Названы стресс-сценарии для российской экономики

Что может помешать экономике России продолжить рост

Tекст: Ольга Самофалова

Министерство экономики построило три сценария развития на ближайшие годы: стрессовый, базовый и консервативный (средний).

Стрессовый сценарий – самый пессимистичный. Он предусматривает, что экспортная цена на российскую нефть уже в этом году упадет до 58,5 доллара за баррель, а в 2025 году – до 51,8 доллара за баррель. В настоящее время российская нефть марки Urals торгуется по цене около 79 долларов за баррель. Таким образом, при стрессовом сценарии Россия продает нефть дешевле 60 долларов за баррель – уровня потолка цены, установленного Западом.

Курс рубля при таком сценарии упадет с 93 до 97 за доллар в этом году, а в следующем – до 107 на фоне сокращения инвестиций и цен на нефть, говорится в документах. К 2027-му году курс рубля и вовсе опустится до 120 за доллар.

Если все пойдет по этому сценарию, то в этом году рост ВВП замедлится до 1,5%, а в следующем рост практически остановится и составит всего «плюс» 0,2%.

В этом случае инвестиции в основной капитал увеличатся лишь на 0,5% в этом году и упадут на 1,5% в 2025-м; реальный рост располагаемых доходов, составивший в 2023 году 5,4%, снизится до 1,9% в этом году и 0,9% в следующем.

Инфляцию побороть в этом случае не удастся: в этом году она составит 7%, что будет на 3% ниже целевого уровня ЦБ в 4%. В 2025 году инфляция снова превысит целевой показатель и составит 5,3%.

Стрессовый сценарии предусматривают снижение объемов добычи и экспорта нефти и газа в России.

Так, экспорт сократится с 424,2 млрд долларов в 2023 году до 195,3 миллиардов в этом году, и до 365,7 млрд долларов в 2025 году.

Стрессовый сценарий способен воплотиться в жизнь при реализации одного из двух условий.



Во-первых, если произойдет глобальное падение мировых цен на нефть. «Но это, по нашему мнению, маловероятно, так как стабилизация стоимости нефти происходит искусственно за счет снижения квот на добычу черного золота странами-участницами сделки ОПЕК+ и добровольного сокращения объемов экспорта Россией. То есть России, чтобы мировые цены на нефть не упали, необходимо и далее сотрудничать с ОПЕК+ и при необходимости добровольно снижать свои объемы экспорта или добычи», – указывает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

Во-вторых, такой сценарий возможен, если Запад усилит внешнее давление на российскую экономику. «Усиление контроля за обходом санкций и санкционное давление на третьи страны, которые торгуют с Россией, могут привести к увеличению дисконта на российскую нефть и снижению объемов ее экспорта даже при высоких мировых ценах на нефть», – говорит Чернов.

По его мнению,

риски наступления стрессового сценария сейчас достаточно высоки, так как внешнее давление на танкерный флот и иностранные банки, которые принимают платежи из России, в последнее время значительно усиливается.

Периодически появляются сообщения о том, что те или иные банки перестают принимать платежи из России из-за страха попасть под вторичные санкции США. В частности, сообщалось о задержке платежей за российскую нефть банками Китая, ОАЭ и Турции. Недавно сообщили, что еще четыре крупных китайских банка перестали принимать платежи из России.

Базовый сценарий рисует более радужную картину: ВВП в этом году вырастет на 2,8%, а в 2025-м – на 2,3%. Нефть будет оставаться на тех же высоких уровнях, что и сейчас – 79,5 доллара в 2024 году и 75,1 долларов за баррель в 2025 году. Но даже в этом, самом оптимистичном из трех сценариев, министерство ухудшило прогноз по инфляции и ожидает, что рубль будет неуклонно слабеть. Так, в этом году инфляция составит 5,1%, снизить ее до 4% удастся только в 2025 году в рамках этого сценария. Курс доллара к рублю в этом год составит 94,7, в 2025 году – 98,6, а в 2026 году – 101,2.

Экспорт в базовом сценарии будет расти – с 424,2 млрд долларов в 2023 году до 428,7 млрд долларов в 2024 и до 455,7 млрд долларов в 2025 году.

Глава министерства экономики Максим Решетников отметил риски замедления мировой экономики, сохранения санкционного давления и ограничений на российском рынке труда, которые, по его словам, были учтены в среднем, «консервативном» прогнозе министерства.

Что касается базового и консервативного (среднего) сценариев, то они сработают, если, во-первых, удастся удержать высокими мировые цены на нефть, для чего России надо участвовать в сделке ОПЕК+, во-вторых, если Россия продолжит экспорт черного золота в дружественные страны примерно в текущих объемах, считает Чернов.



«Базовый прогноз Минэкономразвития предполагает, что бюджетные вливания в ряд производственных сфер продолжатся на том же уровне, что и сейчас, а также сохранятся высокие расходы на социалку. При таком подходе, безусловно, зарплаты россиян продолжат расти, пусть и меньше чем в 2023 и 2024 годах», – отмечает Федор Сидоров, основатель «Школы практического инвестирования». Реальные доходы населения в этом году вырастут на 5,2% (почти как в 2023 году), а в 2025 году – на 3%.

Почему даже в базовом сценарии – самом лучшем – не удается побороть инфляцию, а рубль слабеет? Дело в том, что последние шесть месяцев курс рубля поддерживал указ президента России о репатриации валютной выручки экспортерами на бирже. Но в конце апреля действие указа заканчивается. «Видимо, Минэкономразвитие учитывает в этих сценариях, что продлять действие указа не станут, и в стране начнет формироваться дефицит американских долларов, что и приведет к росту их стоимости на бирже. Инфляция во многом зависит от курса национальной валюты, так как все импортные товары при росте курса доллара становятся дороже в рублевом эквиваленте. Поэтому в базовом и консервативном сценариях инфляция остается повышенной на фоне ожидания снижения стоимости рубля. Постепенно Банк России начнет опускать ключевую ставку рефинансирования, что также ослабит стоимость российской национальной валюты – этот факт, видимо, также учитывается в обоих сценариях», – объясняет Чернов.

Также ожидаемый рост инвестиционной активности станет фактором разгона инфляции, отмечает Сидоров. Кроме того, в ближайшие полтора года мы будем наблюдать высокую ключевую ставку ЦБ РФ, поскольку сейчас регулятор, фактически, является заложником базового прогноза Минэка, добавляет он.

Ожидание снижения добычи и экспорта нефти и газа из России не только в стрессовом, но и консервативном сценарии может быть связано с двумя факторами.

Либо России может потребоваться снизить добычу и экспорт нефти в рамках сделки ОПЕК+, чтобы стабилизировать мировые цены на черное золото. Либо усиление давления на Россию может создать логистические сложности при транспортировке и оплате экспорта нефти из России, что приведет к росту дисконта на российскую нефть, отмечает аналитик Freedom Finance Global. Кроме того, продлевать договор на транзит российского газа через Украину тоже не планируется.

«Пока я бы назвал базовый сценарий Министерства экономика наиболее вероятным развитием событий. Однако в этом году слишком много внешних рисков для того, чтобы пойти и по пути стрессового сценария»,

– заключает Владимир Чернов. Причем, в стрессовом сценарии, по его мнению, Минэк недооценивает возможные последствия от усиления санкционного давления на дружественные России страны.