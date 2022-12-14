Зачем грузин агитируют умирать за Украину

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14 декабря, среда  |  Последнее обновление — 22:58  |  vz.ru
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Где цены на нефть найдут равновесие к 2023 году

Мировой рынок нефти не знает к чему готовиться Егор Алеев/ТАСС
Необычный эффект последовал после введения новых нефтяных санкций Евросоюзом. Вместо ожидаемого всеми всплеска мировых цен на нефть, стоимость барреля пошла вниз. Почему так необычно ведет себя черное золото? Сможет ли нефть вернуться к 90-100 долларам за баррель?  Подробности...
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США признали поражение в игре «отмени Россию»

Выступать «реабилитированные» сборные будут не под национальными флагами, а под флагами МОК Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Функционеры США обозначили некоторую «оттепель» в отношениях с Россией. Ее представителей приглашают туда, откуда еще недавно изгоняли или обещали изгнать. Речь идет как о политических мероприятиях вроде саммита АТЭС, так и об Олимпийских играх. С чем связаны эти неожиданные перемены? Подробности...
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Почему «Артемовская мясорубка» имеет стратегическое значение

Украина ожесточенно обороняет Артемовск и несет чудовищные потери AP/TASS
«Артемовская мясорубка». Это словосочетание все чаще встречается даже в украинской прессе для описания происходящего возле города Артемовска (он же Бахмут) в Донбассе. Украина безвозвратно теряет там сотни военнослужащих ежедневно. Почему бои за этот город имеют в итоге стратегическое значение?  Подробности...
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Американские «Пэтриоты» бросают вызов России в небе Украины

США намерены усилить ПВО Украины системами Patriot REUTERS/Radovan Stoklasa
США на этой неделе могут сообщить об отправке систем ПВО Patriot Украине. Окончательное решение по поставкам примет Джо Байден, однако тональность публикаций в западных СМИ намекает на то, что этот вопрос выглядит решенным. Как подобные действия Вашингтона скажутся на ходе СВО и что американским ЗРК могут противопоставить ВКС России? Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Уехавших из России артистов забудут

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Исход из страны – без перспектив возвращения – значительной части влиятельных фигур нашей творческой тусовки дает надежду, что в конце концов ситуация и атмосфера в творческих отраслях станет более здоровой – и идеологически, и профессионально. Подробности...
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Не надо записывать в антихристы кого ни попадя

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Важно осознавать разницу между военно-политическим противостоянием и духовной борьбой. В эмоциональном накале происходящего люди легко ухватываются за библейские образы эсхатологической битвы добра со злом, даже если не вполне их понимают. Но этого делать не стоит. Подробности...
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Россия обязана вернуться в Арктику

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
Нанести сокрушительный удар по русскому Заполярью не удалось ни фашистам, ни другим супостатам, приходившим с оружием в руках на нашу землю. Но распад Советского Союза прошелся по этим местам хуже, чем полчища врага. Подробности...
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Почему Пушилин сказал про Чернигов и Одессу

«Артемовская мясорубка» ВСУ

Когда у НАТО закончится оружие для ВСУ

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В Белграде прошел митинг в поддержку косовских сербов и России

В Белграде прошел митинг в поддержку сербского населения Косова и Метохии. Участники акции исполнили патриотические песни и скандировали лозунги «Сербы и русские братья навек», «Косово – сердце Сербии», а также антинатовские кричалки
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Крупный пожар разрушил ТЦ «Мега Химки», погиб человек

В пятницу утром в здании ТЦ «Мега Химки» к северу от Москвы начался масштабный пожар. Позже в горящем здании произошло обрушение конструкций. Среди возможных причин пожара названы поджог и короткое замыкание. Известно как минимум об одном погибшем
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Владимир Путин проехал по отремонтированному Крымскому мосту

Владимир Путин посетил Крымский мост, где идут восстановительные работы после теракта, произошедшего в октябре. Глава государства выслушал доклад вице-премьера Марата Хуснуллина и выразил надежду, что поврежденный железнодорожный путь на мосту окончательно восстановят к середине летнего сезона
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Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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Употребляете ли вы алкоголь домашнего изготовления?
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    Зачем грузин агитируют умирать за Украину

    Грузинские наемники на Украине печально прославились своей особой жестокостью
    		   14 декабря 2022, 21:45
    Фото: Александр Имедашвили/РИА Новости
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов,
    Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Власти Грузии не оказывают военную помощь Украине, обходясь редкими гуманитарными поставками. Однако есть в республике и те, кто призывает Тбилиси отказаться от нейтралитета, открыть «второй фронт» в Абхазии или Южной Осетии, помочь Киеву вооружениями или в качестве наемника принимает участие в боевых действиях на стороне Украины. Насколько широко грузинское общество поддерживает желающих втянуть Тбилиси в конфликт Москвы и Киева?

    Россия отмечает прагматизм в политике Грузии, понимая, что Тбилиси при этом приходится преодолевать нажим с Запада. Об этом заявил на днях директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар. «Видим, что, несмотря на провокационные призывы извне, правительство Грузии придерживается прагматичной линии. Это дает положительный эффект», – сказал он ТАСС. Как напомнил Гончар, в адрес Тбилиси из Киева и западных столиц звучат провокационные призывы открыть «второй фронт» против России.

    Ранее командир «Грузинского легиона» Мамука Мамулашвили подтвердил, что набирает соотечественников в ВСУ, обещая довольствие примерно в две тысячи долларов в месяц. «Желающие, идеологически согласные с нами, могут приезжать. Конечно, солдат получает зарплату, подписав контракт», – сообщал он телекомпании «Имеди».

    Телекомпания PosTV провела расследование, подтвердившее, что часть грузин отправляется воевать за Киев по идеологическим причинам, а часть – просто за деньги.

    Правда, в правящей партии напомнили потенциальным наемникам, что им в таком случае придется положить на стол свой грузинский паспорт. «Это тяжело и неприемлемо, когда от наших ребят скрывают, что пребывание на воинской службе иностранного государства автоматически означает потерю гражданства», – предупредил депутат от правящей «Грузинской мечты» Рати Ионатамишвили.

    Премьер-министр Ираклий Гарибашвили призвал не спекулировать вокруг участия грузин в боях на Украине и отметил, что нередко рекрутами выступают активисты «Единого национального движения», лидером которого остается экс-президент Михаил Саакашвили. Мамулашвили глава правительства также назвал открытым сторонником экс-президента. Кстати, сестра командира «Грузинского легиона» до недавнего времени была депутатом парламента от той же партии Саакашвили.

    Оппозиционеров, требующих открытия «второго фронта», премьер-министр Гарибашвили назвал «фарисеями». «Достаточно, мы уже трижды воевали», – сказал глава правительства, имея в виду войну 2008 года, а также конфликты с абхазами и осетинами начала 1990-х. Он предложил оппозиционерам самим уезжать на украинский фронт. «Если бы нынешняя оппозиция была бы сейчас во власти в Грузии, то сделала бы из нашей страны полигон», – объяснил Гарибашвили. По словам премьера, в боях на Украине уже погибли 33 грузина. При этом премьер выразил соболезнования семьям погибших, пообещав, что правительство возьмет на себя расходы по доставке убитых «легионеров» на родину и их захоронению с воинскими почестями.

    Что касается военной помощи Украине, то ее не будет, добавил премьер, повторив, что Грузия сохраняет нейтралитет в конфликте. Глава правительства признал, что неоднократно и открыто, и за закрытыми дверями выслушивал призывы начать боевые действия против северного соседа, однако он на это не пойдет.

    Временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов ранее жаловался, что Киев не раз просил Тбилиси передать технику военного или двойного назначения, однако просьбы оставались тщетными.

    По сравнению с мартом проукраинские настроения несколько поутихли, прежде всего, из-за поведения самого Киева, считает директор Центра Евразии Гулбаат Рцхиладзе. «Например, с недоумением был воспринят призыв секретаря СНБО Украины Алексея Данилова открыть «второй фронт». Хотя наша армия даже чисто технически не может это сделать – она сейчас не в таком состоянии», – сказал газете ВЗГЛЯД Рцхиладзе.

    Но уровень антироссийских и проукраинских настроений остается высоким, отметил политолог. «Их по-прежнему подогревают различные партии, неправительственные организации и СМИ. «Около 95% из них настроены антироссийски. Медийную повестку формирует оппозиция, а правительство по поводу Украины, по сути, пребывает в параличе», – отметил собеседник.

    «У нас пока не проводились соцопросы об отношении к грузинам, воюющим на стороне Украины, но по моему мнению, которое может и не иметь репрезентативности, многие им сочувствуют. Ведь утверждается, что они сражаются по идейным причинам против России. В Грузии даже на уровне исполнительной власти этих «добровольцев» называют героями, хоть и с некоторыми оговорками», – подчеркнул Рцхиладзе. Впрочем, на самом деле основная часть едет воевать за ВСУ просто с целью заработка, считает аналитик.

    Как известно, в Грузии в этом году неожиданно начался двузначный экономический рост – республика зарабатывает на транзите «серого импорта» из Турции в Россию и на притоке состоятельных россиян-эмигрантов, напомнил тбилисский эксперт. «Однако большинство грузин трактует все это как стечение обстоятельств, поэтому воспринимает ровно. Никаких сантиментов в сторону Москвы по этому поводу не ощущается», – подытожил он.

    Московские эксперты согласны, что проукраинские настроения в Грузии остаются с весны на высоком уровне. «В феврале, когда Россия начала спецоперацию, многие грузины испугались, что Украина быстро падет и их республика станет следующей, – говорит бывший депутат Госдумы, гендиректор Института ЕврАзЭС Владимир Лепехин. – На этом фоне и зазвучали призывы первыми напасть на Россию, устроив «второй фронт». Но страх удержал тбилисские власти от воплощения в жизнь подобных лозунгов. Сейчас же грузинские радикалы ждут другой результат – что Украина победит Россию и тогда, дескать, можно будет приступить к силовому возвращению Южной Осетии и Абхазии».

    Лепехин согласен, что в стране много желающих подзаработать на конфликте – тех, кто записывается в ВСУ по чисто корыстным соображениям. «Немало и тех, кто хочет по идейным причинам воевать против России, например, чтобы поквитаться за поражение в войне 2008 года. Особую активность в поиске таких добровольцев проявляют сторонники Саакашвили», – отметил он.

    «Но есть в стране и обратные примеры: появилась партия «Консервативное движение», и эти молодые ребята «поставили на уши» всю грузинскую элиту за последние полгода. Они продвигают антизападные идеи, ратуют за сближение с Москвой. Сейчас вся либеральная верхушка сосредоточена на том, чтобы не допустить консерваторов к выборам и вообще не позволить этой партии полноценно работать», – пояснил Лепехин.

    «Что до отношения в грузинском обществе к русскоязычным, то в индивидуальном порядке у кого-то хороший контакт с приехавшими, но в целом – оно презрительное.

    Основное население в Грузии настолько зомбировано антироссийской пропагандой, что никакой благодарности нам пока ждать не стоит, что бы наша страна ни делала», – посетовал собеседник.

    Однако Денис Гончар не исключает, что отношения двух стран потеплеют настолько, что Москва даже возобновит прямое авиасообщение с Тбилиси и отменит для грузин визовый режим. Высокопоставленный сотрудник МИД РФ напомнил, что начатый в этом году экономический рост Грузии определяется в значительной степени доходами от туризма, денежными переводами из России и торговлей с северным соседом.

    Даже столь сдержанный комплимент в адрес Тбилиси, прозвучавший из Москвы, стал поводом для новой порции гнева сторонников Саакашвили. По мнению представителей этого крыла оппозиции, заявление Гончара указывает на пророссийский характер политики «Грузинской мечты». В тот же ряд «пророссийских» жестов вписывается и то, что мэрия Тбилиси убрала с центральной площади стенды с фотографиями грузинских добровольцев, погибших на Украине, пишет «НГ». Оппозиция вновь потребовала от властей однозначно ответить, на чьей они стороне – России или Украины. Ответа, конечно, не прозвучало. Но зато глава аппарата правительства Реваз Джавелидзе сообщил, что в качестве гуманитарной помощи Киеву скоро будет отправлена партия генераторов.

    Видимо, чтобы утихомирить оппозицию хотя бы на время, в спор вмешалась посол США в Тбилиси Келли Дегнан. По ее словам, «когда оказывается щедрая гуманитарная помощь украинскому народу, который борется за свою страну и идентичность, то становится ясно, на чьей стороне Грузия».

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