Подписание соглашения с США для Зеленского – это конец политической карьеры. Его условия настолько кабальны, что больше напоминают репарации побежденной страны, нежели проект инвестиционного сотрудничества. Это обнулит политическое будущее Зеленского.2 комментария
В школе Пермского края 15 учащихся пострадали из-за перцового баллончика
В городе Березники Пермского края 15 учеников пострадали при распылении перцового баллончика в местной школе, сообщил депутат Госдумы от региона Антон Немкин.
В ходе происшествия пострадали 15 человек, им оказали медицинскую помощь, шестерых из них госпитализировали в Краевую больницу имени Вагнера, сообщил Немкин в соцсетях, передает ТАСС.
Также он добавил, что из-за происшествия из учреждения эвакуировали 420 школьников, большая часть из них уже разошлась по домам.
Ранее в марте в Люберцах произошла драка между подростками, один из участников использовал сигнальный пистолет, ранив другого подростка.