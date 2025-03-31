Кажется, что это пустяк – знает ли человек, где на карте находится самая большая страна. Но как же меняется масштаб проблемы, когда этот самый человек понимает, что справиться с Россией невозможно. Когда он понимает, что все эти попытки со стороны Макрона и прочей политической мелочи воевать с Россией – опасны прежде всего для наших врагов.0 комментариев
Установлена личность стрелявшего в Мурманске
Стрелявшим с крыши дома в Мурманске оказался спасатель Владислав Завгородний
Мужчина, устроивший стрельбу с крыши дома в Мурманске, оказался сотрудником Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ, он сейчас находится в тяжелом состоянии, сообщили в экстренных службах.
Вечером в воскресенье, в Мурманске произошла стрельба с крыши одного из домов. Стрелявшим оказался Владислав Завгородний, сотрудник ФГУП «Северный экспедиционный отряд аварийно-спасательных работ». В экстренных службах города сообщили, что Завгородний находится в тяжелом состоянии, передает ТАСС.
Мотивы его поступка пока не установлены, но правоохранительные органы продолжают расследование.
Ранее в Мурманске произошла стрельба, устроенная неизвестным с крыши дома, который стрелял по машине ППС.
Сообщалось, что сотрудники мурманского СОБР «Росомаха» и ОМОН «Медведь» Росгвардии нейтрализовали злоумышленника.
В результате действий мужчины, устроившего стрельбу, никто не пострадал.