Как растет ледокольный флот России

Владислав Исаев
Нобелевская премия становится не наградой, а клеймом
Неужели мы сами не способны объективно оценить достижения наших учёных, величие книг наших писателей, вклад наших политиков в достижение мира? Неужели оценка Нобелевского комитета как-то изменит для нас ценность жизней людей, которых спасла наша вакцина?
Вадим Трухачёв
Что хочет Запад в Карабахе
Основная цель Запада – вытеснение России из Закавказья и закрепление там. И Армения, и Азербайджан являются для него пешками в игре. Вряд ли возможные решения понравятся каждой из враждующих сторон. Однако они их в итоге примут.
Андрей Полонский
Государственность Армении без Карабаха теряет смысл
Нынешнее армянское государство продемонстрировало, что значит сдавать своих за западную похлебку и что из этого получается.