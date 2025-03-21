  • Новость часаНазван способ подрыва ВСУ трубы газопровода на ГИС «Суджа»
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    Удар по ГИС «Суджа» доказал недоговороспособность Зеленского
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    Когда кто-то шибко умный спрашивал, что будет с сетями, когда у вас станет по миллиону электрокаров в каждом городе, его объявляли еретиком. Теперь оказалось, что заправляться гораздо дольше, по цене – не меньше, чем дизтопливом, ехать гораздо меньше, а вне городов вообще полная беда.

    14 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Какая судьба может ждать Илона Маска

    Особенности политического выживания диаметрально противоположны тому, чему учат в школе. Слишком часто быть правым опасно, как и быть слишком ярким. Но самое опасное – случайно затмить правителя. Тот никогда об этом не забудет, хотя ответ может последовать далеко не сразу.

    5 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Страх убивает европейский разум

    Европа понимает, что Москва и Вашингтон сейчас оставляют ее на обочине переговорного процесса. Россия и США решают все вопросы в рамках двусторонних контактов – и речь не только об украинском кризисе. Фактически Путин и Трамп рисуют контуры системы международных отношений и безопасности в Европе без участия самих европейцев.

    14 комментариев
    21 марта 2025, 22:26 • Новости дня

    В Подмосковье подросток выстрелил в сверстника из пистолета

    В Люберцах подросток выстрелил из сигнального пистолета в 15-летнего сверстника

    Tекст: Денис Тельманов

    В Люберцах произошла драка между подростками, в ходе которой один из участников использовал сигнальный пистолет, ранив другого подростка, который был госпитализирован с ожогом лба.

    Как сообщает ТАСС, в подмосковных Люберцах на улице Карла Либкнехта произошла драка между подростками, в ходе которой один из них выстрелил в своего сверстника из сигнального пистолета. Пострадавший был госпитализирован с ожогом лба.

    По данным пресс-службы ГСУ СК по Московской области, инцидент произошел вечером 21 марта. В результате происшествия 15-летний пострадавший был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.

    По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. В данный момент правоохранительные органы выясняют все обстоятельства инцидента и пытаются установить всех участников драки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве задержали пьяного мужчину, который напал с ножом на сотрудника службы безопасности столичного метрополитена, а на станции московского метро «Тверская» между двумя пассажирами вспыхнула драка с применением молотка, в результате которой один из них получил травмы и был задержан; в Рязани ученик школы выстрелил из игрушечного пистолета в сверстника, который был госпитализирован.

    21 марта 2025, 15:32 • Новости дня
    «Ленком Марка Захарова» решили объединить с другим театром
    «Ленком Марка Захарова» решили объединить с другим театром
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Москве «Ленком Марка Захарова» и «Центр драматургии и режиссуры» объединят в единое театральное пространство для увеличения творческих проектов.

    Актер и режиссер Владимир Панков объявил о планах объединить театры «Ленком Марка Захарова» и «Центр драматургии и режиссуры» в Москве, передает ТАСС. Панков, который является художественным руководителем обоих театров, отметил, что это объединение принесет пользу как с творческой, так и с административной точек зрения.

    Панков заявил, что новое театральное объединение позволит увеличить количество и разнообразие творческих проектов. Он подчеркнул, что «Центр драматургии и режиссуры» получит статус структурного подразделения «Ленкома». Руководить «ЦДР» останется Глеб Гришунин.

    Объединение обеспечит единую линию развития для молодых и перспективных режиссеров и актеров. Панков добавил, что новая структура позволит актерам и режиссерам пройти путь от школы через студию «ЦДР» к «Ленкому», предоставляя им площадки для творческого поиска и роста.

    В январе коллективу «Ленкома» представили новых руководителей.

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    21 марта 2025, 18:30 • Новости дня
    Песков назвал абсурдными заявления Киева о подрыве ГИС «Суджа» Россией
    Песков назвал абсурдными заявления Киева о подрыве ГИС «Суджа» Россией
    @ Yury Kochetkov/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отверг заявления Киева о том, что Россия якобы сама обстреляла газораспределительную станцию в Судже.

    Песков заявил, что обвинения Киева являются абсурдными и демонстрируют, насколько можно доверять киевскому режиму, передает ТАСС.

    «Суджу, вы же сегодня видели, мы все с вами видели кадры, кадры горящих трубопроводов, вот эти газовые трубы, которые горят в этой станции. И при этом мы слышим заявление из Киева, что русские, дескать, сами себя обстреляли. Ну, абсурдное совершенно заявление. Но это лишний раз показывает, насколько можно верить и доверять киевскому режиму», – сказал представитель Кремля в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

    Напомним, на границе России и Украины украинские военные подорвали газоизмерительную станцию «Суджа», возник пожар. Эксперт Игорь Юшков в беседе с газетой ВЗГЛЯД сравнил уничтожение Украиной ГИС «Суджа» с подрывом «Северных потоков». Главное военное следственное управление России возбудило уголовное дело по факту подрыва станции.

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    21 марта 2025, 19:07 • Видео
    Новый конфликт Зеленского и Трампа

    Владимир Зеленский отказался передавать под контроль США энергетические объекты Украины, но американцы ведут себя так, как будто он согласился. Что происходит? И причем здесь Запорожская АЭС?

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    21 марта 2025, 10:43 • Новости дня
    СК назвал Буданова организатором атак БПЛА на Россию
    СК назвал Буданова организатором атак БПЛА на Россию
    @ Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Следственный комитет России установил причастность начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) к атакам БПЛА на Курскую область и другие регионы России, ему и другим украинским военачальникам предъявлено заочное обвинение.

    В пресс-службе СК РФ отметили, что следствие установило его причастность к атакам на Курскую область и другие регионы России, передает ТАСС.

    Помимо Буданова, в организации атак обвинены командующий Воздушными вооруженными силами ВСУ Николай Олещук и командующий Военно-морскими силами ВСУ Алексей Неижпапа (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

    СК РФ заочно предъявил обвинения указанным лицам и объявил их в розыск, подчеркнув, что они были замешаны в проведении планов по нанесению ударов по российской территории.

    Ведомство продолжает расследование и уточнение всех обстоятельств преступлений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, система ПВО за ночь сбила 43 украинских дрона над четырьмя регионами России, а житель Энгельса рассказал об атаке дронов на город. Число пострадавших при атаке БПЛА на Саратовскую область достигло десяти человек.

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    21 марта 2025, 17:20 • Новости дня
    Оперштаб по борьбе с COVID-19 выступил с заявлением о сводках по статистике заболеваемости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Федеральный оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией объявил, что больше не будет публиковать еженедельные сводки о заболеваемости COVID-19.

    Это решение было принято в связи с тем, что эпидемиологическая ситуация стабилизировалась и вирус перешел в категорию сезонных заболеваний, передает ТАСС.

    С мая 2023 года по март 2025 года на портале «Объясняем.рф» было опубликовано 95 еженедельных сводок в разделе «Стопкоронавирус». Несмотря на прекращение новых публикаций, данный раздел останется доступным для пользователей.

    Роспотребнадзор, в свою очередь, продолжит осуществлять мониторинг эпидемиологической ситуации в стране в оперативном режиме.

    Ранее американский суд в штате Миссури наложил на Китай штраф в 24 млрд долларов за сокрытие информации о COVID-19.

    Госсекретарь США Марко Рубио поддержал теорию об утечке COVID-19 из лаборатории в Ухане, заявив, что вирус, вероятно, распространился в результате лабораторного инцидента.

    В феврале вирусологи в КНР выявили новую коронавирусную инфекцию летучей мыши, способную инфицировать людей так же, как COVID-19.

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    21 марта 2025, 15:24 • Новости дня
    Набиуллина заявила о снижении вероятности повышения ключевой ставки

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что вероятность повышения ключевой ставки в будущем сохраняется, но она уменьшилась.

    В ходе пресс-конференции она отметила, что дальнейшие решения регулятора будут зависеть от того, насколько быстро и устойчиво инфляция снизится до целевого уровня 4% в 2026 году, передает ТАСС.

    Набиуллина подчеркнула: «Наши дальнейшие решения будут зависеть от того, достаточно ли скорости и устойчивости снижения инфляции для ее возвращения к 4% в 2026 году. Если они будут недостаточными, мы можем сделать дополнительный шаг по повышению ставки, хотя вероятность этого уменьшилась».

    Напомним, совет директоров Банка России третий раз подряд оставил ключевую ставку на уровне 21% годовых, предупреждая о возможном повышении при недостаточной динамике дезинфляции.

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    21 марта 2025, 14:32 • Новости дня
    Банк России оставил ключевую ставку на уровне 21%
    Банк России оставил ключевую ставку на уровне 21%
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Совет директоров Банка России третий раз подряд оставил ключевую ставку на уровне 21% годовых, предупреждая о возможном повышении при недостаточной динамике дезинфляции.

    Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых, передает ТАСС.

    Это уже третий раз подряд, когда ставка остается неизменной. Банк России отметил, что текущее инфляционное давление снизилось, но остается высоким, особенно в устойчивой части экономики.

    Регулятор подчеркнул, что достигнутая жесткость денежно-кредитных условий создает необходимые предпосылки для возвращения инфляции к цели в 2026 году.

    Для этого потребуется длительное сохранение жестких условий. Банк России продолжит анализировать скорость и устойчивость снижения инфляции и инфляционных ожиданий.

    В случае, если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели по инфляции в 4%, Банк России рассмотрит вопрос о повышении ключевой ставки, как указано в пресс-релизе Центробанка.

    В феврале глава ВТБ Андрей Костин сообщил, что ключевая ставка Банка России может снизиться до 19% или ниже в четвертом квартале этого года на фоне приближения инфляции к своему пику.

    Напомним, Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. ВТБ спрогнозировал, что ключевая ставка Банка России останется на уровне 21% в течение всего 2025 года. Позже стало известно, что ЦБ на заседании 14 февраля рассматривал возможность сохранения ключевой ставки на уровне 21% или повышения до 22%.

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    21 марта 2025, 17:04 • Новости дня
    Набиуллина оценила шутки и мемы о своей деятельности

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина выразила нормальное отношение к шуткам и мемам о своей деятельности, подчеркнув, что особенно ценит их, когда они действительно смешные.

    Набиуллина заявила на пресс-конференции, что она позитивно воспринимает шутки и мемы о своей работе, передает ТАСС. Глава ЦБ отметила: «Я нормально отношусь к этому, особенно когда шутки смешные. Абсолютно нормально».

    Ранее на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ Набиуллина сообщила, что российская экономика движется по траектории «мягкой посадки» без резких колебаний, в связи с умеренным замедлением спроса и снижением напряженности на рынке труда.

    Кроме того, она заявила, что Банк России не планирует вмешиваться в механизм формирования валютного курса банков, а также о снижении вероятности повышения ключевой ставки.

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    21 марта 2025, 14:24 • Новости дня
    Российские войска за неделю освободили три села в Курской и Запорожской областях
    Российские войска за неделю освободили три села в Курской и Запорожской областях
    @ Кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    За неделю российские войска освободили населенные пункты в Курской и Запорожской областях, нанесли удары по инфраструктуре и уничтожили значительное количество техники и личного состава ВСУ.

    Как сообщает Минобороны в Telegram-канале, российские войска в течение недели провели успешные операции на фронтах в Курской и Запорожской областях, освободив населенные пункты Заолешенка, Рубанщина и Степовое. Эти действия сопровождались массовыми ударами по военной инфраструктуре Украины, включая аэродромы, цеха и склады боеприпасов.

    Вооруженные силы России нанесли тринадцать групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками, что привело к поражению объектов, связанных с украинскими армией и националистами. Подразделения группировки войск «Север» успешно уничтожали формирования ВСУ и освободили Заолешенку и Рубанщину, а группировка «Днепр» освободила Степовое.

    На других направлениях российские войска также достигли успехов, уничтожив значительное количество украинской техники и живой силы. В частности, на Харьковском и Белгородском направлениях были поражены подразделения механизированных бригад и штурмовых полков ВСУ, а на Запорожском и Херсонском направлениях уничтожены бригады теробороны и нацгвардии.

    В сумме украинские вооруженные формирования за неделю потеряли более 10 тыс. военнослужащих, а также технику, включая танки, боевые машины пехоты и артиллерийские орудия. Российская сторона также рапортует о сбитых воздушных целях, таких как самолеты и беспилотники.

    Всего с начала СВО уничтожено 658 самолетов, 283 вертолета, 47 719 БПЛА, 601 ЗРК, 22 420 танков и других боевых бронированных машин, 1530 РСЗО, 22 788 орудий полевой артиллерии и минометов, 33 187 единиц специальной военной автомобильной техники.

    Ранее сообщалось, что российские военные успешно захватили опорный пункт украинских сил вблизи Кременной, который удерживался около года.

    Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщал, что ВС России продолжают окружать купянскую группировку Вооруженных сил Украины в регионе.

    Кроме того, подразделения группировки войск «Север» отразили две контратаки ВСУ в Курской области, уничтожив более 250 украинских солдат и значительное количество техники, сообщает Минобороны.

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    21 марта 2025, 07:19 • Новости дня
    Система ПВО за ночь сбила 43 украинских дрона над четырьмя регионами России

    Минобороны: Система ПВО за ночь сбила 43 украинских дрона над четырьмя регионами России

    Tекст: Александра Юдина

    Российские средства ПВО за ночь нейтрализовали 43 украинских беспилотника, большинство из которых было сбито над Волгоградской областью, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что ночью дежурные средства ПВО сбили 43 украинских беспилотника.

    Из общего числа дронов, 34 аппарата были сбиты над территорией Волгоградской области. Остальные беспилотники были уничтожены в других регионах: по четыре дрона в Ростовской и Курской областях, и один – в Белгородской области.

    В ночь на 20 марта Саратов и Энгельс испытали самую масштабную атаку беспилотников. Из-за атаки БПЛА в городской клинической больнице № 1 города Энгельса выбиты окна, а занятия в школах Энгельса пройдут в дистанционном режиме. Число пострадавших при атаке БПЛА на Саратовскую область достигло 10 человек.

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    21 марта 2025, 16:18 • Новости дня
    Набиуллина: ЦБ не будет вмешиваться в курс валют банков

    Tекст: Валерия Городецкая

    Банк России не планирует вмешиваться в механизм формирования валютного курса банков, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции после заседания совета директоров ЦБ.

    На вопрос о возможных планах вмешательства в валютный курс банков Набиуллина ответила: «Нет, у нас таких планов нет. И мы считаем, что не стоит вмешиваться в механизм формирования валютного курса банков. Это может привести к тому, что эти операции станут невыгодными для банков и они не смогут удовлетворять клиентский спрос». Об этом сообщает ТАСС.

    В понедельник курс доллара упал ниже 83 рублей впервые с августа 2024 года.

    Эксперт по фондовому рынку Александр Шепелев спрогнозировал, что экономически обоснованный курс доллара составит 90-95 рублей.

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    21 марта 2025, 22:55 • Новости дня
    Полковник ДНР: Взорвать ГИС «Суджа» могли неподконтрольные Зеленскому неонацисты

    Полковник ДНР Басурин: Неонацисты из «Азова» и других нацбатов заинтересованы в срыве мирных договоренностей

    Полковник ДНР: Взорвать ГИС «Суджа» могли неподконтрольные Зеленскому неонацисты
    @ кадр из видео

    Tекст: Олег Исайченко

    Подрыв газоизмерительной станции «Суджа» в Курской области стал отчаянным шагом противников установления мира. Среди них – члены нацбатов. Эти формирования неподвластны Владимиру Зеленскому и творят все, что им вздумается, сказал газете ВЗГЛЯД полковник ДНР Эдуард Басурин.

    «Взрыв газоизмерительной станции (ГИС) "Суджа" выгоден тем, кто не заинтересован в наступлении мира. Вероятно, здесь замешаны Британия и отчасти Польша. Нельзя забывать и о так называемых нацбатах», – считает полковник ДНР Эдуард Басурин, который стоял у истоков становления республики.

    «В первую очередь это неонацисты из "Азова" (признан в РФ террористической организацией и запрещен) и целого ряда других организаций. Они представляют собой значимую не только военную, но политическую силу, с которой пытались заигрывать украинские власти и при Порошенко, и при Зеленском», – добавляет он.

    В данном контексте собеседник вспоминает опыт экс-президента республики Петра Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). «Он много работал над тем, чтобы сблизиться с нацбатами, но в какой-то момент осознал всю мощь их влияния и попытался дистанцироваться. Сегодня Владимир Зеленский наступает на грабли своего предшественника», – поясняет полковник.

    «Когда в мае 2022 года члены полка сдались после блокады "Азовстали", он обещал сделать все возможное, чтобы каждый из них смог вернуться в страну. При этом сами ВСУ наносили ракетные удары по СИЗО в Еленовке, где их содержали. Я лично приезжал туда и видел осколки украинских ракет», – рассказал Басурин.

    После того случая у «Азова» сформировалась ненависть по отношению к Зеленскому, подчеркивает спикер. «В том  числе и поэтому они заинтересованы в срыве договоренностей. Однако сами по себе они ничего не представляют, так как тоже зависят от внешней поддержки со стороны тех, кто заинтересован в срыве мира: это прежде всего Британия и часть элит в США», – говорит он.

    Басурин напомнил, что после заключения договоренностей между лидерами США и России об отказе от ударов по энергетической инфраструктуре сроком на 30 дней «в ту же ночь был прилет в Краснодарский край по нефтебазе». «Зеленский сразу же прибег к глупым оправданиям», – акцентирует спикер.

    «Затем состоялся его разговор с главой Белого дома, после чего он согласился следовать данному соглашению. Это в его стиле: вечно откладывать принятие важных решений, ожидая указки сверху. Он ведь и до скандальной встречи с президентом Штатов приезжал в Ирландию, видимо, для консультаций», – добавил он.

    По словам Басурина, противники полного перемирия на Украине будут задействовать любые силы и средства не только на территории страны, но и за ее пределами. Спикер отмечает, что обуздание сил, не желающих окончания боевых действий, станет сложной задачей для Трампа. При этом обвинения России в неготовности следовать договоренностям он называет смехотворными.

    «Москва всегда выполняла взятые на себя обязательства, еще с 2014 года в Донбассе. Мы в ДНР видели, как миссия ОБСЕ, которая должна была сохранять мир, играла на стороне Украины, но в итоге мы смогли доказать нашу правоту. Поэтому мы все равно будем добиваться своего. Да, это будет тяжело и долго, но все равно мы выясним, кто был причастен к взрыву на ГИС "Суджа"», – подчеркнул Эдуард Басурин.

    Ранее ВСУ подорвали  ГИС «Суджа». Объект расположен в Курской области, всего лишь в нескольких сотнях метров от границы с Украиной. В Минобороны произошедшее назвали «намеренной провокацией», совершенной с целью дискредитации мирных инициатив президента США. Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело по статье о совершении теракта.

    По мнению пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, действия ВСУ наглядно демонстрируют цену заверений Владимира Зеленского и его команды в контексте договоренностей о 30-дневном энергетическом перемирии, передает ТАСС.

    Позже в интервью журналисту Павлу Зарубину Песков добавил: «Это лишний раз показывает, насколько можно верить и доверять киевским властям». Кроме того, представитель Кремля прокомментировал заявления Киева о том, что Россия якобы сама обстреляла станцию. Данные обвинения он назвал «абсурдными»

    Подрыв ГИС «Суджа» – не первый случай пренебрежения ВСУ к ранее оговоренному режиму. Двумя днями ранее украинские БПЛА атаковали нефтебазу в Краснодарском крае, обеспечивающую перевалку топлива из железнодорожных цистерн в систему Каспийского трубопроводного консорциума. В результате действий противника возник пожар площадью в 10 тыс. кв. метров.

    При этом удар был совершен через несколько часов после телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа, в ходе которого глава Белого дома выдвинул предложение об отказе от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней. Российский лидер согласился с инициативой и дал военным соответствующий приказ.

    После этого российская армия сбила семь собственных ударных БПЛА, запущенных для поражения энергетических объектов в Николаевской области. Шесть из них были ликвидированы ЗРПК «Панцирь», еще один – дежурным истребителем Воздушно-космических сил. Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, почему удар по «Судже» доказывает недоговороспособность офиса Зеленского.

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    21 марта 2025, 12:04 • Новости дня
    Россия достигла лидирующего уровня газификации в 2024 году

    Tекст: Александра Юдина

    Россия достигла самого высокого уровня газификации в мире в 2024 году, покрыв 74,7% территории, благодаря чему внутреннее потребление газа увеличилось на 4,3%, сообщает Минэнерго.

    По данным ведомства, страна стала мировым лидером по уровню газификации, доведя этот показатель до 74,7% в 2024 году, передает ТАСС.

    Министерство отметило, что более двух третей добываемого в России газа используется на внутреннем рынке.

    Министр энергетики Сергей Цивилев подчеркнул, что рост поставок газа на внутренний рынок составил 4,3%, что стало возможным благодаря активной газификации регионов.

    Он также добавил, что такие меры способствуют улучшению экономической ситуации и повышению качества жизни граждан.

    Цивилев выразил уверенность в том, что продолжение программы газификации позволит усилить энергетическую безопасность страны и снизить зависимость от внешних поставок энергии.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что газовая отрасль России проходит этап серьезных изменений, речь идет не только о переориентации поставок, но и о социальной газификации.

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    21 марта 2025, 16:02 • Новости дня
    Гехт официально представлена в качестве врио главы Ненецкого автономного округа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан в пятницу официально представил Ирину Гехт в качестве временно исполняющей обязанности главы Ненецкого автономного округа (НАО).

    «Ирину Гехт представили в качестве врио главы НАО», – говорится в сообщении пресс-службы администрации округа. Мероприятие прошло с участием депутатов окружного собрания, передает ТАСС.

    Ранее президент России Владимир Путин назначил Ирину Гехт, занимавшую пост председателя правительства Запорожской области, врио руководителя Ненецкого автономного округа. Политолог Александр Асафов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что Гехт на посту главы НАО предстоит адаптировать свой опыт для работы на Крайнем Севере.

    Прежний губернатор Ненецкого автономного округа Бездудный заявил о своем намерении перейти на новую работу.

    Ирина Гехт родилась 30 ноября 1969 года в Курганской области. Окончила исторический факультет Челябинского государственного университета (ЧелГУ) и аспирантуру вуза. С 2010 по 2014-й и с 2019 по 2024 год занимала руководящие должности в правительстве Челябинской области.

    C 2014 по 2019 год была членом Совета Федерации от Челябинской области. С мая 2024 года по январь 2025 года возглавляла правительство Запорожской области. Является выпускником «Школы губернаторов».

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    21 марта 2025, 13:02 • Новости дня
    Эксперт объяснила промышленный и духовный рост Костромской области

    Политолог Кислицына: Костромская область при губернаторе Ситникова отлично адаптировалась к санкциям

    Эксперт объяснила промышленный и духовный рост Костромской области
    @ Алексей Куденко/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Костромская область адаптировалась к санкциям, развивает жилищное строительство, социальные программы, промышленное производство. Также регион уделяет огромное внимание возрождению духовных центров и культурного наследия. Благодаря такой работе губернатор Сергей Ситников получил одобрение президента Владимира Путина на участие в сентябрьских выборах, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Дарья Кислицына.

    «Президент Владимир Путин уделяет очень большое внимание сохранению исторической памяти, неразрывно связывает дальнейшее развитие России с ее культурным наследием. Это своего рода ценностный фундамент нашего общества», – пояснила Дарья Кислицына, руководитель департамента региональных программ ЭИСИ.

    Собеседница напомнила о согласии главы государства с просьбой губернатора Костромской области Сергея Ситникова оказать поддержку в праздновании 700-летия Ипатьевского монастыря в 2030 году. «Как отметил глава региона, речь идет не просто о туристическом месте, а о объекте духовной силы России. Президент дал всем институтам власти четкий сигнал: бережное отношение к историко-культурному наследию нашей страны является безусловным приоритетом его политики», – подчеркнула эксперт.

    «В целом, за 13 лет в статусе главы региона Ситников проявил себя как грамотный и эффективный управленец, ориентированный на повышение качества жизни местного населения. Особенные успехи отмечаются в лесопромышленном комплексе, создании комфортной и безопасной дорожной сети. Кроме того, за последние пять лет в регионе построено 1,5 млн кв. м. жилья», – перечислила она.

    «Качественно изменилась социальная политика. Регион одним из первых принял комплексную программу поддержки участников СВО и членов их семей. Ситников лично встречается с бойцами и узнает об их проблемах и потребностях. Все это характеризует управленческую стратегию его команды как человекоцентричную», – продолжила аналитик.

    «При поддержке федерального центра экономика области устойчиво развивается на фоне санкций. Повышение ВРП обеспечивается позитивной динамикой в обрабатывающей промышленности и машиностроении. В 1,6 раз выросло производство транспортных средств и оборудования, металлообработка увеличилась на 43,3%», – детализировала политолог.

    «Производительность труда в сельском хозяйстве за пять лет выросла в два раза. Команде Ситникова удалось адаптировать важнейшую для региона лесопромышленную отрасль к санкциям. Появляются новые рынки сбыта – Китай, Турция, Узбекистан, Казахстан, Белоруссия. Как результат, по данным за январь-май 2024 года производство выросло на 13,5%», – резюмировала Кислицына.

    Ранее Ситников доложил Путину о мерах поддержки участников СВО, проектах в области промышленности и транспортной инфраструктуры, развитии сельского хозяйства, состоянии сферы образования и подготовке кадров. Особое внимание было уделено местному здравоохранению и демографии.

    Ситников рассказал о помощи подшефным десантным полкам, участвующим в СВО – более восьми тысяч семей бойцов находятся на сопровождении властей региона. Им оказываются традиционные формы поддержки, а также выдаются земельные участки независимо от наличия жилья.

    Говоря об экономике и благосостоянии населения, Ситников отметил, что за последние четыре года в регион поступило 185 млрд рублей инвестиций, а доля населения с доходами ниже прожиточного уровня снизилась до 8,7%, тогда как в 2012 году этот показатель составлял 42%.

    «Очень хорошо себя зарекомендовала программа «Социальный контракт», особенно в сельской местности, где люди начинают заниматься мелкотоварным производством, молочным, производством крафтовых сыров. Вот здесь люди просто «выстреливают», семьи входят в хорошую зону благополучия», – указал он.

    Губернатор поблагодарил Путина за проект «Безопасные качественные дороги», благодаря которому были приведены в полное нормативное состояние 1,2 тыс. км дорог.

    В завершение Ситников попросил одобрения президента на участие в выборах главы региона, которые пройдут в сентябре. «Вы набрали хороший темп, в целом очень многое получается. Сами сейчас сказали о том, где еще нужно что-то доработать. Вы в материале, повторяю, темп хороший. Желаю вам успехов. Надеюсь, что и жители области вас поддержат», – ответил Путин.

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    21 марта 2025, 21:56 • Новости дня
    Режиссер Вырыпаев внесен в реестр иноагентов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Минюст России добавил в реестр иностранных агентов российского и польского режиссера Ивана Вырыпаева, а также писателя Михаила Шишкина и других деятелей искусства и журналистики.

    Вместе с Вырыпаевым и Шишкиным в список попали журналист Изида Чаниа, художник Станислав Комиссаров, один из основателей группы «Король и шут» Александр Балунов и журналист Низфа Аршба, передает ТАСС.

    Кроме того, из реестра была исключена в связи с ликвидацией красноярская региональная общественная организация «Мы против СПИДа».

    Ранее министр юстиции Константин Чуйченко сообщил, что в реестре иностранных агентов Минюста России находится 953 лица, из них 224 были исключены.

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