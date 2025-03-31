ЕК подготовила ответ на пошлины США без «красных линий»

Еврокомиссия рассмотрела симметричный ответ и закрытие рынка ЕС для США

Tекст: Вера Басилая

Издание пишет, что Еврокомиссия рассматривает возможность введения ответных мер в отношении США, если американская сторона 2 апреля примет решение о введении пошлин на европейские товары, передает РИА «Новости».

В Брюсселе отсутствуют «красные линии», что позволяет использовать разнообразные стратегии, включая симметричные меры и закрытие рынка ЕС для определенных товаров и услуг из США. В числе возможных ограничений также запрет американским компаниям на участие в тендерах на государственные контракты и в проектах, финансируемых из бюджета ЕС.

Газета Pais, ссылаясь на высокопоставленный источник в европейском блоке, подчеркивает, что если США реализуют свои планы, то последствия могут стать невообразимыми, что приведет к обострению торговой войны. Несмотря на готовность к симметричным мерам, Еврокомиссия обеспокоена потенциальными последствиями, и ряд стран ЕС, включая Францию, Италию и Ирландию, призывают к тщательному выбору товаров, которые могут быть обложены налогами.

Однако в Брюсселе также начинают беспокоиться о возможных разногласиях внутри ЕС, так как некоторые страны могут принять самостоятельные меры для защиты своих промышленных секторов. Это может негативно повлиять на единство европейского блока. Один из высокопоставленных источников в ЕС отметил, что если президенту США «удастся разрушить это единство, ЕС может погибнуть».

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Евросоюз намерен решительно реагировать на таможенные меры США, но готов к диалогу и сотрудничеству.

Напомним, США ввели новые пошлины в размере 25% на автомобили, произведенные за пределами страны. Кроме того, Вашингтон планирует объявить о введении пошлин на фармацевтическую продукцию.

Трамп также заявил о намерении ввести более жесткие пошлины против Евросоюза и Канады в случае их сотрудничества, направленного на экономический ущерб США.