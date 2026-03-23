Легкость получения микрокредитов делает их соблазнительными для людей, оказавшихся в отчаянной ситуации. Тот довод, что у людей должна быть возможность раздобыть где-то денег в самом крайнем случае, едва ли можно принять всерьез.0 комментариев
Иран ответил на угрозы США разбомбить электростанции
Иран заявил о готовности к наихудшим сценариям из-за угроз США
Замглавы министерства энергетики Ирана Мостафа Раджаби-Машхади заявил, что страна может справиться даже с наихудшими сценариями, связанными с повреждением объектов энергетики, передает РИА «Новости».
Он отметил: «В ходе 12-дневной войны и текущей войны был нанесен большой ущерб нашей электроэнергетике. Мы готовы управлять ситуацией при наихудших сценариях. Сейчас нам напрямую угрожали – враг заявил, что планирует атаковать наши электростанции».
Вашингтон и Тель-Авив начали наносить удары по иранской территории в конце февраля. Тегеран отвечает атаками на израильские земли и американские военные базы на Ближнем Востоке.
Американский лидер пообещал нанести удары по электростанциям Ирана в случае закрытия Ормузского пролива для судоходства.
Тегеран в ответ пообещал полностью перекрыть эту транспортную артерию в случае ударов по своей энергетике.
Вашингтон ускорил переброску на Ближний Восток тысяч морских пехотинцев для проведения операции.