Эксперт рассказал о вариантах законопроекта об иноагентах в Грузии

Эксперт объяснил, какие варианты законопроекта об иноагентах рассматривают в Грузии

В парламенте Грузии рассматриваются сразу два законопроекта об иностранных агентах – «американский» и «грузинский» варианты. Американская версия – это попросту перевод на грузинский язык Акта США FARA, принятого в 1938 году. А грузинская, по утверждению властей, якобы представляет собой улучшенную, облагороженную версию FARA, поскольку американский вариант сочтен слишком жестким, объяснил газете ВЗГЛЯД бывший сотрудник аппарата президента Грузии, руководитель Института Евразии Гулбаат Рцхиладзе.

«Обсуждается в основном грузинская версия. При этом оппозиция занимается демагогией, когда называет оба документа «российскими документами». Однако и власть по сути занимается демагогией, поскольку люди из правящей команды сами когда-то работали в НПО, которые финансировались Западом. Сомневаюсь, что они перестали быть иностранными агентами, когда перебрались на высокие должности. Пора расшифровать всех агентов влияния Запада. А у нас, допустим, председатель парламента Шалва Папуашвили получил образование на Западе и сам долго работал в этих прозападных НПО», – напоминает Рцхиладзе.

Хотя власти продолжают вести острую публичную полемику с западными дипломатами и эмиссарами Евросоюза, они на самом деле уже немного испугались и решили сдать назад, уверен Рцхиладзе.

«В партии «Грузинская мечта» решили потянуть время, пар недовольства стравить, а когда страсти успокоятся – вернуться к этому вопросу. Это, кстати, тоже нонсенс само по себе. Правительство говорит, что принимает этот закон ради укрепления суверенитета Грузии, чтобы уменьшить или даже исключить внешнее влияние на наши внутренние дела, а само направляет документ на вердикт какой-то иностранной конторе. В Венецианской комиссии Совета Европы собираются третьесортные эксперты, которые потом дают какие-то свои рекомендации. Эта комиссия – совершенно не авторитет для уважающего себя государства», – возмущается тбилисский эксперт.

Стоит напомнить: эта комиссия не делает резких политических заявлений, отмечает Рцихаладзе. «Как правило, она не отвергает документ целиком, а дает разные советы, типа: вот эту формулировку было лучше бы изложить иначе. Но по сути, Венецианская комиссия, скорее всего, фактически сведет на нет основные постулаты обоих законопроектов, в том числе и «американского». В свою очередь у наших властей останется пространство разных толкований вердикта Венецианской комиссии. «Грузинская мечта» будет интерпретировать вердикт по-своему, а оппозиция – по-своему. С помощью такого трюка правящая партия надеется избежать новой волны гнева американского посольства», – убежден эксперт.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что депутаты от правящей «Грузинской мечты» и лояльному к нему движению «Сила народа» дерутся в парламенте в понедельник с оппозиционерами на комитетских слушаниях по законопроекту, которым будут определяться иностранные агенты в Грузии.

Позже сообщалось, что российский флаг сожгли в понедельник демонстранты у парламента Грузии, протестуя против обсуждения в комитетах высшего законодательного органа законопроекта об иностранных агентах, который оппозиция называет «российским».