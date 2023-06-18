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18 июня, воскресенье  |  Последнее обновление — 10:29  |  vz.ru
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Россия вкладывается в судостроение по-крупному

Россия построит в разы больше торговых судов следующие пять лет Михаил Голенков/РИА Новости
Следующие пять лет станут для гражданского судостроения знаковыми. Государство готово вложить колоссальные средства для кратного роста числа построенных морских и речных судов. За прошлые десять лет выпустили 100 судов, а в ближайшие пять лет планируется построить около 260 судов. Это не только поможет подняться всему судостроению в стране, но и расширит возможности России по торговли с дружественными странами.  Подробности...
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Африканский вояж в Киев закончился в пользу России

Список посредников, уже состоящий из Китая, Турции, ОАЭ и ряда других стран, пополнился за счет Африки REUTERS/Gleb Garanich
Делегация из глав шести африканских государств, возглавляемая президентом ЮАР, прилетела в Санкт-Петербург для встречи с Владимиром Путиным. Днем ранее эта делегация была в Киеве, где встречалась с Владимиром Зеленским. Украинцы решили встретить африканцев «по-европейски», в итоге унизив их и провалив весь визит с деятельной помощью поляков.  Подробности...
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Создать на Украине «санитарную зону» подсказал афганский опыт

Опыт борьбы с моджахедами в Афганистане можно использовать для противостояния ВСУ Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Владимир Путин дважды на неделе высказался о создании «санитарного кордона» на территории Украины. Эта линия должна защитить территории РФ от обстрелов ВСУ, которые получают от Запада дальнобойные ракеты. У России есть опыт создания такой зоны в Афганистане, но в новых реалиях речь может идти о более масштабном проекте. На каких территориях такой кордон необходим прежде всего? Подробности...
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Украина исчерпала пророссийский мобилизационный ресурс

ВСУ почувствовали острый дефицит живой силы Latin America News Agency/Reuters
Пока ВСУ пытаются добиться хоть каких-то убедительных успехов на фронте, на Западной Украине объявили всеобщую мобилизацию. Тем, кто попытается уклониться от службы, грозят штрафами и тюрьмой. При этом ранее резервы противник пополнял преимущественно за счет пророссийски настроенных регионов. Почему Украина взялась за западную часть страны и кто на самом деле отправится на фронт? Подробности...
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Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
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Путин дал гарантии Мировому большинству

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
На Петербургском международном экономическом форуме Путин показал, что Россия не с «пустышка», у которой нечего противопоставить внешним угрозам, а держава, способная предоставить силовое обеспечение своим внешнеэкономическим планам. Подробности...
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Эльфы и орки в Москве 1953-го

Алексей Зензинов
Алексей Зензинов, сценарист, драматург
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Запад ждет судьба Австралии

Дмитрий Орехов
Дмитрий Орехов, писатель
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    Россия вкладывается в судостроение по-крупному

    Россия реализует амбициозный проект на море и реках
    Россия построит в разы больше торговых судов следующие пять лет
    		  
    18 июня 2023, 09:44
    Фото: Михаил Голенков/РИА Новости
    Текст: Ольга Самофалова

    Следующие пять лет станут для гражданского судостроения знаковыми. Государство готово вложить колоссальные средства для кратного роста числа построенных морских и речных судов. За прошлые десять лет выпустили 100 судов, а в ближайшие пять лет планируется построить около 260 судов. Это не только поможет подняться всему судостроению в стране, но и расширит возможности России по торговли с дружественными странами.

    «В ближайшие пять лет мы существенно обновим торговый флот. Минпромторг уже внес изменения в масштабную судостроительную программу. Для ее реализации привлечем средства Фонда национального благосостояния», – рассказал президент Владимир Путин, выступая на пленарной сессии ПМЭФ. «Отмечу, что только в рамках данной программы в 2023-2028 годах на российских судоверфях запланировано строительство не менее 260 судов», – подчеркнул глава государства.

    Для этого был в начале года создан инвестзаказ от государства на строительство этих 260 судов. Общий объем инвестиций составит 231 млрд рублей, из них 136 млрд рублей из средств ФНБ. Инициатором и исполнителем проекта является Государственная транспортная лизинговая компания.

    Это крайне амбициозная задача. Для сравнения: с 2013 года ГТЛК заказала строительство 157 отечественных судов, и только сто из них уже переданы судоходным компаниям (в основном это коммерческие суда).

    То есть за десять лет было построено лишь 100 судов, тогда как за следующие пять лет план – собрать 260 судов, то есть в 2,6 раза больше.

    Предполагается, что благодаря этому инвестпроекту, отрасль пройдет глубокую трансформацию – надо провести импортозамещение, приобрести необходимые компетенции по части комплектующих и компонентной базы, повысить эффективность производства и внедрить современные методы управления, одновременно нарастив объем выпуска продукции.

    О важности выхода гражданского судостроения в России на качественно новый уровень указывает тот факт, что государство готово выделить на эти проекты средства из ФНБ.

    Обновлении флота страны необходимо в том числе в условиях новой геополитической ситуации и переориентации торговых связей с Европы на Азию.

    «Строительство судов важно еще потому, что ранее было объявлено о переориентации на торговлю со странами Востока и Юга, а водный транспорт здесь играет большую роль. Например, один из основных маршрутов международного транспортного коридора Север-Юг проходит по нескольким водоемам, различных судов здесь в ближайшие годы понадобится больше»,

    – отмечает Дмитрий Баранов, ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент». В рамках реализации транспортного коридора «Север-Юг», которые соединяет Россию с Ираном и далее с Индией, объем экспортных перевозок планируется к 2025 году удвоить, а к 2030 году утроить. По оценкам аналитиков ЕАБР, дополнительный грузопоток по коридору через три года составит 5–7 млн тонн экспортных и 2–7 млн тонн импортных грузов. К 2030 году он вырастет до 14,6 млн тонн в базом сценарии, и до 24,7 млн тонн в оптимистичном. В основном речь идет о поставках зерна и о контейнерных грузах. Михаил Мишустин ранее называл примерно такие же цифры – рост грузопотока к 2030 году на 135% до 32,5 млн тонн (всеми видами транспорта).

    Раньше потенциал этого коридора использовался не полностью, так как были маршруты через порты Балтийского и Азово-Черноморского бассейнов, но в новой геополитической ситуации России надо расширить географию перевозок любыми новыми путями.

    «Санкции Запада ударили не только по авиасообщению с «недружественными» странами и по автомобильным перевозкам, но затронули и морские перевозки. В то же время формируются новые транспортные коридоры, например, Европа-Турция-Азербайджан-Дагестан. По нему идет часть грузов, ранее доставлявшихся в Россию через Прибалтику и Польшу-Белоруссию. Растет и значение восточного направления – в ближайшее время поток товаров из Китая напрямую и через Казахстан также будет существенно расти», – говорит ведущий специалист Центра информационных коммуникаций РЭУ им. Плеханова Арина Редько.

    Для понимания: из 260 судов, которые собираются построить в ближайшую «пятилетку», 119 судов грузовых, 73 пассажирских, 10 рыбопромысловых, 27 судов дноуглубительного флота (необходимы для судоходных рек), 1 плавдок, 5 крупнотоннажных и 5 буксирных судов, 20 барж.

    «Грузовые суда могут быть как для наливных грузов, так и для навалочных, штучных, контейнеров и других. Пассажирские суда необходимы в первую очередь для развития внутреннего туризма, а различная техника нужна для обустройства водных путей», – говорит Баранов.

    При этом, коммерческим, туристическим или рыболовным компания предлагаются привлекательные финансовые условия для лизинга судов. Ключевые условия – это «нулевой» аванс, льготная ставка от 2,93% до 7,6% в зависимости от типа судна, срок лизинга – до 25 лет.

    «В целом это серьезный вызов, но задача реальная и осмысленная. Конкуренция по некоторым позициям довольно слабая, но отраслевые ассоциации и крупные предприятия из других отраслей видят, насколько активно развивается судостроение, как растет количество строящихся судов, увеличивается спрос на флот и комплектующее оборудование. Конечно, максимально быстро насытить рынок аналогами оборудования, которое перестали поставлять из-за санкций, - это первоочередная задача. А новые субсидии должны помочь достроить суда, находящиеся в стадии постройки и имеющие определенные трудности из-за непоставок оборудования и отсутствия аналогов российского происхождения», - считает Редько.

    Затраты государства на развитие гражданского судостроения являются важным поддерживающим механизмом для роста промышленности и экономики страны.

    «Во-первых, заказы на создание морской и речной техники поддержат производителей и обеспечат модернизацию и устойчивость всей отрасли. Во-вторых, заказы на строительство судов обеспечат занятость сотрудников, позволят предприятиям сохранить компетенции в судостроении. В-третьих, создание судов в стране увеличат поступления от экспорта сложной продукции, повысит безопасность судоходства. В-четвертых, судам потребуется значительное количество различного оборудования, деталей и узлов, а верфи будут заказывать все это в основном внутри страны», - говорит Бананов. Более того, пользу от проекта получат не только сами судостроители, но и многие смежные предприятия. Важно, чтобы между разными верфями была конкуренция, тогда они смогут строить быстрее и дешевле, плюс важен контроль расходов на каждом этапе, чтобы средства не тратились впустую, заключает собеседник.
     
     
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