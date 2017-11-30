В 2018-м у российской экономики больше возможностей, чем рисков

2018-й должен стать для России еще одним годом стабильности и экономического роста. Конечно, нефть по 80–100 долларов за баррель – скорее из разряда фантастики, но и при цене по 60–70 бюджету будет вполне комфортно. Центробанк должен сделать кредиты еще доступнее, подтолкнуть бизнес к инвестициям, а население – к потреблению. Но есть и целый ряд подводных камней.

Российская экономика, как ожидается, продолжит свой рост и в 2018 году может прирасти еще на 2% ВВП или чуть выше. И если в прошлом году рост был скорее восстановительный в сравнении с низкой базой 2016 года, то в этом году можно ожидать более заметные улучшения по всем фронтам.

Для роста российской экономике необходима, прежде всего, стабильная ситуация на мировом нефтяном рынке. И благодаря продлению сделки ОПЕК+ до конца 2018 года, а также увеличению мирового спроса котировки черного золота держатся на высоком уровне.

Однако ждать дальнейшего роста цен на нефть вряд ли стоит. «Удорожание нефти будет активизировать сланцевую добычу в США. Производители смогут размораживать месторождения с более высокой себестоимостью. Также это будет способствовать увеличению объемов операций хеджирования сланцевиками своих будущих поставок. Оба фактора – как фундаментальный, так и рыночный – будут давить на котировки и не позволят им продолжить восходящую динамику», – объясняет старший аналитик ИК «Фридом Финанс» Богдан Зварич.

Поэтому, на его взгляд, наиболее логично выглядит стабилизация рынка в районе 55–60 долларов за баррель Brent на протяжении всего года с локальными всплесками. Анна Кокорева из «Альпари» считает актуальным диапазон в 55–70 долларов за баррель. Тимур Нигматуллин из «Открытие Брокер» ждет 63–72 долларов за баррель в 2018 году.

Также должен продолжиться рост инвестиций в российскую экономику, в том числе благодаря действиям российского Центробанка. Регулятор продолжит снижать ключевую ставку и может довести ее до целевых 6–7% уже к концу 2018 года. А значит, ставки по кредитам продолжат идти вниз и у бизнеса появятся более дешевые кредитные средства.

Одновременно с этим будут снижаться и ставки по депозитам. «Это создаст дополнительный спрос на облигации российских компаний, а значит, будет снижать стоимость обслуживания ими долга», – говорит Зварич. Вырученные за счет снижения расходов на долги средства также можно пустить в развитие бизнеса. Все это должно привести к росту не только агропромышленного комплекса, но и промышленного производства.

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И, конечно, вишенкой на торте станет сохранение стабильной ситуации на валютном рынке: существенного ослабления или роста рубля в новом году не ждут. «Возможны отдельные всплески волатильности, в частности вызванные ужесточением санкций. Однако они, скорее всего, будут компенсироваться действиями регулятора, который может удовлетворить спрос на валюту через активизацию операций РЕПО», – считает Зварич. Центробанку вполне под силу сгладить такие колебания, вызванные внешними раздражителями. Средства для этого будут, да и в целом международные резервы России составляют 430 млрд долларов. В итоге курс рубля в 2018 году ожидается на уровне 55–60 к доллару.

Но не только бизнес получит больше уверенности в завтрашнем дне, изменения почувствуют и простые россияне. Еще в 2017 году отмечался рост номинальных зарплат, но при этом парадоксальным образом реальные доходы населения снижались. Это говорило о том, что дополнительные доходы граждан – от недвижимости, бизнеса, или «серые» доходы (в конвертах) не росли. В 2018-м ожидается рост по всем показателям.

Номинальные зарплаты населения вырастут на 8–10%, реальные доходы – на 4–5%. «Более того, рост инвестиций будет способствовать созданию рабочих мест, а значит, конкуренция за работников будет расти. Это, в свою очередь, заставит компании улучшать условия труда, в частности через рост заработной платы», – говорит Богдан Зварич. Инфляция при этом, скорее всего, будет больше, чем в 2017-м, но не разгонится выше 4–5%.

В конечном счете рост доходов может оказаться на уровне инфляции, поэтому все же не стоит ждать заметного изменения финансового положения. Однако падение доходов остановится. Восстановление потребительского спроса, начатое в 2017-м, обещает продолжиться.

Однако весь этот позитив может быть поставлен под сомнение, если реализуется хотя бы один из сценариев риска. Уже известна целая серия потенциальных неприятностей, которые могут случиться в 2018 году. Радует лишь то, что к ним можно подготовиться.

Одна из первых неприятностей может случиться уже в феврале, и придет она из-за океана. Это обещанные новые американские санкции в отношении российских ОФЗ. Они могут обрушить курс российского рубля на 10–15%, считают в «Альпари». Некоторые даже ждут повторения обвала 2014 года. В худшем варианте Россия может даже ввести мораторий на выплату внешних долгов в пользу недружественных стран, а Запад в ответ – заморозить российские валютные резервы, не исключают в «Альпари».

Однако, скорее всего, Центробанк сможет справиться и защитить российскую валюту. Да и вероятность того, что США пойдут на расширение санкций, пока невелика.

Еще одна опасность из-за океана – если, например, ФРС США начнет слишком резко ужесточать монетарную политику, то это поддержит интерес к доллару и заставит рубль слабеть. В числе рисков также обвал фондового рынка США, например из-за импичмента Дональда Трампа или другой сильной негативной в политическом смысле истории. Тогда следом стоит ждать и обвала цен на нефть, и девальвации рубля, и снижения стоимости акций российских компаний.

Навредить российской экономике может эскалация конфликта в Донбассе, которая может начаться под выборы президента России в марте или во время чемпионата мира по футболу летом,

предполагают в «Альпари». Речь о том, что локальные столкновения в Донбассе, которые не прекращаются и по сей день, вернутся в фазу полноценной войны. Это также угрожает обвалить российский рубль и рынок облигаций.

Нельзя не учитывать и риска падения цен на нефть, так как нефтяные котировки зависят от значительного числа факторов. Например, неожиданным образом США начнут наращивать добычу сланцевой нефти и выходить с огромными объемами на мировые рынки, и одновременно с этим спрос на топливо резко упадет в Китае в силу проблем в экономике.

На макроэкономическую ситуацию способны повлиять многочисленные геополитические причины или военный фактор. Наконец, не все уверены, что сделка ОПЕК+ будет действовать до конца 2018 года, и даже если она будет работать, то это может оказаться чистой формальностью. На рынке вновь появились подозрения, что саудиты могут обмануть Россию и выйти из сделки.

Наконец, победа России над терроризмом в Сирии может привести к активизации терроризма в других регионах мира, в том числе в бывших советских республиках Средней Азии, не исключают в «Альпари». Ко всему прочему, суеверный финансовый мир беспокоит десятая годовщина с момента банкротства Lehman Brothers: как бы в 2018 году не случилось такой неожиданной неприятности. Но это уже настоящий «черный лебедь», который сложно предугадать и к которому никак не приготовиться.

Но если удастся избежать серьезных потрясений, как и в прошедшем году, то российская экономика продолжит свое успешное развитие.