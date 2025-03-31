Бывая на новом русском юге, когда стоишь в пробке на въезде в Донецк или смотришь на стремительно растущие корпуса домов в Мариуполе, часто думаешь: а ведь рост населения городов Новороссии вообще-то парадокс.7 комментариев
Шольц пригрозил решительным ответом ЕС на таможенную политику США
Шольц заявил о решительной реакции ЕС на таможенную политику США в связи с пошлинами
Евросоюз намерен решительно реагировать на таможенные меры США, но готов к диалогу и сотрудничеству, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
Шольц подчеркнул важность модели экономического обмена, которая существовала в последние десятилетия и «принесла значительное благосостояние» всем сторонам, передает РИА «Новости».
«Поэтому очевидно, что Европейский Союз, будучи крупнейшим экономическим пространством, будет решительно реагировать на таможенную политику США», – заявил он.
Однако канцлер также заверил, что Европа, несмотря на решительность, всегда будет открыта для компромиссов и сотрудничества. Стратегия ЕС, по словам Шольца, заключается в сочетании «сотрудничества, ясности и силы», которые должны идти рука об руку.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон объявил о введении 25-процентных пошлин на ввоз всех автомобилей в США, причем новые пошлины могут лишить Европу статуса глобального экспортного хаба. Также США заявили о скором введении пошлин на фармацевтические товары.