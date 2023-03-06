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Эксперт рассказал о вариантах законопроекта об иноагентах в Грузии
Эксперт объяснил, какие варианты законопроекта об иноагентах рассматривают в Грузии
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В парламенте Грузии рассматриваются сразу два законопроекта об иностранных агентах – «американский» и «грузинский» варианты. Американская версия – это попросту перевод на грузинский язык Акта США FARA, принятого в 1938 году. А грузинская, по утверждению властей, якобы представляет собой улучшенную, облагороженную версию FARA, поскольку американский вариант сочтен слишком жестким, объяснил газете ВЗГЛЯД бывший сотрудник аппарата президента Грузии, руководитель Института Евразии Гулбаат Рцхиладзе.
«Обсуждается в основном грузинская версия. При этом оппозиция занимается демагогией, когда называет оба документа «российскими документами». Однако и власть по сути занимается демагогией, поскольку люди из правящей команды сами когда-то работали в НПО, которые финансировались Западом. Сомневаюсь, что они перестали быть иностранными агентами, когда перебрались на высокие должности. Пора расшифровать всех агентов влияния Запада. А у нас, допустим, председатель парламента Шалва Папуашвили получил образование на Западе и сам долго работал в этих прозападных НПО», – напоминает Рцхиладзе.
Хотя власти продолжают вести острую публичную полемику с западными дипломатами и эмиссарами Евросоюза, они на самом деле уже немного испугались и решили сдать назад, уверен Рцхиладзе.
«В партии «Грузинская мечта» решили потянуть время, пар недовольства стравить, а когда страсти успокоятся – вернуться к этому вопросу. Это, кстати, тоже нонсенс само по себе. Правительство говорит, что принимает этот закон ради укрепления суверенитета Грузии, чтобы уменьшить или даже исключить внешнее влияние на наши внутренние дела, а само направляет документ на вердикт какой-то иностранной конторе. В Венецианской комиссии Совета Европы собираются третьесортные эксперты, которые потом дают какие-то свои рекомендации. Эта комиссия – совершенно не авторитет для уважающего себя государства», – возмущается тбилисский эксперт.
Стоит напомнить: эта комиссия не делает резких политических заявлений, отмечает Рцихаладзе. «Как правило, она не отвергает документ целиком, а дает разные советы, типа: вот эту формулировку было лучше бы изложить иначе. Но по сути, Венецианская комиссия, скорее всего, фактически сведет на нет основные постулаты обоих законопроектов, в том числе и «американского». В свою очередь у наших властей останется пространство разных толкований вердикта Венецианской комиссии. «Грузинская мечта» будет интерпретировать вердикт по-своему, а оппозиция – по-своему. С помощью такого трюка правящая партия надеется избежать новой волны гнева американского посольства», – убежден эксперт.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что депутаты от правящей «Грузинской мечты» и лояльному к нему движению «Сила народа» дерутся в парламенте в понедельник с оппозиционерами на комитетских слушаниях по законопроекту, которым будут определяться иностранные агенты в Грузии.
Позже сообщалось, что российский флаг сожгли в понедельник демонстранты у парламента Грузии, протестуя против обсуждения в комитетах высшего законодательного органа законопроекта об иностранных агентах, который оппозиция называет «российским».
В России оценили намерения Польши получить компенсации за прекращение поставок нефти и газа
Эксперт Юшков: Польша вряд ли получит компенсации по газу и нефти
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Шансы Польши получить компенсацию по иску минимальны, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее Польша собралась потребовать от Газпрома и «Татнефти» компенсаций за прекращение поставок нефти и газа.
«Претензии Польши абсурдны, особенно в нефтяной сфере. Весь прошлый год они требовали ужесточить санкции против России и запретить доставку нашей нефти по трубе. И когда в ЕС отказались это делать, Варшава заявляла о готовности ввести ограничения на национальном уровне», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«На деле же, скорее всего, арбитраж признает ситуацию форс-мажорной. Дело в том, что там остался только контракт «Татнефти», которая не смогла согласовать с Минэнерго график прокачки на польский НПЗ. Соответственно, это государственное решение, а компания просто не могла выполнить условия договора», – полагает собеседник.
«Что касается газовой сферы, контракт Газпрома с польской компанией должен был закончиться еще в декабре прошлого года. Но, напомню, Польша и Болгария стали первыми странами, перед которым встал вопрос, платить ли за энергоресурсы по рублевой схеме. И они отказались от поставок», – заметил он.
«Теперь поляки требуют от нас вернуть разницу между изначально оговоренной стоимостью по контракту с Газпромом и тем, за сколько реально они покупали в итоге топливо. Но тут есть прецедент, когда финская компания также подавала иск к Газпрому и арбитраж принял сторону России, сославшись на нежелание финнов платить в рублях», – заключил Юшков.
Ранее глава польской компании Orlen Даниель Обайтек заявил о планах потребовать компенсации от России за прекращение поставок нефти и газа. Об этом он сообщил в эфире радиостанции Zet. Контракт Orlen на поставки нефти с российской «Татнефтью» действует до декабря 2024 года, в рамках договора польская сторона покупала 200 тыс. тонн нефти в месяц, пишет РИА «Новости».
27 февраля «Транснефть» сообщила, что прекратила транспортировку российской нефти в Польшу, поскольку маршрутные поручения на конец февраля не были оформлены и оплачены. Поставки сырья в Польшу были исключены из экспортного графика, утверждаемого российским Минэнерго.
Контракт PGNiG (входит в Orlen) с Газпромом действовал до конца 2022 года, но поставки топлива были приостановлены в апреле 2022 года из-за неоплаты по новой схеме в рублях. Обайтек заявил, что этот вопрос будет решаться, вопрос компенсаций от России изучается.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша в феврале и марте сводит до нуля количество поставляемой в страну российской нефти.
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Российские военные захватили около Артемовска бронемашину Pantera
У ВСУ в Артемовске появились бронемашины Pantera производства ОАЭ
Украинское командование отправило к городу Артемовску бронемашины Pantera, произведенные в Объединенных Арабских Эмиратах, одну из таких машин уже захватили российские военные.
Эти бронемашины Panthera T6 стоят на вооружении у 47-й и 88-й отдельных мехбригад ВСУ, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Отмечается, что киевский режим, предположительно, решил перебросить стратегические резервы к городу.
Захваченную машину заметили у железнодорожной станции Ступки к северу от Артемовска.
Ранее в пресс-службе украинского президента заявили, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский выступают за продолжение боев в Артемовске.
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Балицкий предсказал мирный переход Запорожья, Николаева и Одессы к России
Врио губернатора Запорожской области Балицкий предсказал мирный переход Запорожья, Николаева и Одессы к России
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Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала «Крым 24» рассказал, что считает, что весной на Украине произойдет кризис, в результате которого Николаевская, Одесская области и Запорожье мирно перейдут к России.
Он рассказал, что власти Запорожской области разговаривают с людьми, которые имеют связи с Днепропетровском, с Запорожьем, с Харьковом, они говорят, что на подконтрольных Киеву территориях очень высокая степень уныния, передает РИА «Новости».
«Они понимают бессмысленность этой войны, к людям приходит это наконец-то, так же, как и немцы, находясь в Германии, понимали бесполезность и бессмысленность войны с СССР. Надо менять режим, надо менять Гитлера», – считает Балицкий.
Осенью 2022 года в республиках Донбасса, в Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы, местные жители высказались за возвращение в состав России. 5 октября президент России Владимир Путин утвердил принятие ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.
В ДНР назвали число оставшихся в Артемовске солдат ВСУ
Советник Пушилина Гагин: В Артемовске осталось около 10 тыс. украинских военных
В находящемся в оперативном окружении Артемовске остается порядка 10 тыс. украинских военных, заявил советник главы Донецкой народной республики Ян Гагин.
По его словам, в Артемовске остается около 10 тыс. солдат ВСУ, некоторые части пытаются покидать город, но российская артиллерия старается их достать, передает РИА «Новости».
Гагин добавил, что ВС России контролируют все подъезды к городу, и не исключил, что будут предприниматься как попытки прорыва в Артемовск, так и оттуда, чтобы попасть в Часов Яр.
По его словам, в районе сформировался подобный Дебальцевскому новый котел.
Ранее The New York Times сообщила, что Киев готовит общественность к возможности сдачи Артемовска из-за наступления российских войск.
Стало известно о потерях ВСУ в Артемовске
Pais: Киев понес огромные потери в Артемовске, где разместил лучшие подразделения
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ВСУ понесли большие потери в Артемовске, где Киев разместил несколько своих лучших подразделений, ситуация в городе для украинских войск тяжелая, сообщили СМИ.
Как пишет испанская газета Pais, Украина понесла огромные потери в Артемовске, где разместила несколько своих лучших бригад. По сообщению издания, ВСУ взорвали два моста, соединяющих единственный контролируемый Киевом подъезд к городу. На месте мостов возвели понтонную переправу, по которой из Артемовска пытались выехать местные жители, передает РИА «Новости».
Издание рассказало также о прибытии в Артемовск подкрепления, которому удалось зайти в город только со второй попытки, поскольку их транспортное средство вышло из строя.
Также Pais со ссылкой на полученное из Артемовска текстовое сообщение подчеркивает, что ситуация в городе «тяжелая».
Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что украинские войска потеряли у Артемовска ряд наиболее подготовленных подразделений. О приказе покинуть Артемовск заявили экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, а также командир украинских войск с позывным «Мадьяр».
Напомним, в ЧВК «Вагнер» рассказали, что российские войска контролируют 40% Артемовска, город находится в оперативном окружении, а ВСУ выводят боеспособные подразделения на второй рубеж обороны по линии Константиновка – Краматорск – Славянск.
ФСБ предотвратила покушение на главу группы компаний «Царьград» Малофеева
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ФСБ предотвратила покушение украинских спецслужб на российского миллиардера, председателя совета директоров группы компаний «Царьград» Константина Малофеева, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
По данным ведомства, организатором покушения является проживающий на Украине и действующий под контролем СБУ основатель и один из руководителей так называемого Русского добровольческого корпуса (РДК), участник боев против российских войск на стороне Украины гражданин России Денис Капустин, 1984 года рождения, передает ТАСС.
В ФСБ уточнили, что покушение планировалось осуществить путем подрыва самодельного взрывного устройства, установленного под автомобиль Малофеева, по аналогии с убийством Дарьи Дугиной.
В августе 2022 года был также предотвращен организованный Капустиным теракт с использованием СВУ на объекте нефтегазового комплекса на территории Волгоградской области.
По данным ФСБ, Капустин являлся организатором и непосредственным участником нападения 2 марта членов «Русского добровольческого корпуса» на села в Брянской области.
По факту покушения на Малофеева возбуждено уголовное дело по ст. 205 («Террористический акт»), 205.4 («Участие в деятельности террористической организации») и 222.1 («Незаконный оборот взрывчатых веществ») УК РФ.
Дугина погибла вечером 20 августа прошлого года, ее автомобиль был взорван на Можайском шоссе в Подмосковье. В ФСБ сообщали, что убийство раскрыто, причастными считают гражданку Украины Наталью Вовк и ее дочь Софию Шабан. Отец погибшей, политолог Александр Дугин рассказал об угрозах, которые они с дочерью получали с Украины.
Песков высказался о дальнейшей судьбе «Северных потоков»
Песков: Судьбу «Северных потоков» будут решать акционеры Газпрома
Дальнейшее решение о судьбе газопроводов «Северный поток» будут принимать Газпром и акционеры компании, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он указал, что решение должно приниматься коллегиально всеми акционерами, так как «потоки» – международный проект, передает ТАСС.
Песков также заявил, что рекомендаций Кремля по этому вопросу Газпрому не будет.
Ранее СМИ сообщили, что газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2», три из четырех ниток которых повреждены взрывами, будут законсервированы, так как нет плана их ремонта.
ФСБ назвала организатора теракта в Брянской области
ФСБ: Организатором теракта в Брянской области является основатель «Русского добровольческого корпуса»
Организатором теракта в Брянской области 2 марта является основатель и один из руководителей организации «Русский добровольческий корпус» (РДК) Денис Капустин, сообщили в ФСБ.
В ведомстве пояснили, что, несмотря на заявления РДК о том, что он не «воюет с гражданскими и не убивает безоружных», террористы убили двух мирных жителей и ранили ребенка, а также занимались мародерством, передает РИА «Новости».
В ФСБ добавили, что террористы грабили местных жителей и минировали гражданские объекты.
Напомним, Капустина ФСБ назвала также организатором покушения на председателя совета директоров группы компаний «Царьград» Константина Малофеева. Капустин называется гражданином России, действующим на стороне Украины. По данным ФСБ, он причастен и к другим терактам.
Россиянка и украинка отказались от рукопожатия после теннисного турнира в США
Россиянка Грачева и украинка Костюк отказались от общего фото после финала турнира WTA
Россиянка Варвара Грачева и украинка Марта Костюк отказались от рукопожатий по итогам финального матча турнира WTA в Остине (США).
Костюк обыграла Грачеву в двух сетах, после матча теннисистки не пожали друг другу руки, не стали упоминать друг друга в послематчевых интервью и отказались от совместного фото, передает РИА «Новости».
Ранее участница конкурса красоты «Мисс Вселенная», представляющая Украину, Виктория Апанасенко отказалась стоять рядом с обладательницей титула «Мисс Россия – 2022» Анной Линниковой.
Названы причины спора Зеленского и Залужного по поводу Артемовска
Политолог Шеслер: Зеленский и Залужный преследуют разные цели в Артемовске
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Противостояние Валерия Залужного и Владимира Зеленского может оказаться ширмой в очередной западной игре. К такому мнению в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришли политолог Лариса Шеслер и экс-посол ЛНР Родион Мирошник. Ранее немецкие СМИ сообщили о разногласиях главнокомандующего ВСУ Залужного и президента Украины по поводу судьбы Артемовска.
«Де-факто Зеленского нельзя назвать верховным главнокомандующим, равно как и Залужного – главкомом. Они просто представляют разные интересы внешнего управления Украиной. Но так или иначе их действия направлены на то, чтобы выкачать как можно больше денег и вооружения из стран НАТО», – сказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«Даже сейчас в Артемовск поставляется вооружение. И несмотря на то, что ВСУ несут колоссальные потери, они будут удерживать позиции для создания благоприятного политического фона в формате «Бахмут – крепость». При этом сколько людей будет потеряно для достижения цели – не имеет значения», – продолжил дипломат.
«В ближайшее время история с Артемовском будет окончена. Сегодня все дороги из города простреливаются. Пока еще ночью противнику удается подвозить технику, проводить минимальную ротацию. Но это вопрос времени», – уверен собеседник.
Возможным следующим направлением сопротивления станет район Северска и Красного Лимана, где Украина уже формирует новую линию обороны, предполагает Мирошник. «Северск находится севернее Артемовска. И нашим военным, скорее всего, придется атаковать позиции ВСУ в более усиленном режиме. Это поможет разрушить укрепления противника, не теряя бойцов», – поясняет эксперт.
По его словам, есть разные данные о точном количестве гарнизона ВСУ в Артемовске. «Ранее сообщалось, что в городе находится порядка 9 тыс. боевиков. Сейчас мы видим цифры в 12 тысяч. Известно, что они несут серьезные потери. Точное число ВСУ мы узнаем, когда крышка котла наконец захлопнется», – подчеркнул Мирошник.
«Противостояние политического и военного руководства во время военных конфликтов – практика распространенная. Цели президента зачастую расходятся с тем, как обстоят дела на фронте. Поэтому Зеленский и Залужный спорят по поводу Артемовска», – добавляет политолог Лариса Шеслер.
«Но не стоит всерьез воспринимать это противостояние, поскольку аналогичная ситуация была и вокруг Лисичанска. Залужный – запасная фигура Запада на случай, если Зеленский станет неподконтрольным», – считает собеседница.
«И даже несмотря на то, что Зеленский полностью зависим от Вашингтона, в то время как Залужный больше склоняется в сторону Лондона, он будет приемлемым вариантом для всего Запада», – заключила Шеслер.
Напомним, по данным немецкой газеты Bild, Валерий Залужный рекомендовал Владимиру Зеленскому оставить Артемовск еще несколько недель назад. Отмечается, что его решение, скорее всего, было поддержано ВСУ. Однако президент Украины настоял на удерживании позиций в городе.
О том, что Артемовск пора сдавать, сообщала и The New York Times. По сведениям обозревателей издания, украинские чиновники начали готовить общественность к возможной сдаче Артемовска, потому что вокруг него «сжимается кольцо».
Источники издания The Wall Street Journal также указывали, что Киев рассматривает возможность отхода на лучшую оборонительную позицию, в то время как Москва продолжает попытки окружить Артемовск.
В понедельник испанская газета Pais сообщила, что Украина понесла огромные потери в Артемовске, где разместила несколько своих лучших бригад. Ситуация для ВСУ в городе тяжелая, пишет издание, в Артемовск прибыло подкрепление, которому удалось зайти в город только со второй попытки из-за выхода из строя транспорта.
Напомним, в ЧВК «Вагнер» заявляли, что Артемовск находится в оперативном окружении, при этом в городе остаются подразделения теробороны, общая численность которых до 12 тыс. человек.
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В Германии заявили о разногласиях между Зеленским и Залужным по Артемовску
Bild: Между Зеленским и главкомом ВСУ Залужным возникли разногласия по ситуации вокруг Артемовска
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У президента Украины Владимира Зеленского и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного принципиально разные взгляды на ситуацию вокруг Артемовска (украинское название Бахмут) и дальнейший план действий, сообщила немецкая газета Bild со ссылкой источники.
По данным издания, Залужный еще несколько недель назад по тактическим соображениям рекомендовал подумать об оставлении города, передает РИА «Новости».
Между тем украинское руководство считает правильным решение продолжать удерживать Артемовск. Неназванный украинский военный аналитик заявил Bild, что в ВСУ, скорее всего, разделяют позицию Залужного.
Аналитик отметил, что большинство военных ВСУ в Артемовске не понимают, почему город продолжают удерживать и какова стратегия.
Солдаты ВСУ считают, что отступить надо было еще давно. «Если мы будем полностью окружены здесь, это будет катастрофа», – сообщили изданию в украинской армии.
Ранее обозреватели The New York Times сообщили, что Киев готовит общественность к возможности сдачи Артемовска из-за наступления российских войск.
Польша собралась потребовать от Газпрома и «Татнефти» компенсаций за прекращение поставок нефти и газа
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Польский энергетический концерн Orlen планирует потребовать компенсаций от России за прекращение поставок нефти и газа, заявил глава польской компании Даниель Обайтек в эфире радиостанции Zet.
Контракт Orlen на поставки нефти с российской «Татнефтью» действует до декабря 2024 года, в рамках договора польская сторона покупала 200 тыс. тонн нефти в месяц, передает РИА «Новости».
27 февраля «Транснефть» сообщила, что прекратила транспортировку российской нефти в Польшу, поскольку маршрутные поручения на конец февраля не были оформлены и оплачены. Поставки сырья в Польшу были исключены из экспортного графика, утверждаемого российским Минэнерго.
Контракт PGNiG (входит в Orlen) с Газпромом действовал до конца 2022 года, но поставки топлива были приостановлены в апреле 2022 года из-за неоплаты по новой схеме в рублях.
Обайтек заявил, что этот вопрос будет решаться, вопрос компенсаций от России изучается.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша в феврале и марте сводит до нуля количество поставляемой в страну российской нефти.
Бомбардировщик Ту-22М совершил экстренную посадку в Пулково
Бомбардировщик Ту-22М совершил экстренную посадку в аэропорту Пулково
Бомбардировщик Ту-22М совершил экстренную посадку в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково из-за неблагоприятных погодных условий.
Источник ФАН сообщил, из-за погодных условий самолет не смог приземлиться на военном аэропорту, кроме того у бомбардировщика заканчивалось топливо. После дозаправки самолет отправится на военный аэродром.
Ранее самолет авиакомпании «Россия» экстренно сел в Красноярске вследствие разгерметизации салона, пострадавших нет.
В ЛНР сообщили о взрыве некачественных боеприпасов на позициях ВСУ под Часовым Яром
Марочко: Два человека погибли при взрыве некачественных боеприпасов на позициях ВСУ
На позициях Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Часовым Яром в ДНР взорвались некачественные боеприпасы с иностранной маркировкой, два человека погибли, инцидент произошел при боевой стрельбе из реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град», сообщил подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.
Он пояснил, что во время стрельбы один из снарядов застрял в направляющей и сдетонировал. Произошла цепная реакция, и боеприпасы стали взрываться один за другим. Установка БМ-21 «Град» полностью уничтожена, погибли два военных, еще восемь получили различные ранения, передает ТАСС.
Марочко добавил, что российская разведка ранее обнаружила подвоз в район Часова Яра боеприпасов к РСЗО «Град» с иностранной маркировкой.
Ранее Марочко сообщал, что ВСУ перебросили в район Часова Яра дивизион «Градов».
В Кремле прокомментировали идею объединения новых регионов России
Песков: Решения об объединении новых регионов пока не принималось
Пока никаких решений о возможном объединении новых регионов России в один федеральный округ пока не принималось, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он указал, что изучаются различные варианты, решения будут приниматься в случае необходимости, передает РИА «Новости».
Ранее инициатива объединить в один федеральный округ поступила от главы крымского парламента Владимира Константинова.