Европейская засуха даст заработать России

«Глобальное потепление, изменение климата, засуха – даже это работает на Москву». Такими словами европейская пресса анализирует парадоксальное явление: урожай зерновых снизился и в Европе, и в России, но Москва все равно окажется в выигрыше. Почему же результаты летней засухи в Европе оказались именно таковы?

Отчет о собранном урожае текущего года, представленный в евросоюзных верхах 3 октября, проскочил мимо европейской прессы, как истребитель-невидимка мимо радаров. СМИ его практически не заметили. Аналитики из Евростата и эксперты в сфере жонглирования цифрами экономики привычно расставили акценты в нужном порядке. Получилось все почти неплохо.

Бюллетень Еврокомиссии, посвященный вопросам сельского хозяйства, сообщил, что перспективы терпимые: по итогам уборочной кампании 2018 года в странах Евросоюза будет собрано 284,3 миллиона тонн зерна (по всем злаковым культурам в целом). Результат – на 5% ниже предыдущего сезона и на 8% хуже среднего показателя за последние пять лет. Что до пшеницы – то тут немножечко хуже: планируется собрать 129 миллионов тонн, то есть минус 9% к прошлогоднему итогу.

Таковы результаты катастрофической засухи, обрушившейся на северные и центральные регионы Европы летом текущего года. Урожай некоторых культур снизился даже на 50% процентов.

О снижении на 20% урожая зерновых в Германии, втором по величине производителе этой культуры в ЕС, европейские СМИ рассказать постеснялись: у фрау Меркель хватает других проблем, нечего усугублять. Хотя все же прорывались оценки по поводу того, что урожай в Германии и Скандинавии можно оценить как «катастрофический».

В России тоже все плохо, отмечает европейская пресса, но показателями Москвы старается своего читателя не баловать. И после мхатовской паузы: в России вроде бы процент снижения урожая круче, чем у нас, но Россия почему-то опять остается в выигрыше. Так ли это на самом деле?

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Дайте обо всем по порядку: сначала – о размерах выигрыша, а потом – откуда он берется.

В прошлом году Россия продала за рубеж 40 миллионов тонн пшеницы. Практически половину своего урожая (85 млн. т). Много это или мало? Продать половину произведенного – кажется безумной крутизной, граничащей с головотяпством: затмим всем глаза цифрами, срубим ордена, медали и денег, а завтра – хоть трава не расти.

А что на деле?

А вот что. В советские времена РСФСР собирала в среднем около 44 млн тонн пшеницы. Население тогдашней Российской Федерации и сегодняшней – практически одинаковое, чуть больше 147 млн человек в 1988 и чуть меньше 147 млн в 2018. А теперь прикинем урожаи: как ни крути, а производство пшеницы на душу населения сегодня почти в два раза выше, чем при РСФСР в составе СССР. Два предыдущих года Россия заканчивала просто с суперрекордными показателями. Даже с нынешним прогнозом в 70 млн т все равно средний результат по периоду 2016 – 2018 ниже этих самых 70 млн не опустится.

Население Евросоюза – приблизительно 515 миллионов человек. России – см. выше. Разделив объем урожая на население рассматриваемых субъектов, получаем, что на российского гражданина придется в этом году пшеницы практически в два раза больше, чем на евросоюзного – 471 кг и 250 кг соответственно. Так у кого проблемы? Россия вполне может себе позволить продать за рубеж порядка 30 млн тонн и не чувствовать себя ущемленной, достигнув среднего уровня периода развитого социализма (70-80-х годов прошлого века).

С таким объемом экспорта РФ и по результатам нынешнего года останется мировым лидером продаж пшеницы впереди США (29 млн тонн на экспорт) и Канады (24 млн т).

В целом позиция Европы в оценке ситуации с урожаем нынешнего года идеально укладывается в пословицу «плохо не то, что своя корова сдохла, а что соседская жива осталась». При сложившихся нормах потребления и ориентации на пшеничный хлеб (ну не любит Европа ржаной-бородинский) закупать государствам «Содружества 27-ми» пшеницу придется. Да еще и приобретая эти количества по более высоким, чем в прошлом году ценам. Куда деваться – дефицит товара всегда способствует повышению его стоимости.

«Глобальное потепление, изменение климата, засуха – даже это работает на Москву» - в расстроенных чувствах констатирует аналитический портал portafolio.co. Хорошо хоть в организации глобального потепления Кремль не обвинили.

Еще в июле Европа усиленно колотила в тревожные барабаны, переживая, что цена пшеницы на торгах в Париже поднялась на 17%. Теперь же, когда этот показатель вырос уже на 35% по сравнению с уровнем прошлого года, европресса предпочитает не злить обывателя сообщениями, что а) закупать-таки придется; б) по более высокой цене. С Россией же все ровно наоборот. При уменьшении Россией объема продаваемого зерна на четверть и повышении цен на треть

российские сельхозпроизводители заработают в нынешнем году больше, чем в прошлом.

И вот это нашим «западным партнерам» особенно обидно. Тем более, что торговая война, объявленная 45-м президентом США остальному миру, объективно играет на руку России. Наиболее страдающий от американских торговых пошлин Китай все чаще поворачивается в сторону Москвы. Не только за газом, но и за хлебом тоже.