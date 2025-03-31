Подписание соглашения с США для Зеленского – это конец политической карьеры. Его условия настолько кабальны, что больше напоминают репарации побежденной страны, нежели проект инвестиционного сотрудничества. Это обнулит политическое будущее Зеленского.2 комментария
Кремль связал приговор Ле Пен с отказом Европы от демократии
Песков связал приговор Ле Пен с отказом Европы от демократических норм
Кремль считает ситуацию вокруг приговора лидеру правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен внутренним делом Франции, но решение говорит о постепенном отступлении ЕС от демократических ценностей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков отметил, что ситуация вокруг приговора Ле Пен является внутренним делом Франции, однако выразил мнение, что Европа все меньше опирается на демократию в политических процессах, передает ТАСС.
Песков заявил, что все «больше и больше европейских столиц идет по пути попрания демократических норм».
Ранее Марин Ле Пен и восемь депутатов от «Национального объединения» суд в Париже признал виновными по делу о парламентских ассистентах.