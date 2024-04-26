  • Новость часаШойгу: Следы теракта в «Крокусе» ведут на Украину
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Военный эксперт объяснил отвод ВСУ танков Abrams с линии фронта
    Экс-разведчик объяснил, почему воюющих за ВСУ французов не признают наемниками
    Минздрав назвал причину разницы в длительности жизни между мужчинами и женщинами
    ВСУ покинули позиции ключевого укрепрайона в Красногоровке
    В Киеве подтвердили вывод Abrams с поля боя из-за российских беспилотников
    ФСБ обнаружила у задержанных в Волжском неонацистов список расценок на диверсии
    Блинкен высказал главе МИД Китая недовольство поддержкой России со стороны КНР
    У тел из массового захоронения в Хан-Юнисе обнаружили признаки изъятия органов
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Иран преподает уроки выживания

    Непрестанное состояние борьбы и древняя история выработали у иранской элиты уверенность в том, что любое взаимодействие с внешними партнерами может быть основано только на четком понимании выгоды каждого.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Чем современная Украина похожа на УНР 1918 года

    Время идет, но украинские политики соблюдают «традиции», установленные более чем 100 лет назад – лизать сапоги западным покровителям, нести ахинею и изолировать политических оппонентов.

    4 комментария
    Борис Акимов Борис Акимов Давайте выныривать из Сети

    Если сегодня мы все с вами с утра до вечера сидим в интернете, то и завтра будет так же? Да нет же. Завтра будет так, как мы решим сегодня, точнее, как решат те, кто готов найти в себе силы что-то решать.

    5 комментариев
    26 апреля 2024, 12:15 • Экономика

    Названы стресс-сценарии для российской экономики

    Что может помешать экономике России продолжить рост

    Названы стресс-сценарии для российской экономики
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Ольга Самофалова

    Министерство экономразвития разработало три сценария для российской экономики на несколько лет вперед. При одном из них экономика страны, доходы от экспорта и реальные доходы населения растут. Тогда как при стрессовом варианте все происходит наоборот, а справиться с инфляцией и удержать рубль крепким становится сложней. Какой сценарий эксперты считают наиболее вероятным и почему?

    Министерство экономики построило три сценария развития на ближайшие годы: стрессовый, базовый и консервативный (средний).

    Стрессовый сценарий – самый пессимистичный. Он предусматривает, что экспортная цена на российскую нефть уже в этом году упадет до 58,5 доллара за баррель, а в 2025 году – до 51,8 доллара за баррель. В настоящее время российская нефть марки Urals торгуется по цене около 79 долларов за баррель. Таким образом, при стрессовом сценарии Россия продает нефть дешевле 60 долларов за баррель – уровня потолка цены, установленного Западом.

    Курс рубля при таком сценарии упадет с 93 до 97 за доллар в этом году, а в следующем – до 107 на фоне сокращения инвестиций и цен на нефть, говорится в документах. К 2027-му году курс рубля и вовсе опустится до 120 за доллар.

    Если все пойдет по этому сценарию, то в этом году рост ВВП замедлится до 1,5%, а в следующем рост практически остановится и составит всего «плюс» 0,2%.

    В этом случае инвестиции в основной капитал увеличатся лишь на 0,5% в этом году и упадут на 1,5% в 2025-м; реальный рост располагаемых доходов, составивший в 2023 году 5,4%, снизится до 1,9% в этом году и 0,9% в следующем.

    Инфляцию побороть в этом случае не удастся: в этом году она составит 7%, что будет на 3% ниже целевого уровня ЦБ в 4%. В 2025 году инфляция снова превысит целевой показатель и составит 5,3%.  

    Стрессовый сценарии предусматривают снижение объемов добычи и экспорта нефти и газа в России.

    Так, экспорт сократится с 424,2 млрд долларов в 2023 году до 195,3 миллиардов в этом году, и до 365,7 млрд долларов в 2025 году.

    Стрессовый сценарий способен воплотиться в жизнь при реализации одного из двух условий.

    Во-первых, если произойдет глобальное падение мировых цен на нефть. «Но это, по нашему мнению, маловероятно, так как стабилизация стоимости нефти происходит искусственно за счет снижения квот на добычу черного золота странами-участницами сделки ОПЕК+ и добровольного сокращения объемов экспорта Россией. То есть России, чтобы мировые цены на нефть не упали, необходимо и далее сотрудничать с ОПЕК+ и при необходимости добровольно снижать свои объемы экспорта или добычи», – указывает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

    Во-вторых, такой сценарий возможен, если Запад усилит внешнее давление на российскую экономику. «Усиление контроля за обходом санкций и санкционное давление на третьи страны, которые торгуют с Россией, могут привести к увеличению дисконта на российскую нефть и снижению объемов ее экспорта даже при высоких мировых ценах на нефть», – говорит Чернов.

    По его мнению,

    риски наступления стрессового сценария сейчас достаточно высоки, так как внешнее давление на танкерный флот и иностранные банки, которые принимают платежи из России, в последнее время значительно усиливается.

    Периодически появляются сообщения о том, что те или иные банки перестают принимать платежи из России из-за страха попасть под вторичные санкции США. В частности, сообщалось о задержке платежей за российскую нефть банками Китая, ОАЭ и Турции. Недавно сообщили, что еще четыре крупных китайских банка перестали принимать платежи из России.

    Базовый сценарий рисует более радужную картину: ВВП в этом году вырастет на 2,8%, а в 2025-м – на 2,3%. Нефть будет оставаться на тех же высоких уровнях, что и сейчас – 79,5 доллара в 2024 году и 75,1 долларов за баррель в 2025 году. Но даже в этом, самом оптимистичном из трех сценариев, министерство ухудшило прогноз по инфляции и ожидает, что рубль будет неуклонно слабеть. Так, в этом году инфляция составит 5,1%, снизить ее до 4% удастся только в 2025 году в рамках этого сценария. Курс доллара к рублю в этом год составит 94,7, в 2025 году – 98,6, а в 2026 году – 101,2.

    Экспорт в базовом сценарии будет расти – с 424,2 млрд долларов в 2023 году до 428,7 млрд долларов в 2024  и до 455,7 млрд долларов в 2025 году.

    Глава министерства экономики Максим Решетников отметил риски замедления мировой экономики, сохранения санкционного давления и ограничений на российском рынке труда, которые, по его словам, были учтены в среднем, «консервативном» прогнозе министерства.

    Что касается базового и консервативного (среднего) сценариев, то они сработают, если, во-первых, удастся удержать высокими мировые цены на нефть, для чего России надо участвовать в сделке ОПЕК+, во-вторых, если Россия продолжит экспорт черного золота в дружественные страны примерно в текущих объемах, считает Чернов.

    «Базовый прогноз Минэкономразвития предполагает, что бюджетные вливания в ряд производственных сфер продолжатся на том же уровне, что и сейчас, а также сохранятся высокие расходы на социалку. При таком подходе, безусловно, зарплаты россиян продолжат расти, пусть и меньше чем в 2023 и 2024 годах», – отмечает Федор Сидоров, основатель «Школы практического инвестирования». Реальные доходы населения в этом году вырастут на 5,2% (почти как в 2023 году), а в 2025 году – на 3%.

    Почему даже в базовом сценарии – самом лучшем – не удается побороть инфляцию, а рубль слабеет? Дело в том, что последние шесть месяцев курс рубля поддерживал указ президента России о репатриации валютной выручки экспортерами на бирже. Но в конце апреля действие указа заканчивается. «Видимо, Минэкономразвитие учитывает в этих сценариях, что продлять действие указа не станут, и в стране начнет формироваться дефицит американских долларов, что и приведет к росту их стоимости на бирже. Инфляция во многом зависит от курса национальной валюты, так как все импортные товары при росте курса доллара становятся дороже в рублевом эквиваленте. Поэтому в базовом и консервативном сценариях инфляция остается повышенной на фоне ожидания снижения стоимости рубля. Постепенно Банк России начнет опускать ключевую ставку рефинансирования, что также ослабит стоимость российской национальной валюты – этот факт, видимо, также учитывается в обоих сценариях», – объясняет Чернов.

    Также ожидаемый рост инвестиционной активности станет фактором разгона инфляции, отмечает Сидоров. Кроме того, в ближайшие полтора года мы будем наблюдать высокую ключевую ставку ЦБ РФ, поскольку сейчас регулятор, фактически, является заложником базового прогноза Минэка, добавляет он.

    Ожидание снижения добычи и экспорта нефти и газа из России не только в стрессовом, но и консервативном сценарии может быть связано с двумя факторами.

    Либо России может потребоваться снизить добычу и экспорт нефти в рамках сделки ОПЕК+, чтобы стабилизировать мировые цены на черное золото. Либо усиление давления на Россию может создать логистические сложности при транспортировке и оплате экспорта нефти из России, что приведет к росту дисконта на российскую нефть, отмечает аналитик Freedom Finance Global. Кроме того, продлевать договор на транзит российского газа через Украину тоже не планируется.

    «Пока я бы назвал базовый сценарий Министерства экономика наиболее вероятным развитием событий. Однако в этом году слишком много внешних рисков для того, чтобы пойти и по пути стрессового сценария»,

    – заключает Владимир Чернов. Причем, в стрессовом сценарии, по его мнению, Минэк недооценивает возможные последствия от усиления санкционного давления на дружественные России страны.

    Главное
    Подполье сообщило об ударе по железнодорожной станции в Балаклее
    Киркорова наказали за неуплату штрафа
    В США стали нанимать операторов с боевым опытом для работы в России
    Подполье сообщило об ударе по бойцам ВСУ в Черниговской области
    Советники Трампа захотели штрафовать страны за отказ от доллара
    МВД сообщило о новой схеме хищения денег у ветеранов
    Шахбокс решили признать официальным видом спорта в России

    Названы стресс-сценарии для российской экономики

    Министерство экономразвития разработало три сценария для российской экономики на несколько лет вперед. При одном из них экономика страны, доходы от экспорта и реальные доходы населения растут. Тогда как при стрессовом варианте все происходит наоборот, а справиться с инфляцией и удержать рубль крепким становится сложней. Какой сценарий эксперты считают наиболее вероятным и почему? Подробности

    Перейти в раздел

    Уничтожение харьковской телевышки создало для ВСУ ряд проблем

    Российские военные в понедельник уничтожили телевышку в Харькове. По словам экспертов, ВСУ давно превратили гражданский объект в военный, установив на него системы связи ПВО и прочее оборудование военного или двойного назначения. В чем заключалась сложность уничтожения самого высокого сооружения Харькова и как этот успех скажется на боевых действиях? Подробности

    Перейти в раздел

    Спецоперация меняет роль снайперов на поле боя

    «Одна подготовленная группа снайперов может в короткий срок уничтожить десятки бойцов противника, сорвать его атаку или контрнаступление». Такими словами военные эксперты описывают значение снайперских групп, участвующих сегодня в украинской спецоперации. Как изменились и техника, и тактика применения снайперов в современных условиях? Подробности

    Перейти в раздел

    Макрон пошел войной на Урсулу фон дер Ляйен

    Среди противников России на Западе очередной раскол, на сей раз по живому. К тем, кто не хочет допустить Урсулу фон дер Ляйен до второго срока на посту главы ЕК, присоединился президент Франции Эммануэль Макрон и сразу ринулся в бой, призвав подумать о «добрососедских отношениях с Россией». Чья возьмет? И что с того России? Подробности

    Перейти в раздел

    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Маразм Байдена дошел до каннибалов

      Манера Джо Байдена выдумывать несуществующие детали своей биографии привела к международному скандалу. Байден обвинил папуасов в том, что они съели его дядю, а папуасы обиделись. Казалось бы, мелочь. Однако у руководства Китая из-за этого праздник.

    • Зеленского обидело, что он не еврей

      Владимир Зеленский продолжает возмущаться тем, что страны Запада не закрывают Украину от атак ракет и БПЛА так, как в случае с Израилем, который не является союзником НАТО официально. «Я в шоке», – говорит Зеленский. Так почему Украина не Израиль?

    • Польша запросила ядерную бомбу

      Президент Польши Анджей Дуда заявил о желании Польши разместить у себя американское ядерное оружие. Это удивило даже премьер-министра страны Дональда Туска. Что такая инициатива означает для России?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Зеленский долбит ящик Пандоры

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

    • Украинские женщины остались без мужчин

      Западная пресса признает, что в ряде украинских сел и деревень в результате массовой мобилизации почти не осталось мужчин. Журналисты The Washington Post убедились, что сотрудники военкоматов «хватают всех, кого могут» прямо на улицах.

    • Раскрыта маска, за которой скрывался Зеленский

      Следственный комитет обнаружил прямую связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. На этот счет, как сообщает СК, получены непосредственные доказательства – «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях».

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............