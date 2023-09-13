Многополярный мир изменил статус Дальнего Востока

Tекст: Ольга Самофалова

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии ВЭФ назвал развитие Дальнего Востока абсолютным приоритетом на весь XXI век. По его словам, роль этого региона для будущего страны и ее позиции в многополярном мире исключительно велика.

«Дальневосточный федеральный округ – это 40% территории РФ. Здесь находится почти половина наших лесов и запасов золота, больше 70% рыбы, алмазов, свыше 30% титана, меди и так далее. Работают важнейшие стратегические предприятия, морские порты и железные дороги», – отметил президент.

Потенциал недр региона огромен: они изучены всего на 35%, поэтому их исследование включат в программу геологоразведки, чтобы кратно увеличить добычу, в том числе дефицитного сырья для будущей экономики.

Президент обозначил решение таких задач в регионе. Во-первых, он призвал к глобальному обновлению энергетики, так как многие регионы Дальнего Востока до сих пор сталкиваются с нехваткой энергетических мощностей. Президент указал на необходимость связать газопроводы «Сила Сибири» и «Сахалин – Хабаровск – Владивосток» в единую систему, что поможет развитию и газификации регионов.

Во-вторых, потребовал расширить программу дальневосточной ипотеки под 2%, чтобы повысить ее привлекательность. Теперь такая ипотека доступна и для работников предприятий ОПК на Дальнем Востоке. Кроме того, решено поднять верхнюю планку по стоимости приобретаемого жилья с 6 до 9 млн рублей.

Третья важная задача – это развитие дорожной и портовой инфраструктуры. Здесь поставлена задача наращивать темпы модернизации БАМа и Транссибирской магистрали, в том числе за счет механизмов концессии и привлечения частного капитала. Кроме того, президент заявил, что скоростные автомобильные магистрали нужно пустить через Сибирь и Дальний Восток до Тихого океана, чтобы сформировать таким образом единый транспортный коридор. Президент также указал на необходимость развивать Северный морской путь.

Только за последние годы Россия потратила 25 млрд рублей на инфраструктуру, за первое полугодие 2023 года – уже 8,5 млрд рублей. «Мы понимаем, что вложения в инфраструктуру и должны быть нашей поддержкой бизнесу»,

– отметил Путин.

«Ожидается, что реализация действующих 120 инвестпроектов в регионе и тех, что заключили на ВЭФ, скажется на приросте экономики региона на 30% и получении 1,1 трлн рублей в обороте. Сегодня Дальний Восток уже привлек 1,4 трлн внебюджетных инвестиций», – отмечает Александр Тимофеев, доцент кафедры информатики РЭУ им. Плеханова.

Роль Дальнего Востока многократно выросла благодаря санкциям, которые закрыли доступ российскому экспорту на западные рынки и развернули российские потоки на Восток. Теперь наши основные торговые партнеры находятся рядом с дальневосточными регионами, а не Москвой. Товарооборот России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона за 2022 год вырос на 13,7%, а за первое полугодие 2023 года – еще на 18,3%. «Ведь Россия и Дальний Восток открыты для укрепления торговых и кооперационных связей. И потенциал такого сотрудничества просто невозможно переоценить», – отметил президент.

«В первую очередь растет внешняя торговля с Китаем, так как через этот регион проходят логистические автомобильные и железнодорожные маршруты. Их пропускную способность необходимо увеличивать. Морские порты Дальнего Востока также требуют расширения, так как они имеют стратегическое значение на фоне переориентации экспорта с Запада на Восток. Тем более что морские экспортные поставки дешевле, а дальневосточные порты в разы ближе северо-западных к странам АТР», – говорит Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

«На развитие портовой инфраструктуры в Приморье, на Сахалине и Камчатке сейчас выделяются сотни миллиардов рублей. Для развития инфраструктуры Северного морского пути уже построено три ледокола, еще три появятся до 2035 года.

Строительство новых терминалов и расширение железнодорожных подходов позволит увеличить мощность дальневосточных портов и Арктики до 252 млн тонн»,

– отмечает Тимофеев.

Развитие инфраструктуры Дальнего Востока поможет увеличить торговлю с азиатскими странами и тем самым нарастить налоговые поступления в казну.

А с помощью льготной ипотеки можно привлечь в регион высококачественных специалистов, указывает эксперт. По его словам, также нужны финансовые стимулы, чтобы студенты Дальневосточного федерального университета после получения высшего образования оставались работать и жить в этом регионе. «Помимо льготной ипотеки должна быть достойная оплата труда, примерно на уровне столичных или северных регионов страны», – указывает Чернов.

Масштабные планы по застройке жильем дальневосточных городов невозможны без обновления объектов коммунальной инфраструктуры и строительства новых котельных. Все это традиционно работает на газе. Поэтому так важно реализовать план газификации региона.

«Традиционное Киринское месторождение, откуда газ идет по газопроводу «Сахалин – Хабаровск – Владивосток», малоемкое. Рядом имеется Южно-Киринское месторождение, но здесь имеются санкционные ограничения.

Многие пришли к выводу, что газифицировать все города на Дальнем Востоке получится только с доставкой СПГ.

Заложенные сейчас на Дальнем Востоке большие проекты по газификации и строительству заводов по производству СПГ позволят доставлять СПГ в том числе на Камчатку»,

– отмечает Тимофеев.

И конечно, развитие региона невозможно только силами одного государства. Чтобы регион выстрелил, сюда необходимо привлечь частные инвестиции. «В последние годы на территории ДФО активно привлекаются иностранные инвестиции, в первую очередь это касается строительства транспортной инфраструктуры и инженерных сооружений, а также развития сырьевой базы для экспорта. Введение на Дальнем Востоке множества спецрежимов принесло заметные результаты, в частности увеличились объемы инвестиций в основные капиталы. Однако основной приток инвестиций по-прежнему генерируют крупные сырьевые проекты.

При этом некоторые регионы Дальнего Востока по-прежнему остаются непривлекательными для инвесторов. Среди них Еврейская АО и Республика Бурятия, где душевые объемы инвестиций на треть меньше средних по региону. Эти регионы вместе с Забайкальем занимают худшие позиции по инвестиционному климату среди регионов Дальнего Востока, несмотря на заметную динамику в последнее время», – рассказывает Дарина Медведникова из Центра пространственного анализа и региональной диагностики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС.

«Чтобы привлечь большие объемы инвестиций в данный регион, инвесторам нужно показать финансовую выгоду. Возможно, следует сделать дополнительный упор на китайские инвестиции», – заключает Чернов.