Ожидаемое восстановление экономики в 2017-м сопровождалось рядом сюрпризов

Прошедший год ознаменовался видимым восстановлением российской экономики и стабилизацией макроэкономических показателей после нескольких лет рецессии. Это вселяет уверенность в будущий рост и позитив. В то же время наблюдается сразу несколько экономических парадоксов и сюрпризов, как приятных, так и не очень.

Уходящий год принес долгожданный позитив. После двухлетней рецессии на фоне падения нефтяных цен и санкций ожидается рост ВВП на 1,8–2,2%. Инфляция будет на рекордно низком уровне – около 2,5%. Такой низкой инфляции современная Россия еще не знала, неудивительно, что инфляционные ожидания населения и бизнеса куда выше. Память о кризисах 90-х не дает поверить в новую действительность.

Однако население и бизнес явно почувствовали изменения ситуации, потому что в этом году растут инвестиции, кредитование и расходы населения на товары и услуги. В предыдущие годы наблюдалось явное снижение как деловой, так и потребительской активности населения.

Важную роль, конечно, сыграл рост цен на нефть и стабильность курса рубля. Средняя стоимость бочки в 2017 году на уровне 50 долларов за баррель, хотя в конце декабря она поднялась до 65 долларов. Средний курс рубля за год – в районе 59–60 рублей за доллар.

Однако в этом году обнаружилось сразу несколько макроэкономических парадоксов, которые порой ставят экономистов в тупик.

Например, фиксируемый рост зарплат в реальном выражении, который начался еще в конце 2016 года, удивительным образом сочетается с падением реальных располагаемых доходов. Проще говоря, зарплаты вроде растут, но в целом доходы почему-то падают. Так, за девять месяцев 2017 года зарплаты увеличились на 3% (пенсии – на 3,9%), тогда как доходы сократились на 1,3%. Чем же можно объяснить этот парадокс?

Стоит понимать, что зарплата – это лишь один источник доходов, но есть и другие – пенсионный доход, доход от бизнеса, от сдачи в аренду недвижимости, скрытая часть оплаты труда (в конвертах) и т. д. Статистика оперирует наблюдаемыми показателями, а парадокс связан со скрытыми доходами населения, которые стали меньше. «Несмотря на рост наблюдаемой зарплаты одного работника, общий объем оплаты труда, включающий скрытую зарплату, сокращается третий год подряд», – отмечают в декабрьском мониторинге экономической ситуации в России эксперты РАНХиГС.

На фоне снижения «серых» зарплат увеличивается доля наблюдаемой оплаты труда. Рост объема НДФЛ в 2016 году и в январе – сентябре 2017 года был выше роста объема денежных доходов населения.

«Столь заметного и длительного сокращения «серых» доходов, судя по данным Росстата, не было никогда за длительную историю»,

– отмечают эксперты «Райффайзенбанка». «Из-за этого фонд оплаты труда всех работников – примерно 70 млн человек – пока не смог восстановиться в реальном выражении, что и тянет доходы населения вниз. В то же время фонд оплаты труда работников только организаций – а это примерно 45 млн человек – растет уже более года», – объясняют там, заключая, что это может говорить о сокращении издержек в первую очередь на оплату труда. В следующем году эксперты ожидают продолжения роста реальных зарплат при падении реальных доходов.

Еще один макроэкономический парадокс – это исторически рекордная инфляция в 2,5%. В начале года далеко не все верили даже в то, что инфляция достигнет целевого уровня Центробанка в 4%, а на деле этот показатель опустился еще ниже. И это несмотря на аномально холодное лето, которое привело к неожиданному повышению цен. Зато позже цены на овощи и фрукты все равно резко просели благодаря высокому урожаю, что и помогло инфляции пойти вниз. В целом продовольственная инфляция в ноябре оставалась низкой (1,1%), тогда как цены на непродовольственные товары росли чуть быстрее (2,7%), больше всего – на табачные изделия и бензин, а быстрее всего дорожали услуги (4,2%), в первую очередь пассажирского транспорта, медицины и образования.

Плюс помогало укрепление рубля на фоне роста цен на нефть. Однако даже Центробанк РФ опасался, что, как только сезонный фактор поддержки уйдет, инфляция может разогнаться, поэтому регулятор так аккуратно снижал ключевую ставку – по 0,25%. И только к концу года он решился наконец снизить ее сразу на 0,5%. В итоге с 15 декабря ставка опустилась до 7,75%.

Однако есть еще одна важная причина замедления инфляции – это слабость потребительских доходов, потому что еще никогда такого не было, чтобы совокупные реальные зарплаты падали три года подряд, считают аналитики «Райффайзенбанка». По их мнению, этот фактор повлиял на инфляцию намного сильнее, чем тот же курс рубля.

В реальном секторе экономики тоже не обошлось без сюрпризов. В сельском хозяйстве рост производства в этом году составит всего 3% против рекордных темпов прошлого года (тогда рост составил 4,8%). И это несмотря на более высокий и максимальный за всю историю современной России урожай зерновых. Россия побила по урожаю даже исторический рекорд 1978 года. Впрочем, Минсельхоз изначально не ожидал повторения прошлогодних темпов роста, вероятно, из-за высокой базы сравнения. Думали, что сельхозпроизводство вырастет на 3,5%, но теперь стало понятно, что будет ниже. Да и высоких урожаев в следующие годы тоже вряд ли стоит ждать из-за их цикличности. А это значит, что продовольственная инфляция начнет снова расти, и инфляция станет выше. Центробанк будет стараться удержать ее в пределах 4%, что, в принципе, вполне возможно.

Однако нельзя не отметить целую серию рекордов в сельском хозяйстве, которыми 2017 год запомнится надолго. Это не только новый рекорд урожая, но и рекорд экспорта зерновых. Более того, России пророчат возвращение звания крупнейшего экспортера пшеницы, которое в прошлом сельхозгоду забрали себе США. Уже на середину декабря экспорт зерна вырос более чем на треть, на столько же – и экспорт пшеницы.

Куда больший сюрприз преподнесла промышленность. В ноябре Росстат показал падение промышленного производства на рекордные 3,6%. Это максимальное падение с октября 2009 года, когда российская экономика переживала плохие времена на фоне мирового кризиса. До сих пор не утихают споры о том, связано ли такое падение с «бумажным» завышенным ростом ноября 2016 года и другими разовыми факторами или это серьезный звонок о том, что наметившийся тренд на рост российской экономики оказался временным и Россию ждет не лучший 2018 год.

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Верить в случайность официальной статистики Росстата сложно, хотя нельзя не признать наличие «бумажного» завышенного роста ноября прошлого года, сравнение с которым получилось не в пользу ноября 2017-го. Да и сделка ОПЕК+ вместе с теплой погодой повлияли на снижение производства в ряде отраслей промышленности. И, учитывая ожидания экономистов по сохранению крепкого курса рубля и наличие уже очевидной теплой погоды в декабре, последний месяц года тоже может оказаться провальным. Кроме того, падение в обрабатывающей промышленности сложно отнести к случайным факторам. Здесь много проблем, которые не решаются в одночасье. И этот сектор промышленности может в дальнейшем тянуть всю отрасль вниз. Возможно, более существенное снижение ключевой ставки Центробанком сможет подтолкнуть промышленный рост. В следующие же два–три месяца темпы роста промышленного производства останутся низкими, ожидает главный аналитик ФК «Уралсиб» Алексей Девятов. По итогам года будет все же рост, но теперь на 1,3–1,4% вместо ожидаемых ранее 1,6%, считает он.

Еще одно удивительное событие. Почти три года подряд инвестиции в основной капитал показывали падение. Однако в первом квартале 2017 года выросли сразу на 4,8%. Причем во втором квартале – на 6,3%, это максимальные с 2012 года темпы роста. Конечно, не может не сказываться эффект низкой базы. Однако аналитики «Райффайзенбанка» считают, что только этим объяснить такой рост нельзя.

«По нашим расчетам, это стало результатом концентрированных вложений нефтегазового сектора и бюджета», – отмечают эксперты. Больше половины инвестиций (1,1 трлн рублей, или 56%) были обеспечены за счет четырех крупнейших инфраструктурных проектов – строительство газопровода «Сила Сибири» для поставок природного газа в Китай, объектов чемпионата мира по футболу, реновация в Москве и строительство Крымского моста.

Чтобы экономика России вышла на темпы роста в 3%, ежегодный объем дополнительных инвестиций должен составить 5 трлн рублей, увеличив долю инвестиций в ВВП до 5%, считает министр экономического развития Максим Орешкин. Однако реально в бюджете на это нет денег. Некоторые советуют: деньги для внутренних инвестиций в инфраструктуру можно найти путем масштабной эмиссии рубля Банком России. Такую идею, например, предлагал ранее советник президента России, академик РАН Сергей Глазьев. Однако Минэкономразвития против такого рискованного варианта. Поэтому инвестиции в основном будут в виде кредитных средств. Газпром признал, что для финансирования строительства в 2018 году трех газопроводов – «Силы Сибири», «Турецкого потока» и «Северного потока – 2» – ему придется использовать займы, так как собственных средств недостаточно.

Невозможно не обратить внимание на новое явление в мире финансов – криптовалюты, невероятный взлет и падение биткоина и его собратьев. Лет десять назад биткоины уже существовали, но мало кому были известны. Мировая слава пришла к ним только в 2017 году. Еще в начале года биткоин стоил 1000 долларов, с лета он подрос до 3000 долларов, тогда на рынок стали заходить крупные инвесторы – и не прогадали: к концу 2017 года биткоин стоит в разы дороже и уже получил официальные биржевые площадки для фьючерсных сделок.

Однако перед праздниками прошла крупная коррекция по всем криптовалютам. Надо купить подарки перед Новым годом и Рождеством, да и после двухмесячного почти безостановочного роста было самое время забрать заработанную прибыль. До 5 января будет небольшая стагнация (биткоин может упасть до 10–11 тыс. долларов, остальные – на 30–35%), а дальше можно ожидать новую волную роста криптовалют, считает старший аналитик ИК «Фридом Финанс» Вадим Меркулов. «Можно с уверенностью сказать, что к концу января биткоин снова выйдет на декабрьские уровни – 18–20 тыс. долларов», – считает он.