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2023-й перестроит российскую экономику

2023 год ставит главные вызовы перед экономикой России Максим Стулов/Ведомости/ТАСС
Предстоящий 2023 год с точки зрения экономики может стать еще более сложным, чем 2022-й. С большой вероятностью мы увидим падение объемов экспорта самых прибыльных товаров России, нефти и газа – а значит, пострадает и бюджет. Однако у нашей страны есть ответ и на этот вызов. Подробности...
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Отношения России и США переходят в новую стадию

Конфронтация между Россией и США достигла низшей точки за всю историю Максим Блинов/РИА Новости
Минувший 2022 год стал временем невиданного по накалу десятилетиями противостояния между Россией и США. Вашингтон не скрывает, что использует Украину как поле боя для «сдерживания» и подавления любых усилий Москвы. Как долго продлится это состояние российско-американских отношений – и при каких условиях оно может все же улучшиться? Подробности...
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Украина теряет Соледар и Артемовск

По состоянию на 9 января бои идут уже в центре Соледара Виктор Антонюк/РИА Новости
Отказавшись от рождественского перемирия, Киев получил болезненные прорывы линии обороны в Донбассе. Вооруженные силы РФ достигли определяющих успехов в Соледаре и Артемовске – важных стратегических пунктах, которые украинское командование пытается удержать любой ценой, в том числе по политическим причинам.  Подробности...
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Как Грузия ослабила ПВО Украины

Ющенко (справа) и Саакашвили готовили нападение на российских миротворцев с 2005 года Николай Лазаренко/ТАСС
Киев потребовал у Тбилиси вернуть дивизион ЗРК «Бук», который Украина поставила Грузии в 2008 году. Эти комплексы применялись в ходе грузинского нападения на Южную Осетию против российской боевой авиации. Причем есть данные, что управляли ими украинские военные, а поэтому те события можно расценивать как первый акт агрессии Украины против РФ. Будут ли эти ЗРК вновь стрелять по российской авиации в ходе конфликта на Украине? Подробности...
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Почему «Доброе дело» закончилось трагедией

Когда пожарные прибыли на место трагедии, приют почти выгорел дотла Данил Айкин/ТАСС
При пожаре в нелегальном приюте «Доброе дело» в Кемерово погибли более 20 человек. Выжившие доставлены в местную больницу. Арендатором сгоревшего приюта оказался пастор Андрей Смирнов. Заведение, которое некоторые его критики называли «сектой», работало на протяжении трех лет, а в последнее время пыталось помешать проверке МЧС. Предварительная причина пожара уже названа. Подробности...
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Западная идеология уравнивает людей и вещи

Виталий Трофимов-Трофимов
Виталий Трофимов-Трофимов, политический аналитик
Современные участники сети, организованной по принципам акторно-сетевой теории, мало чем отличаются от технических устройств из интернета вещей, трутней из пчелиного улья или любой другой сетевой структуры с техническими связями. Подробности...

Стране нужен культурный ЗОЖ

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
В мозги населения вдолбили: если развлекаться, то обязательно тупо. А как иначе-то? Понятно, что эту тенденцию надо ломать, пока она окончательно не стала самоподдерживающейся. Подробности...
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Русский всегда воюет со смертью

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Сегодняшняя СВО – борьба с миром агрессивно антихристианским, миром, отрицающим человека даже как биологический вид, не говоря уже об уникальном духовном организме. Поэтому это совершенно русская битва. Подробности...
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В 2023 году будет интересно

Сто лет назад родился СССР

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Войны не будет, сербы расходятся

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Сторонники экс-президента Бразилии устроили погром в столице страны

Сторонники экс-президента Бразилии Жаира Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов выборов, захватили здание Конгресса в столице страны, городе Бразилиа. Полиция применила против погромщиков газ и шумовые гранаты
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Новый 2023 год встречают флешмобами и благотворительными акциями

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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Как Грузия ослабила ПВО Украины

    Ющенко (справа) и Саакашвили готовили нападение на российских миротворцев с 2005 года
    		   10 января 2023, 08:50
    Фото: Николай Лазаренко/ТАСС
    Текст: Юрий Зайнашев

    Киев потребовал у Тбилиси вернуть дивизион ЗРК «Бук», который Украина поставила Грузии в 2008 году. Эти комплексы применялись в ходе грузинского нападения на Южную Осетию против российской боевой авиации. Причем есть данные, что управляли ими украинские военные, а поэтому те события можно расценивать как первый акт агрессии Украины против РФ. Будут ли эти ЗРК вновь стрелять по российской авиации в ходе конфликта на Украине?

    В понедельник глава украинской дипломатической миссии в Тбилиси Андрей Касьянов сообщил, что Киев просит прислать обратно дивизион зенитно-ракетных комплексов (ЗРК), «Бук-М1», проданных Грузии накануне войны 2008 года. «Также запрос Украины включал и переданные Грузии Соединенными Штатами противотанковые комплексы Javelin. Относительно последнего было не только согласие со стороны США, но даже предложение заменить их на более новые комплексы», – признался дипломат.

    Украинская сторона «последовательна в своих запросах ко всем международным партнерам, в том числе к Грузии, о предоставлении вооружения, военной техники и боеприпасов», добавил Касьянов. По его словам, Киев заявлял «о жизненной необходимости в вооружении» после начала российской спецоперации, пишет украинское издание «Европейская правда».

    Стоит отметить, что поставки «Буков» в 2007–2008 годах, начатые по прямому указанию президента Украины Виктора Ющенко, в конечном итоге не принесли пользы ни одной из сторон политического треугольника Киев – Тбилиси – Москва. Для Москвы они прямо связаны с трагедией – часть экипажей сбитых тогда самолетов погибла, в том числе Игорь Ржавитин и Владимир Едаменко, удостоенные посмертно звания Героев России.

    Для самого Ющенко поставки грузинам военной техники, доставшейся ему в наследство от Советского Союза, обернулись громким скандалом и способствовали его уходу в политическое небытие. В Киеве очень скоро выяснилось, что «Буками» в момент стрельбы управляли украинские граждане, после чего в газетах появились заголовки «Украина уже воюет с Россией». В Верховной раде заявили, что Ющенко де-факто оказался соучастником нападения 8 августа на Южную Осетию. По соглашению Москвы и Тбилиси от 1992 года, в этой маленькой республике в тот момент были размещены российские миротворцы, которые одними из первых попали под грузинский огонь.

    Что касается самой Грузии, то ее ПВО, конечно, может записать в свой актив гибель четырех российских самолетов, однако война привела в итоге президента Михаила Саакашвили к политическому падению. Сегодня, как известно, экс-президент находится в Тбилиси под стражей.

    Комментируя нынешние события на Украине, западные политики упоминают мимоходом, как давно известный факт, будто бы ту войну «развязала Москва». Этим аргументом они подкрепляют умозаключения об извечной «агрессивности России». Добрая половина западной и украинской аудиторий до сих пор верят в этот миф.

    По этой причине стоит напомнить слова Саломе Зурабишвили – действующего президента Грузии, а в 2004-2005 годах – министра иностранных дел. В день 10-летия начала войны, Зурабишвили назвала ее «прихотью сумасшедшего» Саакашвили, признав, что войну «начала Грузия». Саакашвили, по ее словам, «разбомбил собственное население в Цхинвали», хотя «не имел на это никакого права». Кроме того, экс-глава МИДа утверждает, что Саакашвили еще в 2005 году обсуждал со своим Советом нацбезопасности закупку оружия «для военного реванша в Абхазии и Южной Осетии» (цитата по «Коммерсанту»)

    Вывод о том, что войну развязала отнюдь не Россия, а Грузия, сделала и международная комиссия Евросоюза – знаменитая комиссия во главе с швейцарским дипломатом Хайди Тальявини. Спустя год работы, осенью 2009 года комиссия вынесла свой вердикт:

    «Боевые действия начались с масштабной грузинской операции против города Цхинвали и прилегающих территорий в ночь с 7 на 8 августа 2008 года,

    которой предшествовал массированный артиллерийский обстрел». По мнению комиссии, «применение Грузией силы в Южной Осетии» не было оправданным с точки зрения международного права (цитата по русской службе Би-би-си, сайт заблокирован в РФ).

    Западной и украинской аудитории стоит напомнить и другую страницу из недавней истории. Решение президента Украины помочь антироссийскому «военному реваншу» на Кавказе стало одним из поводов для ссоры внутри самого украинского руководства. 1 октября 2008 года премьер-министр Юлия Тимошенко в ходе специально созванной пресс-конференции обвинила Ющенко и Совет национальной безопасности в организации «незаконных поставок оружия в Грузию». По ее словам, поставки проходили по прямому указанию президента, в обход кабинета министров.

    Комиссия Верховной рады, созданная для расследования по этому поводу, установила: за один только 2007 год грузины получили шесть комплексов «Бук-М1», а также 48 управляемых зенитных ракет, 200 ПЗРК «Стрела» и «Игла», танки Т-72. В следующем, уже предвоенном году Тбилиси получил боевые модули «Шквал» и системы залпового огня «Град».

    Причем, зенитки забирали не со склада, не с завода, а прямо из воинской части. Ющенко велел отдать Саакашвили семь ЗРК «Бук-М1» из полутора десятков, находившихся в боевом составе украинской армии. Тем самым, по мнению комиссии, президент оголил небо самой Украины, резко ослабив ее ПВО. В итоге комиссия потребовала возбудить против президента и его окружения уголовное дело.

    В тогдашнем интервью газете ВЗГЛЯД руководитель комиссии Валерий Коновалюк требовал импичмента главы государства. «У нас есть конкретные документы с подписью президента Ющенко, которые свидетельствуют, что глава государства дал указание снять с боевого дежурства суперсовременный ракетно-зенитный дивизион «Бук М1» и за бесценок продать его Грузии», – подчеркивал депутат.

    Комиссия также обнародовала список 15 украинских граждан, которые сопровождали «Бук» в Грузию и предположительно управляли им в момент стрельбы по российским самолетам. В основном, это были военные специалисты – жители севастопольского предместья Балаклава. Тем самым подтвердилась версия об участии украинцев в боевых действиях, возникшая сразу по окончании войны.

    Выяснилось также, что Киев торговал оружием себе в убыток. По словам депутатов, Киев сбыл грузинам дивизион за 28 млн долларов, что в три раза меньше рыночной цены (Пакистан предлагал за него 100 млн долларов). Причем, «Украина до сих пор не получила от Грузии деньги в полном объеме», – возмущался Коновалюк.

    Кроме того, действия Киева серьезно осложнили украинско-российские отношения, отметила комиссия. По мнению Коновалюка, именно Украина «толкнула Грузию на агрессию в Южной Осетии».

    Примечательно, что скандал пришелся на тот уникальный период, когда Юлия Тимошенко сумела наладить диалог с российским коллегой Владимиром Путиным (оба тогда занимали посты премьер-министра). Несмотря на все острые политические разногласия (Тимошенко была заодно с Ющенко в стремлении затащить Украину в НАТО), по экономическим темам ее переговоры с Москвой шли в уважительной и даже в доброжелательной атмосфере. Спустя несколько месяцев после упомянутой пресс-конференции, в январе 2009 года Тимошенко и Путин заключили знаменитые «газовые соглашения», положившие конец череде газовых войн, начатых Ющенко сразу после своего избрания в 2005 году.

    Путин и Тимошенко, несмотря на все сложности в отношениях России с Украиной, признавались если не друзьями, – все знают, что в политике друзей быть не может, – то потенциальными союзниками, отмечала тогда «Лента.ру». По сути Тимошенко доказала: даже прозападные, «оранжевые» до мозга костей политики могут добиваться взаимной выгоды в отношениях с Москвой, если относятся к восточному соседу с уважением. Вражда между двумя братскими республиками вовсе не была фатальной.

    А как в Тбилиси восприняли публичную просьбу вернуть злополучный «Бук»? В правящей партии «Грузинская мечта» ее расценили как очередную попытку втянуть республику в противоборство России и Украины.

    «Повторим категорично и ясно, что ни одна попытка не будет успешной»,

    – пообещал депутат Гиви Миканадзе. «Грузия не сделает ни одного шага, который представил бы ее как сторону в этих военных действиях, мы должны в первую очередь заботиться о мире в нашей стране», – заметил Миканадзе. Кроме того, такие поставки будут невыгодны и с материальной точки зрения, намекнул депутат: «Грузия закупала эти комплексы, то есть это собственность Грузии».

    Украинский эмиссар Касьянов еще месяц назад сетовал, что Киев неоднократно просил технику военного или двойного назначения, однако такие обращения были проигнорированы. Похоже, в Тбилиси сделали свои выводы из итогов войны 14-летней давности и больше не горят желанием ссориться с северным соседом.

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