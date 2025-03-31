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Песков заявил, что в расписании Путина нет запланированного звонка Трампу
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в графике президента России Владимира Путина нет запланированного телефонного разговора с главой США Дональдом Трампом, однако отметил, что при необходимости созвон может быть оперативно согласован.
Песков сообщил журналистам, что в графике президента РФ Владимира Путина пока нет нового телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. Вместе с тем возможность такого общения остается: «Сейчас нет никакого зафиксированного в графике телефонного разговора. Но еще раз повторяю: президент Путин остается открытым для такого общения», – заявил Песков, передает ТАСС.
Он также отметил, что при необходимости такой разговор может быть быстро согласован. Песков подчеркнул, что оперативность в этом вопросе возможна благодаря открытому и гибкому подходу российского лидера к международным контактам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что в телефонных переговорах между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом вопрос о введении внешнего управления на Украине не поднимался.
Песков также допустил возможность дополнительных контактов между Путиным и Трампом, которые могли не быть официально объявлены.