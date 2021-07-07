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7 июля, среда  |  Последнее обновление — 10:59  |  vz.ru
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Контрсанкции Лукашенко могут ударить по Белорусиии

Контрсанкции Лукашенко могут выйти боком самой Белоруссии Виктор Драчев/ТАСС
В ответ на введенные против Минска секторальные санкции ЕС Александр Лукашенко пригрозил перекрыть транзит товаров из Германии в Россию и Китай. Данная мера может привести пусть к несущественному, но все же подорожанию немецкого импорта в Россию. Впрочем, есть ряд экономических причин, которые удержат президента Белоруссии от введения подобных контрсанкций против Берлина. Подробности...
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В Эстонии захотели забрать у России «подарок» Ленина

Ивангород, на который претендует Эстония, был построен русскими еще во времена Ивана Грозного Matthias Graben/Image Broker/Global Look Press
На президентский пост в Эстонии баллотируется политик, открыто заявляющий о территориальных претензиях к России. Бывший спикер парламента Хенн Пыллуаас уверен – «нет никакой необходимости узаконивать преступную оккупацию» городов Печоры, Изборск и территорий к востоку от Нарвы. Имеют ли эти земли хоть какое-то отношение к Эстонии и почему местные политики решили угрожать суверенитету России? Подробности...
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Вред от гей-рекламы «Вкусвилла» будет понятен позднее

Пять дней никакого скандала не было, но на шестой публикацию решили удалить vkusvill.ru
После того, как сеть супермаркетов «Вкусвилл» опубликовала в соцсетях партнерский материал про однополую семью, скандал в Сети и, как считается, угрозы вынудили ее руководство отказаться от этой затеи и принести извинения. И противники, и сторонники гей-рекламы уверены, что бренд «похоронил свою репутацию». Но так ли это на самом деле? Подробности...
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Почему Госдеп вступился за грузинских геев

Десятки тысяч грузин регулярно выходят на улицу в защиту традиционных семейных ценностей Shakh Aivazov/AP/ТАСС
США раскритиковали движение грузинских консерваторов, сорвавших проведение «Марша достоинства» в Тбилиси. В ответ премьер Ираклий Гарибашвили пообещал наказать виновных в применении насилия. Однако от обещания обеспечить новую попытку гей-парада премьер уклонился. И на это у него есть причины. Причем, более веские, чем давление Вашингтона. Подробности...
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Крушение L-410 в Кузбассе вызывает вопросы

Самолет L-410 зарекомендовал себя надежной машиной, поэтому причины крушения установит только следствие Данил Айкин/ТАСС
В Кемеровской области разбился учебный самолет L-410 со спортсменами-парашютистами. По предварительным данным, погибли четыре человека. По одной из версий, после отказа правого двигателя самолет решил вернуться на аэродром, но задел деревья и рухнул. Машина недавно прошла техобслуживание, а двухмоторная компоновка предполагает, что самолет может сесть даже на одном двигателе. Почему этого не произошло? Подробности...
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Давайте не превращать собственные свободы в чужую несвободу

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
На постсоветском пространстве гей-парады воспринимают как революцию в морали. А революции, как несложно заметить, порождают не толерантность – только пущую нетерпимость. Подробности...
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Россия должна воспользоваться мощью Китая

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Наш отказ от присоединения к антикитайской коалиции должен корреспондировать с неприсоединением Китая к антироссийской коалиции, в том числе путём поддержки России в ООН и признания российского Крыма. Подробности...
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Геям-водопроводчикам неловко от назойливости ЛГБТ-движения

Дмитрий Ольшанский
Дмитрий Ольшанский, публицист
Каждый, кто хотя бы немного осведомлен о том, как устроен мир однополых отношений, знает, что вот эти экзотические граждане, которые маршируют на парадах, густо штукатурятся и, главное, разговаривают с внешним миром в агрессивно-наступательном жанре – они лишь небольшая, крикливая и радикальная часть большой реальности. Подробности...
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Эстония требует кусок России

Гей-пропаганда во «Вкусвилле»

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Умер Владимир Меньшов

Режиссер, актер, сценарист и продюсер Владимир Меньшов умер в Москве на 82-м году жизни от последствий коронавируса. Россияне запомнят его по работам «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби» и другим любимым фильмам. Похоронят Меньшова на Новодевичьем кладбище
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Названа самая красивая девушка Москвы

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    Почему Госдеп вступился за грузинских геев

    Десятки тысяч грузин регулярно выходят на улицу в защиту традиционных семейных ценностей    7 июля 2021, 10:45
    Фото: Shakh Aivazov/AP/ТАСС
    Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси,
    Наталья Макарова

    США раскритиковали движение грузинских консерваторов, сорвавших проведение «Марша достоинства» в Тбилиси. В ответ премьер Ираклий Гарибашвили пообещал наказать виновных в применении насилия. Однако от обещания обеспечить новую попытку гей-парада премьер уклонился. И на это у него есть причины. Причем, более веские, чем давление Вашингтона.

    Соединенные Штаты во вторник осудили срыв марша ЛГБТ-сообщества в Тбилиси. «Мы осуждаем жестокие нападения 5 июля в Грузии на гражданских активистов, представителей сообщества и журналистов. Руководство Грузии и правоохранители должны защищать конституционные права на свободу выражения мнений и собраний, а также привлечь к ответственности тех, кто причастен к насилию», – цитирует ТАСС пресс-секретаря Госдепартамента Неда Прайса.

    Спустя несколько часов премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выступил с заявлением, в котором по сути пообещал выполнить требование Госдепа. «Насилие над журналистами неприемлемо и требует осуждения. Все участники будут выявлены. Будут наказаны все, кто совершил нападение», – сказал Гарибашвили. Правда, о том, состоится ли в ближайшее время новый «Марш достоинства», он не сказал ни слова.

    Ранее более 20 глав аккредитованных в Грузии дипломатических миссий тоже выразили возмущение срывом «Марша достоинства» и нападениями на журналистов.

    Участник акции протеста, театральный художник Шота Глурджидзе согласен, что «власти Грузии, безусловно, зависимы, потому что мы все живем в глобальном мире, а там сейчас усиливается ЛГБТ-тренд». Но в то же время, уверен собеседник, «всякое правительство, которое есть в стране, не будет следовать подобным призывам Запада, иначе оно потеряет доверие народа». «Это красная черта, которую никто не сможет перейти», – считает Глурджидзе.

    Художник напомнил, что акция противников гей-парада была очень многолюдной, – и это несмотря на сильную даже по грузинским меркам жару. «Температура поднималась до + 41, тем не менее, на улицы вышло около 50 тыс. человек. Было немало людей из регионов», – рассказал художник. «Приходили целыми семьями, многие – с детьми. Меня сильнее всего впечатлило, когда молодежь начала петь старые грузинские песни. Напомню, что подобные акции против ЛГБТ-культуры стали уже традиционными – они проходят почти ежегодно.

    Явных представителей ЛГТБ-сообщества не было видно вообще. Они так и не смогли собраться»,

    – рассказал художник. Глурджидзе признал, что во время манифестации произошли драки – «отдельные провокации» с участием нескольких человек. «Среди провокаторов были в основном сторонники бывшего президента Саакашвили. Но в целом все закончилось мирно. Люди довольны тем, как все прошло. После акции, как это принято, многие пошли отмечать», – добавил собеседник. Художник уверен, что провести гей-парад в Грузии и впредь будет невозможно, как и в России, поскольку подавляющее большинство жителей двух стран выступают за традиционные семейные ценности.

    Активист партии «Эри» Сосо Манджавидзе тоже убежден, что в правительстве не станут выполнять требования Госдепа целиком и пытаться снова организовать «Марш достоинства». «Против гей-парада протестовали тысячи человек. Но власти сейчас в трудной ситуации: они маневрируют между Сциллой и Харибдой,  – добавил Манджавидзе. – С одной стороны, острые экономические и социальные трудности, проблемы с коррупцией, что не привлекает к ним особых симпатий в обществе. С другой стороны, США и их союзники пытаются привести во власть абсолютных либералов: тех, кто будет продвигать лишь их интересы».

    Конфликт, напомним, начался на прошлой неделе, когда неправительственная организация «Тбилиси Прайд» объявила о намерении провести в понедельник 5 июля «Марш достоинства» в самом центре столицы – на проспекте Руставели. МВД сразу предупредило о нежелательности такого мероприятия, но запрещать не стало. Первые уличные столкновения противников и сторонников ЛГБТ прошли еще 1 июля, полиция тогда задержала около 20 человек. Ранее противники гей-парада в Тбилиси даже потребовали выгнать посла США из Грузии.

    В понедельник днем в центре Тбилиси началось стихийное контршествие против ЛГБТ, на которое собралось несколько тысяч сторонников консервативных ценностей. Часть из них напала на операторские группы телеканалов, дежуривших на проспекте для освещения гей-парада. В драках пострадали 55 человек, из них 53 журналиста. В итоге полиция задержала восемь человек в административном порядке и троих за нападение на сотрудников СМИ.

    Один из лидеров оппозиционной партии «Лело для Грузии», банкир Мамука Хазарадзе назвал произошедшие в Тбилиси в понедельник события «полной люстрацией российского правления «Грузинской мечты». «Пока «Мечта», Гарибашвили и его правительство будут у власти, нас ожидает еще много таких провокаций», – пообещал политик. 

    Бывший глава канцелярии президента, аналитик Петрэ Мамрадзе отреагировал на заявления о «руке Москвы» такими словами: «В Грузии всегда во всем принято обвинять Россию. Лучше же нам самим не поступать так, чтобы Москва получала дивиденды от происходящих в Грузии внутриполитических или каких-то иных разборок».

    Что касается недовольства Запада по поводу срыва марша, то эксперт напомнил о задержанных по горячим следам нарушителях. «Когда мы так финансово зависим от Запада, то приходится все это слушать, – сказал аналитик. – С другой стороны, надо понимать, что предотвращать массовое насилие бывает крайне сложно. Пример Капитолия тоже об этом говорит».

    Тем временем, во вторник вечером обстановка в центре Тбилиси снова накалилась. Полиция перекрыла центр столицы, чтобы не допустить столкновения сторонников ЛГБТ, проводящих акцию молчания около здания парламента в знак солидарности с теми, кто пострадал в драках, и активистами консервативных организаций, периодически пытавшихся прорваться через кордоны правоохранителей. Обе противоборствующих группы насчитывали по несколько тысяч человек, сообщает «Спутник. Грузия».

    При этом, как передал корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси, нападения все же повторились, хотя и в меньшем масштабе, – на проспекте Руставели был избит журналист телекомпании «Палитра», который освещал акцию сторонников ЛГБТ.

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