Пример Украины приводит Грузию в чувство

Взгляд
25 февраля, пятница  |  Последнее обновление — 19:52  |  vz.ru
Разделы

Каким будет курс рубля на фоне военной операции на Украине

Российские вкладчики могут обескровить даже здоровую финансовую систему Григорий Сысоев/РИА Новости
Четверг, 24 февраля 2022 года, войдет в современную историю как самое крупное обрушение российского рынка акций. Рубль тоже сильно обвалился, однако от более глубокого падения его спас Центробанк РФ. Валютной паники пока удалось избежать. Однако дальше события могут развиваться по-разному. К чему готовиться россиянам? Подробности...
Перейти в раздел…

Как пройдет демилитаризация и денацификация Украины

Избавление Украины от нацистов объявлено главной целью спецоперации России Анна Марченко/ТАСС
Исходящая из Киева угроза не оставила России возможности избежать военной операции, целью которой стала демилитаризация и денацификация Украины. Об этом шла речь и в обращении Владимира Путина, и в разъяснении, которое дал наш постпред в ООН. Россия действительно имеет право защищать свою национальную безопасность на территории другой страны. И, кстати, этим правом нередко пользовались США. Подробности...
Перейти в раздел…

Что ждет жителей Донбасса в России

Принять беженцев из Донбасса согласились 43 региона России Илья Питалев/РИА Новости
Эвакуация граждан из ДНР и ЛНР набирает обороты: людей из прифронтовой зоны везут автобусами и поездами. Во многих регионах России развернуты пункты временного размещения и введен режим ЧС. В этой связи президент России Владимир Путин поручил выплатить каждому прибывшему 10 тыс. рублей. Как в России встречают беженцев из Донбасса, какие программы помощи создаются и грозит ли региону депопуляция? Подробности...
Перейти в раздел…

Украинский спецназ готовят к тайной борьбе против России

ССО Украины сохранили и советские традиции, и приобрели западные REUTERS/Valentyn Ogirenko
Ускоренное принуждение Украины к миру дает основание надеяться, что по крайней мере в ближайшие десятилетия эта страна не будет представлять военной угрозы для России. Однако помимо явной военной угрозы – танков, пушек и бомбардировщиков, существует угроза тайная. Это спецназ и особым образом подготовленные диверсанты. Почему России стоит обратить на это внимание? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему мигранты перестали бояться полиции

Камеры запечатлели драку полицейских с мигрантами в метро с разных ракурсов кадр из видео
В России участились случаи нападения мигрантов на полицейских. Один из самых резонансных случаев произошел в московском метро – камера запечатлела, как приезжий с разбега бьет правоохранителя ногой в голову. Уже появились предложения ужесточить наказание за нападение на полицейских – это якобы должно предотвратить такие происшествия. Но эксперты считают, что правоохранители сами упускают ситуацию из-под контроля. Подробности...
Перейти в раздел…

Буферные страны должны четко держать нейтралитет

Ольга Андреева
Ольга Андреева, Журналист
В течение всех последних 30 лет из них старательно делают мосек, лающих на слона. Понятно, что закон природы никто не отменял – и им прилетит. Но кому их жалко? Уж точно не ЕС и не США. Ну вот, прилетело. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Лучшее, что может сделать Зеленский – отдать приказ сложить оружие

Николай Силаев
Николай Силаев, директор Лаборатории анализа международных процессов МГИМО
На протяжении нескольких лет я участвовал в переговорах по выполнению политической части Минских соглашений. И моя личная ответственность в том, что Украину так и не удалось убедить их выполнить. Подробности...

Это не футбол, тут убивают

Общественное мнение
Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Вот вы, вешающие на аватары флаги Украины – вы понимаете, что делаете? Вы показываете, что вы не против войны, а за одну из сторон в войне. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев
Перейти в раздел…

В Париже услышали Путина

Обсуждение: 7 комментариев

Спецоперация армии РФ на Украине

Обсуждение: 7 комментариев

Визит Алиева на фоне заговора

Обсуждение: 4 комментария
Перейти в раздел…

Россия начала демилитаризацию Украины

В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
Подробности...

Жители ДНР и ЛНР отпраздновали признание Россией

В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
Подробности...

В Москве прошла церемония чествования олимпийцев

Для российских спортсменов, вернувшиеся из Пекина в Москву, на «ВТБ Арене» состоялась праздничная церемония. Для олимпийцев прозвучал гимн России, а олимпийские чемпионы Александр Большунов и Анна Щербакова подняли флаг страны. Столичный стадион был заполнен до отказа болельщиками, которые приехали поддержать героев Олимпиады
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
  • Да, так ее и представлял

  • Да, но в меньших масштабах

  • Да, но в больших масштабах

  • Нет, не ожидал
В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР?
  • В фактических границах

  • В границах областей на 2014 год

  • Внутри границ Украины

  • Внутри границ России
При каких условиях Россия должна признать ЛНР и ДНР?
  • Признать без условий

  • В случае прямой военной агрессии Украины

  • В случае вступления Украины в НАТО

  • Не должна признавать ЛНР и ДНР
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Посол Украины в Германии исключил переговоры о капитуляции Киева
    Песков: Киев предложил переговоры в Варшаве, но затем ушел со связи Путин дал высокую оценку действиям военных РФ в ходе спецоперации на Украине В ВТБ рассказали о работе карт Visa и Mastercard за границей Римас Туминас прокомментировал увольнение из театра в Вильнюсе
    Танкер под флагом Молдовы поражен ракетой в Черном море Минобороны сообщило о случаях расправ националистов над бойцами ВСУ Польша и Чехия объявили о закрытии воздушного пространства для самолетов РФ МОК призвал спортивные федерации отказаться от флагов РФ на соревнованиях
    ОПЗЖ готова помочь Зеленскому в переговорах о прекращении огня Аксенов показал состояние Северо-Крымского канала в Херсонской области На акции в поддержку Украины в Вильнюсе избили российского дипломата Башарова уволили из театра после фото с Путиным

    «неонацисты и бандеровцы»


    Путин назвал власти в Киеве «шайкой наркоманов и неонацистов»

    операция по захвату


    Минобороны заявило об успехе десанта у аэродрома Гостомель под Киевом

    мирное население


    Минобороны России обратилось к киевлянам

    Видео

    дерзкие подвиги


    Как простой матрос стал национальным героем России

    подготовка диверсий


    Украинский спецназ готовят к тайной борьбе против России

    финансовая система


    Каким будет курс рубля на фоне военной операции на Украине

    избавление от нацистов


    Как пройдет демилитаризация и денацификация Украины

    принуждение Украины к миру


    Ключевые группировки ВСУ угодили в гигантский котел

    странности и нестыковки


    Владимир Прохватилов: Почему больше никто не верит Америке

    беспомощные люди


    Анна Долгарева: Чужое горе Донбасса

    олимпийская истерия


    Игорь Мальцев: Русские выиграли Олимпиаду нокаутом

    на ваш взгляд


    Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?

    Пример Украины приводит Грузию в чувство

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили и президент Украины Владимир Зеленский
    		   25 февраля 2022, 19:50
    Фото: president.gov.ua
    Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Невиданное за долгие годы событие произошло в Грузии: Тбилиси публично отказался присоединяться к новым западным санкциям против России. Оппозиция уже заявляет, что грузинский премьер «льет воду на мельницу агрессора, за что должен ответить». В реальности такая политика полностью соответствует национальным интересам этой страны - и вот почему.

    Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил, что его страна не будет присоединяться к санкциям против России, вводимым из-за ситуации на Украине. Для многих в Грузии это заявление стало настоящим шоком, так как, комментируя нынешние события вокруг Украины, здесь однозначно проводят параллели с конфликтом 2008 года. С «оккупацией Россией Абхазии и Южной Осетии».

    После того, как все руководители Грузии накануне самым жестким образом осудили «агрессию России против Украины», здесь ждали и подключения к санкциям – хотя бы символически. На уровне деклараций. Однако премьер-министр, если говорить без обиняков, проявил политическое мужество и смелость, взяв на себя огромный груз личной ответственности, когда отказался присоединяться к санкциям.

    25 февраля – особая дата в истории Грузии. Здесь отмечают «День советской оккупации» 1921 года, когда наступление Красной Армии привело к падению просуществовавшей три года Грузинской демократической республики. Но и несмотря на это, глава правительства страны предпочел говорить честно, прекрасно понимая реакцию оппонентов.

    Подтвердив солидарность с Украиной, Ираклий Гарибашвили сообщил, что его страна не присоединится к финансовым и экономическим санкциям, которые вводятся против России. Председатель правительства объяснил это «учетом национальных интересов Грузии».

    По словам Ираклия Гарибашвили, отказ от участия в санкциях объясним «ответственной позицией перед народом Грузии, чтобы избежать большого ущерба». Гарибашвили заодно пообещал оказывать Украине «политическую и гуманитарную поддержку в рамках возможностей».

    Политическая – это всевозможные заявления во всех международных форматах. Гуманитарная уже оказывается застрявшим в стране украинским визитерам, которые не могут вернуться на родину. Их десятками бесплатно размещают в отелях.

    Также Ираклий Гарибашвили предложил внутренним оппонентам своего решения на ставить себя в «смешное положение»: «В начале 1990-х годов определенные политики в Грузии перекрыли железную дорогу на Россию, веря, что устроят России блокаду. Не надо ставить себя в смешное положение. Не будем вредить национальным интересам нашей страны и нашего населения».

    По его словам, призывы оппозиционеров к санкциям Грузии против России «безответственны». «За тридцать лет мы допустили немало ошибок, – сказал Ираклий Гарибашвили. – Сейчас надо спокойно продолжить развитие страны».

    Позицию премьера развили в правящей «Грузинской мечте». Депутат «ГМ» Гиви Миканадзе сказал, что в плане поддержки Украины Грузия «делает максимум». «А оппозиция в своих требованиях не учитывает региональные риски, играет на эмоциях, хочет дестабилизировать обстановку в стране», – отметил парламентарий. По его словам, «наш МИД на постоянной связи с западными партнерами, консультируясь по поводу своих шагов». Отвечая на вопрос, согласовывал ли Тбилиси свое неучастие в санкциях против России с Западом, Гиви Миканадзе подтвердил, что «были коммуникации». Он подчеркнул, что западные друзья Грузии «учитывают риски, перед которыми стоит или может оказаться Тбилиси».

    Позиция премьера ожидаемо попала под мощнейшую критику оппонентов. Генеральный директор просаакашвилевского телевидения «Мтавари архи» («Главный канал») Ника Гварамия в свое время предлагал мочиться в вино, которое Грузия поставляет в Россию. На этот раз он заявил, что «власти Грузии – постыдные капитулянты». По его словам, «заявление премьера сродни сдаче нашей страны России».

    Экс-глава правительства Георгий Гахария, который в прошлом году перешел в оппозицию к «Грузинской мечте», обратился к украинскому народу: «Заявление Ираклия Гарибашвили не соответствует настроениям в грузинском народе». Гахария также был резок, сказав, что Гарибашвили «льет воду на мельницу агрессора, за что должен ответить». Депутат от оппозиционного движения «Стратегия строительства» Серго Чихладзе сказал, что своим заявлением премьер фактически «с удовольствием открыл дверь в Грузию (президенту России Владимиру) Путину». По словам Чихладзе, «пророссийское заявление премьер-министра с радостью подхватили российские СМИ». «Грузия противопоставила себя Западу, мы запятнали себя», – сказал этот парламентарий.

    Больше взвешенности в аналитической среде. Политический эксперт Петрэ Мамрадзе поддержал заявление Ираклия Гарибашвили. «Экс-президент Михаил Саакашвили в 2008 году пошел на авантюру, и вот теперь наши реалии таковы, что любое непродуманное действие властей страны может обернуться катастрофой», – заявил он газете ВЗГЛЯД.  Другой известный аналитик Гиа Абашидзе отозвался о требующих санкций против России членах саакашвилевского «Единого национального движения» как о «пятой колонне»:

    «Они прекрасно знают, что на деле никаких санкций против России Грузия ввести не может. Это абсурд. Не поставлять вино, минеральные воды, продукцию сельского хозяйства? Иные мероприятия провести Грузия не может».

    «Бесспорно – Россия оккупант как в Грузии, так и на Украине, – продолжает Гиа Абашидзе. – Но когда мы что-то собираемся делать, то это следует делать не только из солидарности. Это должно быть действенно и ориентировано на результат. Наши санкции против России принесут нам самим потери». Эксперт также напомнил, что огромное количество грузин проживает в России и высылает оттуда деньги родным в Грузию. Также, сказал аналитик, «именно политика прошлых властей Грузии привела к осязаемому укреплению позиций России в Грузии во всех сферах, обернулась потерей территорий, передачей стратегических объектов экономики».

    А что в сухом остатке? Ведь, надо полагать, именно об экономике, очевидно, и думал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, делая заявление, которое привело к волне эмоций. Но когда они схлынут, то оппонентам можно предложить заглянуть в данные «Грузстата» – Национальной службы статистики Грузии.

    Между Грузией и Россией после войны 2008 года нет дипломатических отношений, но экономические и гуманитарные связи активно развиваются. В 2021 году товарооборот составил 1,6 миллиардов долларов. Рост по сравнению с позапрошлым годом – 23,2 процента. Экспорт из России в Грузию вырос на 38,3%, а импорт из Грузии в Россию – на 15,8%. Среди основных товаров, экспортируемых из Грузии в Россию, ферросплавы, вино, минеральные воды, спиртные напитки и фрукты. А среди основных товаров, импортируемых из России в Грузию, нефтепродукты, зерно, подсолнечное масло, газ. Кстати, Россия остается самым крупным поставщиком зерна в Грузию. Из России в 2021 году завезли пшеницу общим весом 337,7 тысячи тонн.

    По итогам прошлого года, Россия заняла второе место среди крупнейших торговых партнеров Грузии – ее доля во внешней торговле Грузии составила 11,4 процента. На первом месте Турция (товарооборот составил 2,14 миллиардов долларов), на третьем месте Китай – 1,4 миллиарда.

    И январь этого года дает такую динамику, когда говорить о санкциях – это на деле стрелять себе в ногу. Товарооборот между Грузией и Россией в январе 2022 года вырос на 64 % по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 128,6 миллионов долларов. Отдельно можно говорить о туристах из России, которые в последние годы (до пандемии) приезжали сюда с большим удовольствием. Их ждут и в этом году.

    Политических дивидендов своей откровенностью Ираклий Гарибашвили не получил. Однако по сути проявил прагматичный подход и, невзирая на общий негативный фон, показал себя настоящим, а не липовым патриотом Грузии, сделав акцент на национальные, жизненно важные интересы своей страны. Которые в том – чтобы дружить с Россией или как минимум держать нейтралитет. То есть ровно то, чего так давно и добивалась Россия от Украины.


     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •