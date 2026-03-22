Иран пригрозил полным закрытием Ормузского пролива при атаке США по электростанции

Tекст: Ольга Иванова

Если США нанесут удары по электростанциям в Иране, Тегеран полностью закроет Ормузский пролив до восстановления работы объектов, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление официального представителя штаба «Хатам аль-Анбия» Эбрахима Зольфагари. «Если угрозы США в отношении иранских электростанций будут реализованы, Иран немедленно предпримет следующие меры… Ормузский пролив будет полностью закрыт до тех пор, пока не будут восстановлены подвергшиеся ударам иранские электростанции», – заявил Зольфагари.

Он также подчеркнул, что в случае атаки на электростанции Ирана со стороны США Тегеран будет рассматривать энергетическую инфраструктуру и объекты информационно-коммуникационных технологий Израиля как цели для военных ударов. По словам представителя штаба, Иран готов уничтожить все компании на Ближнем Востоке, связанные с интересами США.

Кроме того, под удар могут попасть электростанции в странах региона, где размещены американские военные базы. Тегеран дал понять, что готов к жесткому ответу в случае эскалации ситуации вокруг иранских энергетических объектов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп пригрозил Ирану уничтожением электростанций и потребовал открыть Ормузский пролив для безопасного судоходства в течение сорока восьми часов.

Трамп заявил, что США готовы прекратить войну с Ираном и передать заботу о проблемах Ормузского пролива другим странам.

Американский лидер отметил, что США не заинтересованы в сделке с Ираном, так как условия больше не выгодны для Вашингтона.