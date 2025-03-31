Цены на нефть снизились на ожиданиях увеличения добычи ОПЕК+

Мировые цены на нефть снизились на ожиданиях увеличения объемов добычи ОПЕК+

Tекст: Мария Иванова

Цена июньских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.22 опускалась на 0,38% – до 72,47 доллара за баррель, а майских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,46%, до 69,04 доллара, передает РИА «Новости».

ОПЕК+ планирует постепенно, в течение полутора лет, начиная с апреля выходить из ряда добровольных сокращений суммарно на 2,2 млн баррелей в сутки. На данный момент их придерживаются восемь стран, включая Россию и Саудовскую Аравию. Однако позднее союз опубликовал план компенсации перепроизводства для всех «добровольцев», кроме Алжира, которое они допустили в предыдущие периоды. То есть в итоге в апреле добыча ОПЕК+ должна вырасти несколько меньше, чем ожидалось, – на 88 тыс. баррелей в сутки.

«Риски, связанные с внешней политикой США, усиливаются. При этом свободные мощности ОПЕК готовность увеличить добычу снижают риски, связанные с возможным потрясением на нефтяном рынке», – цитирует портал MarketWatch старшего специалиста по климату и сырьевым товарам Capital Economics Кирана Томпкинса.