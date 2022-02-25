Пример Украины приводит Грузию в чувство

Невиданное за долгие годы событие произошло в Грузии: Тбилиси публично отказался присоединяться к новым западным санкциям против России. Оппозиция уже заявляет, что грузинский премьер «льет воду на мельницу агрессора, за что должен ответить». В реальности такая политика полностью соответствует национальным интересам этой страны - и вот почему.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил, что его страна не будет присоединяться к санкциям против России, вводимым из-за ситуации на Украине. Для многих в Грузии это заявление стало настоящим шоком, так как, комментируя нынешние события вокруг Украины, здесь однозначно проводят параллели с конфликтом 2008 года. С «оккупацией Россией Абхазии и Южной Осетии».

После того, как все руководители Грузии накануне самым жестким образом осудили «агрессию России против Украины», здесь ждали и подключения к санкциям – хотя бы символически. На уровне деклараций. Однако премьер-министр, если говорить без обиняков, проявил политическое мужество и смелость, взяв на себя огромный груз личной ответственности, когда отказался присоединяться к санкциям.

25 февраля – особая дата в истории Грузии. Здесь отмечают «День советской оккупации» 1921 года, когда наступление Красной Армии привело к падению просуществовавшей три года Грузинской демократической республики. Но и несмотря на это, глава правительства страны предпочел говорить честно, прекрасно понимая реакцию оппонентов.

Подтвердив солидарность с Украиной, Ираклий Гарибашвили сообщил, что его страна не присоединится к финансовым и экономическим санкциям, которые вводятся против России. Председатель правительства объяснил это «учетом национальных интересов Грузии».

По словам Ираклия Гарибашвили, отказ от участия в санкциях объясним «ответственной позицией перед народом Грузии, чтобы избежать большого ущерба». Гарибашвили заодно пообещал оказывать Украине «политическую и гуманитарную поддержку в рамках возможностей».

Политическая – это всевозможные заявления во всех международных форматах. Гуманитарная уже оказывается застрявшим в стране украинским визитерам, которые не могут вернуться на родину. Их десятками бесплатно размещают в отелях.

Также Ираклий Гарибашвили предложил внутренним оппонентам своего решения на ставить себя в «смешное положение»: «В начале 1990-х годов определенные политики в Грузии перекрыли железную дорогу на Россию, веря, что устроят России блокаду. Не надо ставить себя в смешное положение. Не будем вредить национальным интересам нашей страны и нашего населения».

По его словам, призывы оппозиционеров к санкциям Грузии против России «безответственны». «За тридцать лет мы допустили немало ошибок, – сказал Ираклий Гарибашвили. – Сейчас надо спокойно продолжить развитие страны».

Позицию премьера развили в правящей «Грузинской мечте». Депутат «ГМ» Гиви Миканадзе сказал, что в плане поддержки Украины Грузия «делает максимум». «А оппозиция в своих требованиях не учитывает региональные риски, играет на эмоциях, хочет дестабилизировать обстановку в стране», – отметил парламентарий. По его словам, «наш МИД на постоянной связи с западными партнерами, консультируясь по поводу своих шагов». Отвечая на вопрос, согласовывал ли Тбилиси свое неучастие в санкциях против России с Западом, Гиви Миканадзе подтвердил, что «были коммуникации». Он подчеркнул, что западные друзья Грузии «учитывают риски, перед которыми стоит или может оказаться Тбилиси».

Позиция премьера ожидаемо попала под мощнейшую критику оппонентов. Генеральный директор просаакашвилевского телевидения «Мтавари архи» («Главный канал») Ника Гварамия в свое время предлагал мочиться в вино, которое Грузия поставляет в Россию. На этот раз он заявил, что «власти Грузии – постыдные капитулянты». По его словам, «заявление премьера сродни сдаче нашей страны России».

Экс-глава правительства Георгий Гахария, который в прошлом году перешел в оппозицию к «Грузинской мечте», обратился к украинскому народу: «Заявление Ираклия Гарибашвили не соответствует настроениям в грузинском народе». Гахария также был резок, сказав, что Гарибашвили «льет воду на мельницу агрессора, за что должен ответить». Депутат от оппозиционного движения «Стратегия строительства» Серго Чихладзе сказал, что своим заявлением премьер фактически «с удовольствием открыл дверь в Грузию (президенту России Владимиру) Путину». По словам Чихладзе, «пророссийское заявление премьер-министра с радостью подхватили российские СМИ». «Грузия противопоставила себя Западу, мы запятнали себя», – сказал этот парламентарий.

Больше взвешенности в аналитической среде. Политический эксперт Петрэ Мамрадзе поддержал заявление Ираклия Гарибашвили. «Экс-президент Михаил Саакашвили в 2008 году пошел на авантюру, и вот теперь наши реалии таковы, что любое непродуманное действие властей страны может обернуться катастрофой», – заявил он газете ВЗГЛЯД. Другой известный аналитик Гиа Абашидзе отозвался о требующих санкций против России членах саакашвилевского «Единого национального движения» как о «пятой колонне»:

«Они прекрасно знают, что на деле никаких санкций против России Грузия ввести не может. Это абсурд. Не поставлять вино, минеральные воды, продукцию сельского хозяйства? Иные мероприятия провести Грузия не может».

«Бесспорно – Россия оккупант как в Грузии, так и на Украине, – продолжает Гиа Абашидзе. – Но когда мы что-то собираемся делать, то это следует делать не только из солидарности. Это должно быть действенно и ориентировано на результат. Наши санкции против России принесут нам самим потери». Эксперт также напомнил, что огромное количество грузин проживает в России и высылает оттуда деньги родным в Грузию. Также, сказал аналитик, «именно политика прошлых властей Грузии привела к осязаемому укреплению позиций России в Грузии во всех сферах, обернулась потерей территорий, передачей стратегических объектов экономики».

А что в сухом остатке? Ведь, надо полагать, именно об экономике, очевидно, и думал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, делая заявление, которое привело к волне эмоций. Но когда они схлынут, то оппонентам можно предложить заглянуть в данные «Грузстата» – Национальной службы статистики Грузии.

Между Грузией и Россией после войны 2008 года нет дипломатических отношений, но экономические и гуманитарные связи активно развиваются. В 2021 году товарооборот составил 1,6 миллиардов долларов. Рост по сравнению с позапрошлым годом – 23,2 процента. Экспорт из России в Грузию вырос на 38,3%, а импорт из Грузии в Россию – на 15,8%. Среди основных товаров, экспортируемых из Грузии в Россию, ферросплавы, вино, минеральные воды, спиртные напитки и фрукты. А среди основных товаров, импортируемых из России в Грузию, нефтепродукты, зерно, подсолнечное масло, газ. Кстати, Россия остается самым крупным поставщиком зерна в Грузию. Из России в 2021 году завезли пшеницу общим весом 337,7 тысячи тонн.

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По итогам прошлого года, Россия заняла второе место среди крупнейших торговых партнеров Грузии – ее доля во внешней торговле Грузии составила 11,4 процента. На первом месте Турция (товарооборот составил 2,14 миллиардов долларов), на третьем месте Китай – 1,4 миллиарда.

И январь этого года дает такую динамику, когда говорить о санкциях – это на деле стрелять себе в ногу. Товарооборот между Грузией и Россией в январе 2022 года вырос на 64 % по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 128,6 миллионов долларов. Отдельно можно говорить о туристах из России, которые в последние годы (до пандемии) приезжали сюда с большим удовольствием. Их ждут и в этом году.

Политических дивидендов своей откровенностью Ираклий Гарибашвили не получил. Однако по сути проявил прагматичный подход и, невзирая на общий негативный фон, показал себя настоящим, а не липовым патриотом Грузии, сделав акцент на национальные, жизненно важные интересы своей страны. Которые в том – чтобы дружить с Россией или как минимум держать нейтралитет. То есть ровно то, чего так давно и добивалась Россия от Украины.