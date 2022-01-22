России и Грузии выгодно обменивать бензин на фундук

Россия и Грузия наторговали в прошлом году на 1,6 млрд долларов - почти на четверть больше, чем годом ранее. Грузия поставляет нам ферросплавы, вина, минеральную воду, фрукты и орехи. В ответ Россия экспортирует нефтепродукты, газ, зерно, подсолнечное масло и электроэнергию. Между странами разорваны дипотношения, но экономическое сотрудничество продолжает усиливаться. Почему?

За прошлый год товарооборот между Грузией и Россией резко вырос - сразу на 23,2%. По данным грузинской Национальной службы статистики, экспорт увеличился на 38,3% и составил 610 млн долларов, а импорт подскочил на 15,8%, превысив миллиард долларов.

Общий внешнеторговый оборот Грузии в 2021 году составил более 14,3 млрд долларов. Ее крупнейшими торговыми партнерами Грузии являются Турция, Россия и Азербайджан. В Россию Грузия в основном экспортирует ферросплавы (рост более чем на 58%). Кроме того, в прошлом году в нашу страну было отправлено более 47 тыс. тонн натуральных вин, более 107 тыс. тонн минеральных и пресных вод, 25 тыс. тонн свежих абрикосов, вишни, черешни, персиков и сливы.

Из России в Грузию поступают, например, газ и подсолнечное масло. Мы - крупнейший поставщик зерна в эту страну: в 2021 году завезено 337 тыс. тонн пшеницы на 87 млн долларов. Но на первом месте по поставкам из России все-таки нефтепродукты – в прошлом году их импортировали почти на 135 млн долларов.

Резкий рост товарооборота происходит в условиях отсутствия дипломатических отношений между странами, разорванных осенью 2008 года - сразу после войны.

Экономические отношения между двумя странами обострились еще раньше - в 2006 году после запрета Роспотребнадзором на поставку грузинского вина из-за повышенного содержания пестицидов в нем. Позднее санкции распространились на минеральные воды «Боржоми» и «Набеглави».

Из-за послевоенного экономического эмбарго Грузия понесла большие потери, оставшись без основного торгового партнера и одного из крупнейших рынков сбыта.

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Российский рынок для грузинской продукции оставался закрытым до 2012 года. Ситуация начала меняться после поражения на парламентских выборах партии Михаила Саакашвили и прихода к власти коалиции «Грузинская мечта» во главе с миллиардером Бидзиной Иванишвили. Новый лидер назначил своим спецпредставителем по вопросам отношений с Россией Зураба Абашидзе, который многие годы вел диалог с замглавы МИД России Григорием Карасиным.

Как мы видим, этот диалог стал полезным - торговля между странами развивается. Что, впрочем, не мешает грузинским политикам проводить регулярные «чемпионаты по русофобии».

Политолог, член совета Союз грузин России Игорь Гвритишвили уверен, что товарооборот растет за счет традиционных экономических отношений, налаженных еще во времена СССР. «Россия давно занимает второе место по объемам товарооборота с Грузией. А США, на которые молится партия Саакашвили «Единое национальное движение», не входят даже в десятку. Товарооборот с Америкой очень слабый, в основном это военная помощь», – отметил он.

При этом основная часть товарооборота приходится на импорт из России. «Это нефтепродукты и сопутствующие товары – дизель, бензин. Основная масса муки и пшеницы тоже поставляется из России. В любом грузинском супермаркете много российских сельскохозяйственных товаров», – добавил эксперт.

Отсутствие дипломатических связей не мешает использовать экономические отношения «почти по максимуму». «Тут на первом месте взаимные интересы и политика далеко не всегда влияет на экономику», – считает Гвритишвили.

По его оценке, «из Грузии резко увеличились поставки сезонных продуктов питания, в том числе яблок, мандаринов и особенно фундука». Сказываются ответные меры России на санкции, которые были введены ЕС в ее отношении: замещение европейских товаров происходит в том числе за счет грузинской продукции.

В свою очередь, грузинский политолог, директор «Центра Евразии» Гулбаат Рцхиладзе напомнил, что в 2020 году был спад по всем направлениям, поэтому «скачок должен был произойти». «В торговле с Россией есть свои особенности, поскольку в Грузии растет потребление электроэнергии. Потребовались дополнительные объемы из России. Но в целом оборот тоже растет, потребовалось больше пшеницы, растительного масла и других продуктов», – подчеркнул Рцхиладзе.

Эксперт назвал естественной зависимость Грузии от российского рынка. «Ничего драматического в этой зависимости нет, поскольку Россия, как торговый партнер, ведет себя в рамках рыночной экономики», – уверен он.

У этих торговых связей есть потенциал, раскрыть который можно за счет улучшения политических отношений. Но многое зависит от социального положения в самой Грузии, где есть перспективы роста для внутреннего спроса и производства экспортной продукции.

«Для Грузии однозначно выгодно улучшение отношений с Россией и получение преференций. Сейчас Грузия не является ни членом Евразийского экономического союза, ни СНГ. От этого конкурентоспособность Грузии на российском рынке падает, поскольку другие страны Южного Кавказа пользуются этими преимуществами. Часто бывает так, что армянские и азербайджанские бизнесмены перепродают России грузинские товары с наценкой.

В таком абсурдном положении Грузия находится благодаря своему руководству и всему политическому спектру», – убежден Рцхиладзе.

Для увеличения товарооборота между странами нужно строительство совместных предприятий, расширение производства на грузинской территории с участием российского бизнеса, подчеркивает политолог. В первую очередь сотрудничество возможно в сфере сельского хозяйства и переработки.

«Нам не хватает российского капитала в сфере среднего бизнеса. Сейчас российские деньги присутствуют в крупном бизнесе, в частности, в энергетическом и горнодобывающем секторах», – пояснил эксперт.

Развитию российско-грузинских отношений мешает позиция других стран. «Американские советники науськивают, что не надо опять впадать в зависимость от российского рынка. Конечно, зависимость – это не совсем хорошо, но такая зависимость естественная, тут не надо драматизировать ситуацию. Те времена, когда Роспотребнадзор искусственно мешал связям между российскими и грузинскими торговыми партнерами, ушли в прошлое. Россия готова сотрудничать по всем направлениям», – уверен Рцхиладзе.

Есть и препятствия общего характера. «В Грузии на фоне пандемии коронавируса все дорожает и конца этому не видно. Накануне подорожали почти в два раза удобрения, что вызовет удорожание сельскохозяйственной продукции. У фермеров тяжелое положение: они должны либо отказаться от многих удобрений и сократить объемы производства, либо повышать цены. Тем не менее импорт из России в этом году продолжит расти», – прогнозирует грузинский эксперт.

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