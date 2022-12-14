Зачем грузин агитируют умирать за Украину

Власти Грузии не оказывают военную помощь Украине, обходясь редкими гуманитарными поставками. Однако есть в республике и те, кто призывает Тбилиси отказаться от нейтралитета, открыть «второй фронт» в Абхазии или Южной Осетии, помочь Киеву вооружениями или в качестве наемника принимает участие в боевых действиях на стороне Украины. Насколько широко грузинское общество поддерживает желающих втянуть Тбилиси в конфликт Москвы и Киева?

Россия отмечает прагматизм в политике Грузии, понимая, что Тбилиси при этом приходится преодолевать нажим с Запада. Об этом заявил на днях директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар. «Видим, что, несмотря на провокационные призывы извне, правительство Грузии придерживается прагматичной линии. Это дает положительный эффект», – сказал он ТАСС. Как напомнил Гончар, в адрес Тбилиси из Киева и западных столиц звучат провокационные призывы открыть «второй фронт» против России.

Ранее командир «Грузинского легиона» Мамука Мамулашвили подтвердил, что набирает соотечественников в ВСУ, обещая довольствие примерно в две тысячи долларов в месяц. «Желающие, идеологически согласные с нами, могут приезжать. Конечно, солдат получает зарплату, подписав контракт», – сообщал он телекомпании «Имеди».

Телекомпания PosTV провела расследование, подтвердившее, что часть грузин отправляется воевать за Киев по идеологическим причинам, а часть – просто за деньги.

Правда, в правящей партии напомнили потенциальным наемникам, что им в таком случае придется положить на стол свой грузинский паспорт. «Это тяжело и неприемлемо, когда от наших ребят скрывают, что пребывание на воинской службе иностранного государства автоматически означает потерю гражданства», – предупредил депутат от правящей «Грузинской мечты» Рати Ионатамишвили.

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили призвал не спекулировать вокруг участия грузин в боях на Украине и отметил, что нередко рекрутами выступают активисты «Единого национального движения», лидером которого остается экс-президент Михаил Саакашвили. Мамулашвили глава правительства также назвал открытым сторонником экс-президента. Кстати, сестра командира «Грузинского легиона» до недавнего времени была депутатом парламента от той же партии Саакашвили.

Оппозиционеров, требующих открытия «второго фронта», премьер-министр Гарибашвили назвал «фарисеями». «Достаточно, мы уже трижды воевали», – сказал глава правительства, имея в виду войну 2008 года, а также конфликты с абхазами и осетинами начала 1990-х. Он предложил оппозиционерам самим уезжать на украинский фронт. «Если бы нынешняя оппозиция была бы сейчас во власти в Грузии, то сделала бы из нашей страны полигон», – объяснил Гарибашвили. По словам премьера, в боях на Украине уже погибли 33 грузина. При этом премьер выразил соболезнования семьям погибших, пообещав, что правительство возьмет на себя расходы по доставке убитых «легионеров» на родину и их захоронению с воинскими почестями.

Что касается военной помощи Украине, то ее не будет, добавил премьер, повторив, что Грузия сохраняет нейтралитет в конфликте. Глава правительства признал, что неоднократно и открыто, и за закрытыми дверями выслушивал призывы начать боевые действия против северного соседа, однако он на это не пойдет.

Временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов ранее жаловался, что Киев не раз просил Тбилиси передать технику военного или двойного назначения, однако просьбы оставались тщетными.

По сравнению с мартом проукраинские настроения несколько поутихли, прежде всего, из-за поведения самого Киева, считает директор Центра Евразии Гулбаат Рцхиладзе. «Например, с недоумением был воспринят призыв секретаря СНБО Украины Алексея Данилова открыть «второй фронт». Хотя наша армия даже чисто технически не может это сделать – она сейчас не в таком состоянии», – сказал газете ВЗГЛЯД Рцхиладзе.

Но уровень антироссийских и проукраинских настроений остается высоким, отметил политолог. «Их по-прежнему подогревают различные партии, неправительственные организации и СМИ. «Около 95% из них настроены антироссийски. Медийную повестку формирует оппозиция, а правительство по поводу Украины, по сути, пребывает в параличе», – отметил собеседник.

«У нас пока не проводились соцопросы об отношении к грузинам, воюющим на стороне Украины, но по моему мнению, которое может и не иметь репрезентативности, многие им сочувствуют. Ведь утверждается, что они сражаются по идейным причинам против России. В Грузии даже на уровне исполнительной власти этих «добровольцев» называют героями, хоть и с некоторыми оговорками», – подчеркнул Рцхиладзе. Впрочем, на самом деле основная часть едет воевать за ВСУ просто с целью заработка, считает аналитик.

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Как известно, в Грузии в этом году неожиданно начался двузначный экономический рост – республика зарабатывает на транзите «серого импорта» из Турции в Россию и на притоке состоятельных россиян-эмигрантов, напомнил тбилисский эксперт. «Однако большинство грузин трактует все это как стечение обстоятельств, поэтому воспринимает ровно. Никаких сантиментов в сторону Москвы по этому поводу не ощущается», – подытожил он.

Московские эксперты согласны, что проукраинские настроения в Грузии остаются с весны на высоком уровне. «В феврале, когда Россия начала спецоперацию, многие грузины испугались, что Украина быстро падет и их республика станет следующей, – говорит бывший депутат Госдумы, гендиректор Института ЕврАзЭС Владимир Лепехин. – На этом фоне и зазвучали призывы первыми напасть на Россию, устроив «второй фронт». Но страх удержал тбилисские власти от воплощения в жизнь подобных лозунгов. Сейчас же грузинские радикалы ждут другой результат – что Украина победит Россию и тогда, дескать, можно будет приступить к силовому возвращению Южной Осетии и Абхазии».

Лепехин согласен, что в стране много желающих подзаработать на конфликте – тех, кто записывается в ВСУ по чисто корыстным соображениям. «Немало и тех, кто хочет по идейным причинам воевать против России, например, чтобы поквитаться за поражение в войне 2008 года. Особую активность в поиске таких добровольцев проявляют сторонники Саакашвили», – отметил он.

«Но есть в стране и обратные примеры: появилась партия «Консервативное движение», и эти молодые ребята «поставили на уши» всю грузинскую элиту за последние полгода. Они продвигают антизападные идеи, ратуют за сближение с Москвой. Сейчас вся либеральная верхушка сосредоточена на том, чтобы не допустить консерваторов к выборам и вообще не позволить этой партии полноценно работать», – пояснил Лепехин.

«Что до отношения в грузинском обществе к русскоязычным, то в индивидуальном порядке у кого-то хороший контакт с приехавшими, но в целом – оно презрительное.

Основное население в Грузии настолько зомбировано антироссийской пропагандой, что никакой благодарности нам пока ждать не стоит, что бы наша страна ни делала», – посетовал собеседник.

Однако Денис Гончар не исключает, что отношения двух стран потеплеют настолько, что Москва даже возобновит прямое авиасообщение с Тбилиси и отменит для грузин визовый режим. Высокопоставленный сотрудник МИД РФ напомнил, что начатый в этом году экономический рост Грузии определяется в значительной степени доходами от туризма, денежными переводами из России и торговлей с северным соседом.

Даже столь сдержанный комплимент в адрес Тбилиси, прозвучавший из Москвы, стал поводом для новой порции гнева сторонников Саакашвили. По мнению представителей этого крыла оппозиции, заявление Гончара указывает на пророссийский характер политики «Грузинской мечты». В тот же ряд «пророссийских» жестов вписывается и то, что мэрия Тбилиси убрала с центральной площади стенды с фотографиями грузинских добровольцев, погибших на Украине, пишет «НГ». Оппозиция вновь потребовала от властей однозначно ответить, на чьей они стороне – России или Украины. Ответа, конечно, не прозвучало. Но зато глава аппарата правительства Реваз Джавелидзе сообщил, что в качестве гуманитарной помощи Киеву скоро будет отправлена партия генераторов.

Видимо, чтобы утихомирить оппозицию хотя бы на время, в спор вмешалась посол США в Тбилиси Келли Дегнан. По ее словам, «когда оказывается щедрая гуманитарная помощь украинскому народу, который борется за свою страну и идентичность, то становится ясно, на чьей стороне Грузия».

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