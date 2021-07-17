Грузинский премьер разглядел в действиях США интересы России

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17 июля, суббота  |  Последнее обновление — 20:04  |  vz.ru
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Безумный рост цен на жилье в Сочи основан на мутных схемах строительства

Многоэтажный дом в Сочи запросто может быть построен на земле, выделенной для строительства небольшого домика Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Сочи стал городом, где наблюдается наиболее фантастический для всей России рост цен на недвижимость. В некоторых объектах стоимость квадратного метра уже измеряется миллионами рублей. С чем связан столь значительный спрос на сочинское жилье, какие опасности подстерегают покупателей и когда рост цен наконец остановится? Подробности...
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Путин ответил на русско-украинский вопрос

Путин опубликовал статью, которую он обещал написать во время «Прямой линии» Алексей Никольский/РИА Новости
Запад шаг за шагом втягивал Украину в опасную геополитическую игру, цель которой – превратить часть русского мира в плацдарм против нашей страны. Идеологов такой трансформации больше не устраивает концепция «Украина – не Россия», им нужно превратить соседнее государство в «анти-Россию». Аргументы, которые разбивают эти русофобские построения, собрал президент Владимир Путин в статье, опубликованной в понедельник. Подробности...
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Массовая вакцинация внесла вклад в победу в Великой Отечественной

Вакцинация спасла миллионы жизней во время Великой Отечественной Елена Микулина/Фотохроника ТАСС
Гигантские потери Красной армии во время Великой Отечественной могли бы быть еще больше – если бы не массовая вакцинация. Прямо во время войны советским медикам пришлось срочно разработать специальный препарат, защищающий военных сразу от семи опаснейших инфекционных болезней. Документы тех лет развенчивают популярные до сих пор мифы относительно заболеваемости в военных условиях. Подробности...
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Режим военной катастрофы: Запад Германии выглядит как после авианалета

Германия переживает сильнейшее за 25 лет наводнение STAFF/REUTERS
«Мы переживаем здесь величайшую трагедию со времен Второй мировой войны», – такими словами немцы описывают последствия беспрецедентного наводнения в Западной Германии. В результате стихии более 100 человек погибли, еще 1300 пропали без вести. Местные СМИ уверены: произошедшая катастрофа отразится на результатах осенних выборов в Бундестаг.  Подробности...
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Крушение L-410 в Кузбассе вызывает вопросы

Самолет L-410 зарекомендовал себя надежной машиной, поэтому причины крушения установит только следствие Данил Айкин/ТАСС
В Кемеровской области разбился учебный самолет L-410 со спортсменами-парашютистами. По предварительным данным, погибли четыре человека. По одной из версий, после отказа правого двигателя самолет решил вернуться на аэродром, но задел деревья и рухнул. Машина недавно прошла техобслуживание, а двухмоторная компоновка предполагает, что самолет может сесть даже на одном двигателе. Почему этого не произошло? Подробности...
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Аваков ушел, чтобы вернуться

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Возможно, Зеленскому уготована роль сакральной жертвы, и спустя какое-то время он даже сядет. А Аваков примет страну такой, какой ему ее оставили, и станет новым диктатором территории Украина. Подробности...
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Мамонов был божьим посланником с важной миссией

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Владимир Можегов, публицист
Он был скорее шаманом. Но не тем шаманом, который заклинает духов «верхнего и нижнего мира», а тем шаманом, который заклинает собственных (да и наших) демонов и борется с ними у нас на виду. Подробности...
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Власти Германии пытаются списать катастрофу на изменение климата

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Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Германию каждый шторм застает врасплох – возможно, это одна из причин, почему в этой стране люди всегда ссылаются на глобальное потепление, когда происходят стихийные бедствия. Подробности...
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В Донском монастыре простились с основателем группы «Звуки Му», актером Петром Мамоновым. Мамонов скончался на 71-м году жизни в Москве 15 июля от последствий коронавируса
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    Грузинский премьер разглядел в действиях США интересы России

    По мнению оппозиции, Верховный суд Грузии находится в клановом симбиозе с партией власти    17 июля 2021, 19:30
    Фото: supremecourt.ge
    Текст: Андрей Резчиков

    США готовится ввести санкции против Тбилиси. Это решение поддерживает и грузинская оппозиция. В ответ премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили заявляет, что введение американских санкций против Грузии будет выгодно только Москве. Чем же так маленькая Грузия разозлила своих заокеанских кураторов?

    В субботу премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили впервые прокомментировал политический кризис, который разразился в стране после назначения шести судей Верховного суда и обещаний США ввести санкции против Тбилиси, если эти назначения не будут отменены. 

    «Гордимся уникальным стратегическим партнерством с Америкой, которая поддерживает Грузию. Благодарим США за оказываемую помощь. Мы делаем максимум возможного для усиления нашего партнерства и дружбы, что основано на равноправии и взаимоуважении. Все спекуляции о санкциях служат пророссийскому нарративу», – сказал он. По словам главы грузинского кабмина, оппозиционеры, которые призывают к санкциям, «напрямую отвечают российским интересам».

    Напомним, в начале недели грузинский парламент голосами правящей партии «Грузинская мечта» утвердил в судьи Верховного суда шесть из девяти представленных Высшим советом юстиции кандидатур. За этим последовало заявление Госдепа США, о том, что данное действие является нарушением соглашения от 19 апреля по урегулированию политического кризиса, которое было подписано между правящей партией и оппозицией при посредничестве ЕС и США. Оно обязывало приостановить «все текущие назначения» в Верховный суд до принятия «амбициозной судебной реформы».

    Фундаментальная реформа судебной системы Грузии должна завершиться только в следующем году. Главные изменения касаются правил назначения судей Верховного суда и работы Высшего совета юстиции. Изменения также затронут Генпрокуратуру, руководителя которой должно назначать квалифицированное парламентское большинство.

    Нарушение этого соглашения настолько возмутило Америку, что о назначении судей в Грузии высказался в пятницу даже госсекретарь Энтони Блинкен. «США глубоко обеспокоены решением грузинского парламента от 12 июля, которым утверждены шесть кандидатов в Верховный суд в нарушение соглашения от 19 апреля. Амбициозная реформа судебной системы критически важна для успеха Грузии», – завил госсекретарь. Он призвал Тбилиси отменить это назначение. 

    Официальный представитель госдепа Нед Прайс также призвал грузинские власти «реализовать соглашение от 19 апреля, в том числе приостановить назначения в Верховный суд до полномасштабной, прозрачной и инклюзивной реформы судебной системы». В противном случае, пообещал Прайс, доверие общества и международного сообщества к грузинской судебной системе уменьшится, а зарубежные инвестиции в экономику страны сократятся.

    В похожей стилистике высказалась и посол США в Грузии Келли Дегнан, которая призвала Тбилиси отнестись со всей серьезностью к критике Вашингтона. Одним из возможных последствий она назвала санкции. «Наши заявления – это выражение обеспокоенности стратегическими партнерами Грузией. Сигнал должен быть рассмотрен со всей серьезностью и не проигнорирован», – заявила Дегнан.



    Идею санкций поддержала грузинская оппозиция. Так, член бывшей правящей партии «Единое национальное движение» Хатия Деканоидзе обвинила «Грузинскую мечту» в переходе всех границ. «На первом этапе, я жду санкций в отношении судей, и на втором этапе, что будет незамедлительное реагирование в отношении власти Гарибашвили», – заявила она.

    Международного давления на Тбилиси ожидает и вице-спикер парламента, депутат от партии «Граждане» Леван Иоселиани. «Во что это может вылиться, не могу сказать, будут санкции или не будут. Но факт, что Соединенные Штаты Америки и Евросоюз строгим тоном разговаривают с «Грузинской мечтой», особенно в отношении вопроса судей. Факт, что подобное заявление создает неудобство», – заявил Иоселиани, сообщает «Спутник».

    Один из авторов грузинской конституции, бывший член парламента Вахтанг Хмаладзе объяснил, почему назначение судей вызвало такую реакцию. «Проблема основывается на мнении в грузинском обществе о том, что судебной системой управляет «судейский клан», что «Грузинская мечта» и судьи составляют симбиоз. Поэтому голосование сочли чисто политическим, но судьи должны быть независимы от власти. Именно поэтому был поставлен вопрос о реформе судебной системы», – пояснил он.

    Хмаладзе напомнил, что по итогам апрельских договоренностей между правящей партией и оппозицией было решено взять паузу в назначении судей Верховного суда и сначала провести судебную реформу, «однако участники соглашения по-разному интерпретировали договоренности». «В партии власти посчитали достаточным выполнить рекомендации Венецианской комиссии и решили назначать новую партию судей до завершения реформы. Сейчас власти пытаются оправдать свои действия, но вряд ли это будет принято остальными участниками соглашения. В данном случае позиция США и ЕС полностью совпадает с позицией оппозиционных партий, а поэтому это нельзя считать вмешательством во внутренние дела Грузии», – говорит Хмаладзе.

    Впрочем, гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов наоборот полдагает, что «такого рода требования со стороны США являются вмешательством во внутренние дела суверенного государства, к чему многие в Грузии относятся болезненно».

    «Возникает когнитивный диссонанс: с одной стороны, грузины хотят работать с Америкой, вступления в НАТО, поддержки, а с другой – навязываемые правила игры оказываются достаточно обременительными»,

    - считает эксперт

    По его мнению, происходящее стало результатом длительного политического кризиса в старне, который не удалось урегулировать даже при вмешательстве Запада. «Страны Европейского Союза и США пытались выступить в качестве посредников в ходе этого кризиса. Назначение очередной партии судей имело в самом грузинском политическом классе неоднозначную реакцию. Звучали обвинения в адрес «Грузинской мечты» укрепить свои позиции, фактически подчинить себе судебную власть. В данном случае США встали на сторону оппозиции и предъявили требования парламентскому большинству, что вызвало возражения» – отметил Кортунов.

    Бывший председатель Конституционного суда Грузии Автандил Деметрашвили считает, что несмотря на угрозы из Вашингтона, до санкций дело не дойдет. «Запад боится изменения стратегического внешнеполитического курса Грузии и предлагает меры, которые могли бы способствовать изменению правящей партии. С моей точки зрения, грузинские власти удачно маневрировали между Западом и Севером. А сейчас, по мнению оппозиции, власти якобы потихоньку отходят от прозападного курса. Проявлением этого они называют ненадлежащее исполнение взятых на себя политических обязательств», – говорит Деметрашвили.

    Он полагает, что у Тбилиси есть простой вариант выхода из кризиса без потери лица - назначенные судьи должны сами подать заявления об отставке. Он говорит, что согласно закону, даже уйдя в отставку, они сохранят за собой оклад на весь тот срок, что должны были проработать судьями. А поэтому «материально ни в чем не потеряют».

    «Но пока я не слышал ни от одного из судей, что он собирается подать в отставку. От правящей партии и оппозиции такой вариант тоже никто не предлагал. Но законодательство такое предусматривает», – подытожил Деметрашвили.

    Хмаладзе тоже полагает, что единственным выходом для правящей партии сейчас будет только добровольная отставка судей. Но, по мнению Кортунова, и она не гарантирует окончания политического кризиса в Грузии: «Вне зависимости от того, какое решение будет принято, недовольные останутся. Здесь идеальных решений нет, любое из них будет вызывать раздражение у части политического класса Грузии».


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