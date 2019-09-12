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Речной флот России ждет кардинальное обновление

Современные круизные лайнеры выводят речной флот России на новый уровеньФото: Михаил Солунин/ТАСС
Впервые за несколько десятков лет Россия построила собственный речной круизный лайнер. Спущенное на воду в Нижнем Новгороде судно «Мустай Карим» не только задаст новый уровень комфорта на фоне устаревших лайнеров советского времени. Строительство серии подобных судов – важнейший проект для всей российской промышленности. Подробности...
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Сон разума рождает чудовищ. Мы не хотим слушать друг друга, мы не хотим говорить друг с другом. Кто не с нами, тот против нас: если эта большевистская мудрость до сих пор руководит нами, какой смысл говорить о свободе и демократии. Подробности...

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              Речной флот России ждет кардинальное обновление

              Современные круизные лайнеры выводят речной флот России на новый уровень   12 сентября 2019, 14:04
              Фото: Михаил Солунин/ТАСС
              Текст: Алексей Анпилогов

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              Впервые за несколько десятков лет Россия построила собственный речной круизный лайнер. Спущенное на воду в Нижнем Новгороде судно «Мустай Карим» не только задаст новый уровень комфорта на фоне устаревших лайнеров советского времени. Строительство серии подобных судов – важнейший проект для всей российской промышленности.

              В прошедшую среду на заводе «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде произошло знаменательное событие – на воду был спущен новый четырехпалубный круизный лайнер «Мустай Карим». Суда такого типа не строились в СССР и России более полувека – начиная с 1960-х годов производство речных круизных судов передали из Советского Союза в страны Восточной и Западной Европы.

              Для создания нового круизного лайнера заводу в Нижнем Новгороде пришлось практически «с нуля» восстанавливать ключевые компетенции – как в силу того, что создателей прошлых круизных судов уже нет в живых, так и из-за того, что практика и технология строительства круизных судов кардинально изменилась за прошедшие десятилетия.

              Немного истории

              Двумя последними речными круизными судами, построенными на заводе «Красное Сормово», стали дизель-электроходы «Ленин» и «Советский Союз», спущенные на воду в 1958 и 1959 годах и построенные по «проекту 20». Эти суда стали, по сути, первыми советскими пассажирскими дизель-электроходами – вплоть до конца 1950-х годов СССР всё ещё строил колёсные (!) речные пароходы, относящиеся к проекту «Иосиф Сталин».

              Суда «проекта 20» стали первыми трёхпалубными судами на Волге – и впоследствии эта трёхпалубная компоновка стала отличительной чертой советского круизного флота на долгие десятилетия. Необходимость создания столь большого круизного судна (а водоизмещение «проекта 20» составляло более 2000 тонн против 518 тонн у пароходов проекта «Иосиф Сталин») было обусловлено строительством ГЭС и водохранилищ на большинстве рек СССР. С одной стороны, водохранилища сделали возможным использование на крупных реках больших судов со значительной осадкой, но, с другой – водохранилища, по сути, стали рукотворными озёрами немалых размеров, где ветер мог разогнать сильную волну. Это требовало от судов большей мореходности: они приобрели «морские» обводы носовой части, а их надводный борт поднялся по сравнению со старыми речными пароходами.

              Однако условия длившейся тогда холодной войны отнюдь не способствовали развитию отечественного гражданского судостроения. Все судостроительные заводы СССР были загружены военными заказами, а производство гражданской продукции часто приходилось «выкраивать» из лимитов по времени и материалам исключительно по остаточному принципу. В таких условиях, уже начиная с 1960-х годов, в Госплане СССР было принято компромиссное решение – производство речных круизных судов было передано на верфи ГДР, Чехословакии и Австрии, а предприятия СССР сосредоточились на заказах Министерства обороны.

              Такая схема разделения труда действовала вплоть до распада Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) и краха СССР. За эти годы на верфях в ГДР (Бойценбург, Висмар), в Чехословакии (Комарно) и в Австрии (Корнойбург) было построено более 130 речных круизных судов. Многие из них находятся в эксплуатации и сегодня – и если вы когда-либо были в российском речном круизе, то вы, скорее всего, находились на борту судна, построенного на немецких, австрийских или чехословацких верфях. Всего же за советское время на различных верфях СССР и других стран было построено 254 речных круизных судна.

              За это время круизные суда стали четырёхпалубными – такую компоновку получили суда типа «Василий Суриков» (два теплохода), «Максим Горький» (два теплохода), «Валериан Куйбышев» (девять судов), «Владимир Ильич» (22 судна) и «Дмитрий Фурманов» (28 судов). В трёхпалубной компоновке продолжали строить суда типа «Октябрьская революция» (14 теплоходов), «Сергей Есенин» (пять судов) и «Родина» (49 судов).

              Круизные суда получили практически все речные пароходства СССР: речные круизы проводились на Волге и Днепре, по Дону, Оке и Каме, ходили теплоходы и на север – вплоть до Ладожского и Онежского озер, выходя по Неве к Ленинграду и в Финский залив. Был популярным и южный маршрут – речные теплоходы получили возможность заходить в морские порты Крыма и Кавказа.

              Спасение легенды

              К сожалению, сегодня круизный флот России испытывает отнюдь не лучшие времена. Средний возраст эксплуатируемых в России 124 теплоходов на сегодняшний момент уже перевалил через отметку 45 лет. Несмотря на то, что речные суда в целом живут дольше, чем их морские собратья, поскольку речная вода менее агрессивно уничтожает их корпус, тем не менее и у них есть конечный срок жизни.

              Максимальный расчетный срок эксплуатации таких судов составляет 45-50 лет, а средний возраст утилизации – 47 лет. Отсюда следует, что уже в самое ближайшее время выход речных круизных теплоходов «на пенсию» приобретёт неизбежный характер. Стоимость поддерживающих ремонтов и затраты на продление документов могут элементарно сожрать всю прибыль операторов, которая им будет крайне необходима для обновления флота.

              В инерционном прогнозе уже к 2025 году в речном круизном флоте России может остаться не более 80 судов, а к 2030 году – и вовсе меньше полусотни.

              В такой ситуации закладка и спуск на воду «Мустая Карима» выглядит шагом в нужном направлении. Кстати, теплоход «Красного Сормова» должен был стать не первым судном проекта PV300VD, а лишь вторым. Одновременно с «Мустаем Каримом» в Астрахани, на верфи «Лотос», уже сейчас идёт постройка лайнера «Петр Великий» по такому же проекту, который изначально должен был стать головным теплоходом серии. Заложенный по заказу Московского речного пароходства ещё в августе 2016 года, «Пётр Великий» предназначен для круизов по Каспийскому и Черному морям.

              Однако астраханские судостроители, как и их нижегородские коллеги, столкнулись с ожидаемой проблемой – практически все производственные компетенции, необходимые для создания современного круизного теплохода, приходится восстанавливать практически «с нуля». В силу этого теперь сроки сдачи «Петра Великого» перенесены на июль 2020 года, а цена нового круизного лайнера выросла на целый миллиард – до 4,2 млрд рублей. Впрочем, трудности и увеличение себестоимости преследовали и «Красное Сормово» – в итоге стоимость «Мустая Карима» тоже вплотную приблизилась к четырем миллиардам рублей, стартовав в 2017 году с отметки 3,1 млрд рублей.

              При этом гендиректор завода «Красное Сормово» Михаил Першин, выступая на церемонии спуска судна на воду, отметил, что при совершенствовании судостроителями своих навыков, сроки создания лайнеров планируется сократить до полутора лет, а стоимость серийного теплохода – уменьшить.

              Что же получат пассажиры нового круизного теплохода, который уже сравнивают с «плавучим пятизвёздочным отелем»?

              Роскошь и удобство

              Начнём с того, что проект PV300VD, по которому строят «Мустая Карима» и «Петра Великого», станет самым крупным проектом речного круизного судна в России. Его собственное водоизмещение составит около 5000 тонн, что является практически максимально возможным для условий большинства российских судоходных рек. Для сравнения: водоизмещение одного из самых массовых советских круизных проектов (пр. 301), судов типа «Владимир Ильич», составляло лишь 3570 тонн, а самые большие речные круизные суда типа «Валериан Куйбышев» (проект 400) имели водоизмещение 3935 тонн.

              Вторым фактором, который отличает «Мустая Карима» и другие суда этой серии от предшественников, является их пассажировместимость. Номера проектов советских речных круизных судов были связаны с ней – например, «проект 400» означал, кроме того, «пассажирское судно на 400 человек». С проектом 301, кстати, похожая ситуация – его проектировали изначально на 301 пассажира, но впоследствии решили, что в этот объём поместится и 360 туристов.

              Понятным образом, условия в советских круизных лайнерах в силу такого подхода получались достаточно «спартанскими». А вот в «Мустае Кариме» от этого ушли – на судне будет всего 329 пассажиров, даже меньше, чем в каютах советского проекта 301, при почти что вполовину большем водоизмещении.

              Для их размещения предусмотрены 152 каюты «стандарт», девять кают «люкс», одна каюта «полулюкс» и одна каюта для лиц с ограниченными возможностями. В каждой каюте будет находиться спальное место, шкаф для одежды, радио, кондиционер, душ, санузел, обзорное окно, электророзетка 220V, холодильник, фен и телевизор. Дизайн интерьеров разработан голландским яхтенным архитектором Guido de Groot.

              Впрочем, каюты проекта PV300VD – не более, чем удобное личное пространство пассажиров. На борту к услугам отдыхающих будут доступны два ресторана, бары, один из которых панорамный, конференц-зал, библиотека, большая солнечная палуба, спортивно-оздоровительный комплекс с сауной и хамамом, два пассажирских лифта, связывающих все палубы судна, интернет и спутниковое телевидение. В круизе гостям судна обещают живую музыку, эксклюзивные мероприятия на борту, экскурсии по городам круизного посещения, закрытые посещения музеев и участие в массовых мероприятиях, фестивалях и ярмарках во время путешествия.

              Согласно опубликованной программе рейсов нового теплохода, в первый круиз Москва – Углич – Москва «Мустай Карим» выйдет уже 2 мая 2020 года, а постоянная работа лайнера планируется на линиях Москва – Санкт-Петербург, Москва – Астрахань, Москва – Ростов-на-Дону. Попадёт лайнер и на «большую воду» – северные круизы планируются с заходами в Ладожское и Онежское озера, а на юге лайнер в перспективе сможет посещать порты Каспийского и Чёрного морей, так как его мореходный класс М-СП позволяет легко это делать.

              Круизы – для всех или для некоторых?

              Конечно, стоимость круиза на «Мустае Кариме», опубликованная на сайте его оператора – компании «Водоходъ», может показаться высокой. За восьмидневное путешествие на борту лайнера предлагают отдать от 104 тысяч рублей с каждого пассажира в его каюте, на условиях «всё включено» (правда, с алкоголем только во время ужина).

              Цены такого речного круиза, безусловно, выглядят достаточно высокими для большинства жителей России. Тем более, что масса аналогичных восьмидневных средиземноморских круизов предлагается в России за гораздо более скромные деньги – от 35 до 70 тысяч рублей. Впрочем, такой разнице в цене есть и понятное объяснение: новые морские круизные суда имеют пассажировместимость более 6000 пассажиров, и формально более низкая стоимость морского круиза для отдельного пассажира вполне перекрывается для владельца судна общим объёмом выручки с нескольких тысяч пассажиров – вместо нескольких сотен для случая речного круиза.

              С другой стороны, как показывает практика, круизные компании, эксплуатирующие речные суда в России, отнюдь не бедствуют. Несколько сотен богатых пассажиров согласны платить и такие немалые деньги за возможность с комфортом посмотреть на красоту русских рек и городов, не ввязываясь в зарубежные поездки.

              Для всей же экономики важнее другое – строительство речных круизных судов позволяет сполна загрузить небольшие речные верфи страны, обеспечив их работой по созданию передовых и достаточно сложных технологичных изделий. Для понимания ситуации: «Красное Сормово» – это не только постройка круизных судов, но и один из российских центров создания подводного военного флота страны. Именно на этом заводе строились атомные подводные лодки проектов 945 «Барракуда» и 945А «Кондор», которые и сегодня несут своё дежурство на Северном флоте РФ. Строился на «Красном Сормове» и один из самых массовых проектов дизельных подводных лодок – проект 877 «Палтус» (тип «Варшавянка»).

              Гражданское судостроение обеспечивает верфи постоянными заказами, причём заказами прибыльными и в некоторых областях не менее технологичными, чем военные изделия. Поэтому возврат к постройке речного круизного флота в России можно только приветствовать.


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