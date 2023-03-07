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Спецназ введен в Тбилиси из-за протеста против законопроекта об иноагентах
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Спецназ выведен на улицы Тбилиси, чтобы предотвратить попытку сотен демонстрантов прорваться в парламент, где в первом чтении приняли во вторник спорный законопроект об иностранных агентах, который оппозиция называет «пророссийским», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
На улицах у парламента идут стычки противников законопроекта и полиции. По предварительным данным, применен слезоточивый газ.
В основу предлагаемого законопроекта для обеспечения прозрачности иностранного финансирования, по данным его инициаторов, положен аналогичный американский, принятый в 1938 году, – «О регистрации иностранных агентов». Несмотря на это США и Евросоюз призвали Грузию не принимать этот закон, чтобы не мешать работе неправительственных организаций.
После первого чтения законопроект отправят в Венецианскую комиссию.
Посольство США охарактеризовало происходящее как «черный день для демократии Грузии».
Напомним, накануне депутаты в парламенте Грузии подрались из-за закона об иноагентах.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что грузинский закон об иноагентах будет противостоять влиянию Запада.
Лукашенко: Зеленский – просто гнида
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Владимира Зеленского «гнидой», который знал о подготовке диверсии украинских спецслужб в Белоруссии и согласовал ее.
Лукашенко считает, что Зеленскому не нужен мир и он не болеет за свой народ. Президент Белоруссии уверен, что президент Украины знал о подготовке диверсии в Белоруссии и согласовал ее, передает БелТА.
По словам Лукашенко, Зеленский «гнида, потому что он бегает вокруг Белоруссии», присылает людей и просит заключить пакт о ненападении под покровительством ООН.
«И в это время… Что ж, вызов брошен.Если они рассчитывают (я ведь знаю, что они хотят нас втянуть в войну по команде американцев)… Если вы думаете, что вы, бросив этот вызов, втяните нас в войну завтра, которая сегодня идет уже по всей Европе, вы заблуждаетесь», – сказал президент Белоруссии.
Лукашенко рассказал, что команды для совершения диверсии в отношении российского самолета А-50 поступали от СБУ белорусским оппозиционерам, находящимся в Польше. Оттуда они связывались с «мерзавцами» в Белоруссии и помогали диверсанту прятаться. Но КГБ и пограничники смогли обнаружить преступника и задержать в особняке одного из садовых товариществ недалеко от Минска.
По словам белорусского президента, вычислить диверсанта удалось, анализируя тысячи звонков, переговоров, встреч и разговоров «разного рода мерзавцев за пределами и внутри <...> страны».
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о задержании причастного к попытке диверсии в отношении самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) А-50 ВКС России на аэродроме в Минске, им оказался завербованный украинскими спецслужбами житель Крыма.
Кроме того, были задержаны 20 соучастников диверсии против российского самолета А-50.
Также Александр Лукашенко распорядился провести в Белоруссии «жесточайшую зачистку» после атаки на А-50.
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В Киеве раскрыли, когда начали подготовку к конфликту с Россией
Секретарь СНБО Украины Данилов: Киев начал готовиться к конфликту с Россией после встречи Зеленского с Путиным
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Украинские власти приняли решение готовиться к конфликту с Россией после встречи Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным в Париже в декабре 2019 года, рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
Данилов в эфире украинского «24 Канала» рассказал, что Киев не имел бы нынешнего результата, если бы не начал готовиться заранее.
По его словам, аппарат Совета национальной безопасности и обороны начал готовиться «к этим процессам» после декабря 2019 года, когда президент Украины Владимир Зеленский посетил Париж, где произошла его «первая и последняя встреча» с российским лидером Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».
В 2019 году Путин и Зеленский виделись на саммите в «нормандском формате» в Париже. Также президент России провел и двусторонние встречи – с Зеленским, президентом Франции Эммануэлем Макроном и занимавшей на тот момент пост канцлера Германии Ангелой Меркель.
Напомним, ранее Зеленский заявил, что признавался канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и французскому коллеге Эммануэлю Макрону в том, что не собирается выполнять Минские соглашения.
В Кремле отмечали, что признания Украины, Германии и Франции о подготовке силового решения в Донбассе только подтверждают правильность решения президента Владимира Путина о начале спецоперации.
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Россия предупредила Запад об обязанности вернуть замороженные активы с процентами
Дипломат Логвинов: Западу рано или поздно придется вернуть России замороженные средства, да еще и с процентами
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Любая форма отъема Западом замороженных российских средств превращается в «воровскую схему», и рано или поздно эти деньги придется возвращать, причем с процентами, заявил исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов.
Любая «воровская схема», которую изобретет Европейский союз, противоречит общепринятым правовым нормам, передает РИА «Новости» слова Логвинова.
Он напомнил, что юридическая служба Совета ЕС фактически признала, что рано или поздно государственные активы России придется вернуть, добавив к этому проценты. Если же эти средства по каким-то причинам будут утеряны, ЕС будет обязан компенсировать России потери, сказал дипломат. По его словам, средства придется изыскивать из кармана европейских налогоплательщиков, которые об этом даже не догадываются.
В феврале Юридическая служба Евросоюза фактически подтвердила, что никому не известно местонахождение 86% «замороженных» активов Центрального банка России, общий размер которых она оценивает в 258 млрд долларов.
Шойгу озвучил потери ВСУ за февраль
Шойгу заявил о потерях ВСУ в 11 тыс. человек за февраль
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Украинская сторона за февраль потеряла более 11 тыс. человек, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководством российских Вооруженных сил.
Страны Запада в рамках стратегии «сломить Россию силой оружия» увеличивают поставки вооружений и техники киевскому режиму, расширяют программы обучения ВСУ, сказал министр, передает РИА «Новости».
При этом помощь НАТО не ведет к успеху ВСУ на поле боя, фиксируется рост потерь среди личного состава украинских военных.
Потери ВСУ выросли более чем на 40% по сравнению с январем. Тогда они потеряли более 6,5 тыс. человек.
Равнодушие властей Украины к своему народу удивительно, Киев не смотрит на огромные людские потери. При этом российская сторона считает своим приоритетом сохранение жизни и здоровья личного состава и мирных жителей, отметил Шойгу.
Россия также продолжает бои в Артемовске, являющемся важным узлом обороны украинской группировки в Донбассе. Его взятие даст возможность вести дальнейшее наступление вглубь украинской обороны.
Также глава ведомства во вторник на совещании заявил, что за последнее время освобождены поселки Николаевка, Двуречное, Красная Гора, Гряниковка и Парасковиевка.
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Ирину Винер отстранили от работы на международных соревнованиях
Комиссия Фонда гимнастической этики отстранила от работы Ирину Винер на два года
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Дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики (GEF) отстранила президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главного тренера национальной команды Ирину Винер от работы на международных соревнованиях на два года, сообщила пресс-служба Международной федерации гимнастики (FIG).
В заявлении говорится, что Винер не разрешается участвовать или получать аккредитацию на какую-либо роль в международных соревнованиях, включая работу в качестве тренера или главы делегации в любом мероприятии под эгидой FIG на период в два года, который будет отсчитываться через один день после отмены защитных мер FIG, связанных с ситуацией на Украине, при условии, что защитные меры FIG будут сняты в течение пяти лет со дня принятия настоящего решения, передает ТАСС.
Ранее МОК оценил предложения по допуску российских спортсменов к соревнованиям, отметив, что концепция допуска российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях под нейтральным флагом хорошо зарекомендовала себя и соответствует Олимпийской хартии.
Алаудинов заявил о большом числе пленных ВСУ в Артемовске
Российские военные за последние несколько дней взяли во время боев за Артемовск много пленных солдат ВСУ, большая часть из них прибыла с Западной Украины, сообщил помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.
По его словам, многие бойцы ВСУ находятся не в лучшем состоянии, потому что устали морально и физически. Об этом Алаудинов рассказал в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА «Новости».
Он отметил, что на передовую Киев бросает те силы и средства, которые не жалко. Людей отправляют в качестве пушечного мяса, а в это же время готовятся три корпуса, которые должны ударить в контрнаступлении, уточнил командир.
Сложилась двоякая ситуация: нельзя расслабляться, думая, что противник устал, необходимо делать свою работу, заявил Алаудинов.
Напомним, сейчас российские силы контролируют уже практически половину Артемовска.
Российские военные начали отрезать ВСУ в Авдеевке от путей снабжения
Командир Игнат: Дивизион «Корса» отрезает ВСУ в Авдеевке от путей снабжения
Реактивный дивизион «Корса» стремится перерезать направление из Константиновки, откуда в Авдеевку, находящуюся под контролем Киева, осуществляются поставки боеприпасов и личного состава, сообщил командир взвода с позывным Игнат.
Игнат сообщил РИА «Новости», что российские силы стремятся вызвать снарядный голод и нехватку личного состава на этом направлении.
Сейчас, по его словам, на дорогах распутица из-за плюсовой температуры, в полях грязь, и осуществлять поставку боекомплекта можно только по твердому покрытию – дорогам, асфальту. Поэтому важно перерезать все эти коммуникации, установив полный огневой контроль над трассой, над всеми прилегающими дорогами, заявил командир взвода.
Кроме того, жители Донецка и окрестностей сообщают об активизации боев на Авдеевском направлении. По их словам, в последнее время в районе авдеевской промзоны слышна постоянная работа российской артиллерии и авиации, а также стрелковые бои.
В начале марта также сообщалось, что фронтовая штурмовая авиация России уничтожила несколько опорных пунктов ВСУ на Авдеевском направлении.
Диверсант СБУ раскрыл подробности подготовки диверсии против самолета А-50 в Мачулищах
Диверсант СБУ Швец раскрыл подробности подготовки диверсии против самолета А-50 в Мачулищах
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Задержанный в Белоруссии диверсант заявил, что действовал по приказу СБУ, видеокадры его допроса появились в Сети.
Диверсант рассказал, что его зовут Николай Швец, он гражданин Украины, и сообщил, что попал на территорию Белоруссии через Россию, передает ТАСС.
Он также рассказал, что использовал для своих действий против российского самолета А-50 два беспилотника.
Напомним, ранее в нескольких белорусских оппозиционных Telegram-каналах заявляли, что А-50 якобы был поврежден после атаки беспилотников на аэродроме Мачулищи под Минском.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл подробности прибытия диверсанта в Белоруссию, а также рассказал подробности его задержания. Президент Белоруссии заявил, что диверсия против российского самолета А-50 готовилась СБУ, и «гнида» Зеленский знал об этом, дав свое согласие.
В ФСБ сообщили, что организатором теракта в Брянской области является основатель и один из руководителей организации «Русский добровольческий корпус» (РДК) Денис Капустин.
Экс-советник главы Пентагона заявил о гибели Украины как государства
Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: Украина как государство мертва
Украина как национальное государство уже мертва, считает бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Макгрегор в своем блоге на YouTube рассказал, что 40% городов и инфраструктуры Украины уничтожено, а вся промышленная база этой страны и все, что имело на Украине «реальную цену», перешло в состав России. Он отметил, что это традиционно регионы с русским населением, передает РИА «Новости».
Американский полковник также сообщил, что с Украины за год уехали миллионы жителей, население этой страны сократилось с 42 млн человек до 18–22 млн человек.
Макгрегор ранее заявлял, что сразу после военного поражения Украины США забудут про эту страну, переключившись на другой «новостной сюжет».
СК опубликовал видео обыска из дома блогера Лерчек с Lamborghini
СК обнаружил Lamborghini и паспорт США в доме блогеров Чекалиных
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Следственный комитет опубликовал видео обыска в доме блогера Лерчек (Валерия Чекалина), подозреваемой в неуплате налогов на 300 млн рублей. В коттедже обнаружили Lamborghini за 20 млн рублей и паспорт США.
На видео, которое опубликовал московский СК, следователи при обыске в доме блогеров Чекалиных нашли несколько российских паспортов и один американский, валюту, дорогие ювелирные украшения, в гараже были обнаружены Mercedes-Benz G-Class и Lamborghini Urus, стоимость последнего, предположительно, минимум 20 млн рублей.
По версии следствия, Чекалина с июля 2020 по июль 2022 года применяла упрощенную систему налогообложения как индивидуальный предприниматель. Получив доход от фитнес-марафонов и не желая уплачивать НДС и НДФЛ, привлекала в качестве пособников супруга и иных родственников и не уплатила 300 млн рублей. Против нее возбуждено уголовное дело.
Ранее журнал Forbes сообщил, что блогер Чекалина, известная под ником Лерчек, в 2020 году имела 6,5 млн подписчиков, ее доход составил 0,61 млн долларов.
Зеленский уволил ряд руководителей СБУ
Президент Украины Зеленский уволил ряд руководителей СБУ
Президент Украины Владимир Зеленский подписал ряд указов, согласно которым он уволил нескольких сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), среди которых и замглавы ведомства Александр Якушев.
Кроме того, уволены были начальник управления СБУ в Сумской области Эдуард Федоров, начальник управления СБУ в Запорожской области Борис Безрукий, начальник департамента охраны государственной тайны и лицензирования СБУ Игорь Носко и начальник департамента хозяйственного обеспечения Александр Провоторов, сообщает РИА «Новости».
Одновременно с этим Зеленский назначил начальником управления СБУ в Сумской области Олега Красношапку, а начальником департамента охраны государственной тайны и лицензирования СБУ – Олега Храмова.
Ранее Зеленский уволил командующего украинской группировкой в Донбассе Эдуарда Москалева.
Эксперт: Зеленский проглотит оскорбление «гнида» от Лукашенко
Политолог Жарихин рассказал, как Зеленский отреагирует на жесткую риторику белорусского лидера
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Диверсия в отношении российского самолета А-50 – это попытка Украины хозяйничать в чужом доме, поэтому для Александра Лукашенко это прямой повод выступать жестко, считает политолог Владимир Жарихин. Во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Владимира Зеленского «гнидой», который знал о подготовке диверсии украинских спецслужб в Белоруссии и согласовал ее.
«Для Зеленского говорить «я тут ни при чем» – это значит подвергать сомнению свое руководство всем, что происходит на Украине, в том числе и подготовкой всяких диверсий за границей. А говорить «да, я отдал такое распоряжение» Зеленскому сейчас не очень выгодно, потому что сохраняются какие-то остатки отношений между Белоруссией и Украиной. Поэтому Зеленский промолчит, проглотит. Ему не привыкать», – считает замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.
По мнению эксперта, попытка украинских спецслужб совершить диверсию в отношении российского самолета А-50 – это вызов для всей Белоруссии, а не только Александра Лукашенко. «Диверсия в отношении российского самолета А-50 – это попытка хозяйничать в чужом доме – доме всех жителей Белоруссии. Для Лукашенко это прямой повод выступить так жестко», – считает Жарихин.
Во вторник Александр Лукашенко раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за согласовывание и подготовку диверсии украинских спецслужб на территории Белоруссии. По словам Лукашенко, Зеленский «гнида, потому что он бегает вокруг Белоруссии», присылает людей и просит заключить пакт о ненападении под покровительством ООН.
По словам Лукашенко, команды для совершения диверсии на аэродроме под Минском в отношении российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 поступали от Службы безопасности Украины (СБУ) белорусским оппозиционерам в Польше. Оттуда они связывались с «мерзавцами» в Белоруссии и помогали диверсанту прятаться. Но КГБ и пограничники смогли обнаружить преступника и задержать в особняке одного из садовых товариществ недалеко от Минска.
По словам белорусского президента, вычислить диверсанта удалось, анализируя тысячи звонков, переговоров, встреч и разговоров «разного рода мерзавцев за пределами и внутри <...> страны».
На прошлой неделе в соцсетях и Telegram-каналах распространилась видеозапись с дрона, который сел на круглую антенну А-50. Позже самолет благополучно вылетел с территории Белоруссии.
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Новейшая японская ракета самоуничтожилась в воздухе
Японское космическое агентство JAXA инициировало самоуничтожение ракеты-носителя H3
Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) приняло решение инициировать самоуничтожение новейшей ракеты-носителя тяжелого класса H3 после того, как у нее не удалось запустить двигатель второй ступени.
Специалисты пришли к выводу, что успешного выполнения миссии H3 добиться не удастся, передает ТАСС.
Ракета-носитель по плану должна была вывести на орбиту японский спутник ALOS-3 для наблюдения за стихийными бедствиями.
Министр образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии Кэйко Нагаока сообщила, что власти создадут штаб совместно с JAXA для расследования обстоятельств произошедшего. Она выразила сожаление, что ожидания населения страны не были оправданы.
17 февраля первый запуск H3 завершился неудачей – ракета не смогла оторваться от земли. Изначально запуск планировалось провести в 2020 году, однако его пришлось отложить.
В октябре 2022 года японскую ракету «Эпсилон-6» с восемью спутниками решили уничтожить вскоре после ее запуска.
Китай заявил о критическом моменте на Украине
Глава МИД Китая Цинь Ган: На Украине наступил критический момент для прекращения кризиса
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В кризисной ситуации на Украине наступил критический момент, заявил министр иностранных дел Китая Цинь Ган. Он отметил, что к дальнейшему затягиванию конфликт подталкивает «невидимая рука».
По словам главы китайского внешнеполитического ведомства, в нынешней ситуации на Украине следует проявлять сдержанность, вести себя рационально, продвигать мирные переговоры. Он отметил, что на данном этапе предстоит выбор между восстановлением мирного процесса и эскалацией кризисной ситуации «путем подливания масла в огонь», передает ТАСС.
Усилия, направленные на ведение мирных переговоров по урегулированию ситуации на Украине, потерпели поражение, констатировал он. Невидимая рука подталкивает конфликт к дальнейшему затягиванию и эскалации, сказал Цинь Ган. Глава МИД Китая добавил, что эта «невидимая рука» хочет использовать кризис на Украине в своих геополитических замыслах.
Цинь Ган подчеркнул, что введеннще против России санкционное давление, которое только усиливается, улучшить ситуацию не поможет.
Также он заявил, что Китай не является стороной конфликта на Украине и не поставляет оружие ни одной из сторон. При этом Пекину угрожают санкциями, передает РИА «Новости» его слова.
Ранее Госдеп заявил, что в конфликте на Украине Пекин даже без оказания военной помощи встал на сторону Москвы.
Эксперт оценил способность ВСУ нанести контрудар по Артемовску
Военный эксперт Онуфриенко: ВСУ не способны к контрнаступлению в Артемовске
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ВСУ отправляют дополнительные подразделения к Артемовску ввиду больших потерь на данном направлении. Однако эти силы не могут нанести серьезный контрудар по позициям наших подразделений. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал военный эксперт Михаил Онуфриенко. Ранее стало известно, что ВСУ создали дополнительные группировки для блокировки российских сил в Артемовске.
«О концентрации отдельных подразделений противника на подступах к Артемовску регулярно сообщается на протяжении последних дней. Из последнего – туда перебросили бригаду Волынской территориальной обороны», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.
«Такая тактика вполне объяснима, поскольку под Артемовском перемалывается колоссальное количество личного состава ВСУ, а решения о том, чтобы отступить из города, нет и не предвидится. Подкрепление направляется на смену тем, кто уходит на ротацию после больших потерь», – считает эксперт.
«Противник продолжает наносить удары из укрепрайона, который создавался все последние месяцы. С опорой на группировку в городе Часов Яр, ВСУ продолжат попытки контрударов. Они уже регулярно делают вылазки из Красного, что мешает нам продвигаться. И такие потуги будут продолжаться», – отметил он.
«Вместе с тем украинские подразделения уже не смогут выбить наши войска из Артемовска, а вот навязать и продлить бои – вполне возможно», – полагает Онуфриенко.
«Дело в том, что до наступления на Соледар бойцы ЧВК «Вагнер» занимали относительно прямую линию фронта: от правого берега Северского Донца в районе Белогоровки и на юг по направлению к Торецку. С тех пор эта линия, где они реально ведут боевые действия, увеличилась вдвое», – сказал эксперт.
«При этом понятно, что бойцов ЧВК не стало вдвое больше. Их оснащение тоже, видимо, не увеличилось. Поэтому в текущей ситуации важно, чтобы командование группировкой СВО усилило фланги. Решить этот вопрос необходимо заранее, не дожидаясь попыток ВСУ что-то изменить и начать наносить контрудар по флангам», – заключил Онуфриенко.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что Вооруженные силы Украины намерены сражаться за Артемовск (Бахмут) до конца, они создали четыре группировки для блокировки российских сил.
В Telegram-канале пресс-службы Пригожина сообщается, что ВСУ создали ряд группировок: одну группировку в Славянске – 67-я бригада, вторую в Северске – 81-я и 66-я бригады, одну группировку в Часовом Яре и одну группировку в Константиновке. «ВСУ будут бодаться за Артемовск до конца, и это очевидно, и мы должны делать свою работу тоже до конца», – уточнил Пригожин.
По его словам, российские силы блокируют Артемовск. Для разблокировки города украинским военным потребуется оттеснить российские штурмовые отряды, однако в случае прикрытия с флангов этого не произойдет, указал он.
Позже во вторник Пригожин уточнил, что в Артемовске находятся от 12 до 20 тыс. украинских военных, круглосуточно идут тяжелейшие бои. По словам Пригожина, у украинских военных не заканчиваются боеприпасы и вооружение, они «никуда не убегают».
В понедельник в пресс-службе украинского президента заявили, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский выступают за продолжение боев в Артемовске.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, каково положение жителей Артемовска сейчас, кому они симпатизируют и почему решили оставаться в городе, несмотря на опасность для своей жизни.
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