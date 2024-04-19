  • Новость часаУпавший на Ставрополье бомбардировщик Ту-22М3 возвращался с боевого задания
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Небензя заявил о практически полной изоляции США
    Директор ЦРУ счел «весьма вероятным» поражение Украины к концу года
    Танки Т-80БВМ с комплексом «Накидка» и козырьком сошли с конвейера
    На Ставрополье упал дальний бомбардировщик Ту-22М3, один летчик погиб
    У подозреваемого в убийстве москвича из-за парковки изъята большая сумма денег
    Израиль нанес ракетный удар по Ирану
    Economist заявил о недовольстве США Украиной
    США наложили вето на проект резолюции Совбеза о принятии Палестины в ООН
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Поворот России на Восток – это возвращение к истокам

    В наше время можно слышать: «И чего добилась Россия, порвав с Западом? Всего лишь заменила зависимость от Запада зависимостью от Китая». Аналогия с выбором Александра Невского очевидна.

    5 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Китай и Запад перетягивают украинский канат

    Пекин понимает, что Запад пытается обмануть и Россию, и Китай. Однако китайцы намерены использовать ситуацию, чтобы гарантировать себе место за столом переговоров по украинскому вопросу, где будут писаться правила миропорядка.

    4 комментария
    Марк Лешкевич Марк Лешкевич Вторая мировая война продолжается

    Диверсии, саботаж, радикализм – стандартные методы Запада в борьбе против нашей страны, которую в ходе холодной войны он использовал на полную катушку и продолжает использовать сейчас.

    3 комментария
    19 апреля 2024, 11:44 • Экономика

    Российские мегамаршруты лишают Запад контроля над торговлей

    На Западе предсказали превращение России в новый центр мировой торговли

    Российские мегамаршруты лишают Запад контроля над торговлей
    @ EPA/TASS

    Tекст: Ольга Самофалова

    Запад признает, что Россия может стать новым центром мировой торговли благодаря двум своим новым маршрутам – Северному морскому пути и транспортному коридору «Север – Юг». Эти крупные инфраструктурные проекты пугают Запад, который привык контролировать международную торговлю, в том числе через Суэцкий канал.

    Реализация двух крупных инфраструктурных проектов – Северного морского пути (СМП) и международного транспортного коридора (МТК) «Север – Юг» с участием Ирана и Индии – позволит России занять центральное место в международной торговле, несмотря на попытки Запада изолировать ее на фоне СВО. Об этом говорится в материале, опубликованном агентством Bloomberg.

    Реализация проектов с участием РФ позволит сократить время доставки товаров до потребителя на 30–50% по сравнению с традиционным маршрутом через Суэцкий канал, а также избежать опасностей, связанных с судоходством в Красном море. Строительство новых транспортных путей также усилит разворот Москвы от Европы в сторону Индии и Китая, а развивающиеся рынки наконец освободятся от гегемонии, созданной развитыми странами.

    СМП – судоходный маршрут в российской Арктике, который проходит вдоль северных берегов России по морям Северного Ледовитого океана и соединяет в единую транспортную систему европейские и дальневосточные порты РФ, а также устья судоходных сибирских рек.

    МТК «Север – Юг» – это мультимодальный (море, реки, суша) маршрут транспортировки пассажиров и грузов из Индии, Ирана и других стран Персидского залива на российскую территорию (через Каспийское море) и далее в Северную и Западную Европу. Общая протяженность от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Бомбей) – 7200 км. Маршрут связывает Россию, Азербайджан, Иран и Индию.

    Преимущества у этих двух маршрутов перед маршрутом через Суэцкий канал огромные. Главное в нынешних условиях – это независимость от контроля Запада. Во-вторых, это экономические выгоды. Так, Северный морской путь почти в два раза короче маршрута через Суэцкий канал – 14 тыс. км против 24 тыс. км (расстояние от Санкт-Петербурга до Владивостока). Это позволяет не только быстрее доставлять грузы, но и экономить на расходах топлива и зарплатах морякам. Транспортный коридор «Север – Юг» также сокращает расстояние перевозок вдвое и более, снижает стоимость перевозки контейнеров, если сравнивать со стоимостью их транспортировки по морскому пути через Суэцкий канал.

    И это если не брать в расчет пробки в Красном море, когда суда могли стоять сутками, а порой и неделями в экстренных ситуациях, когда контейнеровозы садились на мель. Сейчас пробок для прохода через Суэцкий канал уже нет, однако причина неприятная – судоходство в Красном море стало небезопасным. Часть судов вынуждена обходить Красное море стороной и огибать Африканский континент через мыс Доброй Надежды, а это делает доставку еще более долгой и дорогой.

    Коридор «Север – Юг», который имеет несколько маршрутов, позволяет России выходить к морским портам Ирана и связываться с рынками Пакистана, Индии и Юго-Восточной Азии. Именно эти страны и регионы быстро растут экономически.

    «Перевозка грузов по коридору «Север – Юг» между Россией и Индией в перспективе может занять менее 25 дней, тогда как по традиционным маршрутам занимает почти 40 дней. Снижается и стоимость поставок между двумя странами примерно на 30%.

    В долгосрочной перспективе МТК «Север – Юг» может стать альтернативой перевозкам не только по Суэцкому каналу, но и по Средиземному морю и Босфорскому проливу, а также частично сходному китайскому проекту «Один пояс, один путь».

    Россия может поставлять по этому пути целый ряд товаров: продовольствие, изделия из текстиля, бытовую технику, электронику», – отмечает в своей статье руководитель Восточного культурного Центра Института востоковедения РАН, доцент кафедры современного Востока и Африки РГГУ Лана Раванди-Фадаи.

    Любопытно, что авторы Bloomberg утверждают, что Россия строит оба коридора, чтобы якобы «ослабить введенные против нее санкции». Однако в реальности эти проекты начали создаваться задолго до спецоперации на Украине. Достаточно напомнить, что проект МТК «Север – Юг» был разработан еще в 1999 году Россией, Ираном и Индией, а ратифицирован Россией в 2002 году.

    Также Bloomberg утверждает, что судоходный Северный морской путь и железнодорожный путь через Иран способны усилить разворот России от Евросоюза в сторону Китая и Индии. Однако на самом деле этот разворот фактически уже произошел за последние два года.

    «СМП и «Север – Юг» возникли не как реакция на санкции, а как продуманный шаг к диверсификации транспортных маршрутов и повышению эффективности торговли между Европой и Азией задолго до введения санкционного режима», – говорит Ярослав Кабаков, директор по стратегии ИК «Финам».

    «Развитие больших инфраструктурных проектов СМП и «Север – Юг» напрямую не связано с санкциями.

    Однако в последнее время появились два дополнительных фактора в пользу продолжения их развития. Во-первых, ввод недружественными странами ограничений на транспортировку грузов для России и из России приводит к тому, что маршруты, которые не имеют подобных рисков, становятся более приоритетными. Объем торговли России с ЕС сократился и переориентировался на азиатские рынки, это требует изменения логистики в широком смысле. Во-вторых, растет спрос на альтернативные маршруты из-за появившихся рисков судоходства в Красном море в результате атак хуситов», – говорит Марсель Салихов, директор Центра экономической экспертизы ИГМУ НИУ ВШЭ.

    Россия не публикует таможенную статистику по внешней торговле в разрезе страны. Однако косвенные данные на основе стран-партнеров свидетельствуют о том, что разворот торговли с Европы на Восток уже произошел, согласен Салихов. В пример он приводит резкий рост взаимной торговли России и Китая со 154 млрд долларов в 2021 году до 240 млрд долларов в 2023 году. 

    Кроме СМП и коридора «Север – Юг», которые являются заделом на будущее, у России есть еще внутренние транспортные маршруты, которые здесь и сейчас сыграли важнейшую роль в том, чтобы перенаправить российские товары с европейского на азиатские рынки. Речь идет о портовой инфраструктуре, а также железнодорожной – БАМе и Транссибе. Именно морским путем идут поставки российской нефти и нефтепродуктов в Индию и Китай, а поставки угля – по железной дороге через Сибирь. «Портовые комплексы и основные железнодорожные артерии, такие как Транссибирская магистраль, сыграли ключевую роль в уже произошедшем изменении торгового баланса», – говорит Кабаков.

    Одновременно уже идет расширение портовой и железнодорожной инфраструктуры. Перед Россией стоят задачи увеличить пропускную мощность российских портов и удвоить мощности БАМа и Транссиба.

    «Эти проекты не противоречат друг другу, а дополняют – нам нужно и то и другое. Так как основными торговыми партнерами России становятся азиатские страны, то транспортное плечо увеличивается, и для перевозки того же объема грузов требуется больше мощностей и расширение как действующих, так и новых маршрутов», – говорит Салихов.

    Севморпуть и коридор «Север – Юг» имеют также транзитный потенциал. «Это может сделать Россию ключевым участником глобальной логистики, способствуя транзитным перевозкам не только внутри страны, но и для международных грузов, в том числе из Китая в Европу. Это поднимает возможность превращения России в важный центр мировой торговли», – говорит Ярослав Кабаков.

    «Россия уже частично использует Северный морской путь для транспортировки товаров китайских компаний, получая с этого дополнительную прибыль, а что будет, когда эти два маршрута заработают в полную силу? Россия станет ключевым центром всей мировой торговли, что так неприемлемо для западного блока стран.

    Контроль транспортных коридоров означает контроль торговли. Если Россия осуществит строительство этих транспортных коридоров, то все вырученные денежные средства пойдут мимо кошелька западных стран.

    Для них сложившаяся ситуация является неприемлемой, поэтому они всеми правдами и неправдами стараются помешать России в осуществлении задуманного», – говорит Екатерина Новикова, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Плеханова.

    Главное
    В Часовом Яре уничтожен укрепрайон ВСУ с иностранными наемниками
    Подполье сообщило об ударе по аэродрому в Николаевской области
    На Западе заявили о появлении у ВСУ способных долететь до Сибири дронов
    «Волнорез» не дал дронам поразить оставленный в поле на ночь «Солнцепек»
    Польша решила передать Литве напавших на иноагента Волкова
    Байден предложил американцам сделать выбор между свободой и демократией
    ВТБ и JPMorgan Сhase обменялись исками в России и США

    Российские мегамаршруты лишают Запад контроля над торговлей

    Запад признает, что Россия может стать новым центром мировой торговли благодаря двум своим новым маршрутам – Северному морскому пути и транспортному коридору «Север – Юг». Эти крупные инфраструктурные проекты пугают Запад, который привык контролировать международную торговлю, в том числе через Суэцкий канал. Подробности

    Перейти в раздел

    После марта 2024 в России формируется новая политическая реальность

    После выборов президента России в марте 2024 года и до региональных выборов в сентябре в стране формируется новая политическая реальность и закладывается конфигурация будущего парламента. Эксперты предложили новую классификацию для российских партий, среди которых нашлась «Партия государственной повестки», «Партия поиска сокровищ» и даже партия «Оставьте нас в покое». Подробности

    Перейти в раздел

    Как Красная армия заставляла немецких «языков» говорить

    19 апреля – годовщина одного из приказов Сталина, касающихся работы войсковой разведки Красной армии. Приказ имел прямое отношение к ключевому для Великой Отечественной разведывательному методу – захвату пленных («языков») противника. Однако как разведка заставляла немецких пленных раскрывать нужные сведения? Вовсе не насилием или угрозами – на это были другие, специальные методы. Подробности

    Перейти в раздел

    Латвия провоцирует этнические чистки русских в Совете Европе

    Сотрудники аппарата Совета Европы (СЕ) с российскими паспортами должны быть уволены, потому что якобы дискредитируют эту структуру. Об этом заявила министр юстиции Латвии Инесе Либиня-Эгнере на встрече с генсеком СЕ. В России Либиня-Эгнере объявлена в розыск по делу об уничтожении советских памятников в Прибалтике. Эксперты говорят, что подобные предложения министра не только противозаконны, но и копируют методы нацистов. Подробности

    Перейти в раздел

    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Операция по спасению Майи Санду

      В октябре в Молдавии пройдет референдум, на котором гражданам предложат внести изменения в конституцию, подрывающие молдавский суверенитет, и определиться со вступлением в ЕС. По сути, этот плебисцит – операция по спасению президента Майи Санду, которая очень нужна и Киеву, и НАТО.

    • Как Китай унизил Шольца

      Канцлер Германии Олаф Шольц завершил трехдневный визит в Китай, который начался для него с унижения в аэропорту, а закончился переговорами с председателем Си Цзиньпином. Си явно не внял доводам Шольца по теме конфликта с Россией. Впрочем, эта тема для канцлера была лишь прикрытием: ему нужно другое.

    • Макрон хочет от России не того перемирия

      Президент Франции Эммануэль Макрон добивается того, чтобы на период Олимпиады в Париже бои на Украине прекратились. За помощью в этом деле он планирует обратиться к председателю Китая Си Цзиньпину. Пафос у логики Макрона вроде как благородный, однако прислушиваться к нему не нужно.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Зеленский долбит ящик Пандоры

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

    • Украинские женщины остались без мужчин

      Западная пресса признает, что в ряде украинских сел и деревень в результате массовой мобилизации почти не осталось мужчин. Журналисты The Washington Post убедились, что сотрудники военкоматов «хватают всех, кого могут» прямо на улицах.

    • Раскрыта маска, за которой скрывался Зеленский

      Следственный комитет обнаружил прямую связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. На этот счет, как сообщает СК, получены непосредственные доказательства – «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях».

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............