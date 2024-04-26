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Названы стресс-сценарии для российской экономики
Что может помешать экономике России продолжить рост
Министерство экономразвития разработало три сценария для российской экономики на несколько лет вперед. При одном из них экономика страны, доходы от экспорта и реальные доходы населения растут. Тогда как при стрессовом варианте все происходит наоборот, а справиться с инфляцией и удержать рубль крепким становится сложней. Какой сценарий эксперты считают наиболее вероятным и почему?
Министерство экономики построило три сценария развития на ближайшие годы: стрессовый, базовый и консервативный (средний).
Стрессовый сценарий – самый пессимистичный. Он предусматривает, что экспортная цена на российскую нефть уже в этом году упадет до 58,5 доллара за баррель, а в 2025 году – до 51,8 доллара за баррель. В настоящее время российская нефть марки Urals торгуется по цене около 79 долларов за баррель. Таким образом, при стрессовом сценарии Россия продает нефть дешевле 60 долларов за баррель – уровня потолка цены, установленного Западом.
Курс рубля при таком сценарии упадет с 93 до 97 за доллар в этом году, а в следующем – до 107 на фоне сокращения инвестиций и цен на нефть, говорится в документах. К 2027-му году курс рубля и вовсе опустится до 120 за доллар.
Если все пойдет по этому сценарию, то в этом году рост ВВП замедлится до 1,5%, а в следующем рост практически остановится и составит всего «плюс» 0,2%.
В этом случае инвестиции в основной капитал увеличатся лишь на 0,5% в этом году и упадут на 1,5% в 2025-м; реальный рост располагаемых доходов, составивший в 2023 году 5,4%, снизится до 1,9% в этом году и 0,9% в следующем.
Инфляцию побороть в этом случае не удастся: в этом году она составит 7%, что будет на 3% ниже целевого уровня ЦБ в 4%. В 2025 году инфляция снова превысит целевой показатель и составит 5,3%.
Стрессовый сценарии предусматривают снижение объемов добычи и экспорта нефти и газа в России.
Так, экспорт сократится с 424,2 млрд долларов в 2023 году до 195,3 миллиардов в этом году, и до 365,7 млрд долларов в 2025 году.
Стрессовый сценарий способен воплотиться в жизнь при реализации одного из двух условий.
Во-первых, если произойдет глобальное падение мировых цен на нефть. «Но это, по нашему мнению, маловероятно, так как стабилизация стоимости нефти происходит искусственно за счет снижения квот на добычу черного золота странами-участницами сделки ОПЕК+ и добровольного сокращения объемов экспорта Россией. То есть России, чтобы мировые цены на нефть не упали, необходимо и далее сотрудничать с ОПЕК+ и при необходимости добровольно снижать свои объемы экспорта или добычи», – указывает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.
Во-вторых, такой сценарий возможен, если Запад усилит внешнее давление на российскую экономику. «Усиление контроля за обходом санкций и санкционное давление на третьи страны, которые торгуют с Россией, могут привести к увеличению дисконта на российскую нефть и снижению объемов ее экспорта даже при высоких мировых ценах на нефть», – говорит Чернов.
По его мнению,
риски наступления стрессового сценария сейчас достаточно высоки, так как внешнее давление на танкерный флот и иностранные банки, которые принимают платежи из России, в последнее время значительно усиливается.
Периодически появляются сообщения о том, что те или иные банки перестают принимать платежи из России из-за страха попасть под вторичные санкции США. В частности, сообщалось о задержке платежей за российскую нефть банками Китая, ОАЭ и Турции. Недавно сообщили, что еще четыре крупных китайских банка перестали принимать платежи из России.
Базовый сценарий рисует более радужную картину: ВВП в этом году вырастет на 2,8%, а в 2025-м – на 2,3%. Нефть будет оставаться на тех же высоких уровнях, что и сейчас – 79,5 доллара в 2024 году и 75,1 долларов за баррель в 2025 году. Но даже в этом, самом оптимистичном из трех сценариев, министерство ухудшило прогноз по инфляции и ожидает, что рубль будет неуклонно слабеть. Так, в этом году инфляция составит 5,1%, снизить ее до 4% удастся только в 2025 году в рамках этого сценария. Курс доллара к рублю в этом год составит 94,7, в 2025 году – 98,6, а в 2026 году – 101,2.
Экспорт в базовом сценарии будет расти – с 424,2 млрд долларов в 2023 году до 428,7 млрд долларов в 2024 и до 455,7 млрд долларов в 2025 году.
Глава министерства экономики Максим Решетников отметил риски замедления мировой экономики, сохранения санкционного давления и ограничений на российском рынке труда, которые, по его словам, были учтены в среднем, «консервативном» прогнозе министерства.
Что касается базового и консервативного (среднего) сценариев, то они сработают, если, во-первых, удастся удержать высокими мировые цены на нефть, для чего России надо участвовать в сделке ОПЕК+, во-вторых, если Россия продолжит экспорт черного золота в дружественные страны примерно в текущих объемах, считает Чернов.
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«Базовый прогноз Минэкономразвития предполагает, что бюджетные вливания в ряд производственных сфер продолжатся на том же уровне, что и сейчас, а также сохранятся высокие расходы на социалку. При таком подходе, безусловно, зарплаты россиян продолжат расти, пусть и меньше чем в 2023 и 2024 годах», – отмечает Федор Сидоров, основатель «Школы практического инвестирования». Реальные доходы населения в этом году вырастут на 5,2% (почти как в 2023 году), а в 2025 году – на 3%.
Почему даже в базовом сценарии – самом лучшем – не удается побороть инфляцию, а рубль слабеет? Дело в том, что последние шесть месяцев курс рубля поддерживал указ президента России о репатриации валютной выручки экспортерами на бирже. Но в конце апреля действие указа заканчивается. «Видимо, Минэкономразвитие учитывает в этих сценариях, что продлять действие указа не станут, и в стране начнет формироваться дефицит американских долларов, что и приведет к росту их стоимости на бирже. Инфляция во многом зависит от курса национальной валюты, так как все импортные товары при росте курса доллара становятся дороже в рублевом эквиваленте. Поэтому в базовом и консервативном сценариях инфляция остается повышенной на фоне ожидания снижения стоимости рубля. Постепенно Банк России начнет опускать ключевую ставку рефинансирования, что также ослабит стоимость российской национальной валюты – этот факт, видимо, также учитывается в обоих сценариях», – объясняет Чернов.
Также ожидаемый рост инвестиционной активности станет фактором разгона инфляции, отмечает Сидоров. Кроме того, в ближайшие полтора года мы будем наблюдать высокую ключевую ставку ЦБ РФ, поскольку сейчас регулятор, фактически, является заложником базового прогноза Минэка, добавляет он.
Ожидание снижения добычи и экспорта нефти и газа из России не только в стрессовом, но и консервативном сценарии может быть связано с двумя факторами.
Либо России может потребоваться снизить добычу и экспорт нефти в рамках сделки ОПЕК+, чтобы стабилизировать мировые цены на черное золото. Либо усиление давления на Россию может создать логистические сложности при транспортировке и оплате экспорта нефти из России, что приведет к росту дисконта на российскую нефть, отмечает аналитик Freedom Finance Global. Кроме того, продлевать договор на транзит российского газа через Украину тоже не планируется.
«Пока я бы назвал базовый сценарий Министерства экономика наиболее вероятным развитием событий. Однако в этом году слишком много внешних рисков для того, чтобы пойти и по пути стрессового сценария»,
– заключает Владимир Чернов. Причем, в стрессовом сценарии, по его мнению, Минэк недооценивает возможные последствия от усиления санкционного давления на дружественные России страны.