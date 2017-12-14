Доступ фермеров к дешевым деньгам удалось резко улучшить

Минсельхоз отчитался о взрывном всплеске числа фермеров, получивших льготные кредиты. За первые три месяца объем выданных дешевых денег приближается к годовому прошлогоднему показателю. Между тем данные кредиты – одно из важнейших условий эффективности фермерской работы. Что же удалось изменить?

Всего за три месяца 2018 года число фермеров, получивших льготные кредиты, оказалось в полтора раза больше, чем за весь прошлый год. Если в 2017 году более 3 тыс. фермеров взяли в долг у банков под низкий процент, то в этом году уже 4,5 тыс. За весь прошлый год объем льготного кредитования составил 40 млрд рублей, то за три месяца этого года – уже 31 млрд рублей. «Мы смогли настроить механизм льготного кредитования», – объяснил такой успех министр сельского хозяйства Александр Ткачев.

Льготный краткосрочный кредит выдается сроком до года в размере до 1 млрд рублей по ставке не более 5% годовых.

«В прошлом году механизм только-только запустили, поэтому результат был несколько иной. С момента запуска проекта коллеги из Минсельхоза провели большую работу по «настройке» механизма как на федеральном уровне, так и на местах, учли все нюансы и пробелы», – говорит газете ВЗГЛЯД исполнительный директор Ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.

Что же изменилось с прошлым годом и сделало льготное кредитование более доступным для российских фермеров – малого и среднего бизнеса (МСБ)?

Во-первых, успеху способствовало в целом переориентирование банков на выдачу кредитов малым предприятиям, говорит Востриков. По данным «Эксперт РА», за 2017 году объем кредитов малому и среднему бизнесу впервые с 2014 года вырос и сразу на 15% до 6,1 трлн рублей.

Кредитование малого бизнеса выросло на 10%, причем прежде всего за счет госбанков, отмечают в «Опоре России». Во многом благодаря тому, считает глава организации Александр Калинин, что по предложению «Опоры России» с 2017 года размеры премии руководству банков были привязаны к этому показателю. Например, Сбербанк полностью поменял свою модель кредитования в этом плане и стал лидером в сегменте МСБ. В числе крупнейших кредиторов МСБ также оказался ВТБ, Московский индустриальный банк, банк «Санкт-Петербург» и Альфа-банк.

В прошлом году почти сразу после старта программы в феврале стали говорить о нехватке денег, что все средства получат крупные агрохолдинги. Поэтому Минсельхоз изменил правила и зарезервировал лимиты на льготные кредиты именно для МСБ.

Положительно сыграло также расширение количества банков, аккредитованных под выдачу льготных кредитов (с 10 до 25) и оптимизация внутренних бизнес-процессов, говорит Востриков.

Например, в прошлом году фермеры ждали ответа по заявкам несколько месяцев, а время для них играет огромную роль – особенно перед началом посевной. Ведь кредиты нужны на покупку ГСМ, удобрений, машин для работы в поле и запчастей к ним, на страховые взносы при страховании урожая. Поэтому многие, даже получив после долго ожидания одобрение на льготный кредит, отказывались от него, ибо деньги им нужны были еще вчера (приходилось брать кредиты по обычным ставкам в других банках).

«Процедура действительно улучшилась. Минсельхоз стал быстрее доводить деньги до регионов, а регионы быстрее принимать решение о выделении заемщикам субсидий, и финансирование от банков идет только под это решение. А время – критическая вещь для посевной», – говорит президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. Как следствие, это ведет к более быстрому рассмотрению заявок банками.

Также важный фактор успеха – сопровождение фермеров профильными специалистами на всех этапах кредитования. «Большинство фермеров не имеют в своем штате квалифицированных юристов, и на первом этапе реализации проекта часто возникали проблемы с корректной подготовкой документов. Эта проблема была решена путем оказания помощи со стороны профильных сотрудников региональных органов АПК», – рассказывает Востриков.

«Или, например, у некоторых фермеров были проблемы с одобрением заявок по причине непогашенных долгов, например, земельных и прочих налогов, в результате заявка возвращалась, вопрос решался, но на повторенную подачу заявки на кредит уходило время. Сегодня фермеры лучше информированы о всех нюансах проекта, поэтому число таких проблем сократилось», – говорит собеседник.

«Надо учесть, что и потребности в кредитных деньгах у фермеров выросли в связи с падением цен на зерно. Оборотных средств не хватает, нужно больше занимать, – замечает также Аркадий Злочевский. –Нехватка денег – это главная проблема».

В России насчитывается более 100 тыс. фермерских хозяйств, на этом фоне льготное кредитование только 4,5 тыс. фермеров выглядит как капля в море. Скорее всего, многие желающие получить дешевые деньги не смогли это сделать. В прошлом году, например, агрофирма «Прогресс» из Краснодарского края жаловалась, что так и не смогла получить ни одного льготного кредита. И все потому, что лимиты на край быстро закончились, деньги разобрали.

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В итоге фермерам приходится экономить. «Из-за недостатка объема средств мы снижаем технологичность, закупаем меньше техники. В этом сезоне снизили закупку сельхозтехники на 30% по сравнению с прошлым сезоном. А техника очень старая, что приводит к потерям урожая. Это значит, что мы попадаем под зависимость от погодных условий. Если с погодой не повезет, то урожайность снизится», –переживает Злочевский.

На поддержку АПК в 2018 году с бюджете предусмотрено в общей сложности 242 млрд рублей. На льготные оборотные кредиты выделено свыше 13 млрд рублей субсидий, что, по подсчетам Минсельхоза, позволит аграриям привлечь 230 млрд рублей кредитных средств и на 70% покроет потребности в заемных средствах на посевную кампанию.