив с утверждением, что они якобы представляют свободную Грузию, передает ТАСС.
Президент Грузии также заявила, что законопроект об иноагентах, против которого выступают участники акции протеста в Тбилиси, не стоит посылать в Венецианскую комиссию для заключения и даже рассматривать по статьям. Зурабишвили пообещала ветировать законопроект, выступив с утверждением, что он, якобы, был подписан под диктовку Москвы.
Ранее режиссер Георгий Хаиндрава обвинил посольство Соединенных Штатов в попытке спровоцировать в Грузии массовые беспорядки.
Сенатор Долгов: Для возвращения замороженных на Западе активов России нужна победа в спецоперации на Украине
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Действия США и ЕС в отношении активов России незаконны. Обращения в международные суды вряд ли принесут результаты. Вероятно, наиболее эффективным путем является полная реализация поставленных целей на Украине. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказали сенатор Константин Долгов и экономист Антон Любич. Ранее Россия предупредила Запад об обязанности вернуть замороженные активы с процентами.
«Имеется два выхода из ситуации с кражей активов РФ. Первый – попытка правового урегулирования вопроса. Здесь речь идет о международных судах. Действия Запада незаконны, но мы прекрасно понимаем, что тогда Россия вновь столкнется с предвзятым отношением», – считает сенатор Константин Долгов.
«Международные суды находятся под сильнейшим влиянием США. Интересно, что происходящее не согласуется даже с внутренним законодательством Штатов и ЕС. Политикам стран Запада приходится на ходу выдумывать оправдания самого настоящего воровства. Вашингтон превратил существующие нормы в пустой звук», – подчеркивает собеседник.
«К сожалению, приходится признать, что обращение в международные суды будут малоэффективны, но отказываться от этого не стоит. Их можно использовать в качестве своеобразного рупора нашей позиции. Также Москве необходимо сосредоточиться на политических мерах, а именно на победе в СВО. Полная реализация поставленных целей на Украине позволит нам диктовать собственные правила игры», – резюмирует Долгов.
«Судьба российских суверенных активов рано или поздно решится путем договора между западными странами и Москвой. Конечно, на урегулирование уйдут десятилетия. Однако в какой-то момент Западу что-то понадобится от РФ. Мы, соответственно, напомним о нерешенном вопросе, и компромисс станет единственным выходом из ситуации», – в свою очередь считает экономист Антон Любич.
«Подчеркну, что законных оснований для изъятия наших активов нет. Однако в международном праве не существует «полиции». Контроля над действиями акторов не ведется, а значит, любая норма исполняется ровно настолько, насколько заинтересованная сторона способна добиться ее реализации», – резюмирует Любич.
Ранее исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов заявил, что замораживание Западом активов РФ является «воровской схемой». По его мнению, рано или поздно США и странам Евросоюза придется возвращать «украденные деньги с процентами».
Дипломат отметил, что Запад будет вынужден изыскивать средства для компенсации из кармана собственных налогоплательщиков. При этом он указал, что Совет ЕС фактически признал необходимость возвращения денег России в будущем.
Напомним, в феврале Юридическая служба Евросоюза заявила, что местонахождение 86% замороженных активов Центрального банка РФ остается неизвестным. По оценкам ведомства, общий размер средств может составлять около 258 млрд долларов.
Ранее европейские юристы призвали обязать банки сообщать подробности о суммах замороженных активов российского ЦБ. При этом Bloomberg сообщал, что представители Евросоюза нашли «законные основания» для временного использования не менее 33,8 млрд евро из капитала РФ для интересов Украины.
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Спецназ введен в Тбилиси из-за протеста против законопроекта об иноагентах
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Спецназ выведен на улицы Тбилиси, чтобы предотвратить попытку сотен демонстрантов прорваться в парламент, где в первом чтении приняли во вторник спорный законопроект об иностранных агентах, который оппозиция называет «пророссийским», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
На улицах у парламента идут стычки противников законопроекта и полиции. По предварительным данным, применен слезоточивый газ.
В основу предлагаемого законопроекта для обеспечения прозрачности иностранного финансирования, по данным его инициаторов, положен аналогичный американский, принятый в 1938 году, – «О регистрации иностранных агентов». Несмотря на это США и Евросоюз призвали Грузию не принимать этот закон, чтобы не мешать работе неправительственных организаций.
После первого чтения законопроект отправят в Венецианскую комиссию.
Посольство США охарактеризовало происходящее как «черный день для демократии Грузии».
Напомним, накануне депутаты в парламенте Грузии подрались из-за закона об иноагентах.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что грузинский закон об иноагентах будет противостоять влиянию Запада.
Власти Грузии оскорбились определением законопроекта об иноагентах как «российского»
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал «самой большой ложью» определение со стороны оппозиции спорного законопроекта об иностранных агентах как «пророссийского», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Насилие со стороны оппозиции стало инструментом ее политики. Называть этот законопроект «российским» – это самая большая пропагандистская ложь», – заявил он перед началом пленарной сессии, где законопроект лояльного властям движения «Сила народа» планируют принять в первом чтении.
«Стигматизация этого законопроекта как «российского» является элементарным инструментом пропаганды», – сказал спикер парламента.
В основу предлагаемого законопроекта для обеспечения прозрачности иностранного финансирования, по данным его инициаторов, положен аналогичный американский, принятый в 1938 году, – «О регистрации иностранных агентов». Несмотря на это США и Евросоюз призвали Грузию не принимать этот закон, чтобы не мешать работе неправительственных организаций.
После первого чтения законопроект отправят в Венецианскую комиссию.
Во вторник у парламента Грузии возобновились акции протеста, их участники говорят, что «не допустят превращения Грузии в российскую губернию».
Напомним, накануне депутаты в парламенте Грузии подрались из-за закона об иноагентах.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что грузинский закон об иноагентах будет противостоять влиянию Запада.
СК объявил в международный розыск воевавших за Украину граждан Грузии
В международный розыск объявили пятерых воевавших за киевский режим грузинских наемников из «Грузинского национального легиона», сообщили в Следственном комитете.
Следствие объявило в международный розыск пятерых граждан Грузии, ранее их заочно обвинили и избрали меру пресечения, сообщается на сайте ведомства.
Также получены доказательства участия в «Грузинском национальном легионе» еще троих граждан Грузии, им предъявили аналогичное обвинение.
Проводится сбор информации, нужной для привлечения к уголовной ответственности наемников из других стран.
Ранее СК сообщал, что иностранные наемники, участвующие на стороне киевского режима, получают от 30 до 100 тыс. гривен (от 815,5 до 2718,4 долларов).
Товарооборот между ЕС и Россией достиг максимальных за восемь лет значений
Евростат: Товарооборот России и Евросоюза достиг максимума за восемь лет
Импорт товаров из России по итогам оказался на историческом максимуме и составил почти 204 млрд евро, а товарооборот с Евросоюзом достиг рекордных значений в более чем 258 млрд евро, свидетельствуют данные Евростата.
Согласно данным Евростата, импорт российских товаров в ЕС в прошлом году вырос на четверть и составил 203,4 млрд евро, в то же время снизился на 38,1% экспорт из Евросоюза, чего не было с 2005 года, передает РИА «Новости».
Отмечается, что снижение европейского экспорта не помешало достичь максимального за восемь лет уровня товарооборота, который за год увеличился на 2,3% и составил 258,6 млрд евро.
Напомним, ЕС после начала спецоперации на Украине ввел против России уже десять пакетов санкций.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, что заставило экономистов МВФ резко улучшить прогноз по российской экономике, несмотря на введенные санкции.
Минобороны Грузии опровергло сообщения о бунте в воинской части
Минобороны Грузии назвало «дезинформацией» появившиеся в соцсетях сообщения о выходе из подчинения ряда подразделений
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Минобороны Грузии назвало «дезинформацией» распространяемые в соцсетях сообщения о том, что некоторые подразделения вышли из подчинения в знак протеста против «пророссийского» закона об иноагентах, принятого парламентом страны 7 марта в первом чтении, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В Минобороны Грузии заявили, что в соцсетях якобы были созданы фальшивые страницы, через которые распространяется дезинформация о неподчинении ряда подразделений вооруженных сил республики. В ведомстве назвали появившиеся в соцсетях сообщения целенаправленной ложью.
По данным грузинских СМИ, в социальных сетях, в частности, распространились сведения о неподчинении воинской части в Сенаки в Западной Грузии.
Тем временем на проспекте Руставели в Тбилиси несколько сот агрессивно настроенных демонстрантов продолжают попытки ворваться в парламент, охраняемый спецназом и усиленными нарядами полиции. В стражей порядка периодически бросают камни, бутылки с водой и другие предметы. Несколько радикалов задержано.
Ранее власти Грузии ввели в Тбилиси спецназ с целью предотвратить попытку демонстрантов прорваться в парламент, где во вторник в первом чтении приняли спорный законопроект об иностранных агентах, который оппозиция называет «пророссийским».
Эксперт рассказал о вариантах законопроекта об иноагентах в Грузии
Эксперт объяснил, какие варианты законопроекта об иноагентах рассматривают в Грузии
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В парламенте Грузии рассматриваются сразу два законопроекта об иностранных агентах – «американский» и «грузинский» варианты. Американская версия – это попросту перевод на грузинский язык Акта США FARA, принятого в 1938 году. А грузинская, по утверждению властей, якобы представляет собой улучшенную, облагороженную версию FARA, поскольку американский вариант сочтен слишком жестким, объяснил газете ВЗГЛЯД бывший сотрудник аппарата президента Грузии, руководитель Института Евразии Гулбаат Рцхиладзе.
«Обсуждается в основном грузинская версия. При этом оппозиция занимается демагогией, когда называет оба документа «российскими документами». Однако и власть по сути занимается демагогией, поскольку люди из правящей команды сами когда-то работали в НПО, которые финансировались Западом. Сомневаюсь, что они перестали быть иностранными агентами, когда перебрались на высокие должности. Пора расшифровать всех агентов влияния Запада. А у нас, допустим, председатель парламента Шалва Папуашвили получил образование на Западе и сам долго работал в этих прозападных НПО», – напоминает Рцхиладзе.
Хотя власти продолжают вести острую публичную полемику с западными дипломатами и эмиссарами Евросоюза, они на самом деле уже немного испугались и решили сдать назад, уверен Рцхиладзе.
«В партии «Грузинская мечта» решили потянуть время, пар недовольства стравить, а когда страсти успокоятся – вернуться к этому вопросу. Это, кстати, тоже нонсенс само по себе. Правительство говорит, что принимает этот закон ради укрепления суверенитета Грузии, чтобы уменьшить или даже исключить внешнее влияние на наши внутренние дела, а само направляет документ на вердикт какой-то иностранной конторе. В Венецианской комиссии Совета Европы собираются третьесортные эксперты, которые потом дают какие-то свои рекомендации. Эта комиссия – совершенно не авторитет для уважающего себя государства», – возмущается тбилисский эксперт.
Стоит напомнить: эта комиссия не делает резких политических заявлений, отмечает Рцихаладзе. «Как правило, она не отвергает документ целиком, а дает разные советы, типа: вот эту формулировку было лучше бы изложить иначе. Но по сути, Венецианская комиссия, скорее всего, фактически сведет на нет основные постулаты обоих законопроектов, в том числе и «американского». В свою очередь у наших властей останется пространство разных толкований вердикта Венецианской комиссии. «Грузинская мечта» будет интерпретировать вердикт по-своему, а оппозиция – по-своему. С помощью такого трюка правящая партия надеется избежать новой волны гнева американского посольства», – убежден эксперт.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что депутаты от правящей «Грузинской мечты» и лояльному к нему движению «Сила народа» дерутся в парламенте в понедельник с оппозиционерами на комитетских слушаниях по законопроекту, которым будут определяться иностранные агенты в Грузии.
Позже сообщалось, что российский флаг сожгли в понедельник демонстранты у парламента Грузии, протестуя против обсуждения в комитетах высшего законодательного органа законопроекта об иностранных агентах, который оппозиция называет «российским».
Посольство США в Грузии обвинили в провоцировании массовых беспорядков
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Экс-госминистр по урегулированию конфликтов, известный режиссер Георгий Хаиндрава назвал 7 марта «постыдным днем» в тридцатилетней истории Грузии и США, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Посольство США попыталось спровоцировать массовые беспорядки», – заявил он.
Так он прокомментировал заявление посольства США, которое охарактеризовало происходящее в Тбилиси на фоне принятия в первом чтении спорного законопроекта об иноагентах как «черный день для демократии Грузии».
Посольство также выразило сомнения в приверженности властей Грузии евроатлантической интеграции из-за законопроекта, который критикуется в США и Евросоюзе.
В Тбилиси у здания парламента продолжаются столкновения спецназа и противников законопроекта, которые называют его «пророссийским».
Против демонстрантов, которые пытаются ворваться в парламент, применяется слезоточивый газ и водометы.
Демонстранты держат в руках флаги Грузии, США, Украины и ЕС.
В парламенте Грузии подрались депутаты из-за закона об иноагентах
Депутаты от правящей «Грузинской мечты» и лояльному к нему движению «Сила народа» дерутся в парламенте в понедельник с оппозиционерами на комитетских слушаниях по законопроекту, которым будут определяться иностранные агенты в Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Данный законопроект выработан «Силой народа» и первые же слушания 2 марта уже привели к физическому противостоянию с оппозицией и ее сторонниками, которая называет закон «российским».
У парламента Грузии 6 марта несколько сот человек протестует против законопроекта. Очевидно, что общественное мнение Грузии обеспокоено его возможным принятием.
В самом здании 6 марта введен режим ограниченного доступа, так как в юридическом комитете парламента обсуждаются вариации данного закона – «О прозрачности иностранного влияния» и «О регистрации иностранных агентов».
Независимый оппозиционный депутат Роман Гоциридзе в понедельник предупредил о «наступлении 1937 года».
«Грузинская мечта» ведет страну к изоляции, – сказал он. – Но мы этого не допустим».
Инициаторы же отмечают, что предложенный законопроект является переводом аналогичного американского, который был принят в 1930-х. Законопроект отправят в Венецианскую комиссию СЕ до окончательного голосования.
ЕС и США призывают Грузию отказаться от рассмотрения законопроекта, а президент Саломе Зурабишвили пообещала наложить вето.
Ранее председатель комитета парламента по внешним связям Николоз Самхарадзе отметил, что законопроект направлен на обеспечение прозрачности иностранного финансирования. По его словам, акцент будет делаться на поступлении финансов от «враждебных Грузии государств».