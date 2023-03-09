Госдеп заявил о существовании угрозы отношениям Грузии с Западом У парламента Грузии начались столкновения спецназа и митингующих Столкновения между спецназом и митингующими начались в Тбилиси неподалеку от парламента Грузии 9 марта 2023, 03:35 Текст: Антон Никитин

Столкновения между протестующими против принятия закона об иноагентах и силами специального назначения МВД Грузии начались в Тбилиси неподалеку от парламента республики. Митингующие стали бросать в спецназ разные предметы. В ответ силы специального назначения МВД Грузии применили свето-шумовые гранаты, позже в ход пошли водометы и слезоточивый газ, передает ТАСС. В результате применения полицией спецсредств демонстранты сначала отступили, однако потом, когда стрельба стала стихать, вновь приблизились к кордону спецназа. Высокая концентрация газа в воздухе затруднила или сделала невозможным для демонстрантов длительное нахождение на переднем крае противостояния с силами полиции. После того, как силы специального назначения МВД Грузии начали оттеснять митингующих от здания парламента республики, участники протестов в Тбилиси, пытаясь оказывать сопротивление силовикам, начали устраивать беспорядки. В частности, протестующие выбили стекла здания парламента, выдернули железные решетки, установленные на окнах, а также повалили железные ограждения, установленные полицейскими. Участникам протеста удалось перевернуть полицейскую машину. Они также начали возводить баррикады из подручных предметов, чтобы тем самым помешать спецназу продвигаться вперед. Тем временем спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили в эфире грузинского телеканала «Имеди» призвал собравшихся у парламента в Тбилиси митингующих успокоиться и вернуться в рамки мирного собрания. Он обвинил радикальную оппозицию в попытке обострить ситуацию, призвать граждан к нарушению закона. Ранее спецназ вытеснил митингующих с площади перед парламентом Грузии. Захарова отреагировала на слова Борреля о законе об иноагентах в Грузии Официальный представитель МИД России Захарова прокомментировала слова Борреля о законе об иноагентах в Грузии

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Текст: Ольга Иванова

Официальный представитель МИД Мария Захарова пошутила над словами главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о законе об иноагентах в Грузии, отметив, что теперь стало понятно, почему США не в Евросоюзе. Захарова в своем Telegram-канале, комментируя слова Борреля, подметила, что США все еще не в Европейском союзе, поскольку там закон об иноагентах действует с 1938 года. Ранее Боррель выступил с утверждением, что принятие грузинской версии закона об иностранных агентах якобы является плохим развитием событий для Грузии и противоречит стремлению Тбилиси вступить в Евросоюз. Президент Грузии поддержала из Нью-Йорка протестующих в Тбилиси Президент Грузии Зурабишвили заявила в США о поддержке протестующих в Тбилиси и пообещала ветировать закон об иноагентах

Фото: EPA/TASS

Текст: Антон Никитин

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих в Тбилиси на проспекте Руставели против законопроекта об иноагентах, пообещав ветировать документ. Президент Грузии обратилась к участникам акции протеста на проспекте Руставели в Тбилиси из Нью-Йорка. Зурабишвили заявила в видеообращении на фоне статуи Свободы о своей поддержке протестующих против законопроекта об иноагентах, выступив с утверждением, что они якобы представляют свободную Грузию, передает ТАСС. Президент Грузии также заявила, что законопроект об иноагентах, против которого выступают участники акции протеста в Тбилиси, не стоит посылать в Венецианскую комиссию для заключения и даже рассматривать по статьям. Зурабишвили пообещала ветировать законопроект, выступив с утверждением, что он, якобы, был подписан под диктовку Москвы. Ранее режиссер Георгий Хаиндрава обвинил посольство Соединенных Штатов в попытке спровоцировать в Грузии массовые беспорядки. Новости СМИ2 У здания парламента Грузии сожгли российский флаг 6 марта 2023, 14:36 Текст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

Российский флаг сожгли в понедельник демонстранты у парламента Грузии, протестуя против обсуждения в комитетах высшего законодательного органа законопроекта об иностранных агентах, который оппозиция называет «российским», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. Участник акции протеста Бека Квачантирадзе, сжегший флаг РФ, сказал, что «Россия является империей зла». «Нужно обратить в пепел всю российскую империю. Россия – оккупант, в Грузии не должно быть ничего российского», – заявил он. Демонстранты под флагами Грузии, ЕС и Украины кричат: «Нет российскому закону!», а также называют инициаторов законопроекта из движения «Сила народа» и поддержавших документ членов правящей «Грузинской мечты» «рабами» и «русскими». Участники акции написали на здании парламента «Революция». Оппозиционные депутаты говорят, что будут физически сопротивляться принятию закона. В понедельник послы США и Германии призвали отозвать законопроект. Глава правящей партии Грузии Кобахизде сравнил происходящее в стране с событиями на Украине 8 марта 2023, 20:28 Текст: Алексей Дегтярёв

Майдан, сменивший власть на Украине, привел страну к потере Крыма и большей части Донбасса, заявил председатель правящей партии Грузии Ираклий Кобахидзе, заметив, что грузинские радикалы «добиваются аналогичных результатов». В результате майдана на украинской территории сейчас идут боевые действия, страна потеряла множество территорий, цитирует Кобахидзе NewsGeorgia. Он добавил, что грузинские радикалы добиваются аналогичных результатов в Грузии. Политик, комментируя сравнение событий в стране сейчас с украинскими событиями 2013-2014 годов, указал, что сейчас в Грузии в тюрьме сидит экс-президент Михаил Саакашвили, это «грузинский Янукович». Ранее МВД Грузии сообщило о задержании 66 человек на акциях протеста оппозиции против называемого «пророссийским» проекта закона об иностранных агентах. Во второй половине дня среды в Грузии возобновились акции против закона об иноагентах. Новости СМИ2 Лукьянов: Грузия идеальный объект воспитания со стороны прогрессивного человечества

Фото: imago images/Global Look Press

События вокруг принятия закона об иностранных агентах в Грузии демонстрируют, что Тбилиси теперь будет идеальным объектом воспитания со стороны прогрессивного человечества, заявил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. «Возвращение заблудшей овцы в правильное стойло», – написал он в своем Telegram-канале. Напомним, МВД Грузии задержало за неподчинение и хулиганство 66 человек на акции против называемого оппозицией «пророссийским» законопроекта об иноагентах. Отметим, что власти Грузии бросили спецназ для разгона митинга в Тбилиси. При этом находящаяся в США президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих в Тбилиси. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что грузинский закон об иноагентах будет противостоять влиянию Запада. Спецназ введен в Тбилиси из-за протеста против законопроекта об иноагентах

Фото: EPA/TASS

Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Спецназ выведен на улицы Тбилиси, чтобы предотвратить попытку сотен демонстрантов прорваться в парламент, где в первом чтении приняли во вторник спорный законопроект об иностранных агентах, который оппозиция называет «пророссийским», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. На улицах у парламента идут стычки противников законопроекта и полиции. По предварительным данным, применен слезоточивый газ. В основу предлагаемого законопроекта для обеспечения прозрачности иностранного финансирования, по данным его инициаторов, положен аналогичный американский, принятый в 1938 году, – «О регистрации иностранных агентов». Несмотря на это США и Евросоюз призвали Грузию не принимать этот закон, чтобы не мешать работе неправительственных организаций. После первого чтения законопроект отправят в Венецианскую комиссию. Посольство США охарактеризовало происходящее как «черный день для демократии Грузии». Напомним, накануне депутаты в парламенте Грузии подрались из-за закона об иноагентах. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что грузинский закон об иноагентах будет противостоять влиянию Запада. Новости СМИ2 Боррель призвал Тбилиси уважать права граждан Грузии на мирный протест Глава внешнеполитической службы ЕС Боррель призвал Тбилиси уважать права граждан Грузии на мирный протест

Фото: Zhang Cheng/XinHua/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель выступил с утверждением, что принятие грузинской версии закона об иностранных агентах якобы является плохим развитием событий для Грузии и противоречит стремлению Тбилиси вступить в Евросоюз. Боррель заявил, что парламент Грузии во вторник принял в первом чтении новый закон о транспарентности внешнего влияния, который якобы несовместим с ценностями и стандартами ЕС и противоречит заявленной Грузией цели вступления в Евросоюз. Глава внешнеполитической службы Евросоюза выразил мнение, что принятие грузинской версии закона об иностранных агентах якобы является очень плохим развитием событий для Грузии и ее народа, передает ТАСС. Он также выступил с утверждением, что закон в его нынешней форме грозит оказать замораживающий эффект в отношении гражданского общества в Грузии и медийных организаций с негативными последствиями для многих граждан республики. Кроме того, Боррель предупредил, что реализация закона может иметь серьезные последствия для отношений Грузии с ЕС. Боррель также призвал уважать права грузинских граждан на мирный протест. Ранее Госдеп США пообещал отслеживать ситуацию в Грузии ради соблюдения прав мирных протестующих свободно собираться и выражать свою позицию. Тем временем власти Грузии задействовали спецназ для разгона митинга в Тбилиси. Власти Грузии оскорбились определением законопроекта об иноагентах как «российского» 7 марта 2023, 10:50 Текст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал «самой большой ложью» определение со стороны оппозиции спорного законопроекта об иностранных агентах как «пророссийского», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. «Насилие со стороны оппозиции стало инструментом ее политики. Называть этот законопроект «российским» – это самая большая пропагандистская ложь», – заявил он перед началом пленарной сессии, где законопроект лояльного властям движения «Сила народа» планируют принять в первом чтении. «Стигматизация этого законопроекта как «российского» является элементарным инструментом пропаганды», – сказал спикер парламента. В основу предлагаемого законопроекта для обеспечения прозрачности иностранного финансирования, по данным его инициаторов, положен аналогичный американский, принятый в 1938 году, – «О регистрации иностранных агентов». Несмотря на это США и Евросоюз призвали Грузию не принимать этот закон, чтобы не мешать работе неправительственных организаций. После первого чтения законопроект отправят в Венецианскую комиссию. Во вторник у парламента Грузии возобновились акции протеста, их участники говорят, что «не допустят превращения Грузии в российскую губернию». Напомним, накануне депутаты в парламенте Грузии подрались из-за закона об иноагентах. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что грузинский закон об иноагентах будет противостоять влиянию Запада. Новости СМИ2 СК объявил в международный розыск воевавших за Украину граждан Грузии 7 марта 2023, 13:09 Текст: Алексей Дегтярёв

В международный розыск объявили пятерых воевавших за киевский режим грузинских наемников из «Грузинского национального легиона», сообщили в Следственном комитете. Следствие объявило в международный розыск пятерых граждан Грузии, ранее их заочно обвинили и избрали меру пресечения, сообщается на сайте ведомства. Также получены доказательства участия в «Грузинском национальном легионе» еще троих граждан Грузии, им предъявили аналогичное обвинение. Проводится сбор информации, нужной для привлечения к уголовной ответственности наемников из других стран. Ранее СК сообщал, что иностранные наемники, участвующие на стороне киевского режима, получают от 30 до 100 тыс. гривен (от 815,5 до 2718,4 долларов). Минобороны Грузии опровергло сообщения о бунте в воинской части Минобороны Грузии назвало «дезинформацией» появившиеся в соцсетях сообщения о выходе из подчинения ряда подразделений

Фото: EPA/ТАСС

Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Минобороны Грузии назвало «дезинформацией» распространяемые в соцсетях сообщения о том, что некоторые подразделения вышли из подчинения в знак протеста против «пророссийского» закона об иноагентах, принятого парламентом страны 7 марта в первом чтении, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. В Минобороны Грузии заявили, что в соцсетях якобы были созданы фальшивые страницы, через которые распространяется дезинформация о неподчинении ряда подразделений вооруженных сил республики. В ведомстве назвали появившиеся в соцсетях сообщения целенаправленной ложью. По данным грузинских СМИ, в социальных сетях, в частности, распространились сведения о неподчинении воинской части в Сенаки в Западной Грузии. Тем временем на проспекте Руставели в Тбилиси несколько сот агрессивно настроенных демонстрантов продолжают попытки ворваться в парламент, охраняемый спецназом и усиленными нарядами полиции. В стражей порядка периодически бросают камни, бутылки с водой и другие предметы. Несколько радикалов задержано. Ранее власти Грузии ввели в Тбилиси спецназ с целью предотвратить попытку демонстрантов прорваться в парламент, где во вторник в первом чтении приняли спорный законопроект об иностранных агентах, который оппозиция называет «пророссийским». Новости СМИ2 Посольство США в Грузии обвинили в провоцировании массовых беспорядков

Фото: REUTERS

Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Экс-госминистр по урегулированию конфликтов, известный режиссер Георгий Хаиндрава назвал 7 марта «постыдным днем» в тридцатилетней истории Грузии и США, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. «Посольство США попыталось спровоцировать массовые беспорядки», – заявил он. Так он прокомментировал заявление посольства США, которое охарактеризовало происходящее в Тбилиси на фоне принятия в первом чтении спорного законопроекта об иноагентах как «черный день для демократии Грузии». Посольство также выразило сомнения в приверженности властей Грузии евроатлантической интеграции из-за законопроекта, который критикуется в США и Евросоюзе. В Тбилиси у здания парламента продолжаются столкновения спецназа и противников законопроекта, которые называют его «пророссийским». Против демонстрантов, которые пытаются ворваться в парламент, применяется слезоточивый газ и водометы. Демонстранты держат в руках флаги Грузии, США, Украины и ЕС. Власти Грузии бросили спецназ на разгон митинга в Тбилиси Силы специального назначения Грузии начали разгон митингующих в Тбилиси при помощи слезоточивого газа и водометов 8 марта 2023, 00:59 Текст: Антон Никитин

Силы специального назначения Грузии приступили к разгону митингующих у парламента республики в Тбилиси при помощи слезоточивого газа и водометов. Спецназ наступает на митингующих в Тбилиси с двух сторон – с площади Свободы и улицы 9 апреля. Площадь перед парламентом Грузии полностью окутана дымом. После применения слезоточивого газа и водометов люди разбежались на близлежащие улицы, передает ТАСС. Спецназ постепенно занимает площадь перед парламентом. По-прежнему звучит сирена и призывы к людям разойтись. Силовикам удалось полностью освободить прилегающую к парламенту территорию от митингующих. Дым на площади перед зданием законодательного органа Грузии уже рассеялся. После разгона митинга в Тбилиси сотрудники МВД Грузии приступили к задержанию участников акции протеста на проспекте Руставели, свидетельствуют видеокадры грузинского телеканала «Мтавари архи». Ранее находящаяся в США президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих в Тбилиси и пообещала ветировать законопроект об иноагентах. Новости СМИ2 Спецназ применил против митингующих в Тбилиси воду и слезоточивый газ Спецназ в Тбилиси напором воды отогнал от ворот парламента Грузии участников акции протеста 8 марта 2023, 22:42 Текст: Антон Никитин

Правоохранители в Тбилиси напором воды из пожарного шланга отогнали от ворот парламента Грузии участников акции протеста против принятия законопроекта об иностранных агентах, свидетельствуют кадры местных телеканалов. Митингующие в Тбилиси попытались прорвать металлические ограждения и подобрались вплотную к воротам здания парламента Грузии. Силовики в свою очередь отогнали участников акции протеста от ворот законодательного органа напором воды из пожарного шланга со стороны двора. Спецназ также применял слезоточивый газ. На прилегающей к парламенту улице появился водомет, передает ТАСС. В среду в Тбилиси, Батуми, Телави и других городах Грузии возобновились акции протеста против принятого во вторник в первом чтении «российского» законопроекта об иноагентах. Эксперт рассказал о вариантах законопроекта об иноагентах в Грузии Эксперт объяснил, какие варианты законопроекта об иноагентах рассматривают в Грузии

Фото: EPA/ТАСС

Текст: Юрий Зайнашев

В парламенте Грузии рассматриваются сразу два законопроекта об иностранных агентах – «американский» и «грузинский» варианты. Американская версия – это попросту перевод на грузинский язык Акта США FARA, принятого в 1938 году. А грузинская, по утверждению властей, якобы представляет собой улучшенную, облагороженную версию FARA, поскольку американский вариант сочтен слишком жестким, объяснил газете ВЗГЛЯД бывший сотрудник аппарата президента Грузии, руководитель Института Евразии Гулбаат Рцхиладзе. «Обсуждается в основном грузинская версия. При этом оппозиция занимается демагогией, когда называет оба документа «российскими документами». Однако и власть по сути занимается демагогией, поскольку люди из правящей команды сами когда-то работали в НПО, которые финансировались Западом. Сомневаюсь, что они перестали быть иностранными агентами, когда перебрались на высокие должности. Пора расшифровать всех агентов влияния Запада. А у нас, допустим, председатель парламента Шалва Папуашвили получил образование на Западе и сам долго работал в этих прозападных НПО», – напоминает Рцхиладзе. Хотя власти продолжают вести острую публичную полемику с западными дипломатами и эмиссарами Евросоюза, они на самом деле уже немного испугались и решили сдать назад, уверен Рцхиладзе. «В партии «Грузинская мечта» решили потянуть время, пар недовольства стравить, а когда страсти успокоятся – вернуться к этому вопросу. Это, кстати, тоже нонсенс само по себе. Правительство говорит, что принимает этот закон ради укрепления суверенитета Грузии, чтобы уменьшить или даже исключить внешнее влияние на наши внутренние дела, а само направляет документ на вердикт какой-то иностранной конторе. В Венецианской комиссии Совета Европы собираются третьесортные эксперты, которые потом дают какие-то свои рекомендации. Эта комиссия – совершенно не авторитет для уважающего себя государства», – возмущается тбилисский эксперт. Стоит напомнить: эта комиссия не делает резких политических заявлений, отмечает Рцихаладзе. «Как правило, она не отвергает документ целиком, а дает разные советы, типа: вот эту формулировку было лучше бы изложить иначе. Но по сути, Венецианская комиссия, скорее всего, фактически сведет на нет основные постулаты обоих законопроектов, в том числе и «американского». В свою очередь у наших властей останется пространство разных толкований вердикта Венецианской комиссии. «Грузинская мечта» будет интерпретировать вердикт по-своему, а оппозиция – по-своему. С помощью такого трюка правящая партия надеется избежать новой волны гнева американского посольства», – убежден эксперт. Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что депутаты от правящей «Грузинской мечты» и лояльному к нему движению «Сила народа» дерутся в парламенте в понедельник с оппозиционерами на комитетских слушаниях по законопроекту, которым будут определяться иностранные агенты в Грузии. Позже сообщалось, что российский флаг сожгли в понедельник демонстранты у парламента Грузии, протестуя против обсуждения в комитетах высшего законодательного органа законопроекта об иностранных агентах, который оппозиция называет «российским». Новости СМИ2 Госдеп указал на права мирных протестующих в Грузии на собрания Глава пресс-службы Госдепа Прайс: США намерены отслеживать ситуацию в Грузии ради соблюдения прав мирных протестующих

Фото: кадр CNN

Текст: Антон Никитин

Мирные протестующие должны иметь возможность свободно собираться и выражать свою позицию, Соединенные Штаты намерены отслеживать ситуацию в Грузии ради соблюдения прав мирных протестующих, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс. Прайс выступил с утверждением, что Соединенные Штаты якобы поддерживают по всему миру всех, кто мирно отстаивает свои фундаментальные права, включая право на свободу собраний, чтобы их голоса были услышаны, чтобы привлечь их правительства к ответственности. Руководитель пресс-службы Госдепартамента добавил, что Соединенные Штаты намерены отслеживать ситуацию в Грузии, чтобы мирные протестующие могли реализовывать свои права, передает ТАСС. Ранее власти Грузии бросили спецназ на разгон митинга в Тбилиси. При этом находящаяся в США президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих в Тбилиси.