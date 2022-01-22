России и Грузии выгодно обменивать бензин на фундук

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Как россиянам защититься от запрета долларовых операций

Джо Байден угрожает отключить Россию от доллара Владимир Трефилов/РИА Новости
Американский президент угрожает запретить российским банкам проводить операции в долларах. На фоне геополитической напряженности риски нового санкционного удара усилились. Как именно они затронут простых россиян и можно ли к ним подготовиться заранее?  Подробности...
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Чем Россия еще может давить на США

Россия и США еще могут договориться Максим Блинов/РИА Новости
Москва и Вашингтон продолжают важнейшие для обеих стран переговоры о гарантиях безопасности для России. На этот раз министр иностранных дел Сергей Лавров в пятницу встретится в Женеве с госсекретарем Энтони Блинкеном. Но что произойдет, если переговоры в итоге сорвутся? Какими будут дальнейшие военно-политические действия России, если США откажутся идти навстречу? Подробности...
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Россия избежала абсурда в борьбе с пандемией

За рубежом продолжают усердствовать в антиковидных запретах, но они уже не срабатывают Paco Freire/SOPA Images/Reuters
Новый штамм коронавируса привел к росту заболеваемости по всему миру. На этом фоне растет тревожность россиян подхватить «омикрон». Но опыт других стран показывает, что чрезмерные карантинные меры подрывают экономику государств, перегружают систему здравоохранения и снижают качество жизни граждан. Может ли Россия без локдаунов и засилия QR-кодов пережить новую волну коронавируса?  Подробности...
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Медведи и волки начали оккупацию Прибалтики

Шакал – неожиданный гость для Прибалтики, однако он здесь уже в очень большом количестве imagebroker/Neil Bowman/FLPA/Global Look Press
Массовый отъезд населения из Прибалтийских стран в Западную Европу привел к неожиданному эффекту. Пространства, где раньше селились люди, сейчас активно занимают звери, в том числе хищники – медведи, волки и даже невиданные ранее в этих местах шакалы. Звери активно осваивают даже крупные города. Почему местные власти бессильны остановить это нашествие? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Прокурор, сын террористов

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Чтобы понять, кто сегодня правит Америкой, достаточно крохотного штриха. Например, знаете ли вы, что за человек занимает сегодня должность окружного прокурора Сан-Франциско? Он - бывший переводчик Уго Чавеса, но это далеко не самое интересное. Подробности...
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Мира с Западом у нас нет и не будет

Дмитрий Ольшанский
Дмитрий Ольшанский, публицист
Сознание тяготеет к цельности восприятия. Враг должен быть глупым, уродливым, бездарным, таким, что даже и непонятно, как он вообще состоялся в качестве врага. Подробности...
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Запретите депутатам играть в танчики

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Юродство в политике ради пиара – давняя традиция, заложенная ещё Жириновским. У нас был некий консенсус, что несколько больших оригиналов в каждом составе парламента должно присутствовать. Подробности...
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Может ли Россия вступить в НАТО

За врагами России в ФРГ пришел прокурор

Байден: год провалов и позора

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Британия с помощью авиации завозит тонны оружия на Украину

Накануне на Украину прибыла очередная партия международной технической помощи от Великобритании. В этот раз ВС Украины были предоставлены новые легкие противотанковые средства. Стороны указывают на исключительно оборонительное предназначение оружия
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Обвиняемый в терроризме Порошенко вернулся в Киев

Экс-президент Украины Петр Порошенко вернулся в Киев из-за границы. Ожидалось, что бывший глава государства, которого подозревают в госизмене, будет арестован прямо в аэропорту. Но Порошенко прошел через погранкордоны, хотя и не без инцидентов
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Циклон завалил снегом Южно-Сахалинск

В Южно-Сахалинске третий день продолжаются обильные снегопады из-за сильного циклона. Уже выпала месячная норма осадков. Власти города ввели режим чрезвычайной ситуации. Коммунальщики работают в круглосуточном режиме. На расчистку улиц брошена не только спецтехника, но и военные
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    России и Грузии выгодно обменивать бензин на фундук

    Российские энергоносители оказались незаменимы для грузинской экономики
    		   22 января 2022, 16:52
    Фото: Сергей Аверин/РИА Новости
    Текст: Андрей Резчиков

    Россия и Грузия наторговали в прошлом году на 1,6 млрд долларов - почти на четверть больше, чем годом ранее. Грузия поставляет нам ферросплавы, вина, минеральную воду, фрукты и орехи. В ответ Россия экспортирует нефтепродукты, газ, зерно, подсолнечное масло и электроэнергию. Между странами разорваны дипотношения, но экономическое сотрудничество продолжает усиливаться. Почему?

    За прошлый год товарооборот между Грузией и Россией резко вырос - сразу на 23,2%. По данным грузинской Национальной службы статистики, экспорт увеличился на 38,3% и составил 610 млн долларов, а импорт подскочил на 15,8%, превысив миллиард долларов.

    Общий внешнеторговый оборот Грузии в 2021 году составил более 14,3 млрд долларов. Ее крупнейшими торговыми партнерами Грузии являются Турция, Россия и Азербайджан. В Россию Грузия в основном экспортирует ферросплавы (рост более чем на 58%). Кроме того, в прошлом году в нашу страну было отправлено более 47 тыс. тонн натуральных вин, более 107 тыс. тонн минеральных и пресных вод, 25 тыс. тонн свежих абрикосов, вишни, черешни, персиков и сливы.

    Из России в Грузию поступают, например, газ и подсолнечное масло. Мы - крупнейший поставщик зерна в эту страну: в 2021 году завезено 337 тыс. тонн пшеницы на 87 млн долларов. Но на первом месте по поставкам из России все-таки нефтепродукты – в прошлом году их импортировали почти на 135 млн долларов.

    Резкий рост товарооборота происходит в условиях отсутствия дипломатических отношений между странами, разорванных осенью 2008 года - сразу после войны.

    Экономические отношения между двумя странами обострились еще раньше - в 2006 году после запрета Роспотребнадзором на поставку грузинского вина из-за повышенного содержания пестицидов в нем. Позднее санкции распространились на минеральные воды «Боржоми» и «Набеглави».

    Из-за послевоенного экономического эмбарго Грузия понесла большие потери, оставшись без основного торгового партнера и одного из крупнейших рынков сбыта.

    Российский рынок для грузинской продукции оставался закрытым до 2012 года. Ситуация начала меняться после поражения на парламентских выборах партии Михаила Саакашвили и прихода к власти коалиции «Грузинская мечта» во главе с миллиардером Бидзиной Иванишвили. Новый лидер назначил своим спецпредставителем по вопросам отношений с Россией Зураба Абашидзе, который многие годы вел диалог с замглавы МИД России Григорием Карасиным.

    Как мы видим, этот диалог стал полезным - торговля между странами развивается. Что, впрочем, не мешает грузинским политикам проводить регулярные «чемпионаты по русофобии».

    Политолог, член совета Союз грузин России Игорь Гвритишвили уверен, что товарооборот растет за счет традиционных экономических отношений, налаженных еще во времена СССР. «Россия давно занимает второе место по объемам товарооборота с Грузией. А США, на которые молится партия Саакашвили «Единое национальное движение», не входят даже в десятку. Товарооборот с Америкой очень слабый, в основном это военная помощь», – отметил он.

    При этом основная часть товарооборота приходится на импорт из России. «Это нефтепродукты и сопутствующие товары – дизель, бензин. Основная масса муки и пшеницы тоже поставляется из России. В любом грузинском супермаркете много российских сельскохозяйственных товаров», – добавил эксперт.

    Отсутствие дипломатических связей не мешает использовать экономические отношения «почти по максимуму». «Тут на первом месте взаимные интересы и политика далеко не всегда влияет на экономику», – считает Гвритишвили.

    По его оценке, «из Грузии резко увеличились поставки сезонных продуктов питания, в том числе яблок, мандаринов и особенно фундука». Сказываются ответные меры России на санкции, которые были введены ЕС в ее отношении: замещение европейских товаров происходит в том числе за счет грузинской продукции.

    В свою очередь, грузинский политолог, директор «Центра Евразии» Гулбаат Рцхиладзе напомнил, что в 2020 году был спад по всем направлениям, поэтому «скачок должен был произойти». «В торговле с Россией есть свои особенности, поскольку в Грузии растет потребление электроэнергии. Потребовались дополнительные объемы из России. Но в целом оборот тоже растет, потребовалось больше пшеницы, растительного масла и других продуктов», – подчеркнул Рцхиладзе.

    Эксперт назвал естественной зависимость Грузии от российского рынка. «Ничего драматического в этой зависимости нет, поскольку Россия, как торговый партнер, ведет себя в рамках рыночной экономики», – уверен он.

    У этих торговых связей есть потенциал, раскрыть который можно за счет улучшения политических отношений. Но многое зависит от социального положения в самой Грузии, где есть перспективы роста для внутреннего спроса и производства экспортной продукции.

    «Для Грузии однозначно выгодно улучшение отношений с Россией и получение преференций. Сейчас Грузия не является ни членом Евразийского экономического союза, ни СНГ. От этого конкурентоспособность Грузии на российском рынке падает, поскольку другие страны Южного Кавказа пользуются этими преимуществами. Часто бывает так, что армянские и азербайджанские бизнесмены перепродают России грузинские товары с наценкой.

    В таком абсурдном положении Грузия находится благодаря своему руководству и всему политическому спектру», – убежден Рцхиладзе.

    Для увеличения товарооборота между странами нужно строительство совместных предприятий, расширение производства на грузинской территории с участием российского бизнеса, подчеркивает политолог. В первую очередь сотрудничество возможно в сфере сельского хозяйства и переработки.

    «Нам не хватает российского капитала в сфере среднего бизнеса. Сейчас российские деньги присутствуют в крупном бизнесе, в частности, в энергетическом и горнодобывающем секторах», – пояснил эксперт.

    Развитию российско-грузинских отношений мешает позиция других стран. «Американские советники науськивают, что не надо опять впадать в зависимость от российского рынка. Конечно, зависимость – это не совсем хорошо, но такая зависимость естественная, тут не надо драматизировать ситуацию. Те времена, когда Роспотребнадзор искусственно мешал связям между российскими и грузинскими торговыми партнерами, ушли в прошлое. Россия готова сотрудничать по всем направлениям», – уверен Рцхиладзе.

    Есть и препятствия общего характера. «В Грузии на фоне пандемии коронавируса все дорожает и конца этому не видно. Накануне подорожали почти в два раза удобрения, что вызовет удорожание сельскохозяйственной продукции. У фермеров тяжелое положение: они должны либо отказаться от многих удобрений и сократить объемы производства, либо повышать цены. Тем не менее импорт из России в этом году продолжит расти», – прогнозирует грузинский эксперт.

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