Китай построит для Грузии новый торговый путь в Россию

Взгляд
10 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 21:58  |  vz.ru
Разделы

Зачем США помогают России зарабатывать на нефти

Россия продает все больше нефти в США Максим Слуцкий/ТАСС
Американцы закупают у России все больше и больше нефти. Хотя США сами являются крупнейшим производителем черного золота, а в соседях у них Канада и Мексика. Остановка добычи в Мексиканском заливе из-за урагана «Ида», конечно, объясняет возросшую востребованность российской нефти у американцев. Однако не до конца. Есть еще фундаментальные причины. Подробности...
Перейти в раздел…

На финишной прямой в Госдуму может прорваться пятая партия

Среди тех, кто намерен проголосовать, довольно много не определившихся с партийными предпочтениями Андрей Самсонов/ТАСС
Замеры общественного мнения показали – на финишной прямой думской кампании определилась четверка партий-лидеров. Но социологи и политологи не исключают и сюрпризов. Некоторые партии показывают положительную динамику – и вполне возможно, что кто-то из отстающих участников гонки преодолеет пятипроцентный барьер. Кому может повезти и как изменится Госдума, если в нее пройдет пятая партия? Подробности...
Перейти в раздел…

Российские учения привели Польшу в чрезвычайное положение

Российское оружие планируется использовать только в оборонительных целях Эрик Романенко/ТАСС
Двести тысяч человек примут участие в масштабных стратегических учениях «Запад-2021», которые начинаются 10 сентября в России и Белоруссии. Реакция на это событие оказалась крайне нервной, особенно в странах Прибалтики, а Польша даже ввела на своей территории чрезвычайное положение. И у столь яркой демонстрации страха перед Россией у поляков есть весьма определенный мотив. Подробности...
Перейти в раздел…

Зачем узбеки оправдывают бандитов-антисоветчиков

Ибрагим-бек был олицетворением басмачества в Туркестане общественное достояние
«Восстановлены честные имена наших предков», «мы должны помнить и почитать их деяния». Такими словами президент Узбекистана приветствовал реабилитацию большой группы «джадидов» – басмачей, против которых боролась советская власть. Таким образом, Узбекистан переписывает советское прошлое и восхваляет бандитов, за деньги работавших на спецслужбы Британии. Подробности...
Перейти в раздел…

Каким должно быть наказание для убийц детей

Подозреваемый ранее был осужден за сексуальное насилие над детьми кадр из видео
Россию всколыхнула трагедия в Кузбассе – две десятилетние школьницы, пропавшие накануне, обнаружены мертвыми. Подозреваемый признался в их изнасиловании и убийстве на месте преступления. Подозреваемый ранее уже был судим за сексуальное насилие. Какие меры должно предпринять государство, чтобы не допустить новых убийств и изнасилований детей? Подробности...
Перейти в раздел…

Украина попала в зависимость от российского электричества

Елена Герасимова
Елена Герасимова, Журналист, Донецк
Чтобы стать частью Европейской сети, Украина должна быть отделена от систем России и Белоруссии, а потом некоторое время работать в автономном режиме. А это означает наличие полностью самодостаточной генерации, которую Украина утратила. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев

Кто получит дивиденды от «Северного потока – 2»

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Россия завершила строительство «Северного потока – 2». Время подвести итоги и посмотреть, кто выиграл от этой достройки, кто проиграл, а кто, вроде как проиграв, тоже на самом деле выиграл. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Сталин сегодня – это мы сами

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Коллективная безответственность – единственный общедоступный урок истории. Кто сегодня во всем виноват? Каждый инвалид диванной гражданской войны знает правильный ответ: только не он. Подробности...
Обсуждение: 182 комментария
Перейти в раздел…

Путин и Лукашенко возродили Союзное государство

Уничтожить репетиторов ради детей

Провал ЦРУ на Украине

Перейти в раздел…

Газопровод «Северный поток – 2» полностью построен

Строительство газопровода «Северный поток – 2», против которого активно выступали США и несколько стран Восточной Европы, было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки планируется начать в начале октября, однако перед этим предстоит получить сертификат от немецкого регулятора
Подробности...

Трагически погиб при исполнении служебного долга глава МЧС Евгений Зиничев

Глава МЧС Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь режиссера Александра Мельника. Министр находился в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций
Подробности...

В подмосковном Ногинске произошел взрыв бытового газа

Взрыв газа произошел в девятиэтажном жилом доме в подмосковном Ногинске. Обрушились четыре этажа, погибли два человека, госпитализированы шестеро. СК возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Вы готовы ограничить собственное потребление ради экологического равновесия на планете?
  • Готов сейчас

  • Готов в будущем

  • Пусть другие себя ограничивают
Что вас может побудить переехать жить в Сибирь из западной части России?
  • Высокая зарплата

  • Хорошие жилищные условия

  • Перспективы карьерного роста

  • Таежная романтика

  • Ни при каких условиях не перееду

  • Я уже живу в Сибири
Что вам ближе – коммунизм или христианство?
  • Коммунизм

  • Христианство

  • И то, и другое

  • Ни то, ни другое
    Перейти в раздел…
    НОВОСТЬ ЧАСА: Лавров назвал договоренности России и Белоруссии лучшим ответом на санкции
    Кремль подтвердил предстоящий Высший госсовет с участием Путина и Лукашенко МИД заявил Салливану о доказательствах вмешательства из США в выборы в РФ Цена газа в Европе превысила 700 долларов за 1 тыс. кубометров Медики прокомментировали смертельное отравление арбузом в Москве
    Набиуллина оценила идею создания единой валюты для России и Белоруссии Украина усилила охрану границы из-за учений «Запад-2021» ВЦИОМ: Доверие россиян к Путину выросло почти на 3% за неделю Акула откусила руку мужчине в Египте
    Польша признала провал в попытках остановить «Северный поток – 2» Путин назначил врио главы МЧС Турфирмы потребовали разъяснений из-за отказа Турции принимать туристов со «Спутник Лайт» Xiaomi заблокировала свои смартфоны в Крыму

    российский газопровод


    Для борьбы с «Северным потоком-2» Киев может устроить провокации в Донбассе

    «это печально»


    Лавров услышал «отголоски КВН» в заявлениях Зеленского о возможной войне с Россией

    выяснение обстоятельств


    Магазин «Магнит» в Москве решили закрыть после смертельного отравления арбузом

    Видео

    «Запад-2021»


    Российские учения привели Польшу в чрезвычайное положение

    деструктивный культ


    Китай уничтожает репетиторов ради детей

    ввод санкций


    Ссора Польши с Евросоюзом может принести пользу России

    получение сертификатов


    У «Северного потока – 2» возникли две новые польско-украинские проблемы

    дипломатический конфликт


    Ради ссоры с Россией власти Чехии приносят в жертву интересы детей

    уроки истории


    Алексей Алешковский: Сталин сегодня – это мы сами

    время итогов


    Геворг Мирзаян: Кто получит дивиденды от «Северного потока – 2»

    по дороге в Европу


    Елена Герасимова: Украина попала в зависимость от российского электричества

    на ваш взгляд


    Что вас может побудить переехать жить в Сибирь из западной части России?

    Китай построит для Грузии новый торговый путь в Россию

    Самый масштабный проект в Грузии стал возможен за счет участия Китая    10 сентября 2021, 20:45
    Фото: georoad.ge
    Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси,
    Андрей Резчиков

    Грузия объявила о начале строительства самого большого в Закавказье горного тоннеля, который станет альтернативой Военно-Грузинской дороге. Работы ведутся силами китайцев на средства азиатского капитала. Новая дорога выгодна для Тбилиси – она позволит увеличить товарооборот между Россией, Грузией и Арменией. Впрочем, сторонники Саакашвили видят в ней только угрозу безопасности страны.

    В пятницу в Грузии объявили о начале строительства уникального 9-километрового тоннеля в районе Военно-Грузинской дороги, соединяющей Тбилиси и Владикавказ. Планируется, что диаметр сооружения, которое пробурят в горной породе, составит 15 метров.

    Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, выступая на церемонии открытия проекта, назвал стройку «проектом века» – в итоге должен появиться самый длинный тоннель в Закавказье. Премьер отметил, что сейчас наземная автодорога из-за суровых климатических условий и сложного рельефа бывает закрыта до ста дней в году. Особенно опасно здесь зимой, когда возникает опасность схода лавин. По словам Гарибашвили, в день по этой дороге проезжает три–четыре тысячи машин. Из них 70% – это легковые автомобили, а остальные – грузовые. Открытие тоннеля позволит серьезно увеличить пропускную способность трассы.

    Грузинские власти делают акцент на упрощении перемещений внутри страны. После открытия движения попасть из Тбилиси в район Казбеги (близ российско-грузинской границы) можно будет всего за 1,5 часа, подчеркнул премьер Гарибашвили. Упростится и связь между селами, которые находятся в районе Военно-Грузинской дороги.

    При этом транзитные перевозки не будут осуществляться через курорт Гудаури. С одной стороны, это разгрузит дорожное движение вблизи курорта, а с другой – транзит станет более безопасным. Как отмечает «Спутник», также будет построена пятикилометровая дорога к Гудаури и туристический центр, что увеличит туристический потенциал региона.

    За скобками выступления тбилисских руководителей остался очевидный географический факт – тоннель направлен в сторону России. Зато на это обратила внимание грузинская оппозиция, в первую очередь сторонники Михаила Саакашвили. Зазвучали заявления о том, что тоннель якобы может использовать Россия против Грузии в военных целях. Напомним, что до распада Советского Союза сухопутное сообщение между Россией и Грузией могло идти в том числе через Абхазию и Южную Осетию, но сейчас оно по очевидным причинам невозможно. Военно-Грузинская дорога остается единственным маршрутом, связывающим две страны.

    Аргументы сторонников оппозиции выглядят довольно слабо, сказал газете ВЗГЛЯД грузинский аналитик в сфере безопасности Вахтанг Маисая.

    «С учетом опыта войны с Грузией и других военных кампаний российская армия модернизировалась. Для нее плохие дороги не помеха,

    – указал эксперт. – Тем более что в случае новых военных действий большую привлекательность для использования против Грузии для российской армии представляют направление из Цхинвальского региона (принятое в Грузии наименование Южной Осетии – прим. ВЗГЛЯД) либо с военной базы в Армении».

    Открытие тоннеля в районе Военно-Грузинской дороги будет иметь не военно-стратегическое, а экономическое значение, причем не только для самой Грузии, отмечают эксперты. Дорога остается единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией не только Грузию, но и Армению. Поэтому тоннель позволит и армянским перевозчикам больше не застревать днями в пути к КПП «Верхний Ларс» на границе Северной Осетии и грузинского региона Мцхета-Мтианети.

    Отметим, что соглашение Армении и Азербайджана от 9 ноября прошлого года, завершившее вторую карабахскую войну, подразумевает в том числе разблокировку всех транспортных связей в регионе. Эксперты по Южному Кавказу ожидают, что создание транспортного коридора Турция – Нахичевань – юг Армении – Азербайджан (которое подразумевает соглашение от 9 ноября) оживит транзитное и логистическое сообщение по всему Закавказью, а следовательно, и транспортные связи с Россией.

    Прекращение карабахского конфликта и начало строительства тоннеля в Северной Грузии – это совпадение, проект по строительству тоннеля начался значительно раньше, чем случилась прошлогодняя война, пояснил грузинский политолог, директор «Центра Евразии» Гулбаат Рцхиладзе. Но после появления тоннеля к Грузии как к транзитной стране заметно вырастет доверие, в свою очередь отметил инженер Рамаз Далакишвили. «Не берусь говорить о доходах, но очевидно, что речь идет о немалых суммах», – заметил собеседник.

    Участок, где будет тоннель, тормозил использование транзитного потенциала Грузии в полной мере, отметил Далакишвили. Там очень сложный ландшафт. Дорога часто закрыта от этого в непогоду. Теряют деньги те, кто посылает грузы транзитом, теряет деньги сама Грузия. Когда тоннель откроется в 2024 году, картина станет совершенно иной. Тоннель сократит передвижение примерно на час. Но главное, ездить можно будет круглый год», – сказал специалист.

    Как объяснил Далакишвили, этот тоннель – часть огромного проекта по усилению транзитного потенциала Грузии. «Там в целом пять тоннелей, пять мостов, двухполосная асфальтобетонная дорога на 23 километра. Все это новые перспективы для Грузии», – отметил эксперт.

    Отметим, что грузинское руководство, при всей декларируемой ориентации на Запад, выбрало в качестве подрядчика строительства тоннеля китайскую компанию China Railway Tunnel Group Co, Ltd (CRTG). Китайцы изготовили бурильно-проходческую машину с пониженной вибрацией, чтобы сократить до минимума вероятность обвала породы и уменьшить вредное воздействие на окружающую среду. В процессе бурения она будет осуществлять облицовку стен, что ускорит реализацию проекта. «Было принято единственно правильное решение использовать тоннелепроходческую машину, – указал Далакишвили. – Это безопасно, да и на окружающую среду не воздействует плохо. Привлечены иностранные специалисты, имеющие соответствующий опыт».

    В целом, проект общей стоимостью 400 млн долларов получил поддержку не только ЕБРР (Европейского банка реконструкции и развития), но и Азиатского банка развития, в котором присутствуют как американский и японский, так и китайский капитал.

    «Начало строительство тоннеля говорит о том, что грузинское правительство видит реальность – идут товаропотоки из России в сторону Грузии и Армении, а также происходит транзит в Турцию и отчасти в Азербайджан, – отметил Рцхиладзе. – Эта дорога приносит прибыль, поэтому было логично построить тоннель и объездной путь, который сокращает проблемные участки, часто перекрытые зимой из-за природных явлений».

    Таким образом, экономические и логистические соображения оказываются сильнее политических деклараций, отмечают эксперты. Грузинское руководство по-прежнему ориентировано не на Россию, а на Запад, но со стороны Запада усилилась критика в адрес Тбилиси, отметил Рцхиладзе. «В то же время нынешнее руководство не может найти в себе силы сменить внешнеполитический вектор, корректировать курс так, чтобы на Грузию постоянно не давили второсортные западные дипломаты и политики», – подчеркнул собеседник.


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •