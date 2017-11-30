Как изменилась страна за 18 лет президентства Путина

В эти праздники незаметно проскочила на самом деле важная дата – 18 лет с тех пор, как Путин возглавил российское государство. Дату никто официально не отметил, а между тем это удачный повод провести промежуточные итоги. Ведь за это время Россия сумела вновь стать мировой житницей, как в царские времена, да еще в полтора раза нарастила промышленное производство. Что же еще изменилось?

В эти праздники незамеченной прошла на самом деле важная дата – исполнилось 18 лет с тех пор, как Владимир Путин возглавил российское государство. Дату никто официально не заметил, а между тем это удачный повод провести промежуточные итоги правления Путина.

В последние декабрьские дни эксперты подводили итоги, но ограничивались лишь минувшим 17-м годом. И тут нельзя не согласиться с пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым, выделившим в первую очередь экономические его успехи – ведь Россия вышла из двухлетней рецессии, по итогам первых 10 месяцев прирост ВВП составил 1,6 процента.

Однако 18-й год будет, в первую очередь, годом выборов федерального уровня. А потому было бы куда интереснее взглянуть на более глубокую ретроспективу, чем один прошедший год. Например, рассмотреть, какие позитивные сдвиги и изменения произошли в России с тех пор, как в марте 2000 года впервые президентом был избран Владимир Путин.

Впрочем, как известно, в статусе исполняющего полномочия президента Путин возглавил страну чуть раньше – 31 декабря 1999 года.

Экономика за 18 лет побила важные рекорды

Да, последние годы в экономике были довольно сложными с учетом санкционного противостояния Запада и России, а также финансового кризиса, многие последствия которого мы ощущаем на себе до сих пор. Однако этот кризис по большей части преодолен, к санкциям привыкли, а в долгосрочном плане виден серьезный прогресс.

Стоит выделить два экономических показателя, которые для нашей страны в 90-х были особо болезненными – огромный госдолг и не уступающая ему инфляция. За последние 18 лет в этом направлении удалось совершить колоссальный прорыв. Долг снизился за это время аж в 22,7 раза – с 69,1% от ВВП в 2000 году до 3,1% в 2016-м. Инфляцию также удалось победить. Если в 2000 году она составляла 20,2%, то уже в 2006-м впервые в новейшей истории России опустилась ниже 10%, а по состоянию на 4 декабря 2017 года и вовсе достигла рекордных 2,5% в годовом выражении.

Снизился за 18 лет и уровень безработицы. Этот показатель сократился с 10,6% до 5,2% экономически активного населения, достигнув своего исторического минимума для нашей страны. Для наглядности стоит отметить, что в Евросоюзе (для которого безработица в последние годы вообще тема больная), он составляет 7,4%, в зоне евро – 8,8%, во Франции – 9,7%, в Австрии – 9,4%, в Италии – 11,1%, в Испании – 16,38%, в Черногории – более 20%, в Греции – 21%.

В то же время России удалось нарастить свои золотовалютные запасы. За отчетный период международные резервы нашей страны выросли более, чем в 30 раз – с 12 до 378 млрд долларов. Общее оздоровление экономики способствовало и росту ее инвестиционной привлекательности. Даже на фоне сложностей последних лет, обусловленных санкционным давлением, в целом объем инвестиций увеличился более, чем в 2,5 раза.

На эту тему

Если эти показатели для кого-то выглядят абстрактно, то что может быть реальнее, чем промышленный рост? А он в 2000-2017 годах был значительным. Промышленность России продемонстрировала увеличение производства на 55,4%.

Не отставало и сельское хозяйство, которому при этом многие либеральные экономисты почему-то не переставали прочить крах чуть ли не ежегодно. Однако урожай зерновых почти удвоился – с 65,4 млн тонн в 2000 году до 140 млн тонн в 2017-м. Причем результат прошлого года и вовсе абсолютно прорывной, так как был побит рекорд 40-летней давности (127,4 млн тонн в 1978 году). Россия - снова крупнейший экспортер пшеницы в мире, она вернула себе звание одного из ведущих поставщиков хлеба на мировые рынки, которое занимала еще до Первой мировой войны.

Животноводство также демонстрировало серьезные успехи. Почти удвоилось производство свинины (с 2,2 млн тонн в 2000 до 4,4 млн тонн в 2016 году), в 1,3 раза – яиц (с 24,2 до 34,4 млрд штук), в 6 раз – мяса птицы (с 1,1 млн тонн до 6,2 млн тонн).

Прошла удачная военная реформа

Как заявил газете ВЗГЛЯД президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов, в эти 18 лет успехи экономики, в частности ВПК, способствовали и модернизации вооруженных сил. Помимо повышения денежного довольствия военных и общего увеличения армейских расходов были проведены кардинальные реформы, армию оснастили новейшими образцами вооружения и техники. В частности, только в 2017 году уровень переоснащения армии составил 62%. Благодаря всему этому был сформирован кардинально новый облик российских ВС, который мировое сообщество могло увидеть, например, в Сирии.

Еще одной успешной сферой стало развитие информационных технологий, особенно в последние годы. Уровень российских программистов подтверждается первыми местами на международных соревнованиях. В частности, в 2016 году россияне заняли все три призовых места на мировой олимпиаде по программированию.

Развитие IT-сегмента стало возможным, во-первых, благодаря фундаментальной науке, технической школе, во-вторых, благодаря активному росту внутреннего рынка и достижениям российских компаний на внешних рынках В-третьих, - благодаря высокому развитию необходимой инфраструктуры, например, обеспеченности интернетом, в нашей стране, подчеркнул Абзалов.

Выбрались из демографической ямы

Еще одна важнейшая сфера жизни нашей страны – демографическая политика. И, пожалуй, она оказалась не менее прорывной, чем экономика. Все помнят демографическую яму 1990-х годов. Как же ситуация обстоит сейчас?

Еще четыре года назад страна впервые с 1991 года вышла на положительный естественный прирост населения, который составил 25 тыс. человек. За 2000-2016 годы рождаемость повысилась в полтора раза. Если в 2000 году она составляла 8,6 на 1000 человек населения, то в 2016-м – 12,9, а с января по октябрь прошлого года – 11,6. Если в 2000 году только у 29% российских семей было двое детей, то в 2016-м – уже у 41%. Доля третьих и последующих рождений выросла с 11 до 19%.

Повышению рождаемости способствовали меры поддержки семьи, принимавшиеся все эти годы правительством, такие как, например, выплата материнского капитала.

«По нашим экспертным оценкам, меры, которые были приняты в 2006 году, совокупно с принятыми в 2011-2012 годах мерами совокупно дали от 2 млн до 2,5 млн дополнительных рождений. Без этих мер мы бы, скорее всего, таких результатов не имели»,

– сказал «Газете.ру» гендиректор Института научно-общественной экспертизы Сергей Рыбальченко.

Выделять какую-то самую эффективную демографическую меру сложно – они работают «пакетом», считает заведующая лабораторией исследований демографии и миграции РАНХиГС Алла Макаренцева.

«Если говорить о последних годах, то, скорее, это снижение очереди в детские сады и первые шаги в направлении того, чтобы сделать доступными ясельные группы и в целом наладить баланс между работой и воспитанием детей – всех услуг, касающихся ухода за детьми», - подчеркнула она.

Огромную роль в повышении рождаемости сыграло снижение младенческой смертности. Комплекс мер в сфере здравоохранения, в том числе открытие перинатальных центров, позволили в 2,6 раза уменьшить ее риск. В 2000 году уровень младенческой смертности составлял 15,3 на 1000 рождений, а в 2017-м – 5,3. И это исторический минимум для нашей страны. К слову, в США в 2016 году этот показатель составлял 5,8, в Европе – 6,64, на Украине – 8, в Грузии – 15,6.

Еще одним важным аспектом демографической политики стало увеличение продолжительности жизни, что, кстати, тоже остается важным косвенным стимулом повышения рождаемости. Общая продолжительность жизни за 2000–2016 годы увеличилась на 6,6 года и достигла 71,9 года. А в 2017 году она впервые в истории нашей страны достигла отметки в 72,6 года.

Немаловажно отметить, что уровень смертности от болезней кровообращения с 2007 по 2016 годы сократился в 1,37 раза (с 846 на 100 тыс. человек в 2000 году до 616 в 2016). За это же время уровень смертности в результате ДТП упал в 1,8 раза: с 27 до 15 на 100 тысяч населения.

Медицина стала более высокотехнологичной

Увеличение естественного прироста и продолжительности жизни, а также снижение младенческой смертности невозможны без качественных сдвигов в медицинской сфере, и это не только открытие перинатальных центров. Государственное финансирование здравоохранения с 2000 по 2017 годы в реальном выражении выросло почти в 3 раза, а в номинальном – c 204,5 млрд рублей в 2000 году почти до трех трлн в 2017.

На ваш взгляд Госдума установила финансовые выплаты при рождении первенца. Знаете ли вы людей, для которых подобная выплата может стать определяющей с точки зрения планирования рождения детей? Да, я в их числе

Да, знаю

Нет, но, думаю, таких достаточно

Нет



Естественно, повышение финансирования способствовало улучшению оснащенности медицинских учреждений. В 2011-2013 годах в них было поставлено 389,7 тыс. единиц различного медицинского оборудования. В итоге только за три года оснащенность медучреждений выросла в 2,5 раза. Соответственно происходило и развитие высокотехнологичной медицинской помощи. Число больных, которым была оказана такая помощь, в 2005-2017 годах возросло в 16 раз: с 60 тыс. до более 960 тыс. пациентов.

В здравоохранении важным фактором остается создание высокотехнологичных медицинских центров, считает Дмитрий Абзалов. Если раньше за высокотехнологичной медпомощью надо было ехать в Москву, то в последнее время соответствующие центры появились во многих федеральных округах, что существенно улучшило инфраструктуру, подчеркнул он.

Проводится масштабная бесплатная диспансеризация, что также способствует оздоровлению населения. Количество людей, которые ее прошли, с 2008 по 2015 год выросло в 3,9 раза: с 5,8 млн до 22,5 млн человек.

Кроме того, существенно обновляется парк санитарного автотранспорта (2 307 автомобилей в 2016 году, еще 1 446 – в 2017 году). При этом стала улучшаться и традиционно сложная ситуация с медучреждениями в сельской местности. С 2000 года в деревнях введено в эксплуатацию более 5 тыс. медицинских подразделений, из них 369 – в 2017 году.

Больше никаких очередей в детский сад

Не только здоровье населения в последние 18 лет стало улучшаться, но и его грамотность. И начать здесь стоит с повышения доступности образования.

За эти годы были практически полностью ликвидированы очереди в детсады. С 2012 года было создано порядка 800 тыс. мест в детских садах. В итоге охват детей дошкольными образовательными учреждениями поднялся с 64,6% в 2014 году практически до 100% в 2017.

Улучшения коснулись и качества образования. В частности, в минувшем году был поставлен рекорд по количеству школьников, получивших на ЕГЭ максимальные 300 баллов, а число тех, кто не преодолел минимальный порог по ЕГЭ, наоборот, уменьшилось вдвое. Кроме того, если в 2001 году российские ученики начальной школы занимали 16-е место в международном исследовании читательской грамотности, то в 2016-м уже поднялись на первое.

Наращивались и расходы на науку. Финансирование гражданской науки из федерального бюджета выросло почти в 20 раз (с 17,4 млрд рублей в 2000 году до почти 350 млрд в 2017 году), а финансирование фундаментальных исследований – в 14 раз (с 8,2 до 117,5 млрд рублей). Все это способствовало и увеличению числа молодых ученых (в возрасте до 39 лет). С 2000 года их количество выросло в 1,5 раза и составляет сегодня 43% от общей численности исследователей.

Помимо образования и науки уделялось внимание и культуре. Например, открылось множество новых музеев. С 2001 по 2016 годы количество государственных и частных музеев в стране выросло с 2027 до 2742, при этом музеи стали принимать гораздо больше посетителей – с 476 до 857 посещений на 1000 жителей.

При этом также наблюдалось повышение интереса к искусству среди детей. Количество детей, обучающихся в школах искусств, увеличилось на 234 тыс. человек за десять лет, и в 2015 году их число превысило 1,5 млн.

Самым важным фактором, обеспечившим все эти достижения в развитии экономики, в том числе и приток инвестиций, была политическая стабильность, считает Дмитрий Абзалов. Хотя большую роль играли и изменения цены на нефть в течение этих лет, отметил он, немаловажным был и выбранный экономический курс, прицельное развитие конкретных отраслей, например, ВПК, IT-сегмента, или агропромышленного комплекса, подытожил эксперт.