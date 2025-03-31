Лавров выразил обеспокоенность поведением Гутерриша

Tекст: Ольга Иванова

Лавров считает, что такой подход является «печальной тенденцией» и нарушает нейтральность, которую должен соблюдать генеральный секретарь ООН в соответствии со статьей 100 Устава организации, передает ТАСС.

Лавров отметил, что День памяти об освобождении Аушвиц был установлен благодаря подвигу красноармейцев, и подчеркнул важность признания их вклада. Министр также напомнил, что Гутерриш, как генеральный секретарь ООН, обязан соблюдать нейтралитет и стремиться к выполнению целей Устава ООН. Он подчеркнул, что должность генерального секретаря требует независимости от правительственных указаний и объективности в оценке исторических событий.

Напомним, что 27 января 1945 года Красная армия освободила лагерь Аушвиц-Биркенау(Освенцим), где на тот момент оставались более 7 тыс. заключенных, из которых несколько сотен были дети. По данным мемориального комплекса, в лагере погибли от 1,1 до 1,5 млн человек, большинство из которых были евреи.

Ранее экс-кандидат в президенты Германии Макс Отте выразил недовольство решением Польши не приглашать представителей России на мероприятия в честь 80-летия освобождения Освенцима, напомнив о значительной роли Красной армии в этом событии.

Президент Федерации еврейских общин России Александр Борода заявил, что неприглашение России оскорбляет память освободителей и указывает на реабилитацию нацизма в мире.

Между тем, российские дипломаты решили не участвовать в памятных мероприятиях в Польше на 80-ю годовщину освобождения Освенцима, поскольку организаторы не планируют упоминать вклад СССР в это событие.

Президент России Владимир Путин почтил память жертв Холокоста, напомнив о ключевой роли Красной армии в освобождении Освенцима в 1945 году, и призвал бороться с попытками переписать исторический приговор нацистским палачам.