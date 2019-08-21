Стало известно о катастрофическом обмелении реки Лена

Самая полноводная река России Лена катастрофически сильно обмелела: сотни стоящих у берегов лодок и катеров увязли в иле, корабли не могут пройти из-за мелководья.

Сообщается, что уровень воды упал почти на 2,5 метра, что является критической отметкой для судоходства и навигации. Особенно сложная ситуация сложилась у берегов Якутска – там сотни катеров и кораблей увязли в песке и иле, передает РЕН ТВ.

При этом для региона Лена является важнейшей транспортной артерией.

«Не могут «Метеоры» пройти. Не могут танкера пройти, понимаете. Большой флот, он стоит, не может пройти из-за мелководья», – заявил руководитель компании речных перевозок Борис Строев.

Владелец катера Сергей Яныгин заявил, что ситуация «плачевная», владельцы судов «в прямом смысле заперты».

«У кого еще более или менее маленькие лодки, могут позволить себе их поднять, а у кого катера покрупнее – все-таки уже сложно. Мы не можем поднять катер и выйти тоже не можем, там глубина меньше 30 сантиметров», – рассказал он.

Кроме того, многим видам рыб, обитающим на этой территории, из-за обмеления реки грозит гибель.

«Начала река мелеть, и рыба куда-то делась. Сколько не приходим, кидаю – рыбы нет», – сказал рыбак Александр Чигмарев.

Указывается, что уровень воды побил антирекорд 30-летней давности. Без полива рискуют остаться огороды и поля, но еще страшнее для жителей обезвоженных деревень – природные пожары. Именно в них специалисты и видят основную причину обмеления реки.

«Да и лесные пожары. Вот этот дым, он начинает разъедать облака, осадки сходят на нет. Была длительная засуха. Даже если дожди выпадают, вода уходит в почву грунтов. Впитывается и не задерживается нигде», – отметил замначальника Гидрометцентра Якутии Вячеслав Шехиров.

По данным метеорологов, в августе в регионе ливни не ожидаются. Это значит, что Лена может обмелеть так, что по ней вовсе нельзя будет ходить на чем-то больше надувной лодки.

Напомним, весной 2019 года обмелела и река Волга. В причинах этого разбиралась газета ВЗГЛЯД.