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Генсек НАТО объяснил причину отказа Украине и Грузии на участие в саммите альянса
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не будет приглашать Грузию и Украину на саммит альянса, который пройдет 14 июня в Брюсселе, поскольку в нем будут участвовать только страны – члены НАТО.
«В саммите будут участвовать только страны – члены НАТО, потому что встреча будет короткой. Возможно, в следующий раз будет выделено больше времени, чтобы пригласить партнеров», – сказал он, отвечая на вопросы о том, будут ли приглашены на саммит лидеры Украины и Грузии, передает ТАСС.
Он также затруднился ответить на вопрос, когда пройдут встречи высокого уровня с партнерами альянса. Говоря о перспективе членства Украины и Грузии в Североатлантическом альянсе, генсек НАТО напомнил, что «реформы оборонного сектора – лучший способ евроатлантической интеграции» для Украины и Грузии, передает РИА «Новости».
Также он указал, что НАТО в последние годы увеличила свое присутствие в Черном море, как благодаря трем государствам-членам, так и таким партнерам, как Грузия и Украина. «Мы обмениваемся информацией, наращиваем потенциал, обеспечиваем присутствие НАТО на суше, в воздухе и на море в черноморском регионе», – добавил генсек альянса.
Украинский посол потребовал от России репараций
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Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Россия «должна исчезнуть из Донбасса и вернуть Крым», а также «выплатить репарации».
Украинский посол в Берлине Андрей Мельник выдвинул условия для нормализации отношений Киева с Москвой. Как передает РИА «Новости», в интервью Berliner Zeitung дипломат заявил, что «Россия должна исчезнуть из Донбасса и вернуть Крым». «После этого Москва должна восстановить разрушенные районы и выплатить репарации», – сказал дипломат.
По его мнению, Москва также должна «принести извинения» Киеву, что станет отправной точкой на пути к «примирению» государств.
С заявлениями о выплатах репараций регулярно выступают страны Прибалтики и Польша. В прошлом году замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский заявил, что Варшава якобы имеет «безоговорочное» право на репарации от России за ущерб, нанесенный стране во время Второй мировой войны. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в ответ предложила Яблонскому «не шаромыжничать».
Андрей Мельник неоднократно делал скандальные заявления не только в адрес России, но и немецких политиков. Недавно Мельник обвинил Левую партию Германии в фальсификации истории из-за призыва заключить новый договор о дружбе с Россией. Дипломат призывал пересмотреть это решение, пригрозив в противном случае пересмотром примирения Украины и Германии. Депутат бундестага Вальдемар Гердт в ответ на слова посла отмечал, что «на самом деле Украина отрабатывает заокеанскую задачу по нагнетанию и дестабилизации отношений между Россией и Германией».
Политик вспомнил ранее сделанные Мельником заявления, отметив, что в Берлине перестали воспринимать их серьезно. «Вообще к проекту «Украина», кроме президента США Джо Байдена, никто серьезно не относится. Да и американскому лидеру приходится воспринимать Киев таким образом лишь из-за политики и личного бизнеса», – указал Гердт.
Среди прочего Мельник выражал свое недовольство отказом депутатов немецкого парламента установить в столице памятник украинцам, погибшим в годы Второй мировой войны, «хотя было принято решение об особом месте памяти польских жертв войны».
А на этой неделе посол был одним из немногих берлинских ньюсмейкеров, которые положительно отнеслись к предложению сопредседателя партии «Союз-90» /«зеленые» Роберта Хабека начать поставки немецких оборонительных вооружений для украинской армии. «Путин намерен стереть Украину с карты и уничтожить украинское государство, – сказал посол в интервью агентству Dpa. – Поэтому мы, украинцы, не можем понять сдержанность правительства Германии в том, что касается поставок Украине немецких оборонительных вооружений».
Герд уверен, что Берлину «стоит пересмотреть вопрос поддержки страны, которая пытается возродить то, от чего весь мир и Германия в том числе сильно пострадали».
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Генерал СБУ отчитал Зеленского из-за Белоруссии
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Президент Украины Владимир Зеленский прекратил авиасообщение с Белоруссией из-за обиды на президента республики Александра Лукашенко, заявил генерал-майор СБУ Василий Вовк.
«Я очень удивляюсь этим преждевременным заявлениям – они непродуманные, эмоциональные. Власть не имеет права на эмоции ни в каком случае», – сказал он в эфире канала «НАШ», передает РИА «Новости».
Вовк также напомнил, что Украина стала первой страной, запретившей своим самолетам использовать белорусское воздушное пространство, после чего закрыло свою страну для пролета белорусских самолетов, а затем прекратило авиасообщение.
«Надо было хотя бы подождать, что скажет Европа, – только вчера появилось заявление ICAO, международной организации, они только начинают расследование», – отметил украинский генерал.
По его мнению, если киевские власти строят цивилизованное, правовое государство, им следует дождаться, когда закончится следствие. «Есть много признаков того, что это было личное решение, обида президента Зеленского на Лукашенко. (…) Это не государственная позиция, никто не подумал о дальнейших результатах», – добавил Вовк.
Украина в пятницу Украина закрыла воздушное пространство для белорусских самолетов. Запрет на использование воздушного пространства Украины воздушными суднами, которые зарегистрированы в реестрах Белоруссии действует с 29 мая, уточнил кабмин страны.
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.
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Украине предрекли превращение в страну третьего мира с эскадронами смерти
Украине грозит будущее страны третьего мира – нищета и эскадроны смерти, заявил киевский политолог Андрей Золотарев.
Золотарев осудил политику президента Украины Владимира Зеленского, которая разрушает социальное государство и ведет к деиндустриализации. Эта политика, по мнению политолога, делит граждан на «правильных» и «неправильных», переписывает историю. В результате страна неизбежно скатывается до состояния стран третьего мира как в экономике, так и в политике.
«Со всеми вытекающими отсюда прелестями, свойственными странам третьего мира. Это цензура, закрытие неугодных медиа, убийства и похищение неугодных политиков, несудебные расправы, эскадроны смерти», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на YouTube-канал UkrLife.
Напомним, Золотарев заявлял, что из-за открытия рынка земли Украина в ближайшем будущем может лишиться аграрного потенциала, как когда-то она потеряла промышленный.
В смерти экс-главы разведки Украины не нашли уголовной подоплеки
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Генпрокуратура Египта обнародовала предварительные итоги расследования гибели экс-главы Службы внешней разведки Украины Виктора Гвоздя.
Тело «утонувшего украинца» доставили в центральную больницу Дахаба. Сопровождавший Гвоздя друг, «тоже гражданин Украины», рассказал, что «во время погружения на глубину 40 м мужчина очень быстро поднялся на поверхность». После подъема экс-глава разведки Украины был жив. Друг и египетский дайвер пытались оказать первую помощь, реанимационные мероприятия проводились и в больнице, но мужчина умер.
У Гвоздя «была международная лицензия, разрешающая ему погружаться на глубину до 100 м». Причиной смерти стало резкое кислородное истощение организма «из-за быстрого подъема с глубины». Уголовной составляющей в случившемся нет, на теле не обнаружено видимых повреждений. Ожидается патолого-анатомическая судмедэкспертиза и проверка оборудования для дайвинга, передает ТАСС.
Напомним, в пятницу Гвоздь погиб в Египте во время занятия дайвингом. Он был назначен главой Службы внешней разведки Украины после государственного переворота в феврале 2014 года. Его уволили в апреле 2016 года указом президента.
В Египте утонул экс-глава Службы внешней разведки Украины
Бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Виктор Гвоздь, занимавший пост в 2014-2016 годах, погиб в Египте во время занятия дайвингом, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.
«По имеющейся информации, 28 мая во время дайвинга на египетском курорте Дахаб экс-руководителю Службы внешней разведки Украины Виктору Гвоздю стало плохо», – приводит «Интерфакс-Украина» сообщение пресс-службы.
Отмечается, что спасатели подняли тело Гвоздя на поверхность воды без признаков жизни. До приезда скорой ему делали интенсивные реанимационные меры, однако медики констатировали смерть экс-главы СВР.
В министерстве уточнили, что украинское посольство находистя в контакте с египетской стороной для выяснения причины смерти, а также поддерживает связь с родными. По данным СМИ, мужчина занимался подводным плаванием на глубине в несколько десятков метров, после чего слишком быстро вынырнул.
Гвоздь был назначен главой Службы внешней разведки Украины после государственного переворота в феврале 2014 года. Его уволили в апреле 2016 года указом президента.
Билборды с оскорблениями в адрес Москвы развесили в Киеве
Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко развесил в Киеве плакаты с оскорблениями в адрес Москвы.
На билбордах, приуроченных к Дню Киева, изображены надписи «В Киеве уже была библиотека, когда в Москве еще жабы квакали», «В Киеве уже были законы, когда в Москве жабы квакали», соответствующие снимки он опубликовал на своей странице в соцсети Facebook.
Напомним, в апреле представитель украинской делегации в ПАСЕ, депутат Рады от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко на три месяца лишился возможности выступать в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) из-за неприемлемого поведения с оскорблениями в адрес России на зимней сессии.
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Белоруссия назвала условия возвращения режима свободной торговли с Украиной
Белоруссия вернет режим свободной торговли с Украиной, когда Киев пересмотрит свои меры в отношении белорусских товаров, сообщила пресс-служба МИД Белоруссии.
«Мы готовы полностью отменить все наши решения, мы готовы вернуть в полном объеме режим свободной торговли, но только тогда, когда Украина пересмотрит те меры, которые были приняты в отношении продукции белорусской стороны, которые де-факто были направлены, чтобы просто ограничить конкуренцию со стороны белорусских производителей», – заявил первый заместитель министра иностранных дел Беларуси Александр Гурьянов, передает ТАСС.
Он также добавил, что Украина в последнее время систематически нарушает режим свободной торговли, который прописан в договоре о зоне свободной торговли стран СНГ, и белорусская сторона уже продолжительное время анализирует все меры, которые Украина принимала в отношении республики.
Ранее Белоруссия на полгода ввела режим индивидуального лицензирования для некоторых украинских товаров, поступающих по импорту.
Напомним, что Минск пригрозил принять болезненные ответные меры против государств, занявших враждебную позицию, от эмбарго на ввоз товаров до ограничения транзита через территорию Белоруссии.
Пушков указал на «плохие новости» для Украины
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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков выразил мнение, что провал испытаний противоракет SM-6 корабельной системы ПРО США Aegis означает «плохие новости» для Украины с точки зрения соотношения сил в Черном море.
«Плохие новости для Украины с точки зрения соотношения сил в Черном море. Ставка Киева на расширение американского военного присутствия в Черноморском бассейне может оказаться не слишком надежной. Особенно если Россия удержит свое преимущество в области ракетных вооружений. Это важно и для Донбасса: чем сильнее Россия на Черном море, тем надежнее и безопаснее его будущее», – написал Пушков в своем Telegram-канале, комментируя сообщение о неудачном испытании американских противоракет SM-6 корабельной системы ПРО Aegis.
В минувшую субботу США провалили испытания противоракет SM-6 корабельной системы ПРО Aegis для перехвата баллистических ракет.
В апреле Россия обвинила страны НАТО в провокациях в Черноморском регионе. Министр обороны Сергей Шойгу заявлял о переброске войск НАТО к границам России и их концентрации в Причерноморье. В Москве предупредили, что риски инцидентов очень высоки и лучше держаться подальше от Крыма и от Черноморского побережья России. В Кремле подчеркивали, что переброска сил НАТО к границам России ведет к витку напряжения.
В начале апреля в Киеве заявляли о подготовке Украины и НАТО к войне с Россией за Крым и призвали граничащие с Украиной страны альянса повысить боеготовность. В ВСУ также заявляли о получении гарантий поддержки со стороны США на случай конфликта с Россией. В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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У посла Украины в Германии нашлись претензии ко встрече Путина и Байдена
Посол Украины в Германии Андрей Мельник прокомментировал встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, запланированную на 16 июня.
Как заявил Мельник, Киев рад, что «тема Украины занимает важное место в повестке дня» саммита. «Хотя, надо сказать, кажется странным, когда говорят о нас, но не с нами», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Berliner Zeitung.
По словам Мельника, украинская сторона «уже знает, что американцы примут в Женеве» сторону Киева. Посол заявил, что Украина «действительно связывает с саммитом большие надежды».
Напомним, Мельник заявил, что Россия «должна исчезнуть из Донбасса и вернуть Крым», а также «выплатить репарации». Мельник неоднократно делал скандальные заявления не только в адрес России, но и немецких политиков.
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На Западе посоветовали США пересмотреть отношение к Украине
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США пора признать, что Украина не только не похожа на процветающую демократическую страну в американском стиле, но и тот факт, что она скатывается к авторитаризму, пишет The National Interest.
Как отметил эксперт издания Тед Карпентер, официальные лица США очень любят изображать Украину смелой демократией, страдающей от агрессии со стороны «авторитарной России». Однако эта идеализированная картинка никогда не соответствовала реальности.
По его мнению, особое беспокойство в последнее время вызывают действия президента страны Владимира Зеленского, в которых автор увидел диктаторские замашки, передает РИА «Новости».
В частности, он приводит в качестве примера закрытие на Украине нескольких пророссийских СМИ на основе расплывчатых доводов, а также арест Виктора Медведчука, которого эксперт назвал главным критиком Владимира Зеленского.
Эксперт считает, что не стоит рассматривать Киев в качестве важного и полезного партнера в области безопасности, так как это не способствует реализации реальных целей внешней политики. Кроме того, это лишь провоцирует Россию, что совершенно не отвечает интересам Соединенных Штатов. «Попытки выставить Украину образцом демократии, заслуживающим защиты США по моральным соображениям, притянуты за уши. Они являют собой либо умышленную слепоту, либо наихудший вид цинизма», – пишет Карпентер.
Автор статьи находит доказательства своим утверждениям в истории. Так, он считает, что «мошеннические» действия США можно было увидеть еще при администрации Барака Обамы, которая поддержала Майдан на Украине в 2014 году.
Эксперт говорит о том, что помощник госсекретаря Виктория Нуланд и посол США в Украине Джеффри Пайетт поощряли демонстрантов, которые хотели свергнуть легитимное правительство, тогда как американские лидеры называли вспыхнувшие протесты «продемократическим восстанием украинцев против коррумпированного правления президента Виктора Януковича».
Однако политика пришедшего к власти Петра Порошенко демонстрировала все более авторитарный характер, считает автор. Это, по его мнению, проявлялось в преследовании политических диссидентов, усилении цензуры и ограничении въезда критиковавших украинские власти иностранных журналистов.
Тем не менее ситуация при Владимире Зеленского стала только хуже, отметил Карпентер.
Ранее Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Вашингтон заявил, что в интересах Соединенных Штатов приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников. При этом Вашингтон решил ввести новые санкции против российских организаций и судов, участвующих в строительстве.
Киев призвал коллективно сохранить санкции США против «Северного потока – 2»
Компания «Нафтогаз Украины» обратилась к властям и общественным деятелям с призывом выступить с публичной инициативой по сохранению американских санкций против «Северного потока – 2».
«Нафтогаз» утверждает, что сохраняется «высокая вероятность возникновения новых угроз». В связи с этим компания обращается к «государственной власти, к общественным деятелям и экспертному сообществу», чтобы «немедленно выступить с публичной инициативой». «Нафтогаз» просит «призвать стратегических партнеров и все заинтересованные стороны не допустить снятия санкций США с проекта Nord Stream 2», передает РИА «Новости».
Напомним, Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Вашингтон заявил, что в интересах Соединенных Штатов приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников. При этом Вашингтон решил ввести новые санкции против российских организаций и судов, участвующих в строительстве.
Климкин пожаловался на нежелание украинцев вступать в НАТО
Бывший украинский министр иностранных дел Владимир Климкин в ходе круглого стола в Киеве пожаловался на выступающих против вступления Украины в НАТО сограждан.
По словам Климкина, членства Украины в Североатлантическом альянсе хотят меньше половины граждан, а 13% вообще открыто признают себя сторонниками России. Именно по этой причине, уверен Климкин, США и Евросоюз скептически относятся к перспективам вступления Украины в НАТО, передает РИА «Новости».
В апреле Россия обвинила страны НАТО в провокациях в Черноморском регионе. Министр обороны Сергей Шойгу заявлял о переброске войск НАТО к границам России и их концентрации в Причерноморье. В Москве предупредили, что риски инцидентов очень высоки и лучше держаться подальше от Крыма и от Черноморского побережья России. В Кремле подчеркивали, что переброска сил НАТО к границам России ведет к витку напряжения.
В начале апреля в Киеве заявляли о подготовке Украины и НАТО к войне с Россией за Крым и призвали граничащие с Украиной страны альянса повысить боеготовность. В ВСУ также заявляли о получении гарантий поддержки со стороны США на случай конфликта с Россией. В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США.
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Демонстранты в Киеве потребовали ввести санкции против Лукашенко
У здания МИД Украины в Киеве состоялась акция, участники которой потребовали ввести санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко и белорусских предприятий, сообщают СМИ.
В акции приняли участие около 20 человек, включая депутатов Верховной рады Инну Совсун («Голос») и Дмитрия Гурина («Слуга народа»). От властей Украины потребовали «ограничить дипломатические контакты между посольствами», объявить Лукашенко «самопровозглашенным президентом», а также подоготовить санкции против белорусских чиновников, передает УНИАН.
Демонстранты потребовали запретить импорт электроэнергии и нефтепродуктов из Белоруссии, а также еще некоторых видов продукции. Кроме того, они считают необходимым «приостановить действие межгосударственного договора» между двумя странами «по взаимодействию силовых структур». Демонстранты заявили, что Белоруссию нужно «признать опасной страной», а также приостановить туда экстрадицию с Украины.
Совсун поддержала требование санкций, заявив, что «нужны реальные жесткие санкции – прекращение финансирования режима». Гурин также выступил за необходимость введения санкций и назвал Лукашенко «диктатором».
Напомним, украинское правительства одобрило запрет белорусским самолетам использовать воздушное пространство Украины после инцидента с самолетом Ryanair в Минске.
Белоруссия на полгода ввела режим индивидуального лицензирования для некоторых украинских товаров, поступающих по импорту. Украина оказалась на пороге серьезного топливного кризиса, так как Белоруссия, которая является крупнейшим поставщиком нефтепродуктов в страну, останавливает поставку бензина А-95.
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Эксперт назвал закон о коренных народах на Украине «унижением русских»
Закон о коренных народах Украины, который президент Владимир Зеленский внес в парламент с пометкой «неотложный», по сути еще больше унизит русских, считает политолог Богдан Безпалько.
Закон фактически разделяет граждан страны, представляющих различные этносы, на три категории – так называемая титульная нация, коренные народы, которым обещаны привилегии, и все остальные. К ним отнесены не только русские, которые составляют 37% населения страны, но и евреи, венгры, армяне, поляки и цыгане.
«Сейчас на Украине ввели в действие закон о функционировании государственного языка. Естественно, что закон о коренных народах еще больше унизит русских. Лишит их возможности для культурного или любого другого развития на Украине. Всех, кто считает себя русским, вне зависимости от своего этнического происхождения. Это те люди, которые предпочитают русский язык, культуру и ориентацию на дружбу Украины с Россией. По крайней мере, если среди коренных народов на Украине не упоминаются русские, это крайне оскорбительно и сравнимо с сегрегацией», – передает слова эксперта «Рен ТВ».
«Ну, это не Зеленскому потребовалось. Понятно, что это жестко продавливает и Запад, то есть Украина выстраивается, как страна, враждебная России, на антагонистичности России, которая будет постоянно генерировать вызов для России. Понятно, что закон о коренных народах, принятый сейчас, это, скажем так, в копилку Байдена перед переговорами с Путиным. Это попытка опять наиграть ему козыри, чтобы Байден потом мог выстраивать свою позицию с Путиным максимально жестко», – подчеркнул политолог Кирилл Коктыш.
Напомним, Зеленский внес в парламент проект закона «О коренных народах Украины», в перечне коренных народов отсутствует упоминание русских.
В документе отдельно внесены коренные народы Украины, которые сформировались на территории Крыма: крымские татары, караимы и крымчаки. Коренные народы имеют право на самоопределение на Украине, устанавливают свой политический статус в рамках конституции и законов Украины, свободно осуществляют свое экономическое, социальное и культурное развитие.
Законопроект дает право коренным народам Украины создавать свои учебные заведения и обучаться на языке соответствующего коренного народа, а также создавать свои СМИ, государство обязуется гарантировать защиту коренных народов Украины от актов геноцида и любых других притеснений.
На Украине пообещали привилегии для вакцинированных от коронавируса
Правительство Украины рассмотрит изменения в постановление о карантине, предусматривающие привилегии для вакцинированных от коронавируса, заявил министр здравоохранения страны Виктор Ляшко.
Ляшко отметил, что украинцы, которые завершили вакцинальный цикл, могут получить соответствующее международное свидетельство, передает «Украина 24».
«Мы на следующей неделе будем рассматривать изменения в постановление о карантине, и там также будем вносить изменения, которые будут давать определенные привилегии для вакцинированных», – сказал он.
Также министр призвал граждан приходить в пункты вакцинации в назначенное время, чтобы не создавать очередей.
Напомним, правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».
В начале мае Зеленский заявил, что Евросоюз не выполняет договоренности о поставке вакцины от коронавируса на Украину.