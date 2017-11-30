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3 января, среда  |  Последнее обновление — 19:58  |  vz.ru
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В 2018-м у российской экономики больше возможностей, чем рисков

Российской экономике помогут расти дешевеющие кредиты и рост доходов населенияФото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
2018-й должен стать для России еще одним годом стабильности и экономического роста. Конечно, нефть по 80–100 долларов за баррель – скорее из разряда фантастики, но и при цене по 60–70 бюджету будет вполне комфортно. Центробанк должен сделать кредиты еще доступнее, подтолкнуть бизнес к инвестициям, а население – к потреблению. Но есть и целый ряд подводных камней. Подробности...
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Реальная история Гражданской войны принесена в жертву политике

Бойцы первого Сучанского революционного отряда, сражавшиеся с интервентами под командованием коммуниста-интернационалиста Эмиля ЛибкнехтаФото: РИА «Новости»
Если 1917-й был годом двух революций, то 1918-й стал годом Гражданской войны. Сто лет назад на 1/5 части суши началось вооруженное противостояние, которое называют исключительным в мировой истории, до сих спор споря о числе жертв и плодя бесчисленные мифы. Вековой юбилей – хороший повод, чтобы развенчать некоторые из них. Подробности...
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Оружие будущего сулит смертельные перспективы

Основное место службы дрона Tern – военно-морской флотФото: darpa.mil
Каждый новый год для рынка вооружений – это не просто подсчет новинок, но и определение трендов дальнейшего развития. Сейчас перед ведущими армиями мира открываются такие перспективы, от которых захватывает дух. Уже скоро винтовки будут стрелять без промаха, любой корабль сможет превратиться в авианосец, а роботы полностью подчинят себе небо. Подробности...
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США занервничали из-за потепления между Пхеньяном и Сеулом

Северная и Южная Корея впервые за три года наладили телефонное общениеФото: Kim Hong-Ji/Reuters
КНДР и Республика Корея впервые с 2015 года поговорили по телефону. Стороны готовятся встретиться через шесть дней для обсуждения участия северокорейских спортсменов в зимней Олимпиаде. Первые шаги по улучшению отношений двух стран заставляют США нервничать. Ким Чен Ын и Дональд Трамп стали мериться, у кого ядерная кнопка больше. Подробности...
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Второе ЧП с автобусом в Москве подняло ряд острых вопросов

Кто виновен в аварии – водитель автобуса или «подрезавший» его таксист – еще предстоит выяснитьФото: Сергей Бобылев/ТАСС
В Москве у метро «Сходненская» автобус вылетел на остановку, где сбил трех человек. Вторая за неделю авария с общественным транспортом в столице на этот раз оказалась спровоцирована таксистом-частником и, к счастью, обошлась без жертв. После двух резонансных ДТП вновь возникли вопросы и о качестве подготовки водителей автобусов, и о поведении таксистов на дорогах, и о защите пешеходного пространства. Подробности...
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В блогах начнется адский холивар

Константин Рыков, интернет- и медиапродюсер
Кто-то увлекается фотоохотой, кто-то майнит битки, а мое любимое хобби – ловить на вранье «Русскую службу BBC». Подробности...
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2017 год в самых популярных публикациях колумнистов ВЗГЛЯДа

Александр Васильев, редактор раздела «Мнения» газеты ВЗГЛЯД
Подведем уже традиционные итоги уходящего года сквозь призму предпочтений читателей газеты ВЗГЛЯД. В эту подборку включены тексты, которые в каждом из месяцев 2017 года собрали наибольшее количество просмотров на нашем сайте. Подробности...
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Никто не скажет, что произойдет в 2018 году

Антон Крылов, журналист
Главным конфликтом ближайших десятилетий (как и всех прошедших тысячелетий) будет не борьба между Западом и Востоком или Севером и Югом, не противостояние христианства и ислама и даже не спор либералов и консерваторов. Подробности...
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          В 2018-м у российской экономики больше возможностей, чем рисков

          Российской экономике помогут расти дешевеющие кредиты и рост доходов населения   3 января 2018, 17:10
          Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
          Текст: Ольга Самофалова

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          2018-й должен стать для России еще одним годом стабильности и экономического роста. Конечно, нефть по 80–100 долларов за баррель – скорее из разряда фантастики, но и при цене по 60–70 бюджету будет вполне комфортно. Центробанк должен сделать кредиты еще доступнее, подтолкнуть бизнес к инвестициям, а население – к потреблению. Но есть и целый ряд подводных камней.

          Российская экономика, как ожидается, продолжит свой рост и в 2018 году может прирасти еще на 2% ВВП или чуть выше. И если в прошлом году рост был скорее восстановительный в сравнении с низкой базой 2016 года, то в этом году можно ожидать более заметные улучшения по всем фронтам.

          Для роста российской экономике необходима, прежде всего, стабильная ситуация на мировом нефтяном рынке. И благодаря продлению сделки ОПЕК+ до конца 2018 года, а также увеличению мирового спроса котировки черного золота держатся на высоком уровне.

          Однако ждать дальнейшего роста цен на нефть вряд ли стоит. «Удорожание нефти будет активизировать сланцевую добычу в США. Производители смогут размораживать месторождения с более высокой себестоимостью. Также это будет способствовать увеличению объемов операций хеджирования сланцевиками своих будущих поставок. Оба фактора – как фундаментальный, так и рыночный – будут давить на котировки и не позволят им продолжить восходящую динамику», – объясняет старший аналитик ИК «Фридом Финанс» Богдан Зварич.

          Поэтому, на его взгляд, наиболее логично выглядит стабилизация рынка в районе 55–60 долларов за баррель Brent на протяжении всего года с локальными всплесками. Анна Кокорева из «Альпари» считает актуальным диапазон в 55–70 долларов за баррель. Тимур Нигматуллин из «Открытие Брокер» ждет 63–72 долларов за баррель в 2018 году.

          Также должен продолжиться рост инвестиций в российскую экономику, в том числе благодаря действиям российского Центробанка. Регулятор продолжит снижать ключевую ставку и может довести ее до целевых 6–7% уже к концу 2018 года. А значит, ставки по кредитам продолжат идти вниз и у бизнеса появятся более дешевые кредитные средства.

          Одновременно с этим будут снижаться и ставки по депозитам. «Это создаст дополнительный спрос на облигации российских компаний, а значит, будет снижать стоимость обслуживания ими долга», – говорит Зварич. Вырученные за счет снижения расходов на долги средства также можно пустить в развитие бизнеса. Все это должно привести к росту не только агропромышленного комплекса, но и промышленного производства.

          И, конечно, вишенкой на торте станет сохранение стабильной ситуации на валютном рынке: существенного ослабления или роста рубля в новом году не ждут. «Возможны отдельные всплески волатильности, в частности вызванные ужесточением санкций. Однако они, скорее всего, будут компенсироваться действиями регулятора, который может удовлетворить спрос на валюту через активизацию операций РЕПО», – считает Зварич. Центробанку вполне под силу сгладить такие колебания, вызванные внешними раздражителями. Средства для этого будут, да и в целом международные резервы России составляют 430 млрд долларов. В итоге курс рубля в 2018 году ожидается на уровне 55–60 к доллару.

          Но не только бизнес получит больше уверенности в завтрашнем дне, изменения почувствуют и простые россияне. Еще в 2017 году отмечался рост номинальных зарплат, но при этом парадоксальным образом реальные доходы населения снижались. Это говорило о том, что дополнительные доходы граждан – от недвижимости, бизнеса, или «серые» доходы (в конвертах) не росли. В 2018-м ожидается рост по всем показателям.

          Номинальные зарплаты населения вырастут на 8–10%, реальные доходы – на 4–5%. «Более того, рост инвестиций будет способствовать созданию рабочих мест, а значит, конкуренция за работников будет расти. Это, в свою очередь, заставит компании улучшать условия труда, в частности через рост заработной платы», – говорит Богдан Зварич. Инфляция при этом, скорее всего, будет больше, чем в 2017-м, но не разгонится выше 4–5%.

          В конечном счете рост доходов может оказаться на уровне инфляции, поэтому все же не стоит ждать заметного изменения финансового положения. Однако падение доходов остановится. Восстановление потребительского спроса, начатое в 2017-м, обещает продолжиться.

          Однако весь этот позитив может быть поставлен под сомнение, если реализуется хотя бы один из сценариев риска. Уже известна целая серия потенциальных неприятностей, которые могут случиться в 2018 году. Радует лишь то, что к ним можно подготовиться.

          Одна из первых неприятностей может случиться уже в феврале, и придет она из-за океана. Это обещанные новые американские санкции в отношении российских ОФЗ. Они могут обрушить курс российского рубля на 10–15%, считают в «Альпари». Некоторые даже ждут повторения обвала 2014 года. В худшем варианте Россия может даже ввести мораторий на выплату внешних долгов в пользу недружественных стран, а Запад в ответ – заморозить российские валютные резервы, не исключают в «Альпари».

          Однако, скорее всего, Центробанк сможет справиться и защитить российскую валюту. Да и вероятность того, что США пойдут на расширение санкций, пока невелика.

          Еще одна опасность из-за океана – если, например, ФРС США начнет слишком резко ужесточать монетарную политику, то это поддержит интерес к доллару и заставит рубль слабеть. В числе рисков также обвал фондового рынка США, например из-за импичмента Дональда Трампа или другой сильной негативной в политическом смысле истории. Тогда следом стоит ждать и обвала цен на нефть, и девальвации рубля, и снижения стоимости акций российских компаний.

          Навредить российской экономике может эскалация конфликта в Донбассе, которая может начаться под выборы президента России в марте или во время чемпионата мира по футболу летом,

          предполагают в «Альпари». Речь о том, что локальные столкновения в Донбассе, которые не прекращаются и по сей день, вернутся в фазу полноценной войны. Это также угрожает обвалить российский рубль и рынок облигаций.

          Нельзя не учитывать и риска падения цен на нефть, так как нефтяные котировки зависят от значительного числа факторов. Например, неожиданным образом США начнут наращивать добычу сланцевой нефти и выходить с огромными объемами на мировые рынки, и одновременно с этим спрос на топливо резко упадет в Китае в силу проблем в экономике.

          На макроэкономическую ситуацию способны повлиять многочисленные геополитические причины или военный фактор. Наконец, не все уверены, что сделка ОПЕК+ будет действовать до конца 2018 года, и даже если она будет работать, то это может оказаться чистой формальностью. На рынке вновь появились подозрения, что саудиты могут обмануть Россию и выйти из сделки.

          Наконец, победа России над терроризмом в Сирии может привести к активизации терроризма в других регионах мира, в том числе в бывших советских республиках Средней Азии, не исключают в «Альпари». Ко всему прочему, суеверный финансовый мир беспокоит десятая годовщина с момента банкротства Lehman Brothers: как бы в 2018 году не случилось такой неожиданной неприятности. Но это уже настоящий «черный лебедь», который сложно предугадать и к которому никак не приготовиться. 

          Но если удастся избежать серьезных потрясений, как и в прошедшем году, то российская экономика продолжит свое успешное развитие.


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