Глава «Роснефти» Сечин представил на ПМЭФ синтетическую нефть

  • Новость часаПутин: Необходимо, чтобы Украина признала результаты референдумов в четырех регионах
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    Почему Трамп предал «миротворцев» ради «ястребов»
    Путин не исключил взятие под контроль города Сумы на севере Украины
    Президент Индонезии объяснил, почему выбрал ПМЭФ вместо G7
    Министр Италии поставил под сомнение необходимость существования НАТО
    Путин заявил о стремлении украинцев к дружбе с Россией
    Сальдо сообщил о зачистке всех островов в устье Днепра от ВСУ
    Трамп напомнил призывающим Украину к войне сенаторам о необходимости «следить за языком»
    Путин ответил, как далеко ВС России смогут продвинуться на Украине
    Прилепин назвал Николая Гоголя «великим русским хохлом»
    Мнения
    Анна Долгарева Анна Долгарева Алименты можно заменить более справедливой системой

    В России в подавляющем большинстве случаев при разводе ребенок остается с матерью, а отец платит алименты. А ведь еще бывают случаи, когда мужчина зарабатывает действительно немного – а ребенка любит и хотел бы проводить с ним время. Но получает в ответ: нет алиментов – нет свиданий.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Длинная воля Москвы снова должна победить

    Всё, что нам нужно – это не упускать из виду наши цели на Украине. Ведь если мы откажемся от стремления вернуться в Киев, Харьков, Одессу как в свои родные места, значительная часть смысла нашего исторического существования будет утрачена.

    10 комментариев
    Александр Тимохин Александр Тимохин Кто и почему победит в войне Израиля и Ирана

    Через несколько дней после нападения Израиля на Иран становится ясно, за счет чего первые израильские удары стали столь эффективными. С другой стороны, военная мощь Ирана не сломлена, а Израиль сам ежедневно подвергается ракетным атакам. Что и почему способно стать решающим фактором в военном противостоянии этих держав?

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    21 июня 2025, 11:16 • Новости дня

    Глава «Роснефти» Сечин представил на ПМЭФ синтетическую нефть

    Tекст: Александра Юдина

    Глава «Роснефти» Игорь Сечин на ПМЭФ анонсировал запуск технологии синтетической нефти, произведенную по технологии компании.

    Он уточнил, что компания завершила разработку собственных технологий и катализаторов по всей цепочке процесса GTL, а все стадии технологического процесса защищены патентами, передает ТАСС.

    Сечин заявил, что внедрение этой технологии планируется на Таймыре и подчеркнул, что представленная синтетическая нефть состоит из чистых молекул углеводородов и не содержит серы.

    Глава «Роснефти» выразил мнение, что в долгосрочной перспективе не стоит ожидать избытка нефти на мировом рынке. По его словам, несмотря на рост добычи, мировые запасы углеводородов сейчас находятся на минимуме за последние пять лет.

    Сечин также сообщил, что за последние четыре года поставки мазута и вакуумного газойля из России в Саудовскую Аравию увеличились более чем в шесть раз. Он отметил, что импорт российских темных нефтепродуктов помогает Саудовской Аравии удовлетворять потребности энергетической отрасли в сырье без ущерба для экспортных поставок нефти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Евросоюза обсуждают ужесточение антироссийских санкций, включая ограничения на нефть, газ и финансовый сектор.


    21 июня 2025, 00:55 • Новости дня
    Небензя назвал путь спасения Украины от полной катастрофы

    Небензя рассказал, что поможет Украине избежать полной катастрофы

    Небензя назвал путь спасения Украины от полной катастрофы
    @ Пресс-служба МИД России/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Украина еще может миновать полной катастрофы, если незамедлительно начнет конструктивные переговоре с Россией, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.

    «Единственное, что еще может спасти Украину от полной катастрофы, – это незамедлительный выход на конструктивные и реалистичные переговоры, следующий раунд которых мы предлагаем провести в Стамбуле после 22 июня», –  сказал Небензя в ходе выступления.

    Он отметил, что Россия направила Украине лучшее предложение по всеобъемлющему мирному урегулированию, поэтому Киеву следовало бы не упускать шанс договориться.

    Небензя напомнил, что в ходе состоявшихся прямых российско-украинских контактов в Стамбуле Россия передали проект меморандума о мирном регулировании, который  состоит из двух частей и включает условия заключения всеобъемлющего долгосрочного мира, а также условия прекращения огня.

    «Это самое лучшее предложение, которое Украина может получить сегодня. Советуем его принять», – посоветовал дипломат.

    Он также отметил роль США, которые способствуют диалогу сторон и помогают разрешению украинского конфликта.

    «Признательны американским коллегам, которые последовательно поддерживают наш прямой диалог с Украиной. Рассчитываем, что и европейские спонсоры киевского режима вместо того, чтобы всеми силами способствовать продолжению «войны до последнего украинца», дадут ей шанс», – резюмировал российский постпред при ООН.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американский лидер Дональд Трамп в пятницу сообщил о небольшом прогрессе в урегулировании конфликта на Украине, не уточнив, в чем именно он его заметил.

    В этот же день президент России Владимир Путин заявил на пленарной сессии ПМЭФ, что Москва настаивает на признании сложившихся на земле реалий, а не на капитуляции Киева. Также Путин подчеркнул, что считает украинцев и русских единым народом, назвав при этом всю Украину «нашей».

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    20 июня 2025, 13:49 • Новости дня
    Захарова: У Израиля не было реальных оснований для атаки на Иран
    Захарова: У Израиля не было реальных оснований для атаки на Иран
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Израиль не имел реальных оснований для нападения на Иран, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на XIX Генассамблее OANA.

    Захарова во время Петербургского международного экономического форума подчеркнула, что обвинения Израиля в якобы скором создании Ираном ядерного оружия не подтверждаются ни одним международным наблюдением, в том числе данными МАГАТЭ, передает ТАСС.

    Захарова напомнила слова главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, который заявил: «На момент начала израильских ударов в рамках нынешней эскалации МАГАТЭ не имела ни одного подтверждения того, что у Ирана могут быть те наработки, которые Израиль сделал поводом для агрессии».

    По ее словам, атака могла быть организована с целью срыва переговоров между Тегераном и Вашингтоном. Она отметила, что у России сложилось четкое понимание: «К сожалению, эта агрессия могла быть запланирована и могла быть реализована для того, чтобы сорвать очередной раунд переговоров непрямых, опосредованных, через Оман, которые вели Соединенные Штаты Америки с Ираном».

    Дипломат предупредила о непосредственной угрозе ядерной катастрофы в регионе, указывая, что удары Израиля наносятся в непосредственной близости от объектов, где хранятся радиоактивные материалы: «Мы в буквальном смысле слова – в сантиметрах от ядерной катастрофы».

    Захарова подчеркнула важность возвращения ситуации к дипломатическому диалогу, заявив, что Россия делает все возможное, чтобы снизить напряженность и обезопасить регион Каспийского моря.

    На ваш взгляд
    Верите ли вы в намерение Ирана создать ядерную бомбу?






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    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва выразила готовность содействовать в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке и при необходимости предложить посредничество между Ираном и Израилем, однако настаивать на этом не намерена. Песков также отметил, что нестабильность на Ближнем Востоке негативно влияет на мировую экономику и представляет опасность для России.

    В пятницу вооруженные силы Израиля уничтожили иранские ракетные комплексы и радиолокационные станции, расположенные в районах Исфахана и Тегерана.

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    20 июня 2025, 11:48 • Видео
    Эстония хочет войны с Россией. Побереглась бы

    Глава МИД Эстонии Маргус Цакхна заявил о новой концепции НАТО, согласно которой «война будет перенесена на территорию России». Что это значит? И о чем нужно срочно напомнить прибалтам?

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    21 июня 2025, 09:41 • Новости дня
    Путин: Необходимо, чтобы Украина признала результаты референдумов в четырех регионах
    Путин: Необходимо, чтобы Украина признала результаты референдумов в четырех регионах
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин отметил, что для урегулирования ситуации на Украине требуется устранить нацистские элементы в составе украинского руководства.

    «Необходимо устранить нацистский характер Украины и нацистские элементы в украинском руководстве», – передает ТАСС его слова.

    «Необходимо, чтобы Украина признала результаты референдумов, проведенных в четырех известных регионах. Необходимо признать заинтересованность Украины в сохранении долгосрочных дружеских отношений с Россией», – указал Путин.

    Он добавил, что украинские власти должны руководствоваться национальными интересами, а не интересами марионеточных режимов, выступающих против России.

    Президент России Владимир Путин заявил на пленарной сессии ПМЭФ, что Москва настаивает на признании сложившихся на земле реалий, а не на капитуляции Киева.

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    21 июня 2025, 07:23 • Новости дня
    Бойцы «Севера» рассказали, как «мясник» Апостол отправляет солдат ВСУ на смерть

    Tекст: Ирма Каплан

    Бойцы группировки войск «Север» рассказали, что новый командующий группировкой ВСУ на Сумском назначен командующий десантно-штурмовых войск Олег Апостол, который командуя 95 одшбр, получил прозвище «мясник» из-за колоссальных потерь в Курской области.

    «Северяне» рассказали, как на Сумском направлении ВСУ настырно пытаются вернуть утраченные позиции, бросая на убой штурмовые группы резервов, но российские военнослужащие отражают контратаки противника и продвигаются в лесных массивах, а также в Юнаковке, сообщили в неофициальном Telegram-канале «Северный ветер».

    «За сутки враг предпринял 12 безуспешных контратак: одну в окрестностях Андреевки, две в Юнаковке, одну в районе Новониколаевки, одну в лесных массивах на направлении Кондратовки, три в районе Яблоновки и четыре на позиции Северян в окрестностях села Садки», – рассказали бойцы «Севера».

    По их словам, для 12 контратак были задействованы более 80 солдат ВСУ, из которых более половины уничтожены, один взят в плен, остальные – бежали.

    «За сутки потери противника составили свыше 170 человек (из них более 80 на Сумском и свыше 50 на Теткинском направлениях)», – отметили в сводке.

    Кроме того, мотострелки выбили ВСУ из нескольких опорпунктов в лесных массивах и продвинулись вглубь Сумской области. Также «Северяне» продвинулись в Волчанске, где зачистили 25 домовладений и выбили противника из двух опорных пунктов в направлении села Волчанские Хутора.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, активные бои ведут бойцы российской армии почти в 10 поселениях Сумской области, сообщило военный аналитик Андрей Марочко.

    Перед российскими военными не стоит задача о взятии под контроль города Сумы, заявил президент России Владимир Путин на ПМЭФ. Он объяснил действия российской армии в Сумской области логикой развития конфликта.

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    20 июня 2025, 22:10 • Новости дня
    Глава ОПЕК заявил о стремлении деполитизировать нефть
    Глава ОПЕК заявил о стремлении деполитизировать нефть
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    ОПЕК рассматривает деполитизацию нефти как одну из ключевых задач, заявил генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

    Генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс отметил, что деполитизированный подход к деятельности организации является главной целью, поскольку ОПЕК отвечает примерно за 30% мирового энергобаланса, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что ОПЕК стремится к тому, чтобы нефть рассматривалась исключительно как товар, без политических подтекстов.

    Хайсам аль-Гайс добавил, что организация работает над укреплением своей роли на мировом энергетическом рынке.

    Аль-Гайс отметил, что ОПЕК не использует идеологические принципы в своих прогнозах и статистике по рынку нефти, в отличие от некоторых западных стран. Он добавил, что организация всегда стремится к объективности и отделяет политику от своей профессиональной деятельности.

    Генеральный секретарь также выразил признательность за то, что Россия внимательно относится к прогнозам ОПЕК и учитывает их при формировании своей энергетической политики. По его словам, это имеет важное значение для всей работы организации.

    Президент России Владимир Путин начал переговоры с представителями Бахрейна, Китая и ОПЕК на Петербургском международном экономическом форуме.

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    21 июня 2025, 06:09 • Новости дня
    Сальдо сообщил о зачистке всех островов в устье Днепра от ВСУ

    Tекст: Ирма Каплан

    Все острова в устье Днепра Херсонской области находятся под контролем российских военных после их полной зачистки от присутствия ВСУ, рассказал на ПМЭФ губернатор региона Владимир Сальдо.

    «Наша задача сейчас и задача у наших военных – удерживать уже очищенную полностью территорию Левобережья и те десятки островов, которые находятся в устье Днепра. Они все зачищены, все находятся под контролем вооруженных сил», – сказал Сальдо РИА «Новости».

    Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра и омывается Азовским и Черным морями. Регион стал субъектом России после проведения референдума в сентябре 2022 года.

    По данным российской стороны, под контролем России находится 75% территории области, тогда как город Херсон и часть территории на правом берегу Днепра остаются под контролем украинских войск. Украинская сторона не признает итоги референдума и продолжает обстреливать регион.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в день основания Херсона, 18 июня, губернатор  Сальдо сообщил о намерении возродить город после освобождения от ВСУ. До этого Сальдо заявил о благоприятной военно-политической обстановке для освобождения Херсона и правобережья.

    При этом ВСУ превращают Херсон в ключевой оборонный пункт, в городе участились облавы и репрессии против гражданского населения.

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    21 июня 2025, 06:39 • Новости дня
    Прилепин назвал Николая Гоголя «великим русским хохлом»

    Tекст: Ирма Каплан

    Писатель Захар Прилепин высказался о национальной принадлежности Николая Гоголя, подчеркнув его вклад в русскую литературу.

    «Гоголь по происхождению украинец. Он и сам считал, что он украинец. Но писал он на русском языке, значит, он является по факту русским писателем. У нас могут быть русские писатели по происхождению абхазами, осетинами», – отметил Прилепин на полях ПМЭФ в беседе с РИА «Новости.

    Он признался, что его любимый писатель Гайто Газданов осетин, вообще без русской крови, но он при этом русский писатель.

    Прилепин не согласился с мнением, что украинцев «никогда не существовало», отметив, что Украина и украинцы были отражены в произведениях русской классики, в том числе у Александра Пушкина и Николая Гоголя. У последнего – прекрасная, воспетая Украина, Малороссия.

    «Украинцы отличались уже в XVII веке от великороссов весьма серьезно. Это нормально, в этом нет никакой проблемы. Да, были, да, это субэтнос вполне себе любопытный, яркий, который в конечном итоге делает нас только богаче», – добавил писатель.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подчеркнул, что считает украинцев и русских единым народом, назвав при этом всю Украину «нашей».

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    21 июня 2025, 02:10 • Новости дня
    FT узнала цель назначения нового командующего Сухопутными войсками Украины

    FT: Зеленский пытается назначением Шаповалова ускорить мобилизацию

    Tекст: Ирма Каплан

    Генеральный штаб Украины заявил, что новому командующему сухопутными войсками Украины необходимо будет «повысить боеспособность армии, улучшить систему мобилизации и подготовку военнослужащих», пишет FT.

    «Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового командующего сухопутными войсками, поскольку Киев стремится обновить свой высший командный состав и улучшить мобилизацию, чтобы противостоять летнему наступлению России», – пишет Financial Times (FT).

    Газета напоминает, что предшественник Шаповалова Михаил Драпатый после своего ухода раскритиковал  сухопутные войска, заявив, что, приступив к работе в штабе, он столкнулся с «атмосферой страха, отсутствием инициативы, нежеланием принимать обратную связь, безразличием к кадровым вопросам, притворством в отношении дисциплины и глубоким разрывом между штабом и подразделениями».

    Геннадий Шаповалов ранее был представителем Украины в командовании НАТО в немецком Висбадене, где координировал поставки оружия и военную помощь Украине. С апреля 2024 года по начало 2025 года он возглавлял оперативное командование военными операциями в южной части Украины, включая прифронтовой Херсонский регион.

    Как высказался о нем Зеленский, теперь опыт 47-летнего офицера в Висбадене «должен быть реализован в сухопутных войсках Украины».

    Перестановки, проведенные Зеленским в этом месяце, включали новые назначения на руководящие должности в украинских воздушно-десантных войсках и недавно созданном подразделении БПЛА-систем.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Зеленский назначил нового командующего Сухопутными войсками Украины Геннадия Шаповалова после того, как с 1 июня подал в отставку Михаил Драпатый.

    Тогда же стало известно, что офис президента Украины планирует отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля и замену всего состава правительства.

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    21 июня 2025, 05:21 • Новости дня
    Дрон «Князь Вандал» уничтожил технику НАТО на 2 млрд долларов за 10 месяцев

    Tекст: Ирма Каплан

    Оптоволоконный FPV-дрон «Князь Вандал Новгородский» с августа 2024 года уничтожил в зоне СВО технику НАТО на сумму свыше 2 млрд долларов, сообщил генеральный директор научно-производственного центра (НПЦ) «Ушкуйник» Алексей Чадаев.

    «С августа 2024 года цифра уничтоженной с помощью „Князя Вандала“ техники НАТО [в зоне СВО] составляет уже больше $2 млрд», – заявил Чадаев ТАСС.

    Как сообщал в январе 2025 года глава Новгородской области Андрей Никитин,  разработка новгородского центра помогла нанести урон НАТО в ходе СВО на 300 млн долларов.

    Дрон «Князь Вандал Новгородский» – это разработка специалистов НПЦ «Ушкуйник» в Великом Новгороде. Дрон не подвержен воздействию средств радиоэлектронной борьбы и позволяет выполнять различные боевые и гражданские задачи. НПЦ  специализируется на передовых технологических и нормативно-правовых решениях  в области гражданских беспилотных авиационных систем и противодронной защиты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Центре специального назначения «Барс-Сармат» разрабатывается система компьютерного зрения на базе нейросетей для эффективного уничтожения украинских беспилотников.

    В марте сообщалось, что специалисты всероссийского проекта «Архангел» модифицировали дрон-камикадзе, увеличив его скорость до 280 км/ч, что делает его недосягаемым для стрелкового оружия.

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    21 июня 2025, 02:26 • Новости дня
    Суд зарегистрировал дело против Курбангалеевой за оправдание терроризма
    Суд зарегистрировал дело против Курбангалеевой за оправдание терроризма
    @ Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Второй Западный окружной военный зарегистрировал дело в отношении журналистки Фариды Курбангалеевой и ее соучастника Алексея Барановского (признаны в РФ иноагентами и внесены в перечень террористов) за оправдание терроризма.

    Как уточнила пресс-секретарь суда Ирина Жирнова, процесс пройдет в заочной форме. В случае необходимости суд дополнительно определит порядок слушаний – открыто или закрыто для публики и СМИ, передает ТАСС.

    Уголовное дело в отношении иноагентов, внесенных в перечень террористов, Фариды Курбангалеевой и Алексея Барановского возбуждено в связи с публичным  оправданием и пропагандой терроризма через интернет (часть 2 статьи 205.2 УК РФ), а также в отношении Курбангалеевой в связи с распространением заведомо ложной информации о действиях российских военных (часть 2 статьи 207.3 УК РФ).

    Напомним, по версии следствия, в мае 2024 года, находясь за пределами России, обвиняемые разместили на личном канале видеохостинга совместно изготовленную видеозапись с призывами к террористической деятельности и оправданием терроризма.

    Кроме того, Курбангалеева в январе 2023 года опубликовала на канале в мессенджере информацию, которую следствие считает заведомо ложной, о действиях российских Вооруженных сил во время спецоперации на Украине.

    Курбангалеевой и Барановскому заочно назначили заключение под стражу. Оба фигуранта находятся в международном розыске.

    Как писала ранее газета  ВЗГЛЯД, Генпрокуратура России потребовала экстрадиции бывшей ведущей Фариды Курбангалеевой из Чехии, где та проживает с 2018 года.

    Замоскворецкий суд Москвы арестовал Курбангалееву заочно по делу об оправдании терроризма в интернете. Журналистка объявлена в международный розыск по обвинению в оправдании терроризма и распространении фейков о российской армии.

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    20 июня 2025, 14:37 • Новости дня
    Оверчук спрогнозировал закрытие Арменией авиасообщения с Россией из-за ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские власти считают, что углубление связей Армении с Евросоюзом может привести к введению ограничений на авиасообщение с Россией, заявил вице-премьер России Алексей Оверчук на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

    По словам Оверчука, Москва опасается, что дальнейшая евроинтеграция Армении может привести к закрытию армянского воздушного пространства для российских самолетов, как ранее поступил Евросоюз, передает ТАСС.

    Вице-премьер выразил мнение, что в случае присоединения Армении к Евросоюзу, страна будет вынуждена закрыть небо для российских воздушных судов, поскольку такие требования могут быть выдвинуты в Брюсселе.

    По его словам, возможное закрытие неба затронет сотни авиарейсов в неделю, а также негативно отразится на системе грузоперевозок. Оверчук привел в пример ситуацию с перецепками на границе, когда армянские фуры будут вынуждены перегружать товары на российские или белорусские тягачи.

    Также вице-премьер заявил, что сближение Армении с Евросоюзом уже негативно сказывается на показателях взаимного товарооборота Москвы и Еревана. По его оценкам, к концу года страны могут потерять около 6 млрд долларов, а падение по текущей ситуации оценивается в 3 млрд долларов.

    Он отметил, что российский бизнес все чаще не видит перспектив в Армении из-за отсутствия шансов для взаимодействия с Евросоюзом. При этом Москва и Ереван понимают необходимость совершенствования регуляторной среды и ведут обсуждение барьеров, работы контролирующих органов и вопросов взаиморасчетов.

    Ранее президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон, инициирующий процесс вступления страны в Европейский союз.

    Парламент Армении ранее утвердил законопроект о начале этого процесса, несмотря на отсутствие предложения о членстве со стороны ЕС.

    Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что Армения не может быть членом Евразийского экономического союза и Евросоюза одновременно.

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    21 июня 2025, 03:09 • Новости дня
    Вагенкнехт через СМИ призвала Мерца приехать в Москву и поговорить с Путиным

    Вагенкнехт: Мерц должен не просто поговорить с Путиным, но приехать в Москву

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт на страницах Bild призвала канцлера ФРГ Фридриха Мерца принять предложение президента России Владимира Путина и провести с ним переговоры, приехав в Москву.

    На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в Санкт-Петербурге в среду вечером российский президент Владимир Путин в ответ на вопрос журналиста DPA заявил, что он «всегда открыт» для переговоров с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, если тот захочет связаться.

    Представитель правительства сказал только: «Мы приняли к сведению эти заявления», пишет газета Bild, на страницах которой Сара Вагенкнехт требует ответа от канцлера Мерца.

    По ее словам, он должен не только позвонить Путину, но и посетить Москву.

    «Мяч на стороне Мерца», – сказала она.

    Ранее Мерц говорил телекомпании RTL во время визита в Киев вскоре после вступления в должность, что позвонить Путину и поговорить – это вариант.

    «Но если я это сделаю, я сделаю это в координации с моими европейскими партнерами. Тогда все будут знать об этом, до и после. И я также буду координировать свои действия с американским президентом», –  добавил Мерц.

    Согласно опросу Forsa для Stern, большинство немцев хотят, чтобы Мерц позвонил Путину и выступают за сохранение канала связи с Москвой открытым. Более половины (56%) посчитали бы принципиально разумным, чтобы Мерц поговорил с Путиным об украинском конфликте, 42% респондентов считают, что это не имеет особого смысла.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России произвел впечатление очень собранного и отдохнувшего человека на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств, рассказал глава службы новостей германского агентства DPA Мартин Романчик.

    До этого канцлер ФРГ Мерц «отличился» яркими заявлениями. Во-первых, он допустил вступление Украины в НАТО после окончания конфликта. Во-вторых – отметил, что Израиль в Иране делает «грязную работу» за весь мир.

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    21 июня 2025, 01:11 • Новости дня
    Марочко сообщил об интенсивных боях ВС России в поселениях Сумской области

    Марочко: Российская армия ведет бои почти в 10 населенных пунктах Сумщины

    Tекст: Ирма Каплан

    Активные бои ведут бойцы российской армии почти в 10 поселениях Сумской области, сообщило военный аналитик Андрей Марочко.

    «На сумском направлении до 10 населенных пунктов, где сейчас идут активные боевые действия. <…> За истекшую неделю довольно-таки существенные результаты у наших военнослужащих на этом направлении – есть продвижение на разных участках местности», – передает ТАСС слова эксперта.

    Марочко отметил, что в районе населенного пункта Юнаковка ВСУ оказались в в «серьезном бедственном положении».

    «Противник яростно контратакует и пытается вернуть ранее утраченные позиции. Безумные какие-то действия происходят со стороны противника, лишенные всякой логики, военной тактики и военного обоснования», – добавил он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, перед российскими военными не стоит задача о взятии под контроль города Сумы, заявил президент России Владимир Путин на ПМЭФ. Он объяснил действия российской армии в Сумской области логикой развития конфликта.

    В свою очередь, Владимир Зеленский назвал ситуацию в Сумской области ключевой темой заседания ставки главнокомандующего и отметил «стойкость украинских войск» на этом направлении.

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    21 июня 2025, 03:53 • Новости дня
    Суд в Москве арестовал имущество замглавы аппарата РЖД Каменева

    Арестовано имущество замглавы аппарата РЖД Юрия Каменева по делу о взятке

    Tекст: Ирма Каплан

    Имущество заместителя руководителя аппарата РЖД Юрия Каменева подлежит аресту по решению Дорогомиловского суда Москвы по делу о предполагаемом вознаграждении за контракт на 105 млн рублей.

    «Ходатайство о наложении ареста на имущество Каменева Ю. В. удовлетворить», – приводит ТАСС сообщение в материалах суда.

    Вину по предъявленному обвинению Каменев не признает, однако, по версии следствия, Каменев участвовал в предполагаемом вознаграждении за содействие в заключении контракта на сумму 105 млн рублей между РЖД и компанией «Союзмоторс».

    Предполагается, что представители «Союзмоторс» обратились к начальнику договорного отдела РЖД Алексею Крылову, предложив выплатить 7% от суммы контракта за ускорение подписания соглашения.

    Попытка передачи взятки была сорвана в результате вмешательства сотрудников правоохранительных органов. После задержания Крылов дал показания на предполагаемых соучастников, среди которых, по версии следствия, оказался Каменев. Следствие считает, что он являлся организатором преступления.

    Как писала в 2024 году газета ВЗГЛЯД, замруководителя административно-организационного аппарата РЖД Юрий Каменев обвинялся в получении взятки в особо крупном размере.

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    21 июня 2025, 00:09 • Новости дня
    Трамп сообщил о «небольшом прогрессе» в переговорах России и Украины

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский лидер Дональд Трамп в пятницу сообщил о небольшом прогрессе в урегулировании конфликта на Украине, не уточнив, в чем именно он его заметил.

    «По России и Украине есть небольшой прогресс», – сказал Трамп в ходе мини-брифинга на летном поле в Морристауне, штат Нью-Джерси, передает ТАСС.

    Ранее в этот день глава пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс, заявила, что США наблюдают за ситуацией вокруг конфликта между Россией и Украиной, однако решения по этому вопросу в Вашингтоне будет принимать исключительно президент Трамп.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил на пленарной сессии ПМЭФ, что Москва настаивает на признании сложившихся на земле реалий, а не на капитуляции Киева.

    Также Путин подчеркнул, что считает украинцев и русских единым народом, назвав при этом всю Украину «нашей».

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