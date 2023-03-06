Грузинские власти направили на Америку ее собственное оружие

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6 марта, понедельник  |  Последнее обновление — 22:53  |  vz.ru
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Украина решила заработать на наступлении весны

Украина намерена возобновить экспорт электроэнергии в Европу Danil Shamkin/Zuma/ТАСС
Компания «Укрэнерго» планирует возобновить экспорт электроэнергии на Запад. При этом еще недавно власти в Киеве жаловались на дефицит энергии и невозможность быстрого ремонта поврежденных объектов инфраструктуры. Как можно объяснить данное противоречие и каким образом подобные планы «Укрэнерго» отразятся на простых украинцах?  Подробности...
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Запад осознал невозможность поражения России на Украине

Президент США Джо Байден «надавил» на лидеров Прибалтики, которые требуют поражения России на Украине Attila Husejnow/Global Look Press
В ходе визита в Варшаву президент США Джо Байден охладил пыл прибалтийских и польских политиков, то и дело призывающих добиваться военного поражения России на Украине, сообщает The Wall Street Journal. По данным газеты, среди восточноевропейских союзников Киева возникли опасения, что западные лидеры намерены смягчить позицию Зеленского относительно переговоров с Москвой. Почему Белый дом недоволен агрессивной русофобией своих вассалов? Подробности...
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Владимир Жога превратился в легенду Донбасса

Владимир Жога погиб, прикрывая эвакуацию мирных жителей Валентин Спринчак/ТАСС
Ровно год назад погиб Владимир Жога, командир знаменитого батальона «Спарта». Жога войдет в историю как первый Герой России – иностранный военный. Но иностранцем комбат был сугубо формально – с 2014 года он с оружием в руках участвовал в «Русской весне», причем комбатом и стал в 23 года. По этому критерию Жогу даже сравнивают с героями Гражданской войны, вроде Аркадия Гайдара. В чем заключается феномен Жоги? Подробности...
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Противостояние с Россией опустошило британские супермаркеты

Пустые полки – это примета вовсе не советских, а британских магазинов прямо сейчас Yui Mok/Reuters
Грандиозный овощной кризис прямо сейчас испытывает Великобритания. Банальные огурцы, помидоры и перец можно купить в британских супермаркетах по большим ценам и с большими ограничениями, и никто пока не знает, когда и как эта проблема может быть решена. Что стало причиной происходящего и при чем здесь политическое противостояние Запада и России? Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Западные санкции поменяли свою цель

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Глеб Простаков, бизнес-аналитик
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Нужно ли ввести ограничения на демонстрацию украинского флага на территории РФ?
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    Грузинские власти направили на Америку ее собственное оружие

    Грузинский закон об иноагентах будет противостоять влиянию Запада
    Манифестанты считают, что закон ограничит свободу слова, поэтому заклеили себе рты скотчем
    		  
    6 марта 2023, 22:40
    Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze
    Текст: Юрий Зайнашев,
    Дмитрий Александров, Тбилиси

    В Грузии возникла «угроза евро-атлантическому будущему» страны – по крайней мере, так считают в Госдепе США. И действительно, Тбилиси принимает закон, призванный бороться с иностранным влиянием – и вовсе не России, а США, Сороса и ряда западных НКО. Парадокс в том, что грузины будут делать это с помощью документа, некогда созданного в самих США.

    Юридический комитет грузинского парламента в понедельник вечером принял в первом чтении сразу две версии законопроектов об агентах иностранного влияния. «Оба законопроекта приняты единогласно», – сообщил по итогам председатель комитета Анри Оханашвили.

    Заседание продолжалось девять часов – под рев митинга протеста снаружи здания и в условиях постоянных перебранок оппозиции и правящей партии «Грузинская мечта» внутри. Утром, в начале заседания даже произошла потасовка, когда лидер сторонников Саакашвили из партии «Единое национальное движение» Леван Хабеишвили напал на Оханашвили, пытаясь сорвать заседание. В итоге депутатов разняли, а затем приставы силой удалили оппозиционера и группу других противников закона из зала.

    Протестовали и на улице. Представители НПО, партий, а также активисты требовали отклонить инициативы, по их мнению, эти документы противоречат европейскому курсу Грузии и при этом копируют аналогичное российское законодательство. Трансляцию митинга вели местные телеканалы. У входов в парламент дежурили усиленные наряды полиции. В самом здании действовал режим ограниченного допуска.

    Как сообщил корреспондент газеты ВЗГЛЯД, демонстранты сожгли российский флаг. Участник акции Бека Квачантирадзе, сжегший флаг РФ, сказал, что «Россия является империей зла». «Нужно обратить в пепел всю Российскую империю. Россия – оккупант, в Грузии не должно быть ничего российского», – заявил он.

    Демонстранты, державшие в руках флаги Грузии, ЕС и Украины, кричали: «Нет российскому закону!» Инициаторов законопроекта из движения «Сила народа» и поддержавших документ членов правящей «Грузинской мечты» они называли «рабами» и «русскими». На здании они написали «Революция». Оппозиционные депутаты обещали толпе, что будут продолжать физически сопротивляться прохождению закона через парламент. Независимый оппозиционный депутат Роман Гоциридзе в понедельник предупредил о «наступлении 1937 года». «Грузинская мечта» ведет страну к изоляции, – сказал он. – Но мы этого не допустим».

    Теперь, когда инициативы одобрил профильный комитет, их должен рассмотреть весь парламент. Однако, как уже пообещали авторы проектов, если парламент одобрит их в первом чтении, документы отправят на проверку в Венецианскую комиссию при Совете Европы.

    Бывший сотрудник аппарата президента Грузии, руководитель Института Евразии Гулбаат Рцхиладзе поясняет, что в парламенте рассматриваются сразу два законопроекта об иностранных агентах – «американский» и «грузинский» варианты. Первая версия – это попросту перевод на грузинский язык акта о регистрации иностранных агентов (Foreign Agents Registration Act, FARA), принятого в США в 1938 году. А грузинская, по утверждению депутатов из правящей коалиции, представляет собой улучшенную, облагороженную версию FARA, поскольку американский вариант сочтен слишком жестоким.

    Иначе говоря, в реальности оба законопроекта – не российские, а американские. А оценивать их будут в Евросоюзе.

    «Обсуждается в основном грузинская версия. При этом оппозиция занимается демагогией, когда называет оба документа «российскими документами». Однако и власть, по сути, занимается демагогией, поскольку люди из правящей команды сами когда-то работали в НПО, которые финансировались Западом. Допустим, председатель парламента Шалва Папуашвили получил образование на Западе и сам долго работал в этих прозападных НПО. Так что пора расшифровать всех агентов влияния Запада», – заявил Рцхиладзе в интервью газете ВЗГЛЯД.

    Как напоминает ТАСС, согласно грузинской версии, агентом иностранного влияния должно считаться юридическое лицо, более 20% финансирования которого идет из-за рубежа. Иностранным агентом, согласно документу, может быть и СМИ, при этом инициатива не касается физических лиц. Американская версия касается не только юридических, но и физических лиц, при этом она подразумевает и уголовную ответственность. При этом авторы идеи – общественное движение «Сила народа» и лидеры правящей партии «Грузинская мечта» – говорят, что новый закон нужен для прозрачности работы субъектов, финансируемых представителями иностранных государств.

    Тем временем к хору противников закона в понедельник примкнула и посол США в Тбилиси Келли Дегнан, которую цитировало издание Civil Georgia. По ее мнению, в проекте нет необходимости, так как иностранная помощь в Грузии и сейчас полностью прозрачна. Дегнан считает: пакет законов «предположительно произведет стигматизацию гражданского общества, заставит замолчать независимые СМИ и отличающиеся голоса так же, как это произошло в России». Ее коллега, немецкий посол Питер Фишер отметил, что позиция Евросоюза в отношении закона остается прежней, сославшись на более раннее заявление Европейской службы внешних связей о том, что «принятие законопроекта будет противоречить стремлениям Грузии вступить в ЕС, а также нормам и ценностям ЕС».

    Пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс в начале марта сообщил, что инициативы не соответствуют устремлениям грузинского народа. При этом Прайс не уточнил, откуда он знает об этих устремлениях больше, чем депутаты законно избранного грузинского парламента. «Любой, кто поддержит законопроект, будет ответственен за создание угрозы евро-атлантическому будущему Грузии», – пригрозил Прайс.

    Представитель Госдепа также попытался все же как-то объяснить тот парадокс, что Вашингтон решительно осуждает Тбилиси за попытку скопировать у себя правовой акт, который давно действует в самих США. По словам Прайса, грузинский законопроект отличается от американского закона, который «касается только агентов иностранных государств». Между тем грузинские депутаты подчеркивают, что один из двух вариантов дословно воспроизводит FARA.

    Другие американские дипломаты «говорят, что в данном случае наш закон вам совсем не подходит», – поясняет Гулбаат Рцхиладзе.

    «Наши власти продолжают вести по этому поводу полемику с Западом, они на самом деле уже немного испугались и решили сдать назад,

    стравить пар недовольства. Когда страсти успокоятся, они планируют вернуться к вопросу. Вот зачем они решили отправить проекты Венецианской комиссии Совета Европы», – предполагает эксперт.

    «Как правило, комиссия не отвергает документ целиком, а дает разные советы, типа: вот эту формулировку было бы лучше изложить иначе. Но, по сути, комиссия сведет на нет основные постулаты обоих законопроектов, в том числе и «американского». В свою очередь у наших властей останется пространство разных толкований вердикта комиссии. С помощью такого трюка правящая партия надеется избежать новой волны гнева американцев», – убежден эксперт.

    Стоит отметить, что сама история с законами началась в июне прошлого года, когда правительство Грузии получило удар из-за решения Брюсселя предоставить статус кандидатов в ЕС Украине и Молдавии. Грузии руководство ЕС предложило тогда «продолжать реформы». Это вызвало огромную обиду у прозападных сил, обвинивших в срыве европейской интеграции «Грузинскую мечту». И в авангарде протеста тогда оказались НКО, финансируемые из ЕС и США, в том числе и Фонд Сороса. Активисты этих НКО созвали в Тбилиси митинг, на котором предъявили законному правительству Грузии «ультиматум», потребовав передать власть «техническому правительству народного согласия». Разумеется, выполнять ультиматум никто не стал. Однако с тех пор в правящей коалиции и началась подготовка мер, призванных укоротить амбиции прозападных НКО.

    Кстати, в противовес двум «антизападным» законам в начале марта оппозиция внесла еще и третий, аналогичный – законопроект «О защите от влияния страны-оккупанта – Российской Федерации». Цель инициативы – выявить скрытые источники конкретно российского влияния в стране и лиц, которые действуют «против государственных интересов». Автор проекта, депутат от партии «За Грузию» Бека Лилуашвили заявил: «Врага нужно назвать врагом». Примечательно, что лидер данной партии, экс-премьер Георгий Гахария имеет диплом МГУ.

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