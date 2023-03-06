В парламенте Грузии подрались депутаты из-за закона об иноагентах

Депутаты от правящей «Грузинской мечты» и лояльному к нему движению «Сила народа» дерутся в парламенте в понедельник с оппозиционерами на комитетских слушаниях по законопроекту, которым будут определяться иностранные агенты в Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Данный законопроект выработан «Силой народа» и первые же слушания 2 марта уже привели к физическому противостоянию с оппозицией и ее сторонниками, которая называет закон «российским».

У парламента Грузии 6 марта несколько сот человек протестует против законопроекта. Очевидно, что общественное мнение Грузии обеспокоено его возможным принятием.

В самом здании 6 марта введен режим ограниченного доступа, так как в юридическом комитете парламента обсуждаются вариации данного закона – «О прозрачности иностранного влияния» и «О регистрации иностранных агентов».

Независимый оппозиционный депутат Роман Гоциридзе в понедельник предупредил о «наступлении 1937 года».

«Грузинская мечта» ведет страну к изоляции, – сказал он. – Но мы этого не допустим».

Инициаторы же отмечают, что предложенный законопроект является переводом аналогичного американского, который был принят в 1930-х. Законопроект отправят в Венецианскую комиссию СЕ до окончательного голосования.

ЕС и США призывают Грузию отказаться от рассмотрения законопроекта, а президент Саломе Зурабишвили пообещала наложить вето.

Ранее председатель комитета парламента по внешним связям Николоз Самхарадзе отметил, что законопроект направлен на обеспечение прозрачности иностранного финансирования. По его словам, акцент будет делаться на поступлении финансов от «враждебных Грузии государств».