Взгляд
9 ноября, понедельник  |  Последнее обновление — 11:42  |  vz.ru
Разделы

Россия смогла возродить из пепла собственное судостроение

Российское судостроение показывает все большие успехи Михаил Голенков/РИА Новости
Российское судостроение вышло из самого колоссального кризиса за всю свою историю. По итогам этого года совокупная стоимость крупных судов, построенных на российских верфях, должна оказаться рекордной за три постсоветских десятилетия. Благодаря чему достигнут подобный прорыв и почему импортозамещение в этой отрасли притормаживает? Подробности...
Перейти в раздел…

В деле Навального нашлось пять неразрешимых загадок

Алексей Навальный не спешит на родину, где его ждет уголовное преследование Алексей Куденко/РИА Новости
Спустя почти три месяца с момента экстренной посадки самолета с потерявшим сознание Алексеем Навальным в Омске многие вопросы в этом деле остаются без ответов. Информацию скрывают как власти Германии, даже в ответ на официальные запросы Москвы, так и сами участники этой истории, и их окружение. Какова роль иностранных спецслужб в деле Навального, кто прилетал за ним из Германии и что мешает блогеру вернуться в Россию?  Подробности...
Перейти в раздел…

Российская вакцина прорвала европейскую блокаду

Российскую вакцину ждет весь мир — от Австрии до Аргентины Илья Питалев/РИА «Новости»
Венгрия готова уже в декабре начать закупать российскую вакцину от COVID-19. Об этом глава МИД страны заявил прямо из карантина – министр сам стал жертвой вируса. При этом Еврокомиссия, которая еще недавно грозила Будапешту санкциями за применение вакцины «Спутник V», изменила свое мнение. Не исключено, что вслед за Венгрией и другие страны ЕС обратятся за российской вакциной. Подробности...
Перейти в раздел…

Трампа обязательно предадут

Трамп получил больше голосов, чем любой другой республиканец в истории White House/Keystone Press Agency
Джо Байдена признали избранным президентом большинство СМИ США и многие зарубежные лидеры, включая тех, кого Дональд Трамп относил к своим друзьям. Тем не менее президент готов развязать юридическую войну и идти в ней до конца, тем более, что на этом пути уже есть первые успехи, а ресурс, которым он может располагать, внушителен. Беда в том, что Трампа теперь непременно предадут – так будет лучше для страны в целом. Подробности...
Перейти в раздел…

Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
Перейти в раздел…

Инерция страха закончилась, надо создавать новую

Максим Соколов, публицист
При однородном состоянии общества культурные переживания прошлого сохраняются дольше. Но ведь не только пришли иные времена. Еще пришли иные племена, не отягощенные местной историей и местной традицией. Этим племенам страшиться совсем нечего, что мы и видим. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев

У Трампа не получилось отменить будущее

Дмитрий Ольшанский, публицист
Новый порядок – это пять М: миллионеры – мегаполисы – мигранты – меньшинства – матриархат. Странный, но отлично работающий союз элит с люмпенами против обывателя, скрепленный поощряемым везде кочевничеством и натравливанием женщин на мужчин. Подробности...
Обсуждение: 47 комментариев

Республиканцы «сливают» Трампа

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
У действующих элит существует желание консолидации вокруг будущего и решения проблем постпандемийного мира. А с Трампом никакая консолидация, никакая повестка сотрудничества и восстановления невозможна. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев
Перейти в раздел…

Президент Байден: Хорошо или плохо для России?

Обсуждение: 5 комментариев

Почему Трамп проиграл

Зачем России Нагорный Карабах

Перейти в раздел…

Ушел из жизни сатирик Михаил Жванецкий

На 87-м году ушел из жизни классик отечественной сатиры, писатель Михаил Жванецкий. Несколько поколений знают его как автора искрометных и часто нелицеприятных монологов о советской и постсоветской действительности
Подробности...

Путин принял участие в поднятии флага на ледоколе «Виктор Черномырдин»

Впервые с 1975 года с российских стапелей сошел крупный дизель-электрический ледокол. Построенный на Балтийском заводе «Виктор Черномырдин» будет проводить суда в Финском заливе, работать в Арктике и Антарктике. В присутствии президента Путина на ледоколе во вторник был поднят государственный флаг
Подробности...

Радикалы забросали здание КС Украины дымовыми шашками

Развивается конфликт Конституционного суда Украины с президентом Зеленским. КС отменил статьи закона о борьбе с коррупцией, а на самом деле – о внешнем управлении страной. Власть натравила на суд юных радикалов с дымовыми шашками
Подробности...
Перейти в раздел…
15:53

Во Владимирской области запустят проект по созданию модельных домов культуры

Пилотный проект «Бюро Аполлона» по созданию по всей стране модельных домов культуры разработают во Владимирской области до конца 2020 года. Регион также первым внедрит нововведение на средства нацпроекта «Культура» в 2021 году, сообщила директор департамента культуры Владимирской области Алиса Бирюкова.
Подробности...
11:04

В Нижегородской области запланировали открыть новые модельные библиотеки

Открытие четырех модельных библиотек запланировано в Нижегородской области в 2021 году по нацпроекту «Культура», сообщили в пресс-службе правительства региона.
Подробности...
11:19

Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
Подробности...
Перейти в раздел…
Верите ли вы в честность американских выборов?
  • Да

  • Нет
Кто победит на выборах президента США?
  • Байден

  • Трамп
В Тарусе улицам, переименованным в советский период, вернули дореволюционные названия. Вы хотите, чтобы то же самое произошло в вашем городе?
  • Да

  • Нет

  • Зависит от названия улицы
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Мишустин предложил кандидатуры новых министров и вице-премьера
    План «Перехват» объявлен в Воронеже для поимки устроившего стрельбу солдата Названа вероятная причина открытой солдатом стрельбы под Воронежем Якушев сменил Цуканова на посту полпреда в УрФО В Белый дом прислали требование признать Байдена избранным президентом
    Эрдоган предложил Путину создать рабочую группу по Карабаху Глава Управления общих служб не дала начать переходный период в США В России оценили риск введения новых санкций перед уходом Трампа В штабе Трампа опровергли сообщения о Меланье и зяте президента США
    Пользователи соцсетей начали раздеваться в поддержку Дзюбы В России за сутки выявили 21,7 тыс. случаев коронавируса Экс-глава штаба обвинила Навального в игнорировании фальсификаций на выборах в США Друг Колтового выдвинул новую версию гибели телеведущего

    суточный наряд


    В Минобороны рассказали подробности расстрела на аэродроме под Воронежем

    только две


    Познер отказал России в звании «великой державы»

    война с прошлым


    Украине предложили отказаться от южных областей в пользу России

    Видео

    выборы в сша


    Чем хорош для России Байден

    на линии огня


    Азербайджан дотянулся до важнейших для Карабаха позиций

    планы белоруссии


    Лукашенко хочет сам качать нефть в России

    призыв добровольцев


    Латвия готовится сражаться с Россией

    ступенька демократии


    Максим Григорьев: Американские выборы дискредитируют оппозицию в России

    показательная история


    Алексей Алешковский: Новая этика – это этика беспредела без границ

    европейский расизм


    Игорь Мальцев: Чем любое европейское правительство похоже на ИГИЛ

    евро-2020


    России предлагают сомнительный чемпионат по футболу

    на ваш взгляд


    Верите ли вы в честность американских выборов?

    Россия смогла возродить из пепла собственное судостроение

    Российское судостроение показывает все большие успехи    9 ноября 2020, 11:20
    Фото: Михаил Голенков/РИА Новости
    Текст: Михаил Кувырко

    Российское судостроение вышло из самого колоссального кризиса за всю свою историю. По итогам этого года совокупная стоимость крупных судов, построенных на российских верфях, должна оказаться рекордной за три постсоветских десятилетия. Благодаря чему достигнут подобный прорыв и почему импортозамещение в этой отрасли притормаживает?

    По данным исследования аналитического агентства INFOLine, в этом году в России ожидается завершение строительства крупных (тоннажем более 50 тонн) гражданских судов в объеме 140 млрд рублей. Это почти двукратно превышает прежний рекордный показатель – 79,1 млрд рублей, зафиксированный в 2014 и 2019 годах.

    С точки зрения количества новых крупных судов этот год окажется не столь результативным, как два предыдущих – согласно оценке INFOLine, будет сдано 60 судов, тогда как в прошлом году спустили на воду 76 судов, а в позапрошлом 82. Но сам список завершенных проектов демонстрирует, что отрасль вышла из самого глубокого кризиса за всю свою историю.

    Постсоветские рекорды

    3 ноября в Санкт-Петербурге был поднят флаг на дизель-электрическом ледоколе «Виктор Черномырдин». Его задачей станет обеспечение бесперебойной проводки судов в Финском заливе, и на сегодня «Виктор Черномырдин» является самым большим в мире неатомным ледоколом мощностью силовой установки 25 МВт. Несколькими днями ранее состоялась приемка головного атомного ледокола «Арктика» проекта 22220, построенного на Балтийском заводе: в его создание было вложено более 40 млрд рублей. Также на этот год запланирована сдача первого танкера типа «Афрамакс» проекта 114К, построенного на судостроительном комплексе «Звезда» в Приморском крае, в его создание вложено более 31 млрд рублей.

    Еще одним примечательным событием этого года стал дебютный круизный сезон пассажирского четырехпалубного теплохода «Мустай Карим», построенного на нижегородском заводе «Красное Сормово». Это судно серии PV300 является первым в своем классе плавания («река-море»), построенным на российской верфи за последние 60 лет для судоходной компании «ВодоходЪ».

    «Думаю, прорыв в любой области промышленности вряд ли может произойти одномоментно – все-таки в процессе задействовано слишком много акторов. Тем более в судостроении, как правило, длинные циклы производства – высокотехнологичные, сложные суда и корабли строятся по несколько лет. Тем не менее то, что происходит сегодня, вполне можно назвать серьезным достижением», – комментирует газете ВЗГЛЯД происходящее в отрасли генеральный директор АО «ОСК» Алексей Рахманов.

    По его словам, одним из последних достижений отрасли можно признать начавшийся процесс обновления российского рыболовецкого флота. В 2016 году был заложен первый за 20 лет траулер-сейнер, а сейчас на верфях ОСК идет строительство уже более 40 траулеров и ярусоловов. К строительству подключились в том числе и предприятия, которые традиционно считались военными – питерские «Адмиралтейские верфи» и «Северная верфь», калининградский ПСЗ «Янтарь». На бездействовавшем несколько лет заводе «Красные Баррикады» в Астраханской области, ныне являющемся одной из площадок Южного центра судостроения и судоремонта (ЮЦСС) ОСК, был спущен на воду несамоходный грузовой понтон проекта ГРПН – первое после возобновления работы предприятия судно.

    Ключевым серийным проектом 2020 года должны стать сухогрузы RSD 59 (сразу 16 судов), которые строятся на Невском судостроительно-судоремонтном заводе, Окской судоверфи и заводе «Красное Сормово». Можно также отметить несколько начатых в этом году проектов, например, строительство ледостойкой стационарной платформы ЛСП «А» для освоения месторождения «Каменномысское-море», закладка которой состоялась в июне. В этом проекте принимают участие три предприятия, входящие в ОСК: северодвинские «Севмаш» и «Звездочка», а также производственные площадки ЮЦСС.

    «Зачастую мы работаем и на опережение – в частности, можем предложить потенциальному заказчику свой первый проект грузового судна, которое будет почти на сто процентов произведено из российских комплектующих», – добавляет Рахманов. Проект «Финвал-8000» (пр.23640) Невского ПКБ представляет собой судно класса река-море с максимальным дедвейтом около 8 тысяч тонн, предназначенное для перевозки генеральных и навалочных грузов, контейнеров, а также опасных грузов. «Адмиралтейские верфи» также строят сейчас ледостойкую самодвижущуюся платформу «Северный полюс» для изучения Арктического региона. В прошлом году был достроен первый в мире мобильный энергоблок ПЭБ «Академик Ломоносов», который теперь работает в Певеке в составе плавучей атомной ТЭС.

    Болезни роста

    По данным британского аналитического агентства Clarkson Research, Россия в третьем квартале этого года вышла на второе место в мире по объемам заказов судостроения, уступив лишь Южной Корее – одному из глобальных лидеров этой отрасли. В июле-сентябре российские судостроители вышли на уровень 860 тыс. регистровых тонн (CGT), опередив по этому показателю Китай и Японию – двух других представителей «большой тройки» глобального судостроения. В общем объеме заказов отрасли в мировом масштабе доля России за этот период составила 27% (у Южной Кореи – 45%, у Китая – 26%).

    Но, как поясняет гендиректор компании «Инфра Проекты» Алексей Безбородов, следует учитывать сроки выполнения этих заказов: «Китайские и японские верфи, получившие заказы в середине этого года, завершат их до 2022 года, поскольку в основном это заказы на типовые суда – танкера и контейнеровозы, которые давно запущены в серию, их массовое производство налажено. Портфель российских заказов сильно диверсифицирован, в нем много разных судов со сложной спецификацией и сложным оборудованием, поэтому их выполнение растянется не меньше, чем на шесть лет. Российское судостроение более медленное и более специализированное. А поскольку скорость исполнения заказов на российских верфях в три-четыре раза ниже, чем у китайцев, этот разовый успех означает и меньшее количество денег в такой же пропорции».

    Сказанное подтверждает история проектов двух уже упомянутых крупнейших российских ледоколов. Ледокол «Виктор Черномырдин» был заложен еще в 2012 году, передать заказчику его планировалось спустя три года, но в результате этот срок растянулся на восемь лет.

    Сначала пришлось менять проектную документацию, затем переносить строительство с одной верфи на другую. А после того, как два года назад на ледоколе произошел пожар, много времени ушла на устранение его последствий – в итоге росла стоимость проекта. Похожим образом складывалась ситуация вокруг «Арктики», заложенной в ноябре 2013 года. Ее планировалось сдать заказчику в конце 2017 года, но из-за событий на Украине возникли проблемы с поставками с Харьковского турбинного завода. Затем в сроки поставок генераторов не укладывался уже российский подрядчик, и до приемки судна заказчиком прошло семь лет.

    Российское судостроение по-прежнему сильно зависит от импортных комплектующих, например, от двигателей, констатирует Алексей Безбородов. По его словам, в Советском Союзе двигатели для больших судов водоизмещением до 70 тыс. тонн строились на Украине, но таких судов было мало, в основном их и раньше импортировали, а крупные танкеры СССР в 1980-х годах стал заказывать в Японии. Поэтому, полагает эксперт, те крупные суда, которые сдаются в России сейчас, сложно назвать инновационными разработками – это новый уровень качества для тех проектов, которые существовали давно.

    Доля иностранных комплектующих в российском гражданском судостроении остается высокой, признает и Алексей Рахманов. Он отдельно выделяет проблему локализации двигателей известных иностранных производителей. Российский рынок на сегодняшний день, по словам руководителя ОСК, недостаточно емкий, чтобы эта локализация была экономически оправданной, а в условиях жесткой санкционной политики решить эту задачу становится еще сложнее. Выход из ситуации для ОСК видится в том, чтобы поддерживать российских производителей, таких как Коломенский завод, производящий двигатели Д-500, Уральский дизель-моторный завод (ДМ-185) и «Звезду» (М-150).

    Но до снятия вопроса санкций с повестки дня еще далеко, констатирует Рахманов, отмечая и те коррективы, которые внес в работу судостроителей коронавирус: «Систематически возникающие накладки с производством, импортом, испытаниями и надежностью судовых дизелей приводят к задержке сдачи кораблей флоту. Эта проблема появилась не сегодня, но в условиях санкций она стала особенно острой. Я бы слукавил, если бы сказал, что никак не повлияла на наши планы и пандемия. Конечно, предприятия, понесли убытки: из-за режима нерабочих дней, необходимости обеспечить противоэпидемиологические меры, тестировать сотрудников, проводить дезинфекцию. 

    Кроме того, по причине ограничений, введенных в связи с карантином, произошло сокращение количества рабочих, было приостановлено производство комплектующего оборудования, имели место задержки поставок. К нам не смогли приехать иностранные специалисты. Тем не менее, в большинстве случаев все эти трудности нами преодолеваются».

    Сейчас, несмотря на острую потребность в обновлении гражданского флота (особенно сухогрузного) и развитие компетенций отечественных верфей в серийном строительстве современных судов, отрасль испытывает дефицит платежеспособного спроса, констатирует заместитель председателя депутат Госдумы, зампредседателя Союза машиностроителей России Владимир Гутенев. Этот дефицит усилился в условиях экономического кризиса: в этом году доля гражданского судостроения в структуре выручки верфей не превысит 40%, причем перспективы ее роста связаны в первую очередь со сдачей крупнотоннажных судов на ССК «Звезда» и атомных ледоколов ОСК.

    Ограниченный вызов для «большой тройки»

    Специфика мировой судостроительной отрасли исторически состоит в том, что главную роль в ее развитии играют национальные правительства. Частный бизнес в судостроение приходит только на втором шаге, когда государство создало для этого инфраструктуру и выгодные условия.

    Эталонным примером такого государственно-частного партнерства является Южная Корея, где власти в 1970-х годах приняли решение сделать судостроение одним из приоритетов национальной экономики и вовлекли в этот процесс крупнейшие частные холдинги (чеболи) Hyundai, Daewoo и Samsung. Еще один лидер глобального рынка, Китай, изначально делал ставку на государственный капитал – в структуру созданной в 1999 году China Shipbuilding Industry Corporation вошли семь судоверфей, производители комплектующих, лаборатории и НИИ и т.д.

    Основанная в 2007 году российская ОСК со стопроцентным государственным участием идет схожим путем. В нынешних экономических условиях судостроение оказалось одной из немногих отраслей промышленности, которая может по-прежнему рассчитывать на щедрую господдержку.

    На данный момент, отмечает Владимир Гутенев, программа «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений» является единственной из российских промышленных программ, по которой в 2021 году предусматривается увеличение объемов бюджетных ассигнований (на 2,307 млрд рублей). Одна из ключевых задачей создания «национального чемпиона» в судостроении, по его словам, заключается в появлении конкурентоспособных российских аналогов большинства видов судового оборудования. Но даже с учетом политики импортозамещения объем импортируемого оборудования для гражданских судов вряд ли составит в краткосрочной перспективе менее 70%.

    «Дело даже не в способности отечественной промышленности производить те или иные группы товаров, – поясняет Гутенев. – Просто судостроительный рынок вообще и рынок судового оборудования, в частности, гораздо уже многих других рынков и, как следствие, более глобален. Поэтому соотношение «цена-качество», будучи единственным критерием как для коммерческого заказчика, так и для гражданской верфи, делает, по ряду позиций, очевидным в настоящее время выбор импортной продукции. Не говоря уже о значительном сегменте оборудования, где российские производители полностью отсутствуют».

    Мировой опыт, отмечает Алексей Рахманов, показывает, что наиболее конкурентоспособны на глобальном рынке верфи тех стран, которые выигрывают в «гонке субсидий». И если Россия намерена ориентироваться на конкурентоспособное гражданское судостроение, то без государственной поддержки не обойтись – это не единственное условие успешного развития отрасли, но на данном этапе по-прежнему необходимое. Но одна из главных проблем заключается в том, что в России «вспомнили» о судостроении намного после того, как структура этого рынка сложилась в глобальном масштабе.

    «Многие крупные морские державы, такие как Великобритания, не просто не имеют собственного большого судостроения, а полностью утратили его после Второй мировой войны – их заказы выполняют Китай, Япония и Южная Корея, – говорит Алексей Безбородов. – В России же возобладала точка зрения, что судостроение во избежание санкций должно быть своим. Хотя во многих сегментах – например, производство газовозов – заместить импорт не удастся в принципе, а сборку судов из иностранных комплектующих без передачи патентов трудно назвать прорывом. Но к этому в принципе нужно относиться спокойно: те же газовозы в ближайшие десятилетия вряд ли будет производить кто-то, кроме японцев и корейцев».

    В ОСК есть понимание того, что на успех можно рассчитывать только при правильном выборе рыночных ниш. «Мировое судостроение давно устроено так, что в нем есть некое распределение ролей: кто-то силен в одном, кто-то – в другом, и было бы крайне неэффективно пытаться объять необъятное, – поясняет Алексей Рахманов. – Мы видим свою нишу в высокотехнологическом секторе, где наши позиции наиболее сильны, а опыт известен участникам рынка, но при этом нарабатываем новые компетенции.

    Наши приоритеты в гражданском судостроении сегодня – рыбопромысловые суда, ледоколы, круизные лайнеры, а также морская техника для освоения океана, робототехнические комплексы».

    Для выпуска конкурентоспособной продукции необходимы также техническое перевооружение и модернизация верфей, что позволит подобраться к нише крупнотоннажного судостроения добавляет глава ОСК. В сентябре «Северная верфь» подписала с компанией «Отечественные системы и технологии» контракт на модернизацию своих мощностей, предполагающей строительство нового эллинга для производства судов с большим водоизмещением; завершение работ планируется на конец следующего года.

    «Достижения у российских судостроителей, несомненно, есть, господдержка активно осваивается, – резюмирует Алексей Безбородов. – Но чтобы стать на один уровень с лидерами, нужна система долгосрочных приоритетов. На данный момент сделан только первый шаг: появилось понимание, что судостроение является настолько капиталоемкой отраслью, что его развитие невозможно без государственных вливаний. Но в России нет таких структур, как корейские чеболи, на базе которых корейское судостроение добилось своих успехов – в России роль чеболей по-прежнему выполняет ОСК, частный интерес к этой отрасли пока сформировать не удалось».


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •