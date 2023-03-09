Власти Грузии отозвали законопроект об иноагентах

Правящая «Грузинская мечта» и лояльное властям движение «Сила народа» приняли решение отозвать скандальный законопроект об иноагентах, который оппозиция называла «русским», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В заявлении об отзыве сказано, что законопроект отозван без всяких условий.

Подписанты говорят, что «общество было введено в заблуждение и восприняло законопроект, принятый в первом чтении, как «русский» и как отказ от Европы».

«Мы должны сберечь мир, спокойствие и экономическое развитие Грузии, прогресс Грузии на пути евроинтеграции. Поэтому мы как ответственная сила приняли решение без всяких условий и оговорок отозвать законопроект», – отмечают подписанты.

За двое суток протестов в Тбилиси задержано 133 демонстранта, пострадали 60 сотрудников МВД.

В Тбилиси регулярно вспыхивали противостояния спецназа и радикалов, которые жгли машины, строили баррикады, нападали на полицию, блокировали улицы, крушили здание парламента, использовали «коктейли Молотова» и регулярно говорили о «приближении Майдана».

Законопроект резко критиковали ЕС и США.

Утром в четверг отмечалось, что на пропускном пункте Верхний Ларс со стороны Грузии образовалась пробка из направляющихся в сторону России автомобилей.