Россия подтвердила огромные амбиции по Северному морскому пути

Tекст: Ольга Самофалова

Россия продолжает строить атомные ледоколы и наращивать грузовой оборот по Северному морскому пути. Еще один новый российский атомный ледокол проекта 22220 заложат 26 января, заявил специальный представитель госкорпорации «Росатом» по вопросам развития Арктики Владимир Панов. Это уже третий такой ледокол.

Универсальные атомные ледоколы проекта 22220 – самые мощные в мире – строятся на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге. Сдача третьего ледокола проекта 22220 запланирована на декабрь 2024 года, четвертого – в декабре 2026 года, пятого – в 2028-м, шестого – в 2030 году.

Первый атомный ледокол «Арктика» заложили в ноябре 2013 года и спустили на воду в июне 2016 года. В атомный флот он поступил в октябре 2020 года. Второй – «Урал» – был спущен на воду в 2019 году. Ледоколы проекта 22220 предназначены для проводки судов в Арктике, на Енисее и Обской губе.

Грузопоток по Северному морскому пути (СМП) в 2023 году, как ожидается, вырастет до рекордного уровня – 36 млн тонн. В 2022 году было 34 млн тонн. Целевой показатель прошлого и этого года – 32 млн тонн. То есть план был перевыполнен. При этом в 2024 году грузопоток должен вырасти более чем в два раза – до 80 млн тонн. Развитие конкурента Суэцкому проливу, конечно, невозможно без атомных ледоколов, так как арктические моря большую часть года покрыты толстым слоем льда.

«Россия является мировым лидером в строительстве атомных ледоколов и обладает крупнейшим в мире атомным ледокольным флотом, расширение которого позволяет укреплять позиции страны в Арктике»,

– отмечает Анастасия Прикладова, доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Плеханова.

«Строительство ледоколов позволяет поддерживать отечественное судостроение, способствует развитию технологий, помогает создавать детали и узлы для судов других типов. Возможность строить ледоколы говорит об уровне развития технологий в стране, обеспечивает заказами другие отрасли экономики», – говорит Дмитрий Баранов, ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент».

Кроме того, развитие Северного морского пути является важной частью национальной стратегии. С одной стороны, расширяется транспортная доступность российских регионов, а с другой – формируется дополнительный источник доходов в результате эксплуатации маршрута иностранными компаниями, добавляет Прикладова.

Северный морской путь с каждым годом набирает обороты. И в 2023 году был поставлен новый рекорд по перевозкам. И если раньше Севморпутем пользовались в основном российские компании для перевозки нефти, то в 2023 году отмечается небывалый рост транзитных грузов. Именно благодаря им общий грузооборот вырос с 34 до 36 млн тонн. Перевозки транзитных грузов выросли более чем в девять раз – с 230 тыс. тонн до 2,2 млн тонн.

«В 2023 году иностранных компаний, которые использовали Северный морской путь, стало вдвое больше – 115 против 55, что способствовало росту общего числа выданных разрешений на плавание в акватории СМП на 4,7% – с 1163 до 1218. Транзитом направлялась в основном нефть – около 70%. Среди других товаров – железорудный концентрат и СПГ», – рассказывает Прикладова. И конечно, главным иностранным пользователем Северного морского пути в качестве транзита для своих грузов является Китай.

Увеличение транзитных грузов по СМП может быть связано с тем, что потребители оценили удобство данного маршрута, скорость доставки и стоимость проводки по Северному морскому пути, а также с затруднениями на других международных маршрутах, не исключает Баранов.

По словам эксперта, для России важно развивать этот маршрут в том числе в связи с переориентацией на торговлю со странами Востока, так как это позволит снизить нагрузку на традиционные маршруты перевозок, в первую очередь на Восточный полигон. Поэтому в федеральном проекте поставлена задача: нарастить перевозку до 80 млн тонн по СМП в этом году и до 130 млн тонн – к 2035 году.

Однако эксперты пока сомневаются, что план на этот год удастся реализовать.

«На фоне увеличения взаимной торговли между РФ и КНР, а также загруженностью железнодорожных магистралей, потенциал СМП является высоким.

Но несмотря на это, рост грузопотока более чем вдвое по итогам 2024 года представляется весьма амбициозной целью. Разве что Суэцкий канал вновь будет перекрыт каким-то судном и при этом не раз. Но на фоне антироссийских санкций, экономических проблем в ЕС, а это ключевой внешнеторговый партнер Китая, полноценной реализации транзитного потенциала Северного морского пути ожидать не стоит», – считает Анастасия Прикладова.

Кроме того, по маршруту СМП необходимо выполнить значительный объем работ, и в довольно непростых условиях, что требует в том числе времени. «Это и строительство объектов, обеспечивающих судоходство по СМП, и сооружение причалов в арктических регионах, дноуглубительные работы, строительство объектов энергетики, дорожной инфраструктуры, связи и так далее – все это позволит увеличить объем перевозок по СМП», – заключает Баранов.