Украинская засуха поможет России

Та самая засуха, от которой жестоко страдает Крым и которой так радовались в Киеве, как оказалось, навредит самой Украине. Прогнозы предрекают, что Украина может потерять половину урожая – и это притом что экспорт зерновых составляет одну из главных статей дохода страны. На России засуха тоже скажется – но для российских аграриев это станет, как ни парадоксально, даже благом.

Засуха в южных, центральных и восточных областях Украины может привести к потере порядка 50% урожая зерновых, заявили эксперты Всеукраинской аграрной рады (ВАР).

Украина столкнулась с критически малым количеством осадков на протяжении нескольких месяцев. «Последний дождь в нашем районе прошел две–три недели назад. И то он был очень слабым, промочил почву не более чем на два–три сантиметра. Это единственный дождь, который был с зимы», – сетует директор частного агропромышленного предприятия «Людмила» (Хмельницкая область) Николай Гурский.

Больше всего жалоб на отсутствие дождей поступило от сельхозпроизводителей Херсонской, Одесской, Хмельницкой, Днепропетровской, Запорожской и Винницкой областей.

Члены ВАР говорят, что больше всего пострадали пшеница и ячмень. Потери хозяйства «Людмила» по пшенице достигнут 30%, по сое – приблизительно 20%. Директор фермерского хозяйства «Щедрая Усадьба-М» (Хмельницкая область) Александр Бондарь прогнозирует, что если в ближайшее время не пройдут затяжные дожди, то он может потерять около 40% урожая пшеницы и 50% сои. «В нашем районе дождей практически не было с того самого времени, как сошел снег. При этом даже если дождь пойдет, это уже не исправит ситуацию. Растение уже не в той стадии развития», – поясняет он.

На востоке Украины ситуация с посевами из-за засухи не лучше. «Если и в дальнейшем не будет дождей, мы можем потерять до 50% урожая. Больше всего пострадали пшеница и ячмень. Подсолнечник и кукуруза – меньше, в этих культурах еще есть небольшой запас влаги. Но, учитывая погодные капризы, неизвестно, что будет дальше. Последний дождь в нашем районе наблюдался 8–9 мая, и был он очень незначительным», – говорит директор ООО «Терра» (Днепропетровская область) Александр Дорошенко.

При этом сельхозпроизводители отмечают, что точные суммы убытков можно будет считать уже ближе к моменту сбора урожая. Но учитывая, что экспорт зерна (пшеница, кукуруза, соя) – одно из одно из главных направлений внешней торговли Украины, потеря половины урожая может крайне дорого обойтись бюджету и стране в целом.

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В 2017 году урожай зерновых и зернобобовых культур на Украине составил менее 62 млн тонн, при этом на экспорт было отправлено около 40 млн тонн зерна. «В этом году будет минус (по урожаю), но насколько – сложно сказать. Те, кто говорит о сборе только половины урожая, конечно, преувеличивают. Из-за засухи есть проблемы в южных регионах Украины, но не по всей стране», – говорит гендиректор «ПроЗерно» Владимир Петриченко.

Погода в этом году преподнесла массу сюрпризов и российским аграриям. Но ситуация в России выглядит намного лучше, чем на Украине. Похожие проблемы наблюдаются, пожалуй, только в одном российском регионе – в Крыму. Здесь, как и на близкой к Крыму Украине, тоже уже несколько месяцев нет дождя, а в нескольких районах засуха погубила почти весь урожай. Объявлена чрезвычайная ситуация.

Полуостров, конечно, всегда был и остается зоной рискованного земледелия. Но такие сильные засухи здесь случаются не так часто – раз в десятилетие. В итоге уборочная кампания в Крыму стартовала на 20 дней раньше, чем в прошлом году. Общая площадь пострадавших посевов – около 20 тысяч гектаров. Минсельхоз региона говорит, что в этом году из-за погоды на полуострове соберут вдвое меньше зерновых, чем годом ранее – всего 800 тыс. тонн (против 1,6 млн тонн в 2017 году). А если осадков не будет и дальше, то ситуация может оказаться еще хуже. Ущерб может превысить миллиард рублей, опасаются местные власти.

С весенней засухой столкнулись и другие южные российские регионы. Снижение урожая ожидается в Ставропольском крае, в Волгоградской и Ростовской областях. В Ставрополье уже сейчас минимальный запас влаги в почве на востоке края, а по данным метеорологов, значительных осадков в регионе не ожидается до конца июня. В Волгоградской области местные власти из-за засухи ждут сокращения сбора озимых на четверть.

Природа удивила в этом году и сибирский регион, где из-за продолжительных снегопадов сев яровых зерновых серьезно задержался. В Алтайском крае, который обладает самой большой пашней в России (6,5 млн га), холодная погода и дожди в мае привели к почти двухнедельному отставанию по срокам посевной кампании. Власти региона уже готовятся ввести режим ЧС. Яровой сев на 6 июня проведен на 3,22 млн га, это лишь 71% от плана.

Впрочем, эксперты рынка не разделяют пессимистичные ожидания. В аналитической компании «ПроЗерно» считают, что в том же Крыму урожай может оказаться выше ожиданий – 1,2 млн тонн, а в южных регионах он снизится менее чем на 20% по сравнению с прошлым годом. «Засушливые явления имеют место в Крыму и в некоторых районах Юга. Но состояние там как лоскутное одеяло: где-то хорошо, где-то плохо. Пока все неплохо складывается в Черноземье и Верхнем Поволжье», – говорит Петриченко.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, кстати, тоже не драматизирует ситуацию. Он признает, что часть посевов в некоторых регионах Юга России и Северного Кавказа действительно пострадала от засухи, однако засухе подвержены не все районы. «Поэтому за счет высокой урожайности в тех районах, где засухи нет, я думаю, мы компенсируем те районы, где урожай будет ниже», – считает губернатор.

В прошлом году в России был собран рекордный урожай в 135,4 млн тонн. По прогнозу Петриченко, снижение по сравнению с этим рекордом составит 19–20 млн тонн (то есть урожай – 115–116 млн тонн). В Минсельхозе ждут урожай в этом году вообще на уровне 105–110 млн тонн. «Казалось бы, большое снижение. Но, учитывая баснословный урожай прошлого года, все равно в этом году урожай будет не маленьким, а высоким», – говорит директор «ПроЗерно». Для внутреннего потребления зерновых в любом случае хватит, а вот поставки на экспорт могут снизиться. Но после рекордного экспорта в этом сезоне в районе 54 млн тонн зерновых это может быть даже полезным.

«Положительным последствием является то, что конъюнктура станет более выгодной и эффективной, чем это было в уходящем сезоне. Цены будут более интересными для сельхозпроизводителей»,

– говорит Петриченко.

В уходящем сезоне аграрии столкнулись с резким падением цен внутри России, а также на мировых площадках. Сейчас цены уже начали расти на фоне наступившей засухи, в том числе на Украине и в самой России, снижения прогнозов по урожаю и не очень хорошей зимовки озимых в Европе. И дальше цены продолжат расти, что крайне радует аграриев. Потому что рекордные урожаи в предыдущие годы, сильно сбившие цены, не прибавляли им прибылей.