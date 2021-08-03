Грузинские генералы просят дружбы с Россией

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3 августа, вторник  |  Последнее обновление — 22:47  |  vz.ru
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«Дочки» ЮКОСа замахнулись на российские миллиарды

Поживиться за счет России хотят не только основные владельцы ЮКОСа, но и дочерние структуры компании Сергей Портер/Ведомости/ТАСС
Подзаработать на России решили не только бывшие акционеры ЮКОСа. Со своими претензиями к Москве выступили и владельцы дочерней структуры обанкротившейся нефтяной компании. Они требуют от России миллиарды долларов и даже одержали победу в суде. Но будет ли Россия выполнять это решение? Подробности...
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Японскому бизнесу на Курилах мешают националисты

Врагом и агрессором Россию считают японские националисты, но отнюдь не бизнесмены Сергей Красноухов/ТАСС
На этой неделе Москва анонсировала уникальные предложения по вовлечению Японии в экономику Южных Курил. Сейчас тема территориальной принадлежности островов – основная причина разногласий с Токио. При этом японский бизнес заинтересован в работе на Курилах. Но помешать ему могут националистически настроенные японские политики, выступающие против любых совместных проектов на островах. Подробности...
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Спортсменов-невозвращенцев стало больше, чем при СССР

Побег Олега Протопопова и Людмилы Белоусовой стал самым громким в истории советского спорта Лев Носов/РИА Новости
Евросоюз поддержал решение Польши предоставить политическое убежище белорусской спортсменке Кристине Тимановской. При этом муж легкоатлетки заявляет, что в семье никогда не имели связей с оппозицией и не поддерживали ее. Сейчас интерес к этому скандалу огромен, но на самом деле в нем нет ничего уникального – в современном спорте невозвращенцев даже больше, чем во времена СССР. Подробности...
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Нападение на танкер вскрывает тайную политическую игру

Танкер Mercer Street подвергся одиночному удару с воздуха JOHAN VICTOR/REUTERS
Западные страны вновь грозят Ирану серьезными последствиями – возможно, вплоть до ракетных ударов. Виной всему загадочное нападение на танкер, произошедшее у побережья Омана. Почему доказательства вины Тегерана сомнительны, а весь этот сюжет порождает массу конспирологических версий, парадоксально сближающих интересы Израиля и Ирана? Подробности...
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Дальневосточные порты России отрезало наводнением

Из-за разрушения моста движение по участку Транссиба остановилось в обоих направлениях Андрей Гурулев/вице-премьер
правительства Забайкалья/Telegram
На Транссибирской магистрали обрушился железнодорожный мост, из-за чего грузоперевозки на важнейшем – китайском – направлении оказались остановлены. Страдают и российские пассажиры, и грузоотправители. При этом специалисты говорят, что аварии можно было избежать. Не заставит ли ЧП на Транссибе искать Китай обходные пути для грузов и как избежать подобных происшествий? Подробности...
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Женщины-тяжелоатлетки победили трансгендера

Юрий Васильев
Юрий Васильев, специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД
Вчера могло отмениться то, за что женщины бились больше века. От суфража до нынешнего феминизма, со всеми остановками. Подробности...

Рвение в Европу – это комплекс неполноценности

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Мы хорошо помним это настроение у нас в России в 90-е годы, то невротическое западничество, которое иностранцы с брезгливым удивлением отмечали, как «ненависть к собственной культуре». Подробности...
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Добро пожаловать в эпоху фракционной внешней политики

Дмитрий Дробницкий
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Глобальное начальство оказалось не монолитной сущностью, а сообществом акционеров. Оно не может навести порядок в своем головном вашингтонском офисе. Это попросту не входит в его планы. Подробности...
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За что Зеленский любит Крым

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Турецкие власти сумели локализовать часть пожаров, охвативших леса на юге страны, а также задержали предполагаемых виновников бедствия. Власти подозревают поджог, поскольку пожары вспыхнули одновременно в разных курортных районах. Отдыхающие в Турции наши туристы не пострадали
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Президент принял парад в честь 325-летия флота России

В День ВМФ военные парады прошли в Петербурге и Кронштадте, в Балтийске, Севастополе, Североморске, Владивостоке и на Камчатке. В Петербурге морской парад, приуроченный к 325-й годовщине российского флота, принимали Верховный главнокомандующий Владимир Путин и глава Минобороны Сергей Шойгу
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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    Грузинские генералы просят дружбы с Россией

    Депутат грузинского парламента Ирма Инашвили – главный инициатор обращения к Владимиру Путину    3 августа 2021, 22:00
    Фото: Владимир Умикашвили/РИА «Новости»
    Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    В Грузии взорвалась настоящая информационная бомба: местная партия «Альянс патриотов» потребовала нормализации отношений с Россией. Среди инициаторов много бывших высокопоставленных военных. Почему с этой просьбой грузины обращаются к Владимиру Путину, а не к собственному правительству – и как подобные настроения сочетаются со стремлением грузинских властей в НАТО?

    На выборах в парламент Грузии в 2020 году «Альянс патриотов» получил четыре мандата из 150. За него проголосовало 60 тысяч человек. А то, что в Грузии немало тех, кто за диалог с Россией, показали и данные опроса, причем американского, обнародованные в понедельник. Его проводил Международный Республиканский институт (IRI) США. 56% граждан Грузии полностью поддерживают диалог с Россией, а еще 22% поддерживают частично, выяснил опрос. И только 11% граждан Грузии категорически против диалога с Россией. 

    Однако есть важное уточнение. 79% респондентов назвали Россию «политической опасностью» для Грузии. То есть формула очевидна: Россия – «враг», Россия – «оккупант», но лучше с ней все-таки договариваться.

    Тем более что с Россией выгодно торговать. С 2019 года, когда в Тбилиси разгорелись антироссийские выступления, поток российских туристов иссяк. Затем в дело вмешалась пандемия коронавируса. Сейчас Грузия поэтапно восстанавливает туризм, но прямого авиасообщения с Россией нет, и российских туристов в Грузии немного.

    А вот экономические связи, несмотря ни на что, развиваются. В первом полугодии этого года, по данным «Грузстата», Россия – второй партнер по экспорту для Грузии, уступает только Китаю. Показатель – почти 264 млн долларов (у Китая – около 290 млн долларов). Если брать весь грузинский рынок, то экспортная продукция России занимает на нем 14%.

    Теперь импорт. На первом месте среди главных внешнеэкономических партнеров Грузии здесь Турция – около 780 млн долларов. А Россия опять вторая, 466 млн с небольшим, или около 11% всего грузинского импорта. Главный стратегический товар Грузии – вино – больше всего реализуется в России.

    Итак, «патриоты» просто констатируют: хочешь жить – умей вертеться. А вот если хочешь жить хорошо – умей договариваться с Россией.

    Инициатором обращения к Владимиру Путину стала экс-зампред парламента Грузии от «Альянса патриотов» Ирма Инашвили. Женщина она боевая, бесстрашная в самом настоящем смысле этого слова. Во время войны в Абхазии в 1992–1993 годах Ирма Инашвили как журналист вела репортажи с самой линии фронта.

    Во времена правления Михаила Саакашвили (2003–2012) была в яростной оппозиции к президенту, подтачивая его власть и как журналист, и как новоявленный политик. Сейчас она так же остро критикует правящую партию «Грузинская мечта» – за то, что в схватке со сторонниками Саакашвили та забывает о том, что реально нужно и важно, по ее мнению, стране. В том числе о диалоге с Россией. Сама она, не боясь обвинений в «предательстве», регулярно проводила встречи в Москве как депутат с российскими коллегами. В этом письме президенту России она и другие подписанты заявили, что «режиссером театра» непрекращающегося внутреннего противостояния в Грузии являются США, а «бесконечные учения НАТО в Грузии представляют собой не что иное, как вызов России».

    «Публично обращаемся к президенту России, чтобы вновь разрядить напряжение, восстановить диалог на всех уровнях, возобновить культурно-социальные отношения и, что важно, открыть информационное пространство с обеих сторон, дабы в конце концов найти общий язык! – говорят подписанты. – Мы являемся убежденными сторонниками построения по-настоящему искренних и дружественных отношений между Грузией и Россией, основанных на взаимном уважении и доверии». По их данным, подавляющее большинство населения Грузии поддерживает диалог с Россией и военный нейтралитет Грузии.

    Кроме ряда известных в Грузии политиков, обращение подписали двукратный олимпийский чемпион Леван Тедиашвили, бывшие начальники Генштаба Гурам Николайшвили и Георгий Иукуридзе, другие отставные высокопоставленные военные, бывший премьер-министр Отар Пацация и так далее.

    Особенно обидно для действующих властей Грузии то, что среди подписантов так много военных, пусть и отставных. Не исключено, что теперь в Тбилиси будут говорить: раз уж и военные понимают важность отношений с Россией, то как же без этого? Кроме Николайшвили и Иукуридзе, письмо подписали бывший главком внутренних войск Георгий Шервашидзе, экс-заместитель МО Давид Сохадзе, экс-заместитель МГБ Леван Кенчадзе, экс-главком погранвойск Гела Хуцишвили, бывшие начальники грузинской артиллерии и инженерных войск Эмзар Чочуа и Автандил Пилиев.

    Значительная часть из них давно покинула ряды армии и примкнула к «Альянсу патриотов». Многие были на постах еще при Эдуарде Шеварднадзе, и их «зачистил» Саакашвили. Однако факт остается фактом: это люди, которые отвечали за безопасность страны, а теперь они хотят нормальных отношений с Россией, видя в этом обеспечение этой самой безопасности.

    Было понятно, что власть, настроенная на евроатлантический курс Грузии и вступление в НАТО, отреагирует жестко. Представитель руководства правящей «Грузинской мечты», председатель комитета парламента по юридическим вопросам Михаил Сарджвеладзе так прокомментировал инициативу Инашвили и ее коллег: «Это просто постыдно! Приближается 8 августа (годовщина начала войны-2008), и тут такое письмо! Дискуссия на эти темы неправильная! Я еще сдерживаю себя, когда комментирую (обращение). Нельзя так! Это безответственно, в том числе перед памятью тех, кто отдал жизни за единство Грузии». Михаил Сарджвеладзе не исключил, что за этим письмом стоят «меркантильные интересы» подписантов. То есть якобы их финансирует Кремль, а «патриоты» – «мягкая сила России».

    Представители другой оппозиции Грузии считают, что письмо Инашвили отражает «пророссийские настроения» «Грузинской мечты». Об этом, в частности, сказал Гиоргий Нониашвили из партии «Европейская Грузия». Хотя доказать эти настроения оппозиционеры, особенно из числа сторонников Саакашвили, не могут никоим образом – по всем отчетам Грузия за последние годы весьма сблизилась с Западом. Несмотря на регулярную критику из Вашингтона и Брюсселя по разным вопросам, «Грузинская мечта» твердо настроена на интеграцию в ЕС и НАТО. Те же опросы американского института показали, что в среднем 80% граждан Грузии хотят в Евросоюз и в Североатлантический альянс.

    Сейчас в Грузии проводятся беспрецедентные по численности участников – 15 стран – маневры НАТО. В 2024 году Грузия подаст заявку на членство в ЕС. Однако Ирма Инашвили отступать не намерена. По ее словам, раз власти Грузии забыли о настоящих интересах страны, которые отражены и в нормализации отношений с Москвой, за дело пришлось взяться «Альянсу патриотов».

    В интервью грузинским журналистам, комментируя собственное обращение к Владимиру Путину, Ирма Инашвили сказала, что без отношений с Россией страна оказалась «на грани серьезных вызовов и рисков». «Поэтому под письмом подписались и те, кто хорошо знают цену мира, кто видел войну, – сказала Инашвили. – Нужна приемлемая для Грузии и России платформа. Нет альтернативы диалогу. А ожидания, что НАТО нас примет, утопичны». Она заявила, что готова поехать в Москву на переговоры, в том числе по вопросам Абхазии и Южной Осетии.

    Близкий к «Альянсу патриотов» источник газеты ВЗГЛЯД отметил, что «было бы неплохо, если бы на эту инициативу откликнулись в российских политических кругах для возобновления тех контактов, которые были установлены между этой партией и, например, депутатами Госдумы России несколько лет назад, когда Инашвили была вице-спикером парламента Грузии, а ее однопартийцы нередко посещали Москву». «Сейчас по разным причинам в этих контактах пауза. Не будем вдаваться в детали, посмотрим, какой резонанс вызовет обращение Инашвили в Москве», – отметил источник. По его словам, инициатива «патриотов» связана с тем, что на деле власти Грузии ничего не предпринимают для нормализации отношений с Россией.

    По словам источника, «в «Альянсе патриотов» уверены, что обращаться к властям Грузии смысла нет никакого – «Грузинская мечта» открыто говорит, что будет действовать только по подсказкам США и рубит на корню все инициативы «патриотов». «А вот Путин мог бы содействовать в возобновлении контактов «патриотов» с представителями Государственной думы, Совета Федерации и Администрации президента РФ, а также в организации совместных медиа-, культурных и социальных проектов».

    2 октября в Грузии состоятся местные выборы. Возможно, процент, который наберут «патриоты», будет лучшим ответом на то, сколько граждан Грузии разделяют эту позицию.

    Грузинский аналитик Сосо Цинцадзе в интервью газете ВЗГЛЯД отметил, что «не стал бы делать акцент на том, что среди подписантов много военных – они бывшие и давно ушли в политику. Я думаю, что патриоты решили разыграть «российскую карту» перед местными выборами. Они за счет таких заявлений напоминают о себе. Они понимают, что многие в Грузии за нормализацию с Россией. Но подчеркну: нормализация не означает, что здесь хотят стать российской губернией», – сказал он.

    По словам эксперта, основой для переговоров между Тбилиси и Москвой по-прежнему будет формат спецпреда премьера Грузии Зураба Абашидзе и российского сенатора Григория Карасина. Уже девять лет в этом формате обсуждают экономические и гуманитарные отношения, и эта площадка не раз доказывала эффективность. «Альянс патриотов» не заменит эту площадку», – сказал Сосо Цинцадзе.

    Это же подтверждают и источники в грузинских властных эшелонах – переговоры с Россией будут вестись в формате «Абашидзе – Карасин». Он образовался сразу же после смены властей Грузии в 2012 году и, по словам источников, «неоднократно подтверждал свою эффективность – в том числе цифрами. При Саакашвили на то же грузинское вино Россия наложила эмбарго, а сейчас оно свободно реализуется в России». Абашидзе и Карасин традиционно встречаются в Праге. Новый раунд ожидается осенью. 

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