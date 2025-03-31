Трамп пообещал ввести новые пошлины на товары из всех стран мира

Tекст: Валерия Городецкая

Трамп сообщил, что новые пошлины, которые его администрация намерена ввести 2 апреля, затронут все страны, передает ТАСС.

Он отметил, что не слышал никаких слухов о конкретном списке из 10-15 стран, с которыми Соединенные Штаты имеют наиболее выраженный торговый дисбаланс. «Мы должны начать со всех стран и посмотреть, что из этого выйдет. Пошлины затронут все страны, о которых мы говорим», – заявил американский лидер на борту президентского самолета.

Президент США подчеркнул, что эти пошлины будут намного мягче, чем тарифы, которые были введены ранее другими странами на американский экспорт. «Эти пошлины будут намного более щедрыми, чем были [пошлины] тех стран по отношению к нам», – добавил он, отвечая на вопрос о возможности введения более высоких пошлин. Он указал, что несмотря на то что США подвергались несправедливым торговым условиям, они будут действовать более доброжелательно.

Издание Politico писало, что администрация президента США Дональда Трампа планирует ввести пошлины на импорт из стран Евросоюза, которые могут составить 20-25% и будут связаны с торговыми барьерами, установленными ЕС для американского экспорта.

Еврокомиссия рассмотрела симметричный ответ и закрытие рынка ЕС для США.