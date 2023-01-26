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26 января, четверг  |  Последнее обновление — 13:04  |  vz.ru
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Европу ждет рост цен на дизель Юрий Смитюк/ТАСС
Европа и Россия вовсю готовятся к 5 февраля, когда вступает в силу европейский запрет на импорт российского топлива. Рынки дизельного топлива ждут непростые времена. Здесь намечается не меньшая перестройка, чем на рынке сырой нефти. А для России главная проблема – куда продавать мазут, чтобы не возник дефицит на внутреннем рынке. К чему готовиться? Подробности...
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Отправка танков на Украину станет главным провалом Шольца

Два дня на Олафа Шольца давили – и додавили таки REUTERS
После серии шуток об «агенте ГРУ Олафе Шольце», угроз со стороны Польши и ожесточенного торга с США канцлер Германии все-таки согласился поставить на Украину танки в модификации Leopard 2A6. Обстоятельство этих уговоров не сказали ничего нового про противостояние России и Запада. Но многое – лично про Шольца. Подробности...
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Роскосмос начал призыв «русских Илонов Масков»

Ранее Роскосмос воспринимал все частные компании скорее как конкурентов Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС
Между правительством, госкорпорацией «Роскосмос» и частными компаниями заключено соглашение, по которому бизнес будет участвовать в создании спутниковых группировок и наземной инфраструктуры для обслуживания космических аппаратов. Это ответ на вызовы, которые ставит перед страной СВО: российской космонавтике нужны «свои Илоны Маски», без них теперь не справиться.  Подробности...
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Украинский дипломат в Грузии разозлил власть и расколол оппозицию

Украинских дипломатов обвинили «в регулярном вредительстве» двусторонним отношениям с Грузией Shakh Aivazov/AP/ТАСС
Главный киевский эмиссар в Тбилиси Касьянов дважды оскандалился за одни сутки. Сперва пообещал «эвакуировать» украинцев из Грузии, если возобновится ее прямое авиасообщение с Россией. И провел встречу о «постконфликтном восстановлении» Украины с бизнесменами, осужденными ранее за мошенничество. Ну а что, именно такие люди первыми стремятся добраться до миллиардов, которыми Запад накачивает Украину. Подробности...
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Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Падение «Еврокоптера» Super Puma привело к гибели почти двух десятков человек REUTERS
Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков. Но в 2018 году Киев закупил у Франции партию таких «Еврокоптеров». Эксперты говорят, что Париж побоялся бы продать H225 другой стране ЕС. Почему же эти вертолеты оказались на Украине? Подробности...
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Максимум, что светит дикарям – умереть за интересы белого господина

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Сейчас западная пропаганда рисует украинцев свободными и гордыми людьми с величественной осанкой, всей душой возлюбившими демократию. Но так будет не всегда. Подробности...

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    Украинский дипломат в Грузии разозлил власть и расколол оппозицию

    Украинских дипломатов обвинили «в регулярном вредительстве» двусторонним отношениям с Грузией
    		   26 января 2023, 12:54
    Фото: Shakh Aivazov/AP/ТАСС
    Текст: Юрий Зайнашев,
    Дмитрий Александров, Тбилиси

    Главный киевский эмиссар в Тбилиси Касьянов дважды оскандалился за одни сутки. Сперва пообещал «эвакуировать» украинцев из Грузии, если возобновится ее прямое авиасообщение с Россией. И провел встречу о «постконфликтном восстановлении» Украины с бизнесменами, осужденными ранее за мошенничество. Ну а что, именно такие люди первыми стремятся добраться до миллиардов, которыми Запад накачивает Украину.

    Временный поверенный в делах Украины в Тбилиси Андрей Касьянов в среду был вызван в грузинский МИД. От дипломата потребовали объяснений по поводу его высказываний об отношениях Грузии с третьей страной – Россией, прозвучавших днем ранее. При этом, как сообщили в МИД, другие вопросы на встрече не обсуждались.

    Как напоминает ТАСС, во вторник Касьянов публично посетовал, что Тбилиси изменил ранее взятый курс в ЕС и НАТО, доказательством чему стала благожелательная реакция правящей партии «Грузинская мечта» на возможность прямого воздушного сообщения с Россией.

    «Евроатлантические стремления поддерживает большинство населения Грузии, что не отрицается и не опровергается действующими грузинскими властями», – говорил Касьянов украинскому изданию «Европейская правда», однако по факту страна «в заявлениях своих политиков начала двигаться в другую сторону».

    Но особенно шокировал грузинское общественное мнение следующий длинный пассаж дипломата: «В случае восстановления прямого авиационного сообщения и роста реальных рисков безопасности на сегодняшний день посольство не исключает возможность обращения к международным организациям, к нашим международным партнерам с тем, чтобы рассмотреть возможность оказания помощи в массовой эвакуации граждан Украины с территории Грузии».

    Правда, Касьянов оговорился: речь об этом зайдет только при наличии реальных угроз безопасности украинцев. «Сейчас мы обсуждаем возможность организации специальных эвакуационных маршрутов именно для тех наиболее уязвимых слоев населения Украины, которые действительно не имеют средств для возвращения. При этом мы рассматриваем наземный транспорт как наиболее оптимальный», – уточнял Касьянов.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва надеется на скорое возобновление авиасообщения с Грузией. Представитель правящей партии, лидер «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе поприветствовал такую идею, а президент страны Саломе Зурабишвили выступила категорически против.

    В среду Ираклий Кобахидзе назвал высказывание Касьянова «позорной спекуляцией», отметив, что такая эвакуация потребовалась бы в том случае, если бы Грузия отправила Киеву зенитные ракетные комплексы «Бук», как того хотел Касьянов, что было бы прямым включением Грузии в вооруженный конфликт.

    В Киеве в среду, по сути, дезавуировали слова своего подчиненного, правда, сделали это не прямо, а через грузинских дипломатов. МИД Грузии рассказал о переговорах, которые провели в Киеве замглавы МИДа Украины Евгений Перебийнис и посол Грузии Георгий Закареишвили. В ходе беседы грузинский гость выразил свою «солидарность с Украиной». Перебийнис в ответ поблагодарил «за политическую поддержку и большую гуманитарную помощь», в частности за то, что Грузия приютила множество беженцев с Украины. Перебийнис добавил, что «не видит опасности в их пребывании в Грузии».

    Но пока Перебийнис и Закареишвили общались в Киеве, Касьянов в Тбилиси продолжал бурную деятельность. Вернувшись после вызова на ковер в свое посольство, он провел встречу с известными бизнесменами. Темой встречи стало «постконфликтное восстановление» Украины. Выбор собеседников вряд ли обрадовал официальный Тбилиси. Среди приглашенных оказались лидеры радикально оппозиционной партии «Лело», бывшие члены парламента Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе. Оба они год назад были осуждены за мошенничество, в связи с чем, собственно, и лишились депутатских мандатов. Тюрьмы Хазарадзе и Джапаридзе избежали только потому, что следствие и судебный процесс затянулись и срок давности по делу истек.

    После беседы с Касьяновым Джапаридзе заявил, что «грузинский бизнес очень заинтересован в послевоенном восстановлении Украины». Он также попытался защитить дипломата от упреков «Грузинской мечты». «Власти Грузии на деле не об Украине думают, а говорят такое, чтобы понравиться России», – заявил Джапаридзе. На его взгляд, официальный Тбилиси сам нарывается на критику в свой адрес – якобы власти «регулярно выступают с неадекватными заявлениями в адрес Украины» и той «приходится отвечать адекватно».

    В Москве уверены, что Грузия пока не готова вступать в конфронтацию с северным соседом, хотя именно этого от нее требуют Украина и страны НАТО. «Грузия уже была стороной конфликта в 2008 году. Как мне кажется, славы никакой не обрела, зато ущерб – достаточно большой, – отмечает первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. – Грузинские избиратели сделали выводы и сменили власть. Нынешнее правительство выдерживает эту линию, на внутреннем фронте оно ведет борьбу со сторонниками Саакашвили, которые, конечно, хотят втравить Грузию в новую авантюру».

    Что касается поведения Касьянова, то дипломат, похоже, идет по пути создания проблем властям страны, в которой аккредитован, полагает Затулин.

    «Обсуждать послевоенное восстановление? Это означает приманивать деловых людей возможностью каких-то выгодных контрактов в будущем. С действующим правительством эти бизнесмены, представители радикальной оппозиции, не собираются сотрудничать. Наоборот, делают ставку на свержение этой власти. То есть Касьянов ищет способы активизировать антиправительственные силы. Временный поверенный беспардонно влезает во внутренние дела Грузии, то есть сам напрашивается на «эвакуацию», на объявление персоной нон грата», – сказал Затулин газете ВЗГЛЯД. Причем киевского эмиссара совершенно не смущает сомнительная репутация контрагентов, добавляет он.

    В отличие от радикалов из «Лело», конструктивная часть оппозиции в этот раз солидаризировалась с «Грузинской мечтой». В парламентской партии «Гирчи» отметили, что с заявлением Касьянова не согласны. Представитель партии, пожелавший остаться неназванным, сказал газете ВЗГЛЯД, что «никакого повода для «эвакуации» грузины украинцам не давали – как и лицам других национальностей». Источник в «Гирчи» назвал позицию Касьянова «ошибочной».

    Гораздо грубее высказался лидер умеренно оппозиционной партии «Мокалакееби» Александр Элисашвили. Он обвинил Касьянова «в регулярном вредительстве» двусторонним отношениям. «Выдумывает что-то, подливает масло в огонь, – возмутился он. – В реальности украинские беженцы здесь чувствуют себя весьма хорошо».

    «Призываю власти Украины заменить этого дипломата. Назначьте, наконец, посла, который не будет так вредить»,

    – сказал Элисашвили, добавив, что выступления Касьянова «на руку только России». Стоит пояснить: в марте прошлого года, вскоре после начала СВО, Киев обиделся на Тбилиси за отказ ввести антироссийские санкции и отозвал своего посла. Грузия в свою очередь решила не «зеркалить» и своего посла на Украине оставила. Однако теперь Киев передумал и решил вернуть посла. Как ожидается, он приступит к исполнению своих обязанностей в феврале. По информации грузинского телеканала «Формула», им станет Владимир Лукьянов, работник аппарата МИДа Украины.

    Вице-спикер парламента Арчил Талаквадзе во вторник выразил надежду, что с приездом нового посла разногласия стран будут урегулированы. «Мы ждем его приезда. Такое решение уже принято, и я надеюсь, что новый посол урегулирует заявления и диссонансы такого типа», – сказал вице-спикер телеканалу «Имеди». По его мнению, заявления Касьянова не способствуют дружбе между двумя странами – Грузия и грузинский народ не заслуживают подобных оценок, так как «делают все и всем сердцем поддерживают Украину».

    Касьянов в этом месяце уже оказывался героем скандала. 10 января глава украинской дипмиссии сообщил, что просил прислать обратно украинский дивизион зенитно-ракетных комплексов (ЗРК), «Бук-М1», проданный команде Михаила Саакашвили накануне войны 2008 года. В «Грузинской мечте» эту просьбу расценили как очередную попытку втянуть Тбилиси в противоборство Москвы и Киева.

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