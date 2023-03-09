Сенатор Клишас: В Грузии нарастает вероятность украинского сценария Сенатор Климов: Грузия сдает экзамен на самостоятельность Сенатор Климов: Грузии придется отстаивать свою независимость

Фото: Zurab Tsertsvadze/AP/ТАСС

Текст: Алёна Задорожная

Тбилиси фактически находится под давлением Вашингтона. США выгодно установить контроль над этой страной. И сейчас Грузии придется доказывать свою независимость, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее правительство Грузии отозвало закон об иноагентах, который привел к серьезным беспорядкам в стране. «Все, что происходит в Грузии начиная с 2000-х годов, делается под американским руководством. Сейчас мы видим, как правительство пытается освободиться от иностранного влияния. Правда, делается это очень медленно. Первым шагом был как раз закон об иноагентах. Но как только попытка была предпринята, из Вашингтона, судя по всему, поступил сигнал «валить» эту власть», – сказал глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета России Андрей Климов. «Примечательно, что используются старые методы – нанимаются студенты, выводятся на улицы, начинаются беспорядки. Получается, что любой народ, который хочет освободиться от американского колониализма, обречен на такого рода испытания. Кто-то их выдерживает, а Украина, например, не справилась с давлением», – продолжил парламентарий. «Теперь своего рода экзамен на самостоятельность сдает Грузия. И если она хоть сколько-нибудь суверенна, то должна отстоять свою истинную независимость. Если экзамен будет провален, то Тбилиси рискует оказаться вторым Киевом. Грузии надо осознать, что американцы думают не о счастье и процветании народа, а о своих собственным меркантильных интересах», – полагает собеседник. «Очевидно, что основная цель США – сохранить свое доминирование. Им особенно важно это сделать именно вдоль границ с Россией. При этом Грузия как таковая Вашингтону не нужна. Но это важная геополитическая точка, которая позволяет не только контролировать территории в сторону России, но и создавать угрозу Турции», – заключил Климов. Ранее правящая партия «Грузинская мечта» и лояльное властям движение «Сила народа» приняли решение отозвать скандальный законопроект об иноагентах, который оппозиция назвала «пророссийским». Обе политические организации заявили, что общество было введено в заблуждение, восприняв инициативу правительства как «отказ от Европы». После того как законопроект был отозван, оппозиция официально отменила брифинг, на котором должны были огласить план о гражданском неповиновении, сообщает издание ТАСС. Изначально мероприятие было анонсировано в среду. Его итогом должна была стать публикация трехэтапного списка действий, направленных на достижение пересмотра решения властей. Подчеркивается, что большую роль в нем отводили протестующим студентам и политикам. Напомним, во вторник в Грузии начались митинги против принятия правительством закона об иноагентах. В Тбилиси акции переросли в стычки демонстрантов с полицией. В ходе столкновений правоохранительными органами был применен слезоточивый газ. Есть задержанные и пострадавшие. События в Грузии вызвали широкий резонанс на Западе. Госдеп США пообещал отслеживать ситуацию в Тбилиси ради соблюдения прав мирных протестующих свободно собираться и выражать свою позицию. Позже глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что принятие закона об иностранных агентах противоречит стремлению Грузии вступить в Евросоюз. По его мнению, подобные инициативы способны «заморозить» выстраивание гражданского общества, а также противоречат ценностям Брюсселя. «Теперь понятно, почему США еще не в Европейском союзе – там этот закон действует с 1938 года», – ответила Боррелю официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале. Вместе с тем, как сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси, грузинская оппозиция намерена продолжить митинги, несмотря на отзыв законопроекта. Депутат парламента Тбилиси из оппозиционной партии «Гирчи – Больше свободы» Цотнэ Коберидзе сообщил на брифинге, что митинги продолжатся до юридического отзыва инициативы, а также полного освобождения демонстрантов. В свою очередь депутат от оппозиционного «Единого национального движения» (ЕНД) Анна Цитлидзе заявила, что «в Грузии пророссийская власть, поэтому прозападный курс в опасности». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Захарова отреагировала на слова Борреля о законе об иноагентах в Грузии Официальный представитель МИД России Захарова прокомментировала слова Борреля о законе об иноагентах в Грузии

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Текст: Ольга Иванова

Официальный представитель МИД Мария Захарова пошутила над словами главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о законе об иноагентах в Грузии, отметив, что теперь стало понятно, почему США не в Евросоюзе. Захарова в своем Telegram-канале, комментируя слова Борреля, подметила, что США все еще не в Европейском союзе, поскольку там закон об иноагентах действует с 1938 года. Ранее Боррель выступил с утверждением, что принятие грузинской версии закона об иностранных агентах якобы является плохим развитием событий для Грузии и противоречит стремлению Тбилиси вступить в Евросоюз. Глава правящей партии Грузии Кобахизде сравнил происходящее в стране с событиями на Украине 8 марта 2023, 20:28 Текст: Алексей Дегтярёв

Майдан, сменивший власть на Украине, привел страну к потере Крыма и большей части Донбасса, заявил председатель правящей партии Грузии Ираклий Кобахидзе, заметив, что грузинские радикалы «добиваются аналогичных результатов». В результате майдана на украинской территории сейчас идут боевые действия, страна потеряла множество территорий, цитирует Кобахидзе NewsGeorgia. Он добавил, что грузинские радикалы добиваются аналогичных результатов в Грузии. Политик, комментируя сравнение событий в стране сейчас с украинскими событиями 2013-2014 годов, указал, что сейчас в Грузии в тюрьме сидит экс-президент Михаил Саакашвили, это «грузинский Янукович». Ранее МВД Грузии сообщило о задержании 66 человек на акциях протеста оппозиции против называемого «пророссийским» проекта закона об иностранных агентах. Во второй половине дня среды в Грузии возобновились акции против закона об иноагентах. Новости СМИ2 Президент Грузии поддержала из Нью-Йорка протестующих в Тбилиси Президент Грузии Зурабишвили заявила в США о поддержке протестующих в Тбилиси и пообещала ветировать закон об иноагентах

Фото: EPA/TASS

Текст: Антон Никитин

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих в Тбилиси на проспекте Руставели против законопроекта об иноагентах, пообещав ветировать документ. Президент Грузии обратилась к участникам акции протеста на проспекте Руставели в Тбилиси из Нью-Йорка. Зурабишвили заявила в видеообращении на фоне статуи Свободы о своей поддержке протестующих против законопроекта об иноагентах, выступив с утверждением, что они якобы представляют свободную Грузию, передает ТАСС. Президент Грузии также заявила, что законопроект об иноагентах, против которого выступают участники акции протеста в Тбилиси, не стоит посылать в Венецианскую комиссию для заключения и даже рассматривать по статьям. Зурабишвили пообещала ветировать законопроект, выступив с утверждением, что он, якобы, был подписан под диктовку Москвы. Ранее режиссер Георгий Хаиндрава обвинил посольство Соединенных Штатов в попытке спровоцировать в Грузии массовые беспорядки. В Грузии образовалась пробка из направляющихся в Россию автомобилей На пропускном пункте Верхний Ларс со стороны Грузии образовалась пробка из направляющихся в сторону России автомобилей 9 марта 2023, 04:59 Текст: Антон Никитин

На пропускном пункте Верхний Ларс на границе Грузии образовалась пробка из движущихся в сторону России автомобилей, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты» и сообщения пользователей Telegram-канала «Верхний Ларс». Исходя из данных сервиса «Яндекс.Карты», длина затора перед границей России со стороны Грузии превышает километр. Один из пользователей чата сообщил, что со стороны Грузии к границе с Россией образовалась большая очередь. Другой участник сообщил, что пробка со стороны Грузии до грузинского поста достигает двух километров, передает РИА «Новости». Ранее у парламента Грузии в Тбилиси начались столкновения между силами спецназа и протестующими против принятия якобы «пророссийского» закона об иноагентах. Новости СМИ2 У здания парламента Грузии сожгли российский флаг 6 марта 2023, 14:36 Текст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

Российский флаг сожгли в понедельник демонстранты у парламента Грузии, протестуя против обсуждения в комитетах высшего законодательного органа законопроекта об иностранных агентах, который оппозиция называет «российским», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. Участник акции протеста Бека Квачантирадзе, сжегший флаг РФ, сказал, что «Россия является империей зла». «Нужно обратить в пепел всю российскую империю. Россия – оккупант, в Грузии не должно быть ничего российского», – заявил он. Демонстранты под флагами Грузии, ЕС и Украины кричат: «Нет российскому закону!», а также называют инициаторов законопроекта из движения «Сила народа» и поддержавших документ членов правящей «Грузинской мечты» «рабами» и «русскими». Участники акции написали на здании парламента «Революция». Оппозиционные депутаты говорят, что будут физически сопротивляться принятию закона. В понедельник послы США и Германии призвали отозвать законопроект. Грузинский эксперт оценил решение властей страны отозвать законопроект об иноагентах Грузинский эксперт Мамрадзе: Отзыв законопроекта об иноагентах является проявлением силы, а не слабости

Фото: Sputnik/РИА Новости

Текст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

Авторитетный грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе назвал законопроект об иноагентах «грубой ошибкой» властей, но отметил, что его отзыв будет положительным для правящей «Грузинской мечты», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. «Вносить такой законопроект без предварительной подготовки в тех же западных структурах и консультаций с местным обществом было грубой ошибкой, – сказал аналитик газете ВЗГЛЯД. – Я очень положительно оцениваю его отзыв. Власти выиграют и в глазах местной общественности, и перед Западом». По его словам, сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «устроили грязную провокацию» и смогли вовлечь в радикальные действия молодежь. «А Запад, даже не читая закон, требовал его отзыва. Это стимулировало молодежь. Но по большому счету стигматизировать законопроект, не читая его, что это, если не фашизм или большевизм?» – сказал Петрэ Мамрадзе. «В любом случае «Грузинская мечта» сейчас может повернуть ситуацию себе на пользу. Она скажет, что слушает глас собственного народа, особенно молодежи, а также она получает козыри перед Западом», – считает эксперт. «Отзыв является проявлением силы, а не слабости», – отметил он. Эксперт сказал, что «до грузинского Майдана дело бы не дошло, нет такого ресурса в оппозиции». «Опять в первых рядах оппозиции отпетые сторонники Саакашвили. У нее нет принимаемых обществом лидеров», – заявил аналитик. Правящая «Грузинская мечта» и лояльное властям движение «Сила народа» приняли решение отозвать скандальный законопроект об иноагентах, который оппозиция называла «русским». Новости СМИ2 Лукьянов: Грузия идеальный объект воспитания со стороны прогрессивного человечества

Фото: imago images/Global Look Press

События вокруг принятия закона об иностранных агентах в Грузии демонстрируют, что Тбилиси теперь будет идеальным объектом воспитания со стороны прогрессивного человечества, заявил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. «Возвращение заблудшей овцы в правильное стойло», – написал он в своем Telegram-канале. Напомним, МВД Грузии задержало за неподчинение и хулиганство 66 человек на акции против называемого оппозицией «пророссийским» законопроекта об иноагентах. Отметим, что власти Грузии бросили спецназ для разгона митинга в Тбилиси. При этом находящаяся в США президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих в Тбилиси. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что грузинский закон об иноагентах будет противостоять влиянию Запада. Спецназ введен в Тбилиси из-за протеста против законопроекта об иноагентах

Фото: EPA/TASS

Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Спецназ выведен на улицы Тбилиси, чтобы предотвратить попытку сотен демонстрантов прорваться в парламент, где в первом чтении приняли во вторник спорный законопроект об иностранных агентах, который оппозиция называет «пророссийским», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. На улицах у парламента идут стычки противников законопроекта и полиции. По предварительным данным, применен слезоточивый газ. В основу предлагаемого законопроекта для обеспечения прозрачности иностранного финансирования, по данным его инициаторов, положен аналогичный американский, принятый в 1938 году, – «О регистрации иностранных агентов». Несмотря на это США и Евросоюз призвали Грузию не принимать этот закон, чтобы не мешать работе неправительственных организаций. После первого чтения законопроект отправят в Венецианскую комиссию. Посольство США охарактеризовало происходящее как «черный день для демократии Грузии». Напомним, накануне депутаты в парламенте Грузии подрались из-за закона об иноагентах. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что грузинский закон об иноагентах будет противостоять влиянию Запада. Новости СМИ2 Боррель призвал Тбилиси уважать права граждан Грузии на мирный протест Глава внешнеполитической службы ЕС Боррель призвал Тбилиси уважать права граждан Грузии на мирный протест

Фото: Zhang Cheng/XinHua/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель выступил с утверждением, что принятие грузинской версии закона об иностранных агентах якобы является плохим развитием событий для Грузии и противоречит стремлению Тбилиси вступить в Евросоюз. Боррель заявил, что парламент Грузии во вторник принял в первом чтении новый закон о транспарентности внешнего влияния, который якобы несовместим с ценностями и стандартами ЕС и противоречит заявленной Грузией цели вступления в Евросоюз. Глава внешнеполитической службы Евросоюза выразил мнение, что принятие грузинской версии закона об иностранных агентах якобы является очень плохим развитием событий для Грузии и ее народа, передает ТАСС. Он также выступил с утверждением, что закон в его нынешней форме грозит оказать замораживающий эффект в отношении гражданского общества в Грузии и медийных организаций с негативными последствиями для многих граждан республики. Кроме того, Боррель предупредил, что реализация закона может иметь серьезные последствия для отношений Грузии с ЕС. Боррель также призвал уважать права грузинских граждан на мирный протест. Ранее Госдеп США пообещал отслеживать ситуацию в Грузии ради соблюдения прав мирных протестующих свободно собираться и выражать свою позицию. Тем временем власти Грузии задействовали спецназ для разгона митинга в Тбилиси. У парламента Грузии начались столкновения спецназа и митингующих Столкновения между спецназом и митингующими начались в Тбилиси неподалеку от парламента Грузии

Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze

Текст: Антон Никитин

Столкновения между протестующими против принятия закона об иноагентах и силами специального назначения МВД Грузии начались в Тбилиси неподалеку от парламента республики. Митингующие стали бросать в спецназ разные предметы. В ответ силы специального назначения МВД Грузии применили свето-шумовые гранаты, позже в ход пошли водометы и слезоточивый газ, передает ТАСС. В результате применения полицией спецсредств демонстранты сначала отступили, однако потом, когда стрельба стала стихать, вновь приблизились к кордону спецназа. Высокая концентрация газа в воздухе затруднила или сделала невозможным для демонстрантов длительное нахождение на переднем крае противостояния с силами полиции. После того как силы специального назначения МВД Грузии начали оттеснять митингующих от здания парламента республики, участники протестов в Тбилиси, пытаясь оказывать сопротивление силовикам, начали устраивать беспорядки. В частности, протестующие выбили стекла здания парламента, выдернули железные решетки, установленные на окнах, а также повалили железные ограждения, установленные полицейскими. Участникам протеста удалось перевернуть полицейскую машину. Они также начали возводить баррикады из подручных предметов, чтобы тем самым помешать спецназу продвигаться вперед. Тем временем спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили в эфире грузинского телеканала «Имеди» призвал собравшихся у парламента в Тбилиси митингующих успокоиться и вернуться в рамки мирного собрания. Он обвинил радикальную оппозицию в попытке обострить ситуацию, призвать граждан к нарушению закона. Ранее спецназ вытеснил митингующих с площади перед парламентом Грузии. Новости СМИ2 Власти Грузии отозвали законопроект об иноагентах

Фото: Zurab Tsertsvadze/AP/ТАСС

Текст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

Правящая «Грузинская мечта» и лояльное властям движение «Сила народа» приняли решение отозвать скандальный законопроект об иноагентах, который оппозиция называла «русским», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. В заявлении об отзыве сказано, что законопроект отозван без всяких условий. Подписанты говорят, что «общество было введено в заблуждение и восприняло законопроект, принятый в первом чтении, как «русский» и как отказ от Европы». «Мы должны сберечь мир, спокойствие и экономическое развитие Грузии, прогресс Грузии на пути евроинтеграции. Поэтому мы как ответственная сила приняли решение без всяких условий и оговорок отозвать законопроект», – отмечают подписанты. За двое суток протестов в Тбилиси задержано 133 демонстранта, пострадали 60 сотрудников МВД. В Тбилиси регулярно вспыхивали противостояния спецназа и радикалов, которые жгли машины, строили баррикады, нападали на полицию, блокировали улицы, крушили здание парламента, использовали «коктейли Молотова» и регулярно говорили о «приближении Майдана». Законопроект резко критиковали ЕС и США. Утром в четверг отмечалось, что на пропускном пункте Верхний Ларс со стороны Грузии образовалась пробка из направляющихся в сторону России автомобилей. Госдеп заявил о существовании угрозы отношениям Грузии с Западом Глава пресс-службы Госдепа Прайс: Законопроект об иноагентах ставит под угрозу отношения Грузии с Западом

Фото: кадр CNN

Текст: Антон Никитин

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс выступил с утверждением, что законопроект об иностранных агентах в Грузии ставит под угрозу отношения Тбилиси со странами Запада. Прайс заявил, что в Госдепе США якобы глубоко встревожены подготовленными в Грузии законопроектами об иностранных агентах. Руководитель пресс-службы Госдепартамента выступил с утверждением, что прохождение в парламенте Грузии этих законопроектов, якобы вдохновленных Кремлем, несовместимо с желанием европейской интеграции со стороны грузинского народа и его демократического развития, передает ТАСС. Представитель американского внешнеполитического ведомства предупредил, что стремление принять эти законы, по мнению Вашингтона, навредит отношениям Тбилиси со стратегическими партнерами и поставит под угрозу евроатлантическое будущее Грузии. Прайс также призвал правительство Грузии уважать свободу собраний и мирного протеста, обе стороны проявлять сдержанность, избегать какой бы то ни было эскалации насилия, уважать верховенство закона и демократические ценности Грузии. Накануне Госдепартамент США пообещал отслеживать ситуацию в Грузии ради соблюдения прав мирных протестующих свободно выражать свою позицию. Новости СМИ2 Власти Грузии оскорбились определением законопроекта об иноагентах как «российского» 7 марта 2023, 10:50 Текст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал «самой большой ложью» определение со стороны оппозиции спорного законопроекта об иностранных агентах как «пророссийского», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. «Насилие со стороны оппозиции стало инструментом ее политики. Называть этот законопроект «российским» – это самая большая пропагандистская ложь», – заявил он перед началом пленарной сессии, где законопроект лояльного властям движения «Сила народа» планируют принять в первом чтении. «Стигматизация этого законопроекта как «российского» является элементарным инструментом пропаганды», – сказал спикер парламента. В основу предлагаемого законопроекта для обеспечения прозрачности иностранного финансирования, по данным его инициаторов, положен аналогичный американский, принятый в 1938 году, – «О регистрации иностранных агентов». Несмотря на это США и Евросоюз призвали Грузию не принимать этот закон, чтобы не мешать работе неправительственных организаций. После первого чтения законопроект отправят в Венецианскую комиссию. Во вторник у парламента Грузии возобновились акции протеста, их участники говорят, что «не допустят превращения Грузии в российскую губернию». Напомним, накануне депутаты в парламенте Грузии подрались из-за закона об иноагентах. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что грузинский закон об иноагентах будет противостоять влиянию Запада. СК объявил в международный розыск воевавших за Украину граждан Грузии 7 марта 2023, 13:09 Текст: Алексей Дегтярёв

В международный розыск объявили пятерых воевавших за киевский режим грузинских наемников из «Грузинского национального легиона», сообщили в Следственном комитете. Следствие объявило в международный розыск пятерых граждан Грузии, ранее их заочно обвинили и избрали меру пресечения, сообщается на сайте ведомства. Также получены доказательства участия в «Грузинском национальном легионе» еще троих граждан Грузии, им предъявили аналогичное обвинение. Проводится сбор информации, нужной для привлечения к уголовной ответственности наемников из других стран. Ранее СК сообщал, что иностранные наемники, участвующие на стороне киевского режима, получают от 30 до 100 тыс. гривен (от 815,5 до 2718,4 долларов). Новости СМИ2 Минобороны Грузии опровергло сообщения о бунте в воинской части Минобороны Грузии назвало «дезинформацией» появившиеся в соцсетях сообщения о выходе из подчинения ряда подразделений

Фото: EPA/ТАСС

Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Минобороны Грузии назвало «дезинформацией» распространяемые в соцсетях сообщения о том, что некоторые подразделения вышли из подчинения в знак протеста против «пророссийского» закона об иноагентах, принятого парламентом страны 7 марта в первом чтении, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. В Минобороны Грузии заявили, что в соцсетях якобы были созданы фальшивые страницы, через которые распространяется дезинформация о неподчинении ряда подразделений вооруженных сил республики. В ведомстве назвали появившиеся в соцсетях сообщения целенаправленной ложью. По данным грузинских СМИ, в социальных сетях, в частности, распространились сведения о неподчинении воинской части в Сенаки в Западной Грузии. Тем временем на проспекте Руставели в Тбилиси несколько сот агрессивно настроенных демонстрантов продолжают попытки ворваться в парламент, охраняемый спецназом и усиленными нарядами полиции. В стражей порядка периодически бросают камни, бутылки с водой и другие предметы. Несколько радикалов задержано. Ранее власти Грузии ввели в Тбилиси спецназ с целью предотвратить попытку демонстрантов прорваться в парламент, где во вторник в первом чтении приняли спорный законопроект об иностранных агентах, который оппозиция называет «пророссийским».