Мировые цены на нефть снизились на 9-10%

Tекст: Валерия Городецкая

По данным торгов, к 14.16 по московскому времени стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent опустилась на 8,69% и составила 97,16 доллара за баррель, передает РИА «Новости». Впервые с 19 марта котировки Brent упали ниже отметки 100 долларов.

Одновременно майские фьючерсы на нефть WTI подешевели на 9,93%, их цена снизилась до 88,48 доллара за баррель.

На фоне падения нефтяных котировок заметно снизились и российские фондовые индексы. Индекс Мосбиржи к 14.20 по московскому времени потерял 1,6% и составил 2819,17 пункта. До появления новостей о решении США отложить удары по энергетике Ирана снижение индекса составляло около 0,5%.

Напомним, Пентагону поручено отложить на пять дней нанесение ударов по электростанциям и энергетической инфраструктуре Ирана.

Ранее США пообещали нанести удары по электростанциям Ирана в случае закрытия Ормузского пролива для судоходства. Иран заявил о готовности к наихудшим сценариям из-за угроз США.