Глава «Роснефти» Сечин представил на ПМЭФ синтетическую нефть

Tекст: Александра Юдина

Он уточнил, что компания завершила разработку собственных технологий и катализаторов по всей цепочке процесса GTL, а все стадии технологического процесса защищены патентами, передает ТАСС.

Сечин заявил, что внедрение этой технологии планируется на Таймыре и подчеркнул, что представленная синтетическая нефть состоит из чистых молекул углеводородов и не содержит серы.

Глава «Роснефти» выразил мнение, что в долгосрочной перспективе не стоит ожидать избытка нефти на мировом рынке. По его словам, несмотря на рост добычи, мировые запасы углеводородов сейчас находятся на минимуме за последние пять лет.

Сечин также сообщил, что за последние четыре года поставки мазута и вакуумного газойля из России в Саудовскую Аравию увеличились более чем в шесть раз. Он отметил, что импорт российских темных нефтепродуктов помогает Саудовской Аравии удовлетворять потребности энергетической отрасли в сырье без ущерба для экспортных поставок нефти.

Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Евросоюза обсуждают ужесточение антироссийских санкций, включая ограничения на нефть, газ и финансовый сектор.



