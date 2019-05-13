Почему обмелела Волга

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13 мая, понедельник  |  Последнее обновление — 21:58  |  vz.ru
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Лукашенко захотел от России много денег

Александр Лукашенко ожидает получить от России сотни миллионов долларов за некачественную нефтьФото: kremlin.ru/Global Look Press
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал причину загрязнения нефтепровода «Дружба» и оценил причиненный ущерб в сотни миллионов долларов. Он восхитился тем, с какой жесткостью отреагировал на проблему Владимир Путин, назвав его «молодцом». Но насколько странам удалось справиться с непростой ситуацией и смогут ли они договориться о выплате компенсаций без обращения в международные суды? Подробности...
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Новые реформы изменят Европу до неузнаваемости

Европа поставлена перед одним из важнейших решений в своей историиФото: Katarina Stoltz/Reuters
9 мая, когда в России отмечают годовщину победы над гитлеровской Германией, во всех странах Евросоюза празднуется так называемый День Европы – политический праздник, посвященный началу европейской интеграции в 1950 году. Сегодня Европа оказалась в ситуации, когда могут быть пересмотрены самые базовые принципы существования ЕС. Что это означает и для Европы, и для России? Подробности...
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Подвиг тувинского «Бессмертного полка»

«Бессмертный полк» в Туве становится полноценной народной традициейФото: Пресс-служба администрации Тувы
22 июня 1941 года Тувинская Народная Республика (ТНР) в качестве независимого государства вступила в Великую Отечественную войну – и стала первым союзником СССР, опередив Великобританию. Накануне Дня Победы спецкор газеты ВЗГЛЯД побывал в Туве и выяснил, как готовился к параду и шествию «Бессмертного полка» единственный российский регион, формально не вышедший из состояния войны с Германией. Подробности...
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Политики Литвы предают живущих в России сограждан

Литовцы не приняли двойных стандартов местных властей, для которых внешняя политика важнее соотечественниковФото: Ints Kalnins/Reuters
Литовский референдум о введении двойного гражданства со странами, «соответствующими критериям европейской и трансатлантической интеграции», провалился. Происходящее прямо касается демографической катастрофы, которую переживает Литва, и наглядно демонстрирует, как власти страны пытаются отделить «правильных» литовцев от «неправильных». Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Китай создает новый мировой порядок

Яна Лексютина, эксперт клуба «Валдай», профессор РАН, профессор СПбГУ
В процессе своего «возвышения» Китай приступил к созданию китаецентричной системы координат в мировом экономическом и финансовом устройстве. Подробности...

Главный урок катастрофы «Суперджета»

Михаил Барабанов, старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий
Относительно рядовой инцидент с попаданием молнии в самолет вылился в тяжелую катастрофу с многочисленными жертвами. Уже ясно, что в катастрофе виноват экипаж. Главный вывод, который можно сделать: российская авиация тяжело больна. Подробности...
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Победители сохраняют спокойствие

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Следует ли, ввиду поражения СССР в холодной войне, устроить суд над коммунистическим режимом по примеру международного трибунала? И можно ли считать Германию, капитулировавшую в 1945-м, победительницей в третьей мировой войне? Подробности...
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      В Москве в ознаменование 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялся Парад Победы. В нем приняли участие 35 пеших парадных расчетов, более 130 единиц современной военной техники и кабриолеты Аurus. Воздушную часть парада пришлось отменить
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      В Нью-Йорке прошел бал Met Gala

      В Нью-Йорке прошло одно из главных светских мероприятий – Met Gala, ежегодный бал Института костюма. На нем звезды обычно появляются в очень откровенных нарядах. В этот раз бал открыла певица Леди Гага. Причем она сразу же сбросила платье, оставшись в одном белье
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      «Суперджет» сгорел при посадке в Шереметьево

      Самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая после 28 минут полета экстренно вернулся в Шереметьево, совершив жесткую посадку. Во время аварийного приземления у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Погиб 41 человек
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            Почему обмелела Волга

            Волжские рыбаки оказались на мели   13 мая 2019, 20:40
            Фото: Максим Богодвид/РИА «Новости»
            Текст: Иван Абакумов,
            Михаил Мошкин

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            В районе Казани и Ульяновска волжские берега обнажились на сотни метров, уровень воды в Куйбышевском водохранилище упал на три метра. И это притом что зима на Средней Волге выдалась снежной. В соцсетях происходящее называют экологическим бедствием, а в местной прессе пишут о загубленном нересте. Что стало причиной обмеления и действительно ли ситуация столь катастрофична?

            В Татарстане из-за обмеления Волги перенесли открытие скоростных речных линий, сообщил в понедельник региональный портал InKazan со ссылкой на минтранс республики. Но это, пожалуй, не главная и не единственная проблема из тех, что возникли в регионах Поволжья из-за жаркой погоды нынешней весной.

            Пользователи соцсетей выражают недоумение по поводу сброса воды в Куйбышевском водохранилище, из-за которого обмелели не только сама Волга, но и Кама, Свияга, Меша и другие мелкие притоки больших рек Волжского водного бассейна. Пользователи выкладывают фотографии с обнажившимися берегами водоемов, демонстрируя масштабы бедствия.

            Заметим, что такая ситуация наблюдается не только в Татарстане. На критическое снижение уровня воды в Волге жалуются пользователи соцсетей в Саратовской, Тверской, Самарской областях, Астрахани и Ульяновске. Наибольшего пика обсуждение обмеления Волги достигло в майские праздники.

            Татарстан, на территории которого находится более половины Куйбышевского водохранилища, достиг договоренности с федеральным центром об увеличении уровня воды в водоеме к середине июня на 2,6 метра. К настоящему времени он ниже нормы более чем на три метра.

            Куйбышевское водохранилище находится на территории нескольких регионов Поволжья: Татарстана, Чувашии, Ульяновской и Самарской областей. Это искусственное «море» – главный регулятор стока Волги и ее крупного притока – Камы.

            В начале мая обмеление Куйбышевского «моря» достигло серьезных масштабов; судя по снимкам из соцсетей, некоторые острова соединились с берегом, а отдельные притоки в нижнем течении высохли практически до состояния ручьев, отмечает «Ульяновская правда». В заволжской части Ульяновска пляж расширился до 200–300 метров, берега Волги у Казани обнажились на сотни метров.

            Несколько иная ситуация на Нижней Волге. «Комсомольская правда в Волгограде» в начале мая сообщала о том, что некоторые виды рыб, которые зашли на нерест в низовья реки в Астраханской области, едва не погибли от маловодья. Хотя большая вода и пришла на Нижнюю Волгу, но воды гораздо меньше, чем в прошлом году.

            Чиновники минприроды Татарстана и Ульяновской области объясняют, что причиной падения уровня воды в Куйбышевском водохранилище стали погодные условия и попуски воды. Поясним: попуском называют периодическую или эпизодическую подачу воды из водохранилища для регулирования расхода или уровня воды на нижележащем участке водотока или уровня воды в самом водохранилище.

            В региональной прессе полагают, что причиной сброса из Куйбышевского водохранилища стал неверный расчет специалистов, отвечающих за водные ресурсы. В Татарстане ожидался паводок из-за довольно снежной зимы в регионе (снега выпало в два раза больше климатической нормы). Но зима была теплой – почва не промерзла, и столь же теплой весной талые воды просто ушли в землю, отмечает портал «Челны 24». В итоге и произошло «антропогенное» обмеление.

            «На самом деле происходит не обмеление реки Волги, а снижение уровня Куйбышевского водохранилища от проектной отметки, которая при создании водохранилища была 53 абсолютных метра, а сейчас приближается к 50 метрам», – пояснил газете ВЗГЛЯД заслуженный эколог Татарстана Дмитрий Иванов. И хотя динамика отрицательная, до критической отметки (составляет 45 метров) уровень воды не дойдет, считает эксперт. Иванов напомнил, что подобная ситуация наблюдалась в 2010 году.

            «Поскольку Куйбышевское водохранилище является регулирующим или центральным в системе вод Камского каскада водохранилищ, то и тогда, и сегодня оно испытывает максимальную нагрузку среди всех водоемов каскада», – отметил Иванов.

            Ссылаясь на мнение гидрологов, эксперт сказал, что из-за достаточно мягкой весны «объем воды, который был накоплен в течение зимнего периода на водоотборных бассейнах Куйбышевского и других водохранилищ, частично впитался в непромерзшую землю». Вследствие чего объем воды в водохранилище и оказался ниже запланированного. По настоянию татарстанского министерства по делам гражданской обороны и ЧС, было принято решение «понизить в предвесенний период уровень водохранилища для того, чтобы избежать возможного высокого паводка, который мы ежегодно можем наблюдать на сибирских реках», замечает Иванов.

            «Воду перед паводком спустили, но так оказалось, что то количество воды, которое ожидалось в водосборах Волги и Камы, оказалось недостаточным,

            чтобы довести уровень до проектной отметки 53 метра», – объясняет он.

            Иванов заметил, что в итоге ситуация может негативно сказаться на «нересте всех видов рыб, которые в настоящий момент должны были откладывать икру», так как все мелководья, поросшие «высшей водной растительностью», сейчас обнажились, и нерестовая площадь сократилась. Несмотря на появление других мелководий, эксперт не исключает возможности повторения ситуации 2010 года, «когда рыбное население и другая флора и фауна водохранилищ пострадали». «Последствия засухи 2010 года наблюдались достаточно долго. Восстановление бентоса, синтеза у планктона на нарушенных участках акватория водохранилищ, в том числе и в устьях впадающих рек прослеживалось на протяжении несколько лет», – напомнил Иванов.

            Гидролог, специалист по использованию водных ресурсов Михаил Болгов пояснил газете ВЗГЛЯД:

            «По моей информации, происходящее пока еще не критично.

            Часть водных ресурсов Куйбышевского водохранилища действительно использовалось для организации специального попуска, для того, чтобы обеспечить рост биоресурсов на Нижней Волге. Когда этот попуск перестанут осуществлять, тогда, по нашим оценкам, и начнется заполнение Куйбышевского водохранилища». Год, к сожалению, маловодный, потому и возникли сложности с наполнением Волжско-Камского каскада, добавил он.

            «Этот каскад управляется с учетом самых разных целей – это и выработка электроэнергии, и водоснабжение – сельскохозяйственное и коммунальное; мы должны обеспечить и, в том числе, нерест рыбы. С этой целью и создаются необходимые условия на Нижней Волге. Хотя на Куйбышевском водохранилище условия будут не самыми хорошими. С этим, наверное, можно согласиться», – добавил Болгов. Всегда, когда речь идет об управлении системой многоцелевого назначения, какие-то цели реализуются с большим приоритетом, какие-то – с меньшим, заметил собеседник.

            Вопрос об обмелении главной артерии Европейской России дошел до Москвы – не будем забывать, что столица также стоит на реке, относящейся к бассейну Волги. Принять «оперативные меры наполнения» водохранилища Министерство природных ресурсов и экологии России ранее призывал глава Татарстана Рустам Минниханов, сообщил в начале мая «Коммерантъ». 7 мая в Федеральном агентстве водных ресурсов собрали представителей поволжских регионов. Принято решение о согласовании уровней водохранилищ Волжско-Камского каскада. Как сообщает ресурс Kazanfirst.ru, попуск воды из водохранилища с каждым днем уменьшается. К концу мая его существенно сократят, и уровень воды в Волге поднимется. Но проблема в том, что нерест у многих видов рыб уже прошел и повышение уровня реки может оказаться запоздалым.


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